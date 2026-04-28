Ποιες θεωρούνται οι πρώτες «κλεισμένες» μεταγραφές της Euroleague: Ο ΜακΙντάιρ, ο Πίτερς και οι τρεις κινήσεις της Μπαρτσελόνα

Η Euroleague μπορεί να έχει μπει στο πιο κρίσιμο κομμάτι της σεζόν, εκεί που κρίνονται τα πάντα, όμως την ώρα που ξεκινούν τα play offs, στον δρόμο για το Final Four στο ΟΑΚΑ, τα σενάρια και η μεταγραφολογία δίνουν και παίρνουν ενόψει της νέας χρονιάς.

Συγκεκριμένα, η περίοδος που ξεκινούν οι συζητήσεις στην κορυφαία ευρωπαϊκή διασυλλογική διοργάνωση είναι περίπου μετά τον Μάρτιο και πράγματι φαίνεται πως ήδη κάποιες μεταγραφές θεωρούνται κλεισμένες για τη νέα σεζόν, παρά το γεγονός πως δεν υπάρχει τίποτα επίσημο. Μάλιστα, σε δύο εξ αυτών εμπλέκεται και ο Ολυμπιακός, ο οποίος με βάση τα δημοσιεύματα θα αποκτήσει έναν γκαρντ και πιθανότατα θα χάσει έναν φόργουορντ.

Για να τα πάρουμε από την αρχή, ο Ολυμπιακός φέρεται να έχει ήδη συμφωνήσει σε όλα με τον Κόντι Μίλερ-ΜακΙντάιρ, ο οποίος μένει ελεύθερος από τον Ερυθρό Αστέρα και όλα δείχνουν ότι θα έρθει σε λίγους μήνες στην Ελλάδα για τους ερυθρόλευκους, υπογράφοντας μάλιστα τριετές συμβόλαιο συνεργασίας.

Από εκεί και πέρα, στην ίδια λίστα βρίσκεται και ο Άλεκ Πίτερς, που δεν έχει ανανεώσει ακόμη με τον Ολυμπιακό, μένει ελεύθερος το καλοκαίρι και στο εξωτερικό και ειδικότερα στην Ιταλία θεωρείται ήδη κλεισμένος από την Αρμάνι Μιλάνο. Η ιταλική ομάδα έχει συμφωνήσει στους προσωπικούς όρους του Αμερικανού φόργουορντ, όπως αναφέρουν στη γειτονική χώρα και απομένουν λεπτομέρειες, ενώ φέρεται να έχει ήδη έρθει σε συμφωνία και με τους Ντάριους Τόμπσον και Ντέβον Χολ για τη νέα χρονιά.

Εκτός από την Αρμάνι, ιδιαίτερα ενεργή είναι πριν ολοκληρωθεί η σεζόν και η Μπαρτσελόνα, με τον Τσάβι Πασκουάλ να έχει ζητήσει πολλούς παίκτες και ήδη να φέρεται η καταλανική ομάδα πως έχει τα δώσει τα χέρια με τρεις παίκτες τοπ επιπέδου. Πρόκειται για τον Μάικ Τζέιμς, που είναι δεδομένο ότι θα φύγει από τη Μονακό, αλλά και τους Μόουζες Ράιτ και Τζος Νίμπο, με τον πρώτο να έχει κάνει καταπληκτική χρονιά με τη φανέλα της Ζαλγκίρις. Τέλος, ακόμη μια δεδομένη μεταγραφή φέρεται να είναι κι αυτή του Τρεντ Φόρεστ, που μένει ελεύθερος το καλοκαίρι από την Μπασκόνια και φέρεται να έχει συμφωνήσει προφορικά με την Φενέρμπαχτσε του Σαρούνας Γιασικεβίτσιους.

Αναλυτικά οι παίκτες που εμφανίζονται «κλεισμένοι» στη Euroleague

Κόντι Μίλερ-ΜακΙντάιρ – Ολυμπιακός

Τρεντ Φόρεστ – Φενέρμπαχτσε

Τζος Νίμπο – Μπαρτσελόνα

Μάικ Τζέιμς – Μπαρτσελόνα

Μόουζες Ράιτ – Μπαρτσελόνα

Άλεκ Πίτερς – Αρμάνι Μιλάνο

Ντάριους Τόμπσον – Αρμάνι Μιλάνο

Έλι Οκόμπο – Ντουμπάι

Ντέβον Χολ – Αρμάνι Μιλάνο