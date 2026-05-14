Τραμπ – Σι: Τακτική ανακωχή στο Πεκίνο με φόντο την Ταϊβάν και τον παγκόσμιο έλεγχο των σπάνιων γαιών

Η επίσημη συνάντηση του Προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, με τον Κινέζο Πρόεδρο, Σι Τζινπίνγκ, στη Μεγάλη Αίθουσα του Λαού, σηματοδότησε μια προσπάθεια σταθεροποίησης των διμερών σχέσεων εν μέσω έντονης γεωπολιτικής αστάθειας. Τον Αμερικανό Πρόεδρο συνόδευσε μια επιχειρηματική αποστολή υψηλού επιπέδου, συμπεριλαμβανομένων των Έλον Μασκ, Τιμ Κουκ και Τζένσεν Χουάνγκ, υπογραμμίζοντας τη σημασία της τεχνολογίας και των εφοδιαστικών αλυσίδων στις συνομιλίες.

Το σύμφωνο για το Ορμούζ και η ενεργειακή ασφάλεια

Κεντρικό σημείο των συζητήσεων αποτέλεσε η ασφάλεια των παγκόσμιων θαλάσσιων οδών. Σύμφωνα με επίσημη ανακοίνωση του Λευκού Οίκου, οι δύο ηγέτες κατέληξαν σε συμφωνία για τη διατήρηση της ελεύθερης ναυσιπλοΐας στα Στενά του Ορμούζ. Η δέσμευση αυτή θεωρείται ζωτικής σημασίας για τη σταθερότητα της παγκόσμιας ενεργειακής αγοράς, καθώς η Κίνα παραμένει ο μεγαλύτερος εισαγωγέας πετρελαίου παγκοσμίως. Η συμφωνία επιτεύχθηκε ενώ η περιοχή βρίσκεται υπό την πίεση των συνεχιζόμενων εντάσεων στο Ιράν, αναγνωρίζοντας ότι η απρόσκοπτη ροή ενέργειας αποτελεί κοινό συμφέρον.

Η κόκκινη γραμμή της Ταϊβάν

Στο ζήτημα της Ταϊβάν, η ρητορική παρέμεινε αυστηρή. Ο Σι Τζινπίνγκ απηύθυνε προειδοποίηση στον Πρόεδρο Τραμπ για το ενδεχόμενο «συγκρούσεων» εάν το ζήτημα δεν τύχει σωστού χειρισμού, χαρακτηρίζοντας το θέμα ως την κρισιμότερη «κόκκινη γραμμή» της Κίνας. Από την πλευρά του, ο Τραμπ επιβεβαίωσε τη δέσμευση των ΗΠΑ στην πολιτική της «Μίας Κίνας», ζητώντας παράλληλα τη διατήρηση του status quo και την αποφυγή μονομερών ενεργειών.

Τεχνητή Νοημοσύνη και κρίσιμα ορυκτά

Η τεχνολογική ατζέντα επικεντρώθηκε στη θέσπιση «προστατευτικών κιγκλιδωμάτων» (guardrails) για τη στρατιωτική χρήση της Τεχνητής Νοημοσύνης (AI). Οι δύο ηγέτες αναγνώρισαν τους κινδύνους μιας ανεξέλεγκτης αλγοριθμικής κλιμάκωσης και συμφώνησαν στη δημιουργία διαύλων επικοινωνίας ειδικά για αυτόν τον τομέα.

Παράλληλα, συζητήθηκε η πρόσβαση σε κρίσιμα ορυκτά και σπάνιες γαίες, τομείς όπου η Κίνα διατηρεί κυρίαρχη θέση. Η παρουσία του Τζένσεν Χουάνγκ (Nvidia) ανέδειξε την ανάγκη της αμερικανικής βιομηχανίας για σταθερή προμήθεια υλικών απαραίτητων για την παραγωγή ημιαγωγών και μπαταριών. Οι διαπραγματεύσεις κάλυψαν το ενδεχόμενο εμπορικών διευκολύνσεων με αντάλλαγμα τη διασφάλιση αυτών των πρώτων υλών.

Το νέο παράδειγμα και η αποφυγή της σύγκρουσης

Στις επίσημες τοποθετήσεις, ο Πρόεδρος Τραμπ δήλωσε ότι οι ΗΠΑ και η Κίνα πρέπει να λειτουργούν ως «εταίροι και όχι αντίπαλοι». Ο Σι Τζινπίνγκ πρότεινε ένα «νέο παράδειγμα» σχέσεων, τονίζοντας την ανάγκη αποφυγής της «Παγίδας του Θουκυδίδη». Η κινεζική πλευρά υποστήριξε ότι ο κόσμος είναι αρκετά μεγάλος για να ευημερήσουν και οι δύο χώρες, εφόσον υπάρχει αμοιβαίος σεβασμός.

Ωστόσο, αναλύσεις από το Council on Foreign Relations (CFR) και το United States Studies Centre υποδεικνύουν ότι η στρατηγική δυσπιστία παραμένει βαθιά. Η σύνοδος χαρακτηρίζεται κυρίως ως μηχανισμός διαχείρισης κρίσεων και οριοθέτησης του ανταγωνισμού, παρά ως πλήρης επανεκκίνηση των σχέσεων. Η συμφωνία για τη διατήρηση ανοιχτών στρατιωτικών διαύλων επικοινωνίας θεωρείται το πλέον απαραίτητο βήμα για την αποφυγή τυχαίων περιστατικών κλιμάκωσης.