Αυτοδιοίκηση 01 Ιουνίου 2026, 11:08

«Διακήρυξη της Ρόδου» με επίκεντρο τις τοπικές πραγματικότητες και την ισχυρή περιφερειακή συνεργασία

Με τη «Διακήρυξη της Ρόδου» το ΕΛΚ στην Επιτροπή των Περιφερειών ζητά έναν φιλόδοξο ευρωπαϊκό προϋπολογισμό με επίκεντρο τις τοπικές πραγματικότητες και ισχυρή περιφερειακή συνεργασία.

Περισσότεροι από 100 Περιφερειάρχες και Δήμαρχοι, μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, νέοι αιρετοί της τοπικής αυτοδιοίκησης και εκπρόσωποι εθνικών πολιτικών φορέων συγκεντρώθηκαν στη Ρόδο, στις 29 Μαΐου 2026, στο πλαίσιο της εκτός έδρα Συνεδρίασης της Ομάδας του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος στην Επιτροπή των Περιφερειών (EPP-CoR), προκειμένου να συζητήσουν το μέλλον του Πολυετούς Δημοσιονομικού Πλαισίου (ΠΔΠ) της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την περίοδο 2028–2034.

Υπό τον τίτλο «Παραδίδοντας την Ευρώπη Μαζί: Τοποθετώντας τις Περιφέρειες στην Καρδιά του Επόμενου ΠΔΠ», οι συμμετέχοντες υιοθέτησαν τη «Διακήρυξη της Ρόδου», με την οποία ζητούν έναν φιλόδοξο και ισχυρό ευρωπαϊκό προϋπολογισμό, ικανό να ανταποκριθεί τόσο στις παραδοσιακές όσο και στις νέες προτεραιότητες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, διατηρώντας παράλληλα την πολιτική συνοχής ως το βασικό μακροπρόθεσμο επενδυτικό εργαλείο της ΕΕ.

Οι ομιλητές, σύμφωνα με την ανακοίνωση της Περιφέρειας, υπογράμμισαν την ανάγκη δημιουργίας νέων, πραγματικών ιδίων πόρων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ώστε να αποφευχθούν περικοπές σε κρίσιμα προγράμματα, ενώ κάλεσαν για την έγκαιρη υιοθέτηση του επόμενου ΠΔΠ έως το τέλος του 2026.

Παράλληλα, τόνισαν ότι ο μελλοντικός ευρωπαϊκός προϋπολογισμός πρέπει να παραμείνει προσανατολισμένος στις τοπικές ιδιαιτερότητες και ευαίσθητος στις εδαφικές ανάγκες, με πλήρη συμμετοχή των Δήμων και των Περιφερειών στον σχεδιασμό και την υλοποίηση των μελλοντικών Εθνικών και Περιφερειακών Σχεδίων Εταιρικής Σχέσης.

«Για μια πιο δίκαιη, πιο ισχυρή και πιο ανθρώπινη Ευρώπη»

Ανοίγοντας τις εργασίες της συνάντησης και σύμφωνα πάντα με την επίσημη ανακοίνωση της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου μεταξύ άλλων. ο Γιώργος Χατζημάρκος υπογράμμισε ότι η Διακήρυξη της Ρόδου αποστέλλει «ένα ισχυρό και ξεκάθαρο μήνυμα» από Δήμους και Περιφέρειες και των 27 κρατών-μελών, τονίζοντας χαρακτηριστικά: «Η Ευρώπη που οραματιζόμαστε δεν εξαντλείται σε δημοσιονομικούς δείκτες και λογιστικές πράξεις, αλλά ταυτίζεται με τη Δημοκρατία, τον σεβασμό, τη συμμετοχή και τα δικαιώματα των πολιτών στην πράξη. Οι μεγάλες κρίσεις της εποχής μας πρέπει να γίνουν η αφορμή για περισσότερη και καλύτερη Ευρώπη.

Μια Ευρώπη που επενδύει στις τοπικές κοινωνίες της, ενισχύει την πολιτική συνοχής και εξελίσσει τα εργαλεία της ώστε να ανταποκρίνεται στις νέες γεωπολιτικές και κοινωνικές προκλήσεις.

Αυτός ο ευγενής αγώνας, που φέρει πλέον το όνομα της Ρόδου, αποτελεί μια μεγάλη νίκη για τις τοπικές κοινωνίες και ένα αποφασιστικό βήμα για μια πιο δίκαιη, πιο ισχυρή και πιο ανθρώπινη Ευρώπη, παρούσα δίπλα σε κάθε πολίτη, από το μεγαλύτερο αστικό κέντρο έως το πιο απομακρυσμένο νησί και τη μικρότερη ορεινή κοινότητα.»

Η Πρόεδρος της Ομάδας του ΕΛΚ στην Επιτροπή των Περιφερειών, Sari Rautio, τόνισε ότι εάν η Ευρώπη επιθυμεί να ανταποκριθεί τόσο στις υφιστάμενες προτεραιότητες όσο και στις νέες φιλοδοξίες της, «ο προϋπολογισμός πρέπει επίσης να είναι πιο φιλόδοξος».

Η ίδια επανέλαβε ότι η πολιτική συνοχής παραμένει «μία από τις πιο απτές εκφράσεις αλληλεγγύης της Ευρωπαϊκής Ένωσης» και το μοναδικό εργαλείο μακροπρόθεσμων επενδύσεων που βασίζεται στις τοπικές ανάγκες. Παράλληλα, υπογράμμισε ότι οι δαπάνες της ΕΕ πρέπει να διατηρήσουν τον τοπικό τους χαρακτήρα και να λαμβάνουν υπόψη τις ιδιαιτερότητες κάθε περιοχής, σεβόμενες την πολυμορφία των ευρωπαϊκών εδαφών, συμπεριλαμβανομένων των νησιών, των αγροτικών περιοχών και των περιφερειών που αντιμετωπίζουν διαρθρωτικά μειονεκτήματα».

Ο Ευρωπαίος Επίτροπος για τον Προϋπολογισμό, την Καταπολέμηση της Απάτης και τη Δημόσια Διοίκηση, Piotr Serafin, επισήμανε μεταξύ άλλων, ότι ένας φιλόδοξος ευρωπαϊκός προϋπολογισμός μπορεί να καταστεί εφικτός μόνο μέσα από ένα φιλόδοξο πακέτο νέων, πραγματικών ιδίων πόρων.

Ο Εκτελεστικός Αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Raffaele Fitto, υπογράμμισε μεταξύ άλλων ότι τα μελλοντικά Εθνικά και Περιφερειακά Σχέδια Εταιρικής Σχέσης θα ενισχύσουν τις συνέργειες μεταξύ των πολιτικών της ΕΕ που εφαρμόζονται σε εθνικό και περιφερειακό επίπεδο, διατηρώντας παράλληλα τη συνοχή και την εδαφική σύγκλιση μεταξύ των βασικών τους στόχων.

Ο Αντιπρόεδρος της Ελληνικής Κυβέρνησης, Κωστής Χατζηδάκης υπογράμμισε μεταξύ άλλων ότι: «Η Πολιτική Συνοχής δεν είναι απλώς ένα εργαλείο αναδιανομής πόρων. Είναι επένδυση στο μέλλον της Ευρώπης, που ενισχύει την ανταγωνιστικότητα, τη συνοχή και τη σταθερότητά της».

*πηγή φωτογραφιών: https://www.pnai.gov.gr/archives/34741

Μητροπολίτης Θεσσαλονίκης κ. Φιλόθεος: «Στην Ορθοδοξία διαχρονικά ισότιμη η θέση ανδρών και γυναικών»

Δήμος Αργοστολίου: «Τέλος στην πολυετή εκκρεμότητα της Λάσσης με την ολοκλήρωση της Πράξης Εφαρμογής»

Σύμφωνα με την δημοτική Αρχή, «η Λάσση, μία από τις πλέον εμβληματικές και τουριστικά ανεπτυγμένες περιοχές του Δήμου, αποκτά πλέον ένα ξεκάθαρο πολεοδομικό πλαίσιο».

Ανδρουλάκης: Αρνούμαστε να δεχτούμε μια Αυτοδιοίκηση – παραμάγαζο του Μεγάρου Μαξίμου

Ο Νίκος Ανδρουλάκης μίλησε στην εκδήλωση του ΠΑΣΟΚ για την Αυτοδιοίκηση - Έκανε επίθεση στη ΝΔ - «Θεωρεί τη λογοδοσία απειλή», τόνισε - Πρόταση για δημιουργία Ανεξάρτητης Αρχής Εποπτείας των ΟΤΑ

«Μια γυναίκα που είναι εύκολο να αγαπήσεις» - Ο Κιάνου Ριβς μιλά για τον έρωτά του με την Αλεξάνδρα Γκραντ

Ο Κιάνου Ριβς λέει ότι την Αλεξάνδρα Γκραντ είναι εύκολο να την αγαπήσει κανείς, ενώ η ίδια παραδέχεται ότι η τέχνη της «έχει γίνει πιο χαρούμενη» από τότε που βγαίνει μαζί του.

Πανελλαδικές 2026: Συνεχίζονται την Τρίτη οι εξετάσεις για τους υποψήφιους των ΕΠΑΛ

Οι υποψήφιοι των ΓΕΛ ξεκίνησαν τις πανελλαδικές την Παρασκευή με το μάθημα της Νεοελληνικής Γλώσσας και Λογοτεχνίας και συνεχίζουν τις εξετάσεις τους την Τετάρτη με μαθήματα Προσανατολισμού

Ο 41χρονος σκότωσε τη γυναίκα του ενώ μέσα στο διαμέρισμα ήταν τα ανήλικα παιδιά τους

Ο 41χρονος, ο οποίος ομολόγησε την πράξη του συνελήφθη για ανθρωποκτονία από πρόθεση, ενώ τα δύο μικρά παιδιά του ζευγαριού μεταφέρθηκαν στην παιδιατρική του Νοσοκομείου Καλαμάτας

Διάσωση 35 μεταναστών ανοιχτά της Γαύδου

Οι 35 μετανάστες περισυνελέγησαν με ασφάλεια και πρόκειται να μεταφερθούν με πλωτό σκάφος του Λιμενικού Σώματος στο λιμάνι της Αγίας Γαλήνης για τις προβλεπόμενες διαδικασίες υποδοχής και καταγραφής.

Ποιο είναι το ιδανικό βάρος για τον σκύλο και τη γάτα; - Ο κτηνιατρικός οδηγός για να μην «χάνεται η μπάλα»

Η παχυσαρκία απειλεί τα κατοικίδια. Δείτε πώς το Body Condition Score σάς βοηθά να βρείτε το ιδανικό βάρος για τον σκύλο ή τη γάτα σας.

Το απόλυτο χάος στη Μίλαν: Γίνεται… ομάδα έως τις 16 Ιουνίου ή μπλέκει!

Η εταιρική γκιλοτίνα των «Ροσονέρι» κάνει τη μεγάλη Μίλαν να ασθμαίνει σε όλα τα επίπεδα, καθώς μετά την καρατόμηση όλης της ποδοσφαιρικής ηγεσίας, την απόφαση του Ιμπραΐμοβιτς να κάνει τον... σχολιαστή στο Μουντιάλ, τα απανωτά «όχι» προπονητών και την ασφυκτική προθεσμία της FIGC για να γίνουν όλα έως τις 16 Ιουνίου, τα πράγματα περιπλέκονται.

Τραμπ: Χαλαρώστε κι όλα θα πάνε καλά – Το Ιράν θέλει συμφωνία και θα είναι καλή για τις ΗΠΑ

Στην κριτική που δέχεται στο εσωτερικό αποδίδει τώρα ο Τραμπ την καθυστέρηση στην επίτευξη συμφωνίας με το Ιράν - Το μήνυμα σε Δημοκρατικούς και Ρεπουμπλικάνους

Για να πας μακριά, πρέπει να στοχεύεις ψηλά

Δεν είναι αλαζονεία να διεκδικεί ένας νέος αξιόπιστος σχηματισμός να πάει ψηλά στις εκλογές. Για την ακρίβεια είναι αυτό που πρέπει να κάνει

