Ο Τραμπ χρειάζεται ένα τέλος στον πόλεμο, αλλά δεν ξέρει πώς να το πάρει – Οι επιθέσεις δοκιμάζουν την εύθραυστη εκεχειρία

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Με τις διαπραγματεύσεις να βρίσκονται σε τέλμα, οι ΗΠΑ επέλεξαν να εξαπολύσουν επιθέσεις στο Ιράν το βράδυ της Τρίτης για να στείλουν το μήνυμα ότι οι δυνάμεις τους συνεχίζουν να αποτελούν απειλή για την Τεχεράνη.

Ωστόσο οι Ιρανοί απάντησαν αναλόγως εξαπολύοντας επιθέσεις σε αμερικανικές βάσεις σε Μπαχρέιν και Κουβέιτ υπενθυμίζοντας στον Ντόναλντ Τραμπ ότι η αποφασιστικότητά τους να αμυνθούν παραμένει αμείωτη.

Μάλιστα οι επιθέσεις αυτές προκάλεσαν ζημιές ενώ υπήρξαν και αναφορές για τραυματίες.

BREAKING: Iran has launched ballistic missiles at the U.S. forces stationed at the Ali Al Salem Air Base in Kuwait. The U.S. is using the Patriot missile defense system in the efforts to shoot down the ballistic missiles. pic.twitter.com/ijRNKVyYMC — Visegrád 24 (@visegrad24) June 2, 2026

Η ανταλλαγή πυρών μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν ήταν η πιο σοβαρή από τη στιγμή που τέθηκε σε ισχύ η εκεχειρία στις 8 Απριλίου. Είχε προηγηθεί η δήλωση του Ιράν ότι σταματά τις έμμεσες διαπραγματεύσεις με την Ουάσιγκτον μετά την ισραηλινή κλιμάκωση στον Λίβανο.

Ο Ντόναλντ Τραμπ αντί να απειλήσει θεούς και δαίμονες, προσπάθησε να συγκρατήσει – έστω προσωρινά – το Ισραήλ και να αναζωογονήσει τις συνομιλίες τις οποίες έχει τινάξει στον αέρα πολλές φορές μέχρι τώρα, αλλάζοντας στόχους και απαιτήσεις.

Η αμερικανική ηγεμονία αναζητά σωσίβιο στα Στενά του Ορμούζ. Ο «βασιλιάς είναι γυμνός» και αυτό το βλέπει πλέον όλος ο πλανήτης

Είναι πλέον κοινός τόπος ότι οι ΗΠΑ έχουν παγιδευτεί στο Ιράν και καμία επιλογή δεν είναι εύκολη για τον Τραμπ που ξεκίνησε τον πόλεμο απαιτώντας συνθηκολόγηση από την Τεχεράνη και έχει φτάσει να διαπραγματεύεται με βάση τους όρους που έχει θέσει το ισλαμικό καθεστώς, το οποίο όχι μόνο επιβίωσε αλλά αισθάνεται ότι μπορεί να βγει από τον πόλεμο αυξάνοντας την ισχύ του στην περιοχή.

Έμπλεξε στα ίδια του τα λάθη

Σε άρθρο του στο BBC, ο Τζέρεμι Μπόουεν – ο επί χρόνια απεσταλμένος και ειδικός του βρετανικού μέσου για τη Μέση Ανατολή – υποστηρίζει ότι ο Τραμπ χρειάζεται ένα τέλος στον πόλεμο στο Ιράν αλλά η Τεχεράνη δεν είναι διατεθειμένη να κάνει πίσω.

«Ο Τραμπ βρίσκεται σε δύσκολη θέση. Έχει εμπλακεί στις συνέπειες του σοβαρού σφάλματος που διέπραξε, ξεκινώντας τον πόλεμο με την πεποίθηση ότι η νίκη θα ήταν εύκολη.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ και ο στενός σύμμαχός του, ο πρωθυπουργός του Ισραήλ Μπενιαμίν Νετανιάχου, υποτίμησαν θανάσιμα το βαθμό στον οποίο το ισλαμικό καθεστώς ήταν προετοιμασμένο να αντισταθεί και να αντέξει τις επιθέσεις τους.

Ο Τραμπ δεν έχει εύκολη διέξοδο και το ιρανικό καθεστώς θέλει να το κρατήσει έτσι», αναφέρει χαρακτηριστικά και εξηγεί πως οι ΗΠΑ έφτασαν στο αδιέξοδο.

Το κλείσιμο των Στενών του Ορμούζ αποδείχτηκε καταλυτικό για την ισορροπία των δυνάμεων. Ο ναυτικός αποκλεισμός των ΗΠΑ δεν είναι αρκετός για να ασκήσει πίεση στο Ιράν να κάνει πίσω ενώ ο πόλεμος είναι βαθιά αντιδημοφιλής στους Αμερικανούς.

Η επιλογή μίας πλήρους κλιμάκωσης θα στρέψει ακόμα περισσότερους Αμερικανούς εναντίον του Τραμπ, που επιπλέον θα ρισκάρει να εμπλακεί σε έναν μακροχρόνιο πόλεμο.

Η υποχώρηση δεν είναι εύκολη

Από την άλλη το να δεχτεί τις απαιτήσεις του Ιράν για την επαναλειτουργία των Στενών – όπως την αποδέσμευση των ιρανικών κεφαλαίων – θα τον φέρει σε κόντρα με τα «γεράκια» των Ρεπουμπλικανών καθώς και με την ανάγκη να επιδείξει κάποιου είδους νίκη.

«Ο πρόεδρος των ΗΠΑ είναι βαθιά αλλεργικός σε οποιαδήποτε δυσμενή σύγκριση μεταξύ οποιασδήποτε συμφωνίας συνάψει με το Ιράν –ακόμη και μιας ρύθμισης για την παράταση της εκεχειρίας με σκοπό τη διεξαγωγή περαιτέρω συνομιλιών– και της πυρηνικής συμφωνίας που συνήφθη υπό τον Μπαράκ Ομπάμα το 2015», την οποία ο ίδιος ακύρωσε χαρακτηρίζοντάς την προδοτική.

Σύμφωνα με τον Μπόουεν το καθεστώς του Ιράν είναι πλέον αποφασισμένο να συνεχίσει να αγωνίζεται, καθώς – και όχι άδικα – είναι πεπεισμένο ότι η μάχη αυτή έχει να κάνει με την ίδια την επιβίωσή του.

Οι επιπλέον επιθέσεις των ΗΠΑ δεν πρόκειται να το κάνουν να αλλάξει στάση σε αυτό το θέμα.

Ένας άλλος βασικός παράγοντας που προκαλεί πρόβλημα στον Τραμπ είναι η στάση των αραβικών καθεστώτων του Κόλπου που έχουν υποστεί σημαντική ζημιά και θέλουν να αποφύγουν τα χειρότερα.

Το φυτίλι άναψε στον Κόλπο

Η σταθερότητα που μπορούσαν να προβάλλουν για την προσέλκυση επενδύσεων έχει τιναχτεί στον αέρα και ίσως χρειαστούν χρόνια για να αποκατασταθεί.

Σε αυτό το πλαίσιο οι μεταξύ τους αντιπαραθέσεις οξύνθηκαν. Τα ΗΑΕ έχουν ενισχύσει τη στρατηγική τους σχέση με το Ισραήλ, αναπτύσσοντας μάλιστα το αμυντικό σύστημα πυραύλων «Iron Dome» στο έδαφός τους και φιλοξενώντας ισραηλινούς στρατιώτες που φροντίζουν για τη λειτουργία του.

Η Σαουδική Αραβία εξαπέλυσε στην αρχή του πολέμου επιθέσεις στο Ιράν αλλά διευκρίνισε στην Τεχεράνη ότι λειτούργησε μόνη της και όχι σε συνεργασία με τις ΗΠΑ, ενώ στη συνέχεια το Ριάντ πίεζε τον Τραμπ να λήξει τον πόλεμο.

Οι διαφορές ΗΑΕ και Σαουδικής Αραβίας, που ένα προηγούμενο διάστημα είχαν κλιμακωθεί σε συγκρούσεις στην Υεμένη, εντάθηκαν κατά τη διάρκεια των τελευταίων τριών μηνών, προκαλώντας προβληματισμό και αμηχανία στις ΗΠΑ που δεν θέλουν να διαλέξουν ανάμεσα στους δύο πιστούς συμμάχους τους.

«Ο βασιλιάς είναι γυμνός»

«Όταν ο Ντόναλντ Τραμπ και ο Μπενιαμίν Νετανιάχου κήρυξαν πόλεμο στο Ιράν, και οι δύο δήλωναν ότι η σημαντική αεροπορική ισχύς των χωρών τους θα ήταν αρκετή για να ανατρέψει το ισλαμικό καθεστώς στην Τεχεράνη.

Έκαναν λάθος.

Παρεξήγησαν τη φύση ενός καθεστώτος που έχει επιβιώσει για σχεδόν μισό αιώνα, παρά τις σκληρές δοκιμασίες που του επέβαλαν ο πόλεμος, οι κυρώσεις και η απομόνωση», αναφέρει ο Μπόουεν.

Για το Ισραήλ βέβαια η συνέχεια του πολέμου είναι η βασική του στρατηγική. Οποιαδήποτε συμφωνία ΗΠΑ – Ιράν είναι μία κακή συμφωνία. Στο πλαίσιο αυτό κλιμάκωσε τις επιθέσεις στον Λίβανο και απείλησε με κατάληψη μεγαλύτερου τμήματος της Γάζας. Η προσπάθεια να δυναμιτίσει τις διαπραγματεύσεις πηγαίνει χέρι – χέρι με την προσπάθεια να πάρει ό, τι μπορεί στο πεδίο καθώς συνεχίζει να λειτουργεί με πλήρη ατιμωρησία στον Λίβανο και τα παλαιστινιακά εδάφη.

Για τις ΗΠΑ όμως η κατάσταση είναι διαφορετική. Το φάντασμα του Βιετνάμ στοιχειώνει την κυβέρνηση Τραμπ και η αμερικανική ηγεμονία αναζητά σωσίβιο στα Στενά του Ορμούζ. Ο «βασιλιάς είναι γυμνός» και αυτό το βλέπει πλέον όλος ο πλανήτης. Σε αυτές τις συνθήκες η έλλειψη διεξόδου μπορεί να σημάνει ακόμα μεγαλύτερους κινδύνους σε μία περίοδο όπου η πολεμική κατάσταση μονιμοποιείται.