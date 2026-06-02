Οι ΗΠΑ δεν έχουν εγκρίνει ακόμα την πώληση όπλων στην Ταϊβάν

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Ο επικεφαλής της αμερικανικής διπλωματίας Μάρκο Ρούμπιο δήλωσε σήμερα ότι «εξετάζεται ακόμη» η σύμβαση πώλησης όπλων στην Ταϊβάν, διαβεβαιώνοντας ότι η πολιτική των ΗΠΑ απέναντι στο νησί «δεν έχει αλλάξει».

«Υπάρχει μια δεύτερη πώληση σε εξέλιξη και νομίζω ότι σε αυτήν αναφέρεστε, ύψους 14 δισεκ. δολαρίων, η οποία εξετάζεται ακόμη» είπε ο Ρούμπιο όταν ρωτήθηκε από γερουσιαστές, κατά την ακρόασή του στην Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων της Γερουσίας.

«Δεν υπάρχει καμία αλλαγή στην αμερικανική πολιτική απέναντι στην Ταϊβάν», επέμεινε, λίγες εβδομάδες μετά την επίσκεψη που πραγματοποίησε ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ στο Πεκίνο.

Ο Αμερικανός πρόεδρος επιφυλάχθηκε να απαντήσει για τις παραδόσεις όπλων που επιθυμεί η Ταϊπέι, δηλώνοντας μετά την επίσκεψή του στην Κίνα ότι είναι «ένα σημαντικό διαπραγματευτικό χαρτί» απέναντι στο Πεκίνο, όπως αναφέρει το ΑΠΕ – ΜΠΕ.

«Είναι προφανές νομίζω ότι η κινεζική πλευρά θα ήθελε μια αλλαγή (στη στάση των ΗΠΑ) αλλά δεν υπάρχει καμία αλλαγή», πρόσθεσε ο Ρούμπιο. Υπενθύμισε επίσης ότι τον περασμένο Δεκέμβριο οι ΗΠΑ ενέκριναν μια σύμβαση πώλησης όπλων, ύψους 11, 1 δισεκ. δολαρίων, «τη σημαντικότερη που έχει γίνει ποτέ, μια κολοσσιαία αγορά» από την Ταϊβάν.

Οι ΗΠΑ δεν αναγνωρίζουν, επισήμως, την Ταϊβάν, αλλά δεσμεύονται νομικά να της παράσχουν αμυντικά μέσα. Η Κίνα θεωρεί το νησί δικό της έδαφος και δεν αποκλείει το ενδεχόμενο προσφυγής στη βία για να το καταλάβει.

«Θέλουμε να διατηρηθεί το status quo» λέει ο Ρούμπιο

«Το πιο σημαντικό που πρέπει να κατανοήσουμε είναι ότι θέλουμε να διατηρηθεί το status quo όπως έχει αυτή τη στιγμή. Αυτή είναι η πολιτική μας, αυτό έχουμε πει, αυτό συνεχίζουμε να λέμε», δήλωσε ο Ρούμπιο σε ακρόαση της Επιτροπής Εξωτερικών Σχέσεων της Γερουσίας.

«Είναι μια πολύ… ευαίσθητη σχέση που πρέπει να ισορροπηθεί, αλλά η πολιτική μας για την Ταϊβάν δεν αλλάζει», δήλωσε ο Ρούμπιο, όπως μετέφερε το Reuters.