magazin
Δευτέρα 01 Ιουνίου 2026
weather-icon 21o
Stream

in
magazin

# ΕΛΑΣ
# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΙΡΑΝ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΤΡΑΜΠ
# ΤΕΜΠΗ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΗ
# ΚΑΙΡΟΣ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
Στινγκ: «Η απώλεια των χειρωνακτικών εργασιών τροφοδοτεί την τοξική αρρενωπότητα»
Music 01 Ιουνίου 2026, 09:00

Στινγκ: «Η απώλεια των χειρωνακτικών εργασιών τροφοδοτεί την τοξική αρρενωπότητα»

Ο Στινγκ δηλώνει ότι «έχουμε χάσει τον προσανατολισμό της ενέργειάς μας», καθώς το μιούζικαλ του «The Last Ship» επιστρέφει στο West End.

Έφη Αλεβίζου
ΕπιμέλειαΈφη Αλεβίζου
Σχολιάστε
A
A
Vita.gr
Μπορεί η ψυχική υγεία να βελτιωθεί σε 30 μέρες; Ναι, με αυτό το πλάνο!

Μπορεί η ψυχική υγεία να βελτιωθεί σε 30 μέρες; Ναι, με αυτό το πλάνο!

Spotlight

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης

Προσθήκη του in.gr στην Google

Το γεγονός ότι πολλοί άνδρες δεν χρησιμοποιούν πλέον τα χέρια τους και τη σωματική τους δύναμη στην καθημερινότητά τους ενδέχεται να τροφοδοτεί ορισμένα από τα τοξικά χαρακτηριστικά της σύγχρονης αρρενωπότητας, σύμφωνα με τον Στινγκ.

Ο τραγουδιστής, ο οποίος ανακοίνωσε ότι το μιούζικαλ του για τις τελευταίες ημέρες ενός ναυπηγείου θα ανέβει στο West End αυτό το φθινόπωρο, δήλωσε στην εφημερίδα Guardian ότι ένα από τα παράγωγα της αποβιομηχάνισης ήταν η απώλεια της σωματικής παραγωγικότητας των ανδρών.

Χαμένη δύναμη

«Δουλεύω με τα χέρια μου κάθε μέρα ως μουσικός και είμαι τυχερός. Είναι σπάνιο για τους σύγχρονους άνδρες να χρησιμοποιούν πραγματικά τα χέρια τους και τη δύναμή τους για να κάνουν οτιδήποτε. Έχουμε χάσει κάτι σε αυτό το σημείο» είπε ο Στινγκ και πρόσθεσε:

«Δεν έχω απαντήσεις, αλλά ίσως η τοξικότητα που επικρατεί στην κοινωνία αυτή τη στιγμή είναι αποτέλεσμα του γεγονότος ότι έχουμε χάσει αυτή την κατεύθυνση για την ενέργειά μας, αυτή την ανδρική δύναμη. Είναι σπάνιο να χρειάζεται να τη χρησιμοποιήσουμε».

Αποβιομηχάνιση 1970 και 1980

Το έργο «The Last Ship», το οποίο έκανε πρεμιέρα στο Σικάγο το 2014 πριν ανέβει στο Μπρόντγουεϊ, επικεντρώνεται στην τύχη των ανδρών που εργάζονται σε ένα ναυπηγείο παρόμοιο με το Swan Hunter’s στο Wallsend, όπου μεγάλωσε ο Στινγκ, πριν τα ναυπηγεία κλείσουν κατά τη διάρκεια της αποβιομηχάνισης στις δεκαετίες του 1970 και του 1980.

Ο Στινγκ, ο οποίος έγραψε τη μουσική για το έργο και θα πρωταγωνιστήσει σε μια σειρά παραστάσεων στο Theatre Royal Drury Lane τον Σεπτέμβριο, δήλωσε ότι το κλείσιμο των ναυπηγείων σηματοδότησε την αρχή μιας εποχής κατά την οποία ο βορράς της Αγγλίας εγκαταλείφθηκε από τις διαδοχικές κυβερνήσεις.

Οικονομία υπηρεσιών

«Ο πλούτος της Βρετανίας δημιουργήθηκε στα ανθρακωρυχεία, στις πόλεις του χάλυβα, στις πόλεις των εργοστασίων και στα ναυπηγεία» ξεκαθάρισε ο Στινγκ. «Όλες αυτές οι δεξιότητες πετάχτηκαν στα σκουπίδια… για το όνειρο της Θάτσερ για μια οικονομία υπηρεσιών».

Πολλοί από τους άνδρες χαρακτήρες του μιούζικαλ βρίσκονται σε μια στιγμή κρίσης, καθώς τους στερείται η ταυτότητά τους. Ένας από αυτούς ρωτά: «Τι είμαστε εμείς οι άνδρες χωρίς ένα πλοίο να ολοκληρώσουμε;».

«Δεν έχω απαντήσεις, αλλά ίσως η τοξικότητα που επικρατεί στην κοινωνία αυτή τη στιγμή είναι αποτέλεσμα του γεγονότος ότι έχουμε χάσει αυτή την κατεύθυνση για την ενέργειά μας, αυτή την ανδρική δύναμη. Είναι σπάνιο να χρειάζεται να τη χρησιμοποιήσουμε»

YouTube thumbnail

Το αίσθημα της κοινότητας

Ωστόσο, ο Στινγκ λέει ότι η παραγωγή δεν αποτελεί μια προσπάθεια να ρομαντικοποιήσει μια βιομηχανία που θα μπορούσε να χαρακτηριστεί βίαιη, όπου συνέβαιναν εκατοντάδες ατυχήματα κάθε χρόνο και οι θάνατοι δεν ήταν σπάνιοι.

«Είμαι αυτός που δεν ήθελε να δουλέψει εκεί, και είχα κάθε λόγο» είπε. «Δούλευαν με αμίαντο, με κάθε είδους τοξικές χημικές ουσίες. Ταυτόχρονα, νοσταλγώ το αίσθημα της κοινότητας μέσα στο οποίο μεγάλωσα.

»Αυτό το περιβάλλον ήταν τόσο πλούσιο σε συμβολισμό. Η πόλη, αν και βρισκόταν σε ύφεση το μεγαλύτερο μέρος του χρόνου, ήταν εξαιρετικά περήφανη για τα πλοία που ναυπηγούνταν εκεί. Η δουλειά ήταν απαίσια, επικίνδυνη και σκληρή, αλλά εκείνοι οι άνθρωποι μπορούσαν να κοιτάξουν πίσω και να πουν: “Λοιπόν, εγώ το έχτισα αυτό”. Η υπερηφάνεια των πολιτών ήταν τεράστια».

Η πορεία του έργου

Όταν το The Last Ship έκανε πρεμιέρα στο Μπρόντγουεϊ, έλαβε ανάμεικτες κριτικές και δεν κατάφερε να μιμηθεί την επιτυχία άλλων βρετανικών μιούζικαλ που βασίζονταν σε τοπικές ιστορίες, όπως το Billy Elliot και το Kinky Boots.

Από τότε, όμως, έχει περιοδεύσει σε όλο τον κόσμο και έχει αναθεωρηθεί από την πρεμιέρα του, πριν από περισσότερο από μια δεκαετία, με την αφαίρεση ορισμένων χαρακτήρων και ένα νέο σενάριο, γραμμένο από τον Μπάρνι Νόρις.

Όταν ανέβηκε στο Νιούκαστλ-απόν-Τάιν το 2018, ο Μάικλ Μπίλινγκτον της Guardian είπε ότι περιείχε «την πιο συναρπαστική χορωδιακή σύνθεση που έχω ακούσει σε βρετανικό μιούζικαλ από το The Hired Man του Χάουαρντ Γκούνταλ».

Εύκολες λύσεις

Αναπολώντας την πορεία του έργου στο Μπρόντγουεϊ, ο Στινγκ δήλωσε ότι έβαλε τον εαυτό του σε δύσκολη θέση, γράφοντας ένα εντελώς πρωτότυπο έργο αντί να βασιστεί σε μια υπάρχουσα ιστορία ή να επιλέξει να δημιουργήσει ένα μιούζικαλ με διασκευές των δικών του τραγουδιών.

«Αυτές είναι οι εύκολες λύσεις, αλλά εγώ επέλεξα την πιο δύσκολη και απόλαυσα κάθε στιγμή. Ήταν απίστευτα δύσκολο και απαιτητικό, αλλά και το πιο ικανοποιητικό επίτευγμα της ζωής μου» είπε.

«Νομίζω ότι πρέπει να βρει το κοινό του. Πρέπει να βρει τη φωνή του. Χρειάστηκε τόσος χρόνος, αλλά νομίζω ότι είμαστε πολύ κοντά σε αυτό τώρα».

Κανένα νόημα

Ο τραγουδιστής εμπλέκεται σε μια δικαστική διαμάχη στο Ανώτατο Δικαστήριο σχετικά με φερόμενα μη καταβληθέντα δικαιώματα με τους πρώην συμπαίκτες του στο συγκρότημα The Police.

Ο Στινγκ, του οποίου το πραγματικό όνομα είναι Γκόρντον Σάμνερ, ήταν ο τραγουδιστής, ο μπασίστας και ο κύριος συνθέτης του συγκροτήματος.

Στο Ανώτατο Δικαστήριο του Λονδίνου έχει αναφερθεί ότι ο Στινγκ έχει πληρώσει περισσότερα από 500.000 λίρες στους πρώην συγκροτηματικούς του, Στιούαρτ Κόουπλαντ και Άντι Σάμερς, από τότε που άσκησαν την αγωγή.

«Δεν βγάζει κανένα νόημα» είπε όταν ρωτήθηκε για την υπόθεση. «Αυτό είναι το μόνο που είμαι διατεθειμένος να πω».

*Το The Last Ship θα παίζεται στο Theatre Royal Drury Lane από τις 22 Σεπτεμβρίου έως τις 3 Οκτωβρίου. Τα εισιτήρια θα τεθούν σε πώληση από τις 12:00 της 28ης Μαΐου.

*Με στοιχεία από theguardian.com

Σχόλια
Γράψτε το σχόλιό σας
0 /50
0 /2000
Με την υποβολή της φόρμας αποδέχεστε τους Όροι Χρήσης . Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Economy
ΔΕΘ: Τι θα περιλαμβάνει το καλάθι – Στεγαστικό, εισφορές και 13ος μισθός

ΔΕΘ: Τι θα περιλαμβάνει το καλάθι – Στεγαστικό, εισφορές και 13ος μισθός

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Προσθήκη του in.gr στην Google
Vita.gr
Μπορεί η ψυχική υγεία να βελτιωθεί σε 30 μέρες; Ναι, με αυτό το πλάνο!

Μπορεί η ψυχική υγεία να βελτιωθεί σε 30 μέρες; Ναι, με αυτό το πλάνο!

Συνεντεύξεις
Αριστοφάνης Στεφάτος: Παράθυρο για νέες παραχωρήσεις blocks

Αριστοφάνης Στεφάτος: Παράθυρο για νέες παραχωρήσεις blocks

inWellness
inTown
Stream magazin
Η Ευρώπη απαγορεύει συναυλίες, αλλά το κοινό «ψηφίζει» Κάνιε Γουέστ
Music 31.05.26

Η Ευρώπη απαγορεύει συναυλίες, αλλά το κοινό ψηφίζει Κάνιε Γουέστ- 118.000 έδωσαν το παρών στην Τουρκία

Πολλές χώρες της Ευρώπης ακυρώνουν τις συναυλίες του Κάνιε Γουέστ, επικαλούμενες παλαιότερες δηλώσεις του, ωστόσο οι θαυμαστές, δεν πτοούνται.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ο Vanilla Ice επιμένει ότι θα εμφανιστεί στην «γιορτή» του Τραμπ
Πόσοι έμειναν; 30.05.26

Ο Vanilla Ice δεν έχει θέμα «να παίξει είτε για τον Τραμπ, είτε για τον Πούτιν είτε για το Ιράν»

Ο Vanilla Ice είναι ένας (απολιτίκ σύμφωνα με τον ίδιο) καλλιτέχνης με μία μόνο επιτυχία, το «Ice Ice Baby», το οποίο έφτασε στην κορυφή των charts πριν από σχεδόν 36 χρόνια.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Έχει βαλθεί να παραμείνει στη φυλακή; Ο άνδρας που καυχιόταν ότι σκότωσε τον Tupac
«Φήμη και πλούτος» 29.05.26

Έχει βαλθεί να παραμείνει στη φυλακή; Ο άνδρας που καυχιόταν ότι σκότωσε τον Tupac

Σύμφωνα με την New York Post, ο Keefe D φέρεται να αναφέρει λεπτομέρειες σχετικά με τη δολοφονία του Tupac σε ηχογραφημένες κλήσεις, ενώ συζητούσε για πιθανά κινηματογραφικά έργα για την υπόθεση.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Μάιλς Ντέιβις και Ζυλιέτ Γκρεκό – «Με αγαπούσε πάρα πολύ για να με παντρευτεί και να με κάνει δυστυχισμένη»
All that jazz 27.05.26

Μάιλς Ντέιβις και Ζυλιέτ Γκρεκό - «Με αγαπούσε πάρα πολύ για να με παντρευτεί και να με κάνει δυστυχισμένη»

Ο Μάιλς Ντέιβις ήταν μόλις 22 ετών όταν γνώρισε την ηθοποιό, και αργότερα τραγουδίστρια, Ζυλιέτ Γκρέκο. Στις 26 Μαΐου του 2026, εκείνος θα γινόταν 100 ετών.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Η Μαρία Παπαγεωργίου στη σκηνή του Θεάτρου «Δόρα Στράτου
inMore.com 27.05.26

Η Μαρία Παπαγεωργίου ανεβαίνει στη σκηνή του Θεάτρου «Δόρα Στράτου

Μια βραδιά στο κέντρο της πόλης γεμάτη τραγούδια, ιστορίες και μουσικές που έχουν καθιερώσει την Μαρία Παπαγεωργίου ως μία από τις σημαντικότερες ερμηνεύτριες και δημιουργούς της γενιάς της.

Σύνταξη
«H καριέρα του Έλβις Πρίσλεϊ ήταν σπατάλη ταλέντου»
Μουσική βιομηχανία 24.05.26

H καριέρα του Έλβις Πρίσλεϊ μετά το 1957 ήταν «σπατάλη ενός τεράστιου ταλέντου»

Ο Πολ Σάιμον υποστήριξε σε πρόσφατη συνέντευξή του ότι, ο Έλβις Πρίσλεϊ έπαψε να τον ενδιαφέρει, όταν σταμάτησε να είναι ο φρέσκος, «ακατέργαστος» καλλιτέχνης.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Φρανκ Σινάτρα: Μετέφερε 1 εκατ. δολάρια για τη σιωνιστική πολιτοφυλακή Χαγκανά στο Ισραήλ αποκάλυψε η κόρη του
«Ήρωας» έγραψε 23.05.26

Φρανκ Σινάτρα: Μετέφερε 1 εκατ. δολάρια για τη σιωνιστική πολιτοφυλακή Χαγκανά στο Ισραήλ αποκάλυψε η κόρη του

Μια άγνωστη και εξαιρετικά αμφιλεγόμενη πτυχή από τη ζωή του Φρανκ Σινάτρα έφερε στο φως η κόρη του, Νάνσι, μέσα από αναρτήσεις της στην πλατφόρμα X

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Γιώτα Νέγκα – Κώστας Τριανταφυλλίδης: «Ο κόσμος του Γιάννη Σπανού είναι μεγάλος και πολυδιάστατος»
Συνέντευξη 22.05.26

Γιώτα Νέγκα - Κώστας Τριανταφυλλίδης: «Ο κόσμος του Γιάννη Σπανού είναι μεγάλος και πολυδιάστατος»

Λίγο πριν τη μεγάλη τους συναυλία αφιέρωμα στον Γιάννη Σπανό, μιλήσαμε με τη Γιώτα Νέγκα και τον Κώστα Τριανταφυλλίδη για τον σπουδαίο συνθέτη και το έργο του

Μαρία Κωνσταντοπούλου
Μαρία Κωνσταντοπούλου
inStream - Ροή Ειδήσεων
Πέρα από τη ζυγαριά: Πώς θα βρείτε το ιδανικό βάρος του κατοικίδιού σας χωρίς μετρήσεις
Το «εργαλείο - κλειδί» 01.06.26

Ποιο είναι το ιδανικό βάρος για τον σκύλο και τη γάτα; - Ο κτηνιατρικός οδηγός για να μην «χάνεται η μπάλα»

Η παχυσαρκία απειλεί τα κατοικίδια. Δείτε πώς το Body Condition Score σάς βοηθά να βρείτε το ιδανικό βάρος για τον σκύλο ή τη γάτα σας.

Τζούλη Τούντα
Τζούλη Τούντα
Το απόλυτο χάος στη Μίλαν: Γίνεται… ομάδα έως τις 16 Ιουνίου ή μπλέκει!
Serie A 01.06.26

Το απόλυτο χάος στη Μίλαν: Γίνεται… ομάδα έως τις 16 Ιουνίου ή μπλέκει!

Η εταιρική γκιλοτίνα των «Ροσονέρι» κάνει τη μεγάλη Μίλαν να ασθμαίνει σε όλα τα επίπεδα, καθώς μετά την καρατόμηση όλης της ποδοσφαιρικής ηγεσίας, την απόφαση του Ιμπραΐμοβιτς να κάνει τον... σχολιαστή στο Μουντιάλ, τα απανωτά «όχι» προπονητών και την ασφυκτική προθεσμία της FIGC για να γίνουν όλα έως τις 16 Ιουνίου, τα πράγματα περιπλέκονται.

Νικόλαος Κώτσης
Νικόλαος Κώτσης
Τραμπ: Χαλαρώστε κι όλα θα πάνε καλά – Το Ιράν θέλει συμφωνία και θα είναι καλή για τις ΗΠΑ
«Το 'χω» 01.06.26

Τραμπ: Χαλαρώστε κι όλα θα πάνε καλά – Το Ιράν θέλει συμφωνία και θα είναι καλή για τις ΗΠΑ

Στην κριτική που δέχεται στο εσωτερικό αποδίδει τώρα ο Τραμπ την καθυστέρηση στην επίτευξη συμφωνίας με το Ιράν - Το μήνυμα σε Δημοκρατικούς και Ρεπουμπλικάνους

Σύνταξη
Για να πας μακριά, πρέπει να στοχεύεις ψηλά
Editorial 01.06.26

Για να πας μακριά, πρέπει να στοχεύεις ψηλά

Δεν είναι αλαζονεία να διεκδικεί ένας νέος αξιόπιστος σχηματισμός να πάει ψηλά στις εκλογές. Για την ακρίβεια είναι αυτό που πρέπει να κάνει

Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
Γράφει ο Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
Ανησυχία για τον Ναδάλ: Η φωτογραφία του θρυλικού τενίστα που έγινε viral στα social media (pics)
Τένις 01.06.26

Ανησυχία για τον Ναδάλ: Η φωτογραφία του θρυλικού τενίστα που έγινε viral στα social media (pics)

Ενάμιση χρόνο μετά το τέλος της μυθικής καριέρας του στο τένις, ο Ράφα Ναδάλ «ανησύχησε» το κοινό και τους θαυμαστές του μετά την τελευταία φωτογραφία του που κυκλοφόρησε στα social media.

Σύνταξη
Από τις αγγελίες στην AI: Πώς αλλάζει το παιχνίδι των προσλήψεων το 2026
Διεθνής Οικονομία 01.06.26

Από τις αγγελίες στην AI: Πώς αλλάζει το παιχνίδι των προσλήψεων το 2026

Το τοπίο των προσλήψεων μετασχηματίζεται ριζικά, καθώς η AI και οι στρατηγικές βασισμένες σε δεξιότητες αλλάζουν τον τρόπο με τον οποίο οι εταιρείες εντοπίζουν, αξιολογούν και προσελκύουν ταλέντα.

Σύνταξη
Οσμή αερίου στο λεκανοπέδιο: «Πρέπει επιτέλους στην Ελλάδα να αποκτήσουμε ένα… επιστημονικό κόκκινο τηλέφωνο»
Απροετοίμαστοι 01.06.26

Οσμή αερίου στο λεκανοπέδιο: «Πρέπει επιτέλους στην Ελλάδα να αποκτήσουμε ένα… επιστημονικό κόκκινο τηλέφωνο»

Με τεχνολογία αιχμής στη διάθεσή τους αλλά με λιγοστό προσωπικό και χωρίς κουλτούρα συνεργασίας ανάμεσα τους, τα ερευνητικά κέντρα της χώρας δυσκολεύονται να απαντήσουν στις πολλαπλασιαζόμενες περιβαλλοντικές κρίσεις- Μιλούν στο in ο πρόεδρος του Εθνικού Κέντρου Ερευνών Δημοσθένης Σαρηγιάννης και ο διευθυντής ερευνών στο Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών, Νίκος Μιχαλόπουλος

Δήμητρα Τριανταφύλλου
Δήμητρα Τριανταφύλλου
Το νέο πολιτικό σκηνικό αναθερμαίνει το σενάριο εκλογών το Φθινόπωρο
Πολιτική Γραμματεία 01.06.26

Το νέο πολιτικό σκηνικό αναθερμαίνει το σενάριο εκλογών το Φθινόπωρο

Πώς η αναδιάταξη του πολιτικού σκηνικού μετά τη δημιουργία των κομμάτων του Αλέξη Τσίπρα και της Μαρίας Καρυστιανού, αλλά και την αναμονή του κόμματος του Αντώνη Σαμαρά, αναζωπυρώνει το σενάριο για πρόωρες εκλογές το Φθινόπωρο.

Γιάννης Μπασκάκης
Γιάννης Μπασκάκης
Υποστελεχωμένος και υποχρηματοδοτούμενος ο ΕΟΔΑΣΑΑΜ, μεγάλες καθυστερήσεις στην έκδοση πορισμάτων
Αποκάλυψη in 01.06.26

Υποστελεχωμένος και υποχρηματοδοτούμενος ο ΕΟΔΑΣΑΑΜ, μεγάλες καθυστερήσεις στην έκδοση πορισμάτων

Οκτώ νεκροί σε δυστύχημα με 10,5 τόνους στρατιωτικό υλικό και το πόρισμα τέσσερα σχεδόν χρόνια μετά... αγνοείται. Τι απαντά στο in η αναπληρώτρια πρόεδρος του ΕΟΔΑΣΑΑΜ για τις καθυστερήσεις στην έκδοση πορισμάτων, η παραδοχή για «αντικειμενικό έλλειμμα ανθρώπινου δυναμικού και οικονομικών πόρων»

Πάνος Τσίκαλας
Πάνος Τσίκαλας
Νέες επιθέσεις «αυτοάμυνας» των ΗΠΑ στο Ιράν – Οι Φρουροί λένε πως έπληξαν αμερικανική βάση – Κλιμάκωση στον Λίβανο
Σε τεντωμένο σκοινί 01.06.26

Νέες επιθέσεις «αυτοάμυνας» των ΗΠΑ στο Ιράν – Οι Φρουροί λένε πως έπληξαν αμερικανική βάση – Κλιμάκωση στον Λίβανο

Ρευστή παραμένει η κατάσταση στη Μέση Ανατολή, με τις ΗΠΑ να προχωρούν σε νέες επιθέσεις «αυτοάμυνας» κατά του Ιράν - Το Κουβέιτ λέει ότι αντιμετώπισε πυραυλικές επιθέσεις - Tο Ισραήλ με εντολή Νετανιάχου, επεκτείνει τις στρατιωτικές του επιχειρήσεις στον Λίβανο

Παρασκευή Τσιβόλα
Παρασκευή Τσιβόλα
Must Read
«Έγραψε» το ρεκόρ η ΔΕΗ, η χρυσή «ευαισθησία» της Alpha, πάντα… έτοιμος ο Boujnah, εγκρίσεις για Metlen, κλείνει (;) deal CrediaBank – Ευρώπη, η ευρώ- επιτυχία της Λαζαράκου

«Έγραψε» το ρεκόρ η ΔΕΗ, η χρυσή «ευαισθησία» της Alpha, πάντα… έτοιμος ο Boujnah, εγκρίσεις για Metlen, κλείνει (;) deal CrediaBank – Ευρώπη, η ευρώ- επιτυχία της Λαζαράκου

Διακοπές για λίγους: Έρχονται νέες αυξήσεις έως 20% στα ακτοπλοϊκά εισιτήρια – Σοκάρουν οι τιμές των αεροπορικών

Διακοπές για λίγους: Έρχονται νέες αυξήσεις έως 20% στα ακτοπλοϊκά εισιτήρια – Σοκάρουν οι τιμές των αεροπορικών

Γιατί μας ευχαριστεί ο Τραμπ; Τι κρύβει η ατάκα-σφραγίδα του στο «Truth Social»

Γιατί μας ευχαριστεί ο Τραμπ; Τι κρύβει η ατάκα-σφραγίδα του στο «Truth Social»

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Ποιος είναι ο Τζόναθαν Αντίκ, ο γιος του ιδρυτή της Mango που κατηγορείται για το θάνατο του πατέρα του

Ποιος είναι ο Τζόναθαν Αντίκ, ο γιος του ιδρυτή της Mango που κατηγορείται για το θάνατο του πατέρα του

Μεταβολική υγεία: Το κλειδί για καλύτερη διάθεση και καθαρή σκέψη;

Μεταβολική υγεία: Το κλειδί για καλύτερη διάθεση και καθαρή σκέψη;

Τι πραγματικά χρειάζεσαι στη βαλίτσα του μαιευτηρίου

Τι πραγματικά χρειάζεσαι στη βαλίτσα του μαιευτηρίου

Τα «ψιλά» γράμματα στα τιμολόγια ρεύματος

Τα «ψιλά» γράμματα στα τιμολόγια ρεύματος

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Ταυτότητα
Δευτέρα 01 Ιουνίου 2026
Cookies