Το αντίο του Μίλερ-ΜακΙντάιρ στον Ερυθρό Αστέρα (pic)

Ο Κόντι Μίλερ-ΜακΙντάιρ αποχαιρέτησε τον Ερυθρό Αστέρα και τους φιλάθλους του, ανήμερα των γενεθλίων του, καθώς την 1η Ιουνίου έχει γενέθλια (γεννήθηκε το 1994) και πλέον είναι πανέτοιμος να ανοίξει το νέο κεφάλαιο στην καριέρα του, το οποίο θα τον βρει στον Ολυμπιακό.

Με ανάρτηση στο Instagram, ο Αμερικανός πλέι μέικερ είπε το δικό του «ευχαριστώ» στην σερβική ομάδα και τους οπαδούς του και μετράει αντίστροφα για την επόμενη σεζόν η οποία θα τον βρει στον Πειραιά.

Το μήνυμα του Μίλερ-ΜακΙντάιρ στο Instagram

«Για 11η προσπάθεια…

Σήμερα αφιερώνω τα γενέθλιά μου σε εσάς, στον Ερυθρό Αστέρα, στη Σερβία και στις οικογένειες σε ολόκληρα τα Βαλκάνια.

Σας ευχαριστώ που με δεχθήκατε ακριβώς όπως είμαι.

Κάπου μέσα σε αυτή τη χρονιά, κάτι άλλαξε ανάμεσά μας. Αρχίσαμε να πιστεύουμε περισσότερο ο ένας στον άλλον. Μάθαμε να αγαπάμε ο ένας τον άλλον πιο δυνατά, πιο ανοιχτά.

Σε ευχαριστώ, Κάλινιτς, που με πήρες υπό την προστασία σου ως τον ανεπίσημο μαθητή σου στη σερβική ιστορία. Θα μου λείψουν οι συζητήσεις μας και οι ατελείωτες ερωτήσεις μου για την Οθωμανική Αυτοκρατορία

Ανάμεσα στο να μαθαίνω την ιστορία σας, να τρώω στα τοπικά σας εστιατόρια, να μιλάω με τους φιλάθλους μετά τους αγώνες και να βλέπω τα παιδιά που εμφανίζονταν κάθε μέρα στις προπονήσεις, κάτι μέσα μου ξύπνησε. Με κάνατε να θέλω να σας δώσω τα πάντα.

Μου μάθατε κάτι και για τον ίδιο μου τον εαυτό. Μαθαίνοντας τις ατέλειές σας, έμαθα να αποδέχομαι και τις δικές μου. Μαθαίνοντας να σας αγαπώ πιο ανοιχτά, έμαθα να αγαπώ περισσότερο και κομμάτια του εαυτού μου.

Υπήρξαν στιγμές που πίστεψα ότι η φωτιά μέσα μου έσβηνε, αλλά εσείς την αναζωπυρώσατε ολοκληρωτικά. Και ελπίζω πως αυτά τα δύο τελευταία χρόνια κατάφερα κι εγώ να σας προσφέρω κάτι πίσω.

Όπου κι αν με οδηγήσει η ζωή, η Σερβία θα νιώθει πάντα σαν σπίτι μου.

Πολλοί από εσάς ανοίξατε για μένα τα σπίτια και τις οικογένειές σας. Στον καλύτερό μου φίλο εδώ, ξέρεις ποιος είσαι. Εσύ και η οικογένειά σου με στηρίξατε σε πολύ περισσότερα απ’ όσα θα μάθετε ποτέ. Γι’ αυτό, θα είμαστε πάντα οικογένεια.

Και προς τους φιλάθλους: ευχαριστώ. Σε κάθε ψηλή κορυφή και σε κάθε δύσκολη στιγμή, ποτέ δεν γυρίσαμε πραγματικά την πλάτη ο ένας στον άλλον. Η αγάπη δεν είναι φτιαγμένη για να είναι τέλεια, είναι φτιαγμένη για να παλεύεις γι’ αυτήν.

Αυτό δεν είναι αντίο.

Είναι απλώς… εις το επανιδείν.

Για πάντα ο Λύκος σας»