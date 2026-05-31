Ο Κάνιε Γουέστ εμφανίστηκε το Σάββατο, 30 Μαΐου, στο Ολυμπιακό Στάδιο της Κωνσταντινούπολης, όπου έδωσε συναυλία διάρκειας δύο ωρών μπροστά σε περίπου 118.000 θαυμαστές, σύμφωνα με το κρατικό πρακτορείο Anadolu, γεγονός που σηματοδοτεί την πρώτη εμφάνιση του ράπερ στην Ευρώπη από το 2014 (η συναυλία μεταδόθηκε επίσης ζωντανά στο YouTube).

Τον Γουέστ συνόδευσε στη σκηνή ο Τράβις Σκοτ (δίδυμο που δεν χάνει, σαν να λέμε).

Ακύρωση, μετά την ακύρωση

Η ζωντανή εμφάνιση στην Τουρκία ακολουθεί τόσο την ματαίωση της συναυλίας του στη Μασσαλία, αφού ο δήμαρχος Μπενουά Παγιάν αρνήθηκε να επιτρέψει «η πόλη να λειτουργήσει ως ξέπλυμα για όσους προωθούν το μίσος και τον ναζισμό», όσο και την ακύρωση του Wireless Festival στο Ηνωμένο Βασίλειο, αφού είχε επιλέξει τον Γουέστ ως headliner.

Ο Γουέστ είχε προγραμματιστεί να εμφανιστεί στην Ολλανδία στις 6 και 8 Ιουνίου, παρά τις αντιδράσεις των ολλανδικών αρχών.

Ο Ολλανδός αναπληρωτής πρωθυπουργός Μπαρτ βαν ντέν Μπρινκ δήλωσε την περασμένη εβδομάδα ότι απαιτούνται «βάσιμοι λόγοι» για να απαγορευθεί η είσοδος ατόμων στη χώρα, σημειώνοντας ότι «οι παλαιότερες δηλώσεις του Γουέστ δεν αποτελούν, προς το παρόν, λόγο για να του αρνηθεί η είσοδος».

Επίσης, ο ράπερ επρόκειτο να εμφανιστεί στο Χορζόφ της Πολωνίας στις 19 Ιουνίου, αλλά οι υπεύθυνοι του χώρου ανακοίνωσαν ότι η συναυλία δεν θα πραγματοποιηθεί «για νομικούς λόγους».

Η Μάρτα Τσιένκοφσκα, υπουργός Πολιτισμού της Πολωνίας, είχε χαρακτηρίσει την απόφαση να προσκληθεί ο Γουέστ ως «απαράδεκτη».

Από την πλευρά τους, και οι ιταλικές αρχές ακύρωσαν τις επικείμενες συναυλίες των Κάνιε Γουέστ και Τράνις Σκοτ, οι οποίες θα πραγματοποιούνταν τον Ιούλιο στην πόλη Ρέτζιο Εμίλια, επικαλούμενες λόγους ασφαλείας.

Στην αντίπερα όχθη του ποταμού, οι πιστοί του Κάνιε Γουέστ, μπορούν να επισκεφτούν και την Αλβανία για να τον ακούσουν, καθώς αναμένεται να δώσει συναυλία στα Τίρανα στις 11 Ιουλίου, στο πλαίσιο της περιοδείας του.

Οι φιλοναζί δηλώσεις και η απολογία

Ο Κάνιε Γουέστ βρέθηκε στο στόχαστρο το 2022, όταν ισχυρίστηκε σε μια συνέντευξη με τον Τάκερ Κάρλσον ότι «η Planned Parenthood ιδρύθηκε… σε συνεργασία με την ΚΚΚ για τον έλεγχο του εβραϊκού πληθυσμού».

Αργότερα φόρεσε ένα μπλουζάκι με το σύνθημα «White Lives Matter», εξήρε ανοιχτά τον Χίτλερ, έκανε σχόλια στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, διακηρύσσοντας ότι δεν θα ζητούσε ποτέ συγγνώμη για τα «ΣΧΟΛΙΑ ΕΝΑΝΤΙΩΝ ΤΩΝ ΕΒΡΑΙΩΝ» και ότι «ΕΙΜΑΙ ΝΑΖΙΣΤΗΣ», ενώ κατά τη διάρκεια του Super Bowl πλήρωσε για μια διαφήμιση της μάρκας του, yeezy.com, παρουσιάζοντας ένα απλό λευκό μπλουζάκι αξίας 20 δολαρίων με μια μαύρη σβάστικα.

Ωστόσο, νωρίτερα φέτος, ο Κάνιε Γουέστ δημοσίευσε ένα απολογητικό άρθρο στην εφημερίδα Wall Street Journal, ζητώντας συγγνώμη για τις προηγούμενες δηλώσεις του και αποκάλυψε ότι υποβλήθηκε σε θεραπεία, αφού υπέστη «ένα τετράμηνο μανιακό επεισόδιο με ψυχωτική, παρανοϊκή και παρορμητική συμπεριφορά που κατέστρεψε τη ζωή μου».

«Έχασα την επαφή με την πραγματικότητα», εξήγησε ο Γουέστ.

«Τα πράγματα χειροτέρευαν όσο περισσότερο αγνοούσα το πρόβλημα. Είπα και έκανα πράγματα για τα οποία μετανιώνω βαθιά. Μερικούς από τους ανθρώπους που αγαπώ περισσότερο, τους φέρθηκα με τον χειρότερο τρόπο. Αντέξατε τον φόβο, τη σύγχυση, την ταπείνωση και την εξάντληση που συνεπάγεται το να προσπαθείτε να συνυπάρξετε με κάποιον που, κατά καιρούς, ήταν αγνώριστος. Κοιτάζοντας πίσω, συνειδητοποιώ ότι αποξενώθηκα από τον αληθινό μου εαυτό», πρόσθεσε.

Αξίζει να σημειωθεί ότι, μετά την ακύρωση του Wireless, ο Γουέστ προσφέρθηκε να συναντήσει την εβραϊκή κοινότητα του Λονδίνου «για να την ακούσει».

Δυο κουβέντες για φινάλε

Υστερόγραφο (και προσωπική άποψη): οι απαγορεύσεις πάντοτε φέρνουν τα αντίθετα αποτελέσματα, και τα κράτη, τα οποία πολλάκις έχουν καλλιεργήσει τον φασισμό σε όλες τους τις εκφάνσεις φορώντας τον μανδύα της δημοκρατίας, θα πρέπει να ξεχωρίσουν το «προστατεύω» -ας πούμε ότι υπάρχει στο λεξιλόγιο τους- από το «λογοκρίνω».

Επίσης, να θυμάστε: όταν οι θεσμοί «ρίχνουν άκυρο» σε κάποιον, θα έρθει και η σειρά του επόμενου, που ίσως, να ανήκει και στην σωστή πλευρά της ιστορίας.

Και εκεί, θα το χαρούν, ακόμη περισσότερο.

*Με πληροφορίες από: Guardian | Forbes