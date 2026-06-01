«Διακήρυξη της Ρόδου» με επίκεντρο τις τοπικές πραγματικότητες και την ισχυρή περιφερειακή συνεργασία

Περισσότεροι από 100 Περιφερειάρχες και Δήμαρχοι, μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, νέοι αιρετοί της τοπικής αυτοδιοίκησης και εκπρόσωποι εθνικών πολιτικών φορέων συγκεντρώθηκαν στη Ρόδο, στις 29 Μαΐου 2026, στο πλαίσιο της εκτός έδρα Συνεδρίασης της Ομάδας του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος στην Επιτροπή των Περιφερειών (EPP-CoR), προκειμένου να συζητήσουν το μέλλον του Πολυετούς Δημοσιονομικού Πλαισίου (ΠΔΠ) της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την περίοδο 2028–2034.

Υπό τον τίτλο «Παραδίδοντας την Ευρώπη Μαζί: Τοποθετώντας τις Περιφέρειες στην Καρδιά του Επόμενου ΠΔΠ», οι συμμετέχοντες υιοθέτησαν τη «Διακήρυξη της Ρόδου», με την οποία ζητούν έναν φιλόδοξο και ισχυρό ευρωπαϊκό προϋπολογισμό, ικανό να ανταποκριθεί τόσο στις παραδοσιακές όσο και στις νέες προτεραιότητες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, διατηρώντας παράλληλα την πολιτική συνοχής ως το βασικό μακροπρόθεσμο επενδυτικό εργαλείο της ΕΕ.

Οι ομιλητές, σύμφωνα με την ανακοίνωση της Περιφέρειας, υπογράμμισαν την ανάγκη δημιουργίας νέων, πραγματικών ιδίων πόρων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ώστε να αποφευχθούν περικοπές σε κρίσιμα προγράμματα, ενώ κάλεσαν για την έγκαιρη υιοθέτηση του επόμενου ΠΔΠ έως το τέλος του 2026.

Παράλληλα, τόνισαν ότι ο μελλοντικός ευρωπαϊκός προϋπολογισμός πρέπει να παραμείνει προσανατολισμένος στις τοπικές ιδιαιτερότητες και ευαίσθητος στις εδαφικές ανάγκες, με πλήρη συμμετοχή των Δήμων και των Περιφερειών στον σχεδιασμό και την υλοποίηση των μελλοντικών Εθνικών και Περιφερειακών Σχεδίων Εταιρικής Σχέσης.

«Για μια πιο δίκαιη, πιο ισχυρή και πιο ανθρώπινη Ευρώπη»

Ανοίγοντας τις εργασίες της συνάντησης και σύμφωνα πάντα με την επίσημη ανακοίνωση της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου μεταξύ άλλων. ο Γιώργος Χατζημάρκος υπογράμμισε ότι η Διακήρυξη της Ρόδου αποστέλλει «ένα ισχυρό και ξεκάθαρο μήνυμα» από Δήμους και Περιφέρειες και των 27 κρατών-μελών, τονίζοντας χαρακτηριστικά: «Η Ευρώπη που οραματιζόμαστε δεν εξαντλείται σε δημοσιονομικούς δείκτες και λογιστικές πράξεις, αλλά ταυτίζεται με τη Δημοκρατία, τον σεβασμό, τη συμμετοχή και τα δικαιώματα των πολιτών στην πράξη. Οι μεγάλες κρίσεις της εποχής μας πρέπει να γίνουν η αφορμή για περισσότερη και καλύτερη Ευρώπη.

Μια Ευρώπη που επενδύει στις τοπικές κοινωνίες της, ενισχύει την πολιτική συνοχής και εξελίσσει τα εργαλεία της ώστε να ανταποκρίνεται στις νέες γεωπολιτικές και κοινωνικές προκλήσεις.

Αυτός ο ευγενής αγώνας, που φέρει πλέον το όνομα της Ρόδου, αποτελεί μια μεγάλη νίκη για τις τοπικές κοινωνίες και ένα αποφασιστικό βήμα για μια πιο δίκαιη, πιο ισχυρή και πιο ανθρώπινη Ευρώπη, παρούσα δίπλα σε κάθε πολίτη, από το μεγαλύτερο αστικό κέντρο έως το πιο απομακρυσμένο νησί και τη μικρότερη ορεινή κοινότητα.»

Η Πρόεδρος της Ομάδας του ΕΛΚ στην Επιτροπή των Περιφερειών, Sari Rautio, τόνισε ότι εάν η Ευρώπη επιθυμεί να ανταποκριθεί τόσο στις υφιστάμενες προτεραιότητες όσο και στις νέες φιλοδοξίες της, «ο προϋπολογισμός πρέπει επίσης να είναι πιο φιλόδοξος».

Η ίδια επανέλαβε ότι η πολιτική συνοχής παραμένει «μία από τις πιο απτές εκφράσεις αλληλεγγύης της Ευρωπαϊκής Ένωσης» και το μοναδικό εργαλείο μακροπρόθεσμων επενδύσεων που βασίζεται στις τοπικές ανάγκες. Παράλληλα, υπογράμμισε ότι οι δαπάνες της ΕΕ πρέπει να διατηρήσουν τον τοπικό τους χαρακτήρα και να λαμβάνουν υπόψη τις ιδιαιτερότητες κάθε περιοχής, σεβόμενες την πολυμορφία των ευρωπαϊκών εδαφών, συμπεριλαμβανομένων των νησιών, των αγροτικών περιοχών και των περιφερειών που αντιμετωπίζουν διαρθρωτικά μειονεκτήματα».

Ο Ευρωπαίος Επίτροπος για τον Προϋπολογισμό, την Καταπολέμηση της Απάτης και τη Δημόσια Διοίκηση, Piotr Serafin, επισήμανε μεταξύ άλλων, ότι ένας φιλόδοξος ευρωπαϊκός προϋπολογισμός μπορεί να καταστεί εφικτός μόνο μέσα από ένα φιλόδοξο πακέτο νέων, πραγματικών ιδίων πόρων.

Ο Εκτελεστικός Αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Raffaele Fitto, υπογράμμισε μεταξύ άλλων ότι τα μελλοντικά Εθνικά και Περιφερειακά Σχέδια Εταιρικής Σχέσης θα ενισχύσουν τις συνέργειες μεταξύ των πολιτικών της ΕΕ που εφαρμόζονται σε εθνικό και περιφερειακό επίπεδο, διατηρώντας παράλληλα τη συνοχή και την εδαφική σύγκλιση μεταξύ των βασικών τους στόχων.

Ο Αντιπρόεδρος της Ελληνικής Κυβέρνησης, Κωστής Χατζηδάκης υπογράμμισε μεταξύ άλλων ότι: «Η Πολιτική Συνοχής δεν είναι απλώς ένα εργαλείο αναδιανομής πόρων. Είναι επένδυση στο μέλλον της Ευρώπης, που ενισχύει την ανταγωνιστικότητα, τη συνοχή και τη σταθερότητά της».

*πηγή φωτογραφιών: https://www.pnai.gov.gr/archives/34741