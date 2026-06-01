Ένταση στην Ασία: Η Κίνα αντιδρά στις συνοριακές διαπραγματεύσεις Ιαπωνίας–Φιλιππινών με περιπολίες στην Ταϊβάν

Η ακτοφυλακή της Κίνας ανακοίνωσε τη Δευτέρα ότι πραγματοποίησε περιπολίες «επιβολής του νόμου» στα ύδατα ανατολικά της Ταϊβάν, ως αντίδραση στα σχέδια της Ιαπωνίας και των Φιλιππίνων να ξεκινήσουν διαπραγματεύσεις για την οριοθέτηση των θαλάσσιων συνόρων, οι οποίες αφορούν περιοχές που διεκδικεί η Κίνα.

Η Ταϊβάν καταδίκασε την κίνηση αυτή, αλλά ανέφερε ότι εντόπισε μόνο δύο κινεζικά πλοία στα νοτιοανατολικά της, τα οποία δεν εισήλθαν σε απαγορευμένες περιοχές.

Η Ιαπωνία και οι Φιλιππίνες δήλωσαν την περασμένη εβδομάδα ότι θα ξεκινήσουν επίσημες συνομιλίες για την οριοθέτηση των θαλάσσιων συνόρων της αποκλειστικής οικονομικής ζώνης και της ηπειρωτικής υφαλοκρηπίδας μεταξύ των δύο χωρών «σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο».

Η οριοθέτηση περιλαμβάνει τη νομική και χαρτογραφική διαδικασία καθορισμού ενός συνόρου μεταξύ δύο περιοχών ή χωρών.

Αν και δεν έδωσε λεπτομέρειες, το υπουργείο Εξωτερικών της Κίνας δήλωσε την Παρασκευή 29 Μαΐου ότι η περιοχή καλύπτει ύδατα ανατολικά της Ταϊβάν, τα οποία το Πεκίνο θεωρεί ως δικό του έδαφος, προσθέτοντας ότι τέτοιες συνομιλίες είναι «εντελώς παράνομες, άκυρες και ανίσχυρες».

Σε δήλωσή της, η Κινεζική Ακτοφυλακή ανέφερε ότι μια νηοπομπή πραγματοποίησε περιπολία σύμφωνα με το νόμο ανατολικά της Ταϊβάν, αν και δεν διευκρίνισε πού ακριβώς.

«Πρόκειται για μια αναγκαία ενέργεια που αναλήφθηκε ως απάντηση στην μονομερή ανακοίνωση της Ιαπωνίας και των Φιλιππίνων για την έναρξη διαπραγματεύσεων οριοθέτησης θαλάσσιων συνόρων στα ύδατα ανατολικά του νησιού της Ταϊβάν της Κίνας», ανέφερε.

«Καλούμε την Ιαπωνία και τις Φιλιππίνες να σταματήσουν αμέσως όλες τις παράνομες ενέργειες που παραβιάζουν τα κυριαρχικά δικαιώματα και συμφέροντα της Κίνας».

Η Ακτοφυλακή της Ταϊβάν δήλωσε ότι παρακολούθησε με δικό της πλοίο δύο κινεζικά σκάφη που δραστηριοποιούνταν νοτιοανατολικά του νησιού Orchid στον Ειρηνικό Ωκεανό και καταδίκασε την Κίνα για τον ισχυρισμό της ότι διεξάγει «δραστηριότητες επιβολής του νόμου».

«Η κυριαρχία της Δημοκρατίας της Κίνας δεν πρέπει να παραβιάζεται», ανέφερε σε δήλωση, χρησιμοποιώντας την επίσημη ονομασία της Ταϊβάν. «Είμαστε αποφασισμένοι να υπερασπιστούμε την εθνική κυριαρχία και να διασφαλίσουμε την ασφάλεια των υδάτων μας».

Στο Τόκιο, ο επικεφαλής του υπουργικού συμβουλίου Μινόρου Κιχάρα δήλωσε ότι οποιαδήποτε συμφωνία σχετικά με τα θαλάσσια σύνορα που θα επιτευχθεί μεταξύ της Ιαπωνίας και των Φιλιππίνων δεν θα είναι νομικά δεσμευτική για «τρίτους».

«Ως εκ τούτου, πιστεύουμε ότι δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα βάσει του διεθνούς δικαίου».

Η πρεσβεία των Φιλιππίνων στο Πεκίνο δεν απάντησε αμέσως στα αιτήματα για σχόλια.

Η Ταϊβάν αντιδρά

Αργά την Κυριακή, το υπουργείο Εξωτερικών της Ταϊβάν καταδίκασε τα σχόλια της Κίνας.

«Η Κίνα δεν έχει κανένα δικαίωμα να παρεμβαίνει στην εδαφική κυριαρχία της Ταϊβάν και στα κυριαρχικά δικαιώματα της επί των σχετικών θαλάσσιων περιοχών της», ανέφερε.

Η Ταϊβάν αναφέρει ότι κινεζικά πολεμικά πλοία και αεροσκάφη επιχειρούν γύρω από το νησί σχεδόν καθημερινά, μερικές φορές συνοδευόμενα από πλοία της Κινεζικής Ακτοφυλακής.

Τον περασμένο μήνα, ένα πλοίο της κινεζικής ακτοφυλακής πλησίασε κοντά στα νησιά Πράτας, τα οποία ελέγχονται από την Ταϊβάν, στο βόρειο άκρο της Θάλασσας της Νότιας Κίνας, αλλά αποχώρησε μετά από αντιπαράθεση με την ακτοφυλακή της Ταϊβάν.

Μιλώντας στους δημοσιογράφους στο κοινοβούλιο τη Δευτέρα, ο υπουργός Άμυνας της Ταϊβάν, Ουέλλινγκτον Κου, δήλωσε ότι ενώ η ακτοφυλακή έχει τον πρωταρχικό ρόλο γύρω από τα Πράτας, ο στρατός έχει να διαδραματίσει ρόλο βοηθώντας την ακτοφυλακή της Ταϊβάν.

«Το ναυτικό θα παρέχει την απαραίτητη βοήθεια σύμφωνα με τα πρωτόκολλα συνεργασίας μας», πρόσθεσε χωρίς να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες.

Η Κίνα διεκδικεί την Ταϊβάν και σχεδόν ολόκληρη τη Θάλασσα της Νότιας Κίνας μέσω μιας «γραμμής εννέα παυλών» στους χάρτες της, η οποία εισέρχεται στις αποκλειστικές οικονομικές ζώνες των Φιλιππίνων, του Μπρουνέι, της Μαλαισίας, του Βιετνάμ και της Ινδονησίας. Η κυβέρνηση της Ταϊβάν απορρίπτει την αξίωση του Πεκίνου.