Νετανιάχου: Εγώ και ο Τραμπ συμφωνούμε στα βασικά σχετικά με το Ιράν

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Ο πρωθυπουργός του Ισραήλ, Μπενιαμίν Νετανιάχου δήλωσε ότι ο ίδιος και ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ «συμφωνούν στα βασικά θέματα που αφορούν το Ιράν».

Ο πρωθυπουργός του Ισραήλ επιχείρησε να υποβαθμίσει την ένταση που υπήρχε στο τηλεφώνημα με τον Αμερικανό πρόεδρο

Σε συνέντευξή του στο αμερικανικό δίκτυο CNBC, ο Ισραηλινός πρωθυπουργός ανέφερε επίσης ότι μερικές φορές έχει «τακτικές διαφωνίες» με την αμερικανική κυβέρνηση, «αλλά τις επιλύουμε».

Δείτε σχετικό βίντεο με τις δηλώσεις Νετανιάχου:

Q: Trump called you “fucking crazy.” Netanyahu: Sometimes, as in the best of families, we have these tactical disagreements. We always find a way to work them out. We can disagree in the morning, and we have a common action by the afternoon. pic.twitter.com/fNedBpFm3l — Clash Report (@clashreport) June 3, 2026



Νωρίτερα, ο Τραμπ επιβεβαίωσε ότι είχε αποκαλέσει τον Νετανιάχου «γα@@@@@ο τρελό» σε μια έντονη τηλεφωνική συνομιλία, λέγοντας ότι ήταν «λίγο ενοχλημένος» από τις ισραηλινές επιχειρήσεις στο Λίβανο και περιγράφοντας τη συνομιλία ως μέρος μιας στενής σχέσης.

Δείτε σχετική ανάρτηση:

Trump on Axios report that he told Netanyahu “you’re f*cking crazy”: I did. I always get angry. I was a little bit perturbed at him, constantly fighting with Lebanon…. You know, at some point I said we’re going to stop this. pic.twitter.com/4c6Tpo1GkZ — Clash Report (@clashreport) June 3, 2026

«Δεν θέλω να κουράσω κανέναν, αλλά ξεκίνησα τον πόλεμο επειδή δεν μπορούμε να τους αφήσουμε να έχουν πυρηνικά όπλα. Αυτό αφορά το Ισραήλ, επειδή πιθανότατα θα ήταν το πρώτο που θα χτυπούσαν. Δεν θα υπήρχε Ισραήλ», είπε, ανάμεσα σε άλλα ο Αμερικανός πρόεδρος.

Νεκρός από ισραηλινό πλήγμα Λιβανέζος στρατιώτης

Στρατιώτης του λιβανικού στρατού σκοτώθηκε σε ισραηλινή αεροπορική επιδρομή «ενώ κινούταν στον δρόμο Ναμπάτιε – Καφαρταμπίνε», σύμφωνα με τον στρατό του Λιβάνου.

Η επίθεση έρχεται σε μια στιγμή που η ισραηλινή εισβολή στον Λίβανο προχωράει πιο βαθιά από οποιαδήποτε άλλη στιγμή από το 2000 και καθώς η Χεζμπολάχ και το Ισραήλ συνεχίζουν να ανταλλάσσουν επιθέσεις.

Το Ισραήλ έχει σκοτώσει περισσότερους από 3.000 ανθρώπους στο Λίβανο από τις 2 Μαρτίου, σύμφωνα με το υπουργείο Υγείας του Λιβάνου.