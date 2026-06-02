02.06.2026 | 20:20
Φωτιά σε υπόγειο καταστήματος στο Κολωνάκι
02.06.2026 | 12:51
Πέθανε ο Νάσος Αθανασίου
Ρούμπιο: Η διαπραγμάτευση με το Ιράν μπορεί να μην οδηγήσει σε συμφωνία – Ο Χαμενεΐ εμπλέκεται στις συνομιλίες
Κόσμος 02 Ιουνίου 2026, 19:55

Ρούμπιο: Η διαπραγμάτευση με το Ιράν μπορεί να μην οδηγήσει σε συμφωνία – Ο Χαμενεΐ εμπλέκεται στις συνομιλίες

Ο Μάρκο Ρούμπιο κατέθεσε στο Κογκρέσο για τον πόλεμο στο Ιράν. Υποστήριξε ότι υπάρχει «προοπτική» για συμφωνία, αλλά η Τεχεράνη πρέπει να ανοίξει το Ορμούζ άνευ όρων και να διαπραγματευθεί για το ουράνιο.

Αρχοντία Κάτσουρα
8 καλοκαιρινά superfoods που δεν πρέπει να λείπουν από τη διατροφή σας

8 καλοκαιρινά superfoods που δεν πρέπει να λείπουν από τη διατροφή σας

Ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ θα καταθέτει για δύο ημέρες στα μέλη της Γερουσίας και της Βουλής των Αντιπροσώπων των ΗΠΑ. Ο Μάρκο Ρούμπιο, που πρέπει να πείσει το Κογκρέσο για την αύξηση του αμυντικού προϋπολογισμού, υποστήριξε ότι υπάρχει προοπτική για συμφωνία με το Ιράν. Και μάλιστα, το λέει τη στιγμή που το Ιράν έχει διακόψει τη διαπραγμάτευση, απειλώντας με πλήγματα το Ισραήλ, λόγω των επιθέσεων στον Λίβανο.

Ωστόσο, άφησε να εννοηθεί ότι οι διαπραγματεύσεις μπορεί να μην καταλήξουν τελικά πουθενά. Και επανέλαβε ότι ο Ντόναλντ Τραμπ έχει πει ότι το Ιράν «δεν μπορεί να έχει πυρηνικά όπλα».

Κόβει από αλλού για να δώσει στην άμυνα

Η κυβέρνηση Τραμπ επιδιώκει την έγκριση του Κογκρέσου για την προτεινόμενη περικοπή 30% στον προϋπολογισμό εξωτερικών υποθέσεων, καθώς επιδιώκει αύξηση 50% στις στρατιωτικές δαπάνες. Επίσης, προτείνονται μεγάλες περικοπές σε πολλά μεγάλα ομοσπονδιακά υπουργεία. Όπως μείωση 19% για το υπουργείο Γεωργίας των ΗΠΑ, μείωση 12,5% για το υπουργείο Υγείας των ΗΠΑ και μείωση 52% για την Υπηρεσία Προστασίας του Περιβάλλοντος.

Στην εναρκτήρια δήλωσή του, ο Μάρκο Ρούμπιο υποστήριξε την προτεινόμενη από την κυβέρνηση μαζική αύξηση των στρατιωτικών δαπανών, λέγοντας:

«Μια χώρα που δεν μπορεί να κατασκευάσει πλοία, να παράγει φάρμακα, να ελέγξει τη μετανάστευση ή να έχει πρόσβαση σε ζωτικούς πόρους δεν μπορεί να υπερασπιστεί τον λαό της, τα συμφέροντά της ή τον τρόπο ζωής της. Έτσι, η εξωτερική μας πολιτική αναπροσανατολίζεται γύρω από τα πραγματικά θεμέλια της εθνικής ισχύος. Αυτός ο προϋπολογισμός είναι ένα ακόμη βήμα προς αυτή την κατεύθυνση».

Ρούμπιο: Το Ιράν εξακολουθεί να έχει πολλά drones

Ωστόσο η ακρόαση γρήγορα στράφηκε στον πόλεμο στο Ιράν, που έχει διχάσει τους Αμερικανούς και δεν τον υποστηρίζει η πλειονότητα των Ρεπουμπλικάνων.

Ο Μάρκο Ρούμπιο επανέλαβε σε μεγάλο βαθμό τη γλώσσα του Ντόναλντ Τραμπ, λέγοντας ότι οι ΗΠΑ είναι η μεγαλύτερη στρατιωτική δύναμη στον κόσμο. Καθώς και ότι όλο το πολεμικό ναυτικό του Ιράν βρίσκεται στον βυθό της θάλασσας.


Ωστόσο, άφησε να εννοηθεί ότι οι στρατιωτικές δυνατότητες της Τεχεράνης δεν είναι αμελητέες, ούτε έχουν «εξαϋλωθεί», όπως υποστήριζε ο Τραμπ μέχρι τώρα. Ο Μάρκο Ρούμπιο δήλωσε ότι η συμβατική πυραυλική ασπίδα του Ιράν είχε διαβρωθεί σημαντικά. Ωστόσο, είπε, η χώρα εξακολουθεί να έχει πολλά drones, καθώς είναι εύκολο να κατασκευαστούν.

«Προοπτική για πρόοδο»

Εμμέσως πλην σαφώς, ο Μάρκο Ρούμπιο παραδέχθηκε επίσης ότι η αισιοδοξία του Ντόναλντ Τραμπ ότι «όλα θα πάνε καλά» δεν είναι ρεαλιστική. Ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ είπε στους νομοθέτες ότι βλέπει «προοπτική» για πρόοδο στις διαπραγματεύσεις για τα πυρηνικά του Ιράν.

«Υπάρχει η προοπτική μπροστά μας, η οποία θα μπορούσε να συμβεί σήμερα, θα μπορούσε να συμβεί αύριο, θα μπορούσε να συμβεί την επόμενη εβδομάδα. Για πρώτη φορά, σίγουρα στη μνήμη μου, συμφώνησαν να διαπραγματευτούν πτυχές του πυρηνικού τους προγράμματος που μόλις πριν από ένα μήνα, μόλις πριν από ένα χρόνο, αρνούνταν καν να αναφέρουν, πόσο μάλλον να συμμετάσχουν σε συζητήσεις», είπε.


Ωστόσο, είπε, αυτό δεν αποτελεί εγγύηση ότι οι συνομιλίες θα οδηγήσουν σε συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου.

Όταν τον ρώτησαν, ποιες δεσμεύσεις έπρεπε να αναλάβει το Ιράν ώστε οι ΗΠΑ να άρουν τον ναυτικό αποκλεισμό της χώρας, ο Μάρκο Ρούμπιο είπε ότι η «νούμερο ένα» προϋπόθεση ήταν η Τεχεράνη να ανοίξει τα Στενά του Ορμούζ.

«Το άνοιγμα των Στενών σημαίνει τα εξής: Τα πλοία μπορούν να πλέουν σε διεθνή ύδατα με τον τρόπο που μπορούν να κάνουν μέσω άλλων σημείων ελέγχου σε όλο τον κόσμο χωρίς να δέχονται πυρά, χωρίς να πληρώνουν διόδια», είπε.

Αλλά πρόσθεσε ότι το Ιράν έπρεπε επίσης να δεσμευτεί σε συγκεκριμένες διαπραγματεύσεις για το ουράνιο. «Εκτός από τα Στενά, αυτό είναι το προαπαιτούμενο που ανοίγει την πόρτα για τη δεύτερη φάση. Η δεύτερη φάση είναι ότι πρέπει να δεσμευτούν σε πολύ συγκεκριμένες διαπραγματεύσεις για… τη διάθεση του ουρανίου υψηλού εμπλουτισμού που εξακολουθεί να είναι θαμμένο βαθιά σε ένα βουνό κάπου».

Ρούμπιο: «Καμία παραχώρηση στο Ιράν»

Επίσης, απέρριψε το ενδεχόμενο να χαλαρώσουν οι ΗΠΑ τις κυρώσεις κατά της Τεχεράνης για να βοηθήσουν στις διαπραγματεύσεις.

«Οποιαδήποτε ελάφρυνση των κυρώσεων βασίζεται σε όρους», είπε ο Μάρκο Ρούμπιο. «Αυτό σημαίνει ότι πρέπει να γίνεται σε αντάλλαγμα για τον λόγο για τον οποίο επιβλήθηκαν αυτές οι κυρώσεις εξαρχής, που είναι το πυρηνικό τους πρόγραμμα».

Για τον ρόλο του Χαμενεΐ

Ο Αμερικανός υπουργός Εξωτερικών ερωτήθηκε και τον Μοτζτάμπα Χαμενεΐ. Ο Μάρκο Ρούμπιο είπε ότι είναι «πεπεισμένος» ότι είναι ζωντανός.


Αλλά και ότι ο ανώτατος ηγέτης του Ιράν «εμπλέκεται ολοένα και περισσότερο σε κάποιο επίπεδο» στη διαπραγμάτευση. «Αν και όλες οι επικοινωνίες του είναι γραπτές και μέσω μεσαζόντων», είπε.

«Δεν τον έχουμε δει δημόσια και φαντάζομαι, δεδομένου του τι έχει συμβεί σε πολλούς ηγέτες σε αυτό το σύστημα, το να κυκλοφορεί δημοσίως πιθανότατα δεν είναι κάτι που συνιστάται γι’ αυτούς», είπε.

Για την Ταϊβάν

Ο Μάρκο Ρούμπιο ερωτήθηκε και για το πρόγραμμα πώλησης όπλων στην Ταϊβάν. Κυρίως γιατί μετά το ταξίδι Τραμπ στην Κίνα ο Αμερικανός πρόεδρος άφησε να εννοηθεί ότι «θα το σκεφτεί».

Ο επικεφαλής του Στέιτ Ντιπάρτμεντ είπε ότι η συμφωνία όπλων των ΗΠΑ προς την Ταϊβάν δεν βρίσκεται υπό εξέταση αυτή τη στιγμή, παρά την πίεση από την Κίνα. Το Πεκίνο σχεδόν πάντα θέτει το ζήτημα στις συζητήσεις και ο Ντόναλντ Τραμπ το έχει χαρακτηρίσει μεγάλο διαπραγματευτικό χαρτί.

«Μιλούν συνεχώς για πωλήσεις όπλων στην Ταϊβάν, αλλά αυτό σε καμία περίπτωση δεν είναι αυτό που καθυστερεί τη λήψη αποφάσεων ή τη λήψη αποφάσεων από τον Λευκό Οίκο», είπε ο Μάρκο Ρούμπιο. «Είναι κάτι που ο πρόεδρος θα πρέπει να αποφασίσει πότε και πώς θα εκτελεστεί. Έχει εγκριθεί από το Κογκρέσο, έχει περάσει από έλεγχο, τα χρήματα είναι διαθέσιμα».

Ο Μάρκο Ρούμπιο θύμισε ότι οι ΗΠΑ πούλησαν πρόσφατα όπλα στην Ταϊβάν τον Δεκέμβριο. «Επομένως, υπάρχουν διάφοροι λόγοι για τους οποίους αυτά τα πράγματα δεν συμβαίνουν αμέσως», πρόσθεσε.

Πίεση από τους Δημοκρατικούς

Οι Δημοκρατικοί βουλευτές και γερουσιαστές πίεσαν πολύ τον Αμερικανό υπουργό Εξωτερικών, ειδικά για τους πολέμους που διεξάγει ο Τραμπ.

Η Δημοκρατική γερουσιαστής Τζιν Σαχίν, επέκρινε την εξωτερική πολιτική της κυβέρνησης ως αποκομμένη από τις προτεραιότητες των Αμερικανών. «Όταν μιλάω στους ψηφοφόρους μου, ζητούν οικονομική ανακούφιση στο εσωτερικό. Όχι αλλαγή καθεστώτος στην Αβάνα ή το Καράκας ή την Τεχεράνη», είπε στον Μάρκο Ρούμπιο. Και τον επέπληξε επειδή δεν παρείχε πληροφορίες στο Κογκρέσο σχετικά με τα σχέδια εξωτερικής πολιτικής της κυβέρνησης.

Ο Μάρκο Ρούμπιο στο Κογκρέσο / REUTERS/Kylie Cooper

«Αντίθετα, στείλατε στο Κογκρέσο μια ειδοποίηση για τις πολεμικές εξουσίες, λέγοντας ότι δεν βρισκόμαστε σε ενεργές εχθροπραξίες με το Ιράν. Αλλά οι ΗΠΑ πραγματοποιούσαν επιθέσεις εναντίον του Ιράν και το Ιράν βομβάρδιζε αμερικανικές πρεσβείες και βάσεις σε όλη τη Μέση Ανατολή», σημείωσε.

Ο Μάρκο Ρούμπιο απάντησε υπερασπιζόμενος την απόφαση Τραμπ να πάει σε πόλεμο. Επανέλαβε τον ισχυρισμό ότι το Ιράν σκόπευε να αναπτύξει τις δυνατότητες συμβατικών όπλων ως «ασπίδα» για το πυρηνικό του πρόγραμμα.

«Αυτό που προσπάθησαν να κάνουν είναι να προσπαθήσουν να κατασκευάσουν μια συμβατική ασπίδα και να κρυφτούν πίσω από αυτήν», είπε. Και πρόσθεσε ότι γι’ αυτό ο Ντόναλντ Τραμπ «θεώρησε επιτακτική την ανάγκη να ξεκινήσει ο πόλεμος».

HSBC: Μετά τον Ιούνιο… τι; – Τα σχέδια της ΕΚΤ

HSBC: Μετά τον Ιούνιο… τι; – Τα σχέδια της ΕΚΤ

8 καλοκαιρινά superfoods που δεν πρέπει να λείπουν από τη διατροφή σας

Χρηματιστήριο Αθηνών: Πάλεψε για το θετικό πρόσημο

Ιράν: Στα μέσα Ιουνίου η κηδεία του αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ – Τρεις ημέρες θα διαρκέσουν οι τιμητικές εκδηλώσεις
Οι αρχές προγραμματίζουν τριήμερη κηδεία για αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ, τον επί 37 χρόνια ανώτατο ηγέτη του Ιράν που σκοτώθηκε την πρώτη ημέρα του πολέμου. Στην κηδεία αναμένονται 15-20 εκατομμύρια άνθρωποι.

«Μανιακός ο Τραμπ, καταστρέφει ό,τι όμορφο υπάρχει», λέει ο Ρίτσαρντ Γκιρ
«Ζούμε τη σκοτεινότερη στιγμή που έχω βιώσει σε αυτό τον πλανήτη. Ποιος θα το πίστευε ότι η Αμερική θα μπορούσε να γίνει τόσο σκοτεινή; Ποιος θα το πίστευε πως ένας παρόμοιος μανιακός θα μπορούσε να γίνει πρόεδρος των ΗΠΑ;», διερωτήθηκε ο Ρίτσαρντ Γκιρ

Ακυρώθηκαν όλες οι πτήσεις από και προς αεροδρόμια του Βελγίου – Απεργία ελεγκτών εναέριας κυκλοφορίας
Περισσότερες από 200 πτήσεις από και προς τα αεροδρόμια Βρυξελλών και Σαρλερουά στο Βέλγιο ακυρώθηκαν απρογραμμάτιστα. Οι ελεγκτές εναέριας κυκλοφορίας κατέβηκαν σε αιφνιδιαστική απεργία.

ΗΠΑ και σύμμαχοι του ΝΑΤΟ θα αρχίσουν στρατιωτικές ασκήσεις μειωμένης κλίμακας στη Θάλασσα της Βαλτικής
Η ναυτική άσκηση BALTOPS των ΗΠΑ, η οποία θα διεξαχθεί από τις 4 έως τις 20 Ιουνίου, θα παραμείνει η μεγαλύτερη στρατιωτική άσκηση στη Βαλτική Θάλασσα φέτος, με την Ουάσινγκτον να διαθέτει τη ναυαρχίδα της, το πλοίο USS Mount Whitney

Στολίσκος για τη Γάζα: Ακτιβιστές υπέβαλαν αναφορά κατά του Ισραήλ στο Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο για βασανιστήρια
Στην προσφυγή στο Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο οι Αυστραλοί καταγγέλλουν Ισραηλινούς στρατιωτικούς διοικητές και κορυφαίους πολιτικούς για εγκλήματα πολέμου, εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας, βασανιστήρια και συμπεριφορά σχετική με γενοκτονία.

Λίβανος: Ξεκίνησε στις ΗΠΑ ο 4ος γύρος διαπραγματεύσεων με το Ισραήλ, παρά τις επιθέσεις των IDF στον νότο
Εν μέσω ισραηλινών επιθέσεων στον Λίβανο, κατά παράβαση της εκεχειρίας, ανακοινώθηκε η έναρξη των νέων απευθείας διαπραγματεύσεων με το Ισραήλ στις ΗΠΑ. Έκκληση Αούν να μη διασπαστεί ο Λίβανος λόγω διχόνοιας.

Ουκρανία: Το Κίεβο εξέδωσε εντολή εκκένωσης χιλιάδων κατοίκων στο Χάρκοβο – Πεσκόφ: Παραδώστε τα όπλα
Καθώς κλιμακώνεται η σύγκρουση ανάμεσα σε Ρωσία και Ουκρανία, εκφράζονται φόβοι ότι μπορεί να υπάρξει ρωσική προέλαση. Ο εκπρόσωπος του Βλαντιμίρ Πούτιν είπε ότι αν το Κίεβο παραδώσει τα όπλα στην περιοχή, ο πόλεμος θα τελειώσει σήμερα.

Σχολεία χωρίς οθόνες; Ένα παγκόσμιο ρεύμα στην εκπαίδευση την εποχή της AI
Οι απαγορεύσεις της χρήσης κινητών τηλεφώνων στα σχολεία εξελίσσονται σε ευρύτερες προσπάθειες για τον περιορισμό της χρήσης οθονών και τη θέσπιση μέτρων ασφαλείας όσον αφορά τη χρήση της AI στην εκπαίδευση

Οζγκιούρ Οζέλ: Η κρίση δημοκρατίας στην Τουρκία λαμβάνει διαστάσεις κρίσης περιφερειακής ασφάλειας
Ο ηγέτης της αξιωματικής αντιπολίτευσης στην Τουρκία, Οζγκιούρ Οζέλ, υποστηρίζει ότι η κρίση στην Τουρκία υπερβαίνει τα εθνικά όρια και αφορά την περιφερειακή ασφάλεια και σταθερότητα

ΗΠΑ: Σχεδιάζουν να αναπτύξουν πυρηνικά όπλα σε περισσότερες χώρες της Ευρώπης
Την ώρα που η συμβατική στρατιωτική υποστήριξη των ΗΠΑ σε χώρες της Ευρώπης μειώνεται, η Ουάσιγκτον φαίνεται να συζητά την ανάπτυξη πυρηνικών όπλων σε περισσότερες χώρες

Βγήκαν οι μάσκες στην ΕΠΟ: Οι ομάδες που φώναζαν για τη διαιτησία κράτησαν τον Λανουά
Μόνο ο Ολυμπιακός ήταν ξεκάθαρος, καθώς ο Καραπαπάς ψήφισε «όχι» στην παραμονή του Γάλλου, οι Παναθηναϊκός, ΑΕΚ και ΠΑΟΚ τον κράτησαν αν και είχαν παράπονα για φαλτσοσφυρίγματα

Κατρίνης: Να ενημερωθεί άμεσα η Επιτροπή Άμυνας και Εξωτερικών της Βουλής για το ουκρανικό drone
Ο βουλευτής του ΠΑΣΟΚ χαρακτήρισε αδιανόητο να έχει ενημερώσει ο υπουργός Εξωτερικών την ευρωπαία Επίτροπο για το ουκρανικό drone και να μην έχει υπάρξει στοιχειώδης ενημέρωση της Βουλής.

Ο Κιάνου Ριβς ζητά επιείκεια για τον σκηνοθέτη που κινδυνεύει με 10ετή φυλάκιση για απάτη εκατομμυρίων
Με ένα γράμμα του στον δικαστή Τζεντ Ράκοφ, ο σταρ του Χόλιγουντ Κιάνου Ριβς του ζητάει να δείξει επιείκεια στον σκηνοθέτη Καρλ Ρινς, που κατηγορείται για απάτη εκατομμυρίων εις βάρος του Netflix

Ο Φουρνιέ του τελικού…
Ο Ντόρσεϊ δεν θα παίξει αύριο κόντρα στον Παναθηναϊκό και ο Μπαρτζώκας θέλει να δει τον Φουρνιέ του τελικού της Ευρωλίγκας

Ανατροπή με Γιάννη Αντετοκούνμπο και Μπακς: «Είμαι εδώ 13 χρόνια και ελπίζω να μείνω για πολλά ακόμα» (vid)
Την ώρα που όλοι θεωρούσαν σχεδόν σίγουρη την αποχώρησή του από το Μιλγουόκι, ο Γιάννης Αντετοκούνμπο με δηλώσεις του εξέφρασε τη διάθεση να παραμείνει κι άλλα χρόνια στην πόλη.

Μαρινάκης: Καμία ευνοϊκή ρύθμιση από την κυβέρνηση για τον Ντίλιαν και τους άλλους κατηγορούμενους για τις υποκλοπές
«Η ελληνική κυβέρνηση δεν αγόρασε ποτέ, ούτε πήρε στην κατοχή της με κανέναν τρόπο το Predator» είναι η «καθαρή απάντηση», όπως τονίζει, του κυβερνητικού εκπροσώπου Παύλου Μαρινάκη, μετά και τις νέες ενοχοποιητικές για το Μαξίμου δηλώσεις του Ταλ Ντίλιαν. Στις επίμονες για το σκάνδαλο ερωτήσεις αναγνωρίζει τη σοβαρότητα της υπόθεσης, επιμένει όμως να παραπέμπει στις έρευνες και τις αποφάσεις της Δικαιοσύνης. Απορρίπτει δε τα σενάρια περί ευνοϊκής ρύθμισης για τους καταγορούμενους για τις υποκλοπές. Απόσπασμα της συνέντευξης που θα δημοσιευθεί ολόκληρη την Τετάρτη

Πόλο: Δείτε την απονομή του πρωταθλήματος στις γυναίκες του Ολυμπιακού (vids)
Σε πελάγη ευτυχίας οι ερυθρόλευκες. Η γυναικεία ομάδα πόλο του Ολυμπιακού νίκησε τη Βουλιαγμένη και πανηγύρισε την κατάκτηση του πρωταθλήματος για 16η φορά στην ιστορία της.

Κι επίσημα ο Κώστας Φορτούνης στον Ολυμπιακό! – Η ανακοίνωση των «ερυθρόλευκων» (pics)
Η ΠΑΕ Ολυμπιακός γνωστοποίησε την επιστροφή του Κώστα Φορτούνη στους Πειραιώτες κι επίσημα πλέον. Δείτε φωτογραφίες με τον έμπειρο μεσοεπιθετικό από τα γραφεία της ομάδας να φορά τη νέα εμφάνιση.

«Έγραψε» το ρεκόρ η ΔΕΗ, η χρυσή «ευαισθησία» της Alpha, πάντα… έτοιμος ο Boujnah, εγκρίσεις για Metlen, κλείνει (;) deal CrediaBank – Ευρώπη, η ευρώ- επιτυχία της Λαζαράκου

Διακοπές για λίγους: Έρχονται νέες αυξήσεις έως 20% στα ακτοπλοϊκά εισιτήρια – Σοκάρουν οι τιμές των αεροπορικών

Γιατί μας ευχαριστεί ο Τραμπ; Τι κρύβει η ατάκα-σφραγίδα του στο «Truth Social»

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Ποιος είναι ο Τζόναθαν Αντίκ, ο γιος του ιδρυτή της Mango που κατηγορείται για το θάνατο του πατέρα του

Μεταβολική υγεία: Το κλειδί για καλύτερη διάθεση και καθαρή σκέψη;

Τι πραγματικά χρειάζεσαι στη βαλίτσα του μαιευτηρίου

Τα «ψιλά» γράμματα στα τιμολόγια ρεύματος

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

