Το «Backrooms» σημείωσε ρεκόρ εισπράξεων – Η ταινία για την οποία μιλούν όλοι
Culture Live 31 Μαΐου 2026, 20:00

Τελικά, όπως όλα δείχνουν οι νέοι δεν βαριούνται να επισκεφτούν το σινεμά. Τρανή απόδειξη; Τα μηδενικά που κατάφερε να κερδίσει το «Backrooms» στο box office.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Η ταινία «Backrooms» του Κέιν Πάρσονς, η οποία είναι ένα κράμα πραγματικής ζωής και σουρεαλιστικού ονείρου, έχει ήδη σπάσει ρεκόρ στο box office, με την κυκλοφορία της να σηματοδοτεί το πιο επιτυχημένο Σαββατοκύριακο της εταιρείας παραγωγής A24.

Μια κινηματογραφική διασκευή της viral σειράς του Πάρσον στο YouTube, η ταινία «Backrooms» απέφερε 38 εκατομμύρια δολάρια στην αγορά των ΗΠΑ την Παρασκευή από 3.442 κινηματογραφικές αίθουσες, ενώ προβλέπεται να αποφέρει συνολικά 85 έως 90 εκατομμύρια δολάρια μέχρι το τέλος του Σαββατοκύριακου.

Αυτό είναι περισσότερο από το τριπλάσιο του προηγούμενου ρεκόρ, που κατείχε η ταινία θρίλερ του Άλεξ Γκάρλαντ «Civil War», η οποία απέφερε 25,5 εκατομμύρια δολάρια το 2024 και κατέκτησε τον τίτλο της «καλύτερης πρεμιέρας» της A24.

Ο κόσμος θέλει να δει κάτι που θα τον συγκλονίσει;

Η ταινία «Backrooms» ακολουθεί την ιστορία ενός ιδιοκτήτη καταστήματος επίπλων σε μια μικρή πόλη, ο οποίος ανακαλύπτει μια πύλη προς μια εξωπραγματική διάσταση στον εκθεσιακό του χώρο. Στο καστ περιλαμβάνονται οι ηθοποιοί Τσιούετελ Έτζιοφορ, Ρενάτε Ρέινσβε και Μαρκ Ντουπλάς. Παραγωγοί της ταινίας είναι οι Τζέιμς Γουάν, Σον Λέβι και Όσγκουντ Πέρκινς.

To «Backrooms», το οποίο εδώ που τα λέμε θυμίζει την ατμόσφαιρα της πρώτης ταινίας μεγάλου μήκους του αείμνηστου Ντείβιντ Λιντς «Eraserhead», είναι μία από τις λίγες πειραματικές ταινίες που κατάφεραν να γίνουν εμπορική επιτυχία (σκεφτείτε έξω από το κουτί και δοκιμάστε νέα πράγματα, δεν λένε;).

Όπως έγραψε σε άρθρο του στο περιοδικό Variety, ο Όουεν Γκλίμπερμαν: «Ας αφήσουμε λοιπόν κατά μέρος τα παράπονα και τις ανησυχίες για το streaming και για το ότι ‘οι νέοι δεν αγαπούν τις ταινίες’. Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι, για να ευδοκιμήσουν οι ταινίες, η βιομηχανία πρέπει να εξελιχθεί, ξεκινώντας με μια επιστροφή στην ‘θρησκευτική πίστη’ στη δύναμη των ‘παραθύρων’ (αν καθυστερήσετε την κυκλοφορία για το σπίτι… θα έρθουν!). Κυρίως όμως, πρέπει να επιστρέψουμε στη δημιουργία ταινιών που ο κόσμος αναζητά επειδή θέλει να συγκλονιστεί. Οι ταινίες Backrooms και Obsession είναι αρκετά καλλιτεχνικές ώστε να αποδείξουν ότι το mainstream κοινό λαχταρά πραγματικά κάτι καλλιτεχνικό. Κάτι έξω από τα καθιερωμένα».

O Γκλίμπερμαν αναφέρεται και στο «Obsession» σε σκηνοθεσία Κάρι Μπάρκερ, για να υπογραμμίσει το ρεζουμέ της θέσης του (κοινώς μην κάνετε άλλες ταινίες που να θυμίζουν τα παλία, γιατί ο κόσμος θέλει κάτι φρέσκο), το οποίο ακολουθεί έναν αθεράπευτα ρομαντικό άντρα που σύντομα ανακαλύπτει ότι ορισμένες επιθυμίες έχουν ένα σκοτεινό και απειλητικό τίμημα.

Τι άλλο νέο έχουμε

Μεταξύ των άλλων νέων ταινιών που βγήκαν αυτό το Σαββατοκύριακο συγκαταλέγονται η οικογενειακή κωμωδία του Νέιτ Μπαργκάτζι, «The Breadwinner», και το πολεμικό δράμα της Focus Features, «Pressure».

Η ταινία «The Breadwinner» είχε την καλύτερη απόδοση από τις δύο, συγκεντρώνοντας 2,75 εκατομμύρια δολάρια την Παρασκευή από 3.525 κινηματογραφικές αίθουσες στη Βόρεια Αμερική και καταλαμβάνοντας την πέμπτη θέση.

To «The Breadwinner» της TriStar Pictures ακολουθεί τον Μπαργκάτζι στον ρόλο ενός πατέρα που αναγκάζεται να αναλάβει τα ηνία του χαοτικού νοικοκυριού του όταν η σύζυγός του φεύγει για ένα επαγγελματικό ταξίδι ενός μήνα. Στο καστ συμμετέχουν επίσης οι Μάντι Μουρ, Στέλα Γκρέις Φιτζέραλντ, Μπέρντι Μπόρια, Σάρλοτ Αν Τάκερ, Κόλιν Τζόστ και Ζακ Τσέρι.

*Με πληροφορίες από: Variety

Πόλεμοι: Η έξυπνη τεχνολογία τους καθιστά πλέον μια ανόητη επιλογή

Το παράξενο συναίσθημα της Κυριακής που οι περισσότεροι έχουμε βιώσει

Ελληνικά αεροδρόμια: Νέες αεροπορικές, νέες πύλες εισόδου – Το στοίχημα της ελληνικής αγοράς

Γλυπτά του Παρθενώνα: Η «ιστορική συμφωνία» που έχει βαλτώσει
Αθήνα και Λονδίνο παραμένουν εγκλωβισμένες σε ένα διαχρονικό πολιτιστικό αδιέξοδο, καθώς οι διαπραγματεύσεις με το Βρετανικό Μουσείο για τα Γλυπτά δεν έχουν προχωρήσει από το περασμένο φθινόπωρο

Και όχι αδίκως – Η Έμιλι Μπλαντ δηλώνει ότι «φοβάται την τεχνητή νοημοσύνη»
H Έμιλι Μπλαντ, η οποία πρωταγωνιστεί στην ταινία «Disclosure Day» του Στίβεν Σπίλμπεργκ, αποκάλυψε πρόσφατα ότι αρνήθηκε να χρησιμοποιήσει ΑΙ για την κεντρική σκηνή της.

Όταν ο Ρόμπερτ Ντε Νίρο πλήρωσε 5.000 δολάρια σε έναν οδοντίατρο για να του καταστρέψει τα δόντια
Γιατί το Ακρωτήρι του Φόβου είναι το απόλυτο θρίλερ; Από τον Ρόμπερτ Ντε Νίρο στον Χαβιέ Μπαρδέμ ο ρόλος του εκδικητικού ψυχοπαθή Μαξ Κάντι παραμένει αλλόκοτα γοητευτικός.

Oι δύο σκηνοθέτες που έφεραν τον Τζον Τραβόλτα πίσω από την κάμερα
O Τζον Τραβόλτα έκανε το σκηνοθετικό του ντεμπούτο με την ταινία «Propeller One-Way Night Coach» και κατονόμασε μερικούς σπουδαίους επαγγελματίες οι οποίοι τον ενέπνευσαν σε αυτό το βήμα.

Ο Ρόμπερτ Πάτινσον γίνεται ο παρουσιαστής του ριάλιτι «To Catch a Predator»
Το «Primetime» με πρωταγωνιστή τον Ρόμπερτ Πάτινσον είναι μια επερχόμενη βιογραφική ταινία του σκηνοθέτη Λανς Όπενχαϊμ, βασισμένη στο ριάλιτι σόου του Dateline NBC «To Catch a Predator».

Έχει βαλθεί να παραμείνει στη φυλακή; Ο άνδρας που καυχιόταν ότι σκότωσε τον Tupac
Σύμφωνα με την New York Post, ο Keefe D φέρεται να αναφέρει λεπτομέρειες σχετικά με τη δολοφονία του Tupac σε ηχογραφημένες κλήσεις, ενώ συζητούσε για πιθανά κινηματογραφικά έργα για την υπόθεση.

Ο Δράκουλας του Κρίστοφερ Λι επιστρέφει πιο αιματηρός από ποτέ
Ο πιο διάσημος Δράκουλας όλων των εποχών, αυτός του Κρίστοφερ Λι, επιστρέφει στις βρετανικές αίθουσες 68 χρόνια μετά την κυκλοφορία του - και για πρώτη φορά με τις κομμένες σκηνές που έκαναν τους θεατές να λιποθυμούν

Το Βρετανικό Μουσείο, η «σιωνιστική προπαγάνδα» και οι Εβραίοι ενάντια στο Ισραήλ
Το Βρετανικό Μουσείο ακύρωσε ομιλία για το αρχαίο Ισραήλ και την Ιουδαία, με Εβραίους σχολιαστές να κάνουν λόγο για «απαράδεκτη απόφαση» και άλλους να ετοιμάζουν διαμαρτυρίες.

Ορφανή, ντίβα, χαζοξανθιά, σύμβολο του σεξ, τραγική – Το BBC για τους μύθους της Μέριλιν και τη μόνη αλήθεια
Τέσσερις ημέρες πριν από τη συμπλήρωση 100 ετών από τη γέννηση της Μέριλιν Μονρόε, ένα νέο ραδιοφωνικό ντοκιμαντέρ του BBC φέρνει στο φως τη βαθιά ανθρώπινη πλευρά της

Ανατροπή: Ο Τομ Χάρντι δεν απολύθηκε από το MobLand
Ενώ οι φήμες οργίαζαν ότι η (πολιτική) κόντρα ανάμεσα στην Έλεν Μίρεν και τον Τομ Χάρντι οδήγησε στην απόλυση του τελευταίου από τη σειρά MobLand, ένα νέο ρεπορτάζ έρχεται να φέρει τα πάνω κάτω

Η διαβόητη ληστεία στο Λούβρο έρχεται στη μεγάλη οθόνη με υπογραφή Ρομέν Γαβρά
Ο Ρομέν Γαβράς, γνωστός για έργα όπως το «Athena», θα σκηνοθετήσει την ταινία για τη διάσημη ληστεία στο Λούβρο. Οπότε προσμένουμε να τη δούμε (λίγο παραπάνω).

Ισπανία: Ο Πέδρο Σάντσεθ αντεπιτίθεται παρά την πίεση να κάνει εκλογές – Θα πάμε μέχρι το 2027 και μετά, λέει
Ο Πέδρο Σάντσεθ, παρά την ασφυκτική πίεση που δέχεται, με τις κατηγορίες για σκάνδαλα στο Σοσιαλιστικό Κόμμα, δήλωσε ότι χρειάζεται χρόνος για να νιώσουν οι πολίτες τον αντίκτυπο της πολιτικής του. Και δήλωσε ότι θα εξαντλήσει τη θητεία του.

Τραμπ: Διαψεύδει τον εαυτό του – Τώρα λέει ότι ο στρατός του Ιράν έχει μείνει ανεπηρέαστος από τον πόλεμο
Τι δήλωσε ο Ντόναλντ Τραμπ στη συνέντευξη που έδωσε στη νύφη του, Λάρα Τραμπ στο Fox News - Σε αδιέξοδο οι ΗΠΑ, λέει ο Independent

Πάτρα: Σημειωματάριο με ονόματα και ποσά είχε ο 40χρονος που πόζαρε στα social media με όπλα
Δεν δίσταζε να αναρτά στο διαδύκτιο βίντεο και φωτογραφίες με όπλα, σιδερογροθιές και μαχαίρια. Σε κάποια από αυτά μάλιστα, καταγράφεται να πυροβολεί στον αέρα από ταράτσα σπιτιού.

Φωτιά οι τιμές των καυσίμων στα νησιά – Σχεδόν 2,3 ευρώ το λίτρο η βενζίνη στις Κυκλάδες
Την ώρα που η μέση τιμή της βενζίνης στην Αθήνα διαμορφώνεται στα 2,089 ευρώ το λίτρο, στη Θεσσαλονίκη στα 2,107 ευρώ και στην Πάτρα στα 2,105 ευρώ, οι τιμές σε νησιωτικούς προορισμούς είναι έως και 20 λεπτά πάνω ανά λίτρο

Γερμανία: Κλυδωνισμοί στην κυβέρνηση για το φοιτητικό επίδομα – «Να πάνε να δουλέψουν» λένε οι Χριστιανοδημοκράτες
Η υπουργός Παιδείας και Έρευνας, προερχόμενη από το CDU, προσκάλεσε εμμέσως πλην σαφώς τους φοιτητές να εργαστούν σε δουλειές μερικής απασχόλησης - Αντιδράσεις από SPD, Πράσινους και Αριστερά

Τραγωδία στην Πάτρα – Πώς συνέβη το τροχαίο δυστύχημα με νεκρούς πατέρα και γιο – Κάμερα στο κράνος είχε ο 52χρονος
Μια βόλτα μετατράπηκε σε οικογενειακή τραγωδία με τον 52χρονο πατέρα και τον 17χρονο γιο του να πέφτουν νεκροί στην άσφαλτο το πρωί της Κυριακής στην έξοδο της Πάτρας, κάτω από τη γέφυρα της Περιμετρικής προς Ρίο

Μιανμάρ: Έκρηξη σε αποθήκη με εκρηκτικά για ορυχεία – Τουλάχιστον 45 νεκροί
Περισσότεροι από 45 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους στη Μιανμάρ, και 70 τραυματίστηκαν, έπειτα από έκρηξη. Το περιστατικό σημειώθηκε σε κτίριο όπου αποθηκεύονται εκρηκτικά για χρήση σε εξορύξεις.

Δούκας προτρέπει τον Ανδρουλάκη για συνεργασία ΠΑΣΟΚ – ΕΛΑΣ με επικεφαλής τον πρώτο σε ποσοστά
Με τρόπο διπλωματικό, αλλά ξεκάθαρο ο Χάρης Δούκας επιμένει στη διαφοροποίηση της «γραμμής» Ανδρουλάκη κυρίως σε ότι αφορά τη συμπόρευση με την ΕΛΑΣ του Αλέξη Τσίπρα. Το μέτωπο πρέπει να είναι καθαρό και εναντίον της ΝΔ, οτιδήποτε άλλο «είναι δώρο στο Μητσοτάκη» τονίζει. «Σαν ΠΑΣΟΚ ζητάμε προοδευτική διακυβέρνηση, το ποιος θα είναι ο αρχηγός θα καθοριστεί απολύτως από το ποιος θα είναι πρώτος».

Έρευνα ΕΚΤ: Το «διπλό τραύμα» των γεωπολιτικών κρίσεων στην καταναλωτική εμπιστοσύνη – Τι ισχύει στην Ελλάδα
Με νωπές τις μνήμες της κρίσης του 2022-23, οι Ευρωπαίοι καταναλωτές φοβούνται διπλά τις οικονομικές επιπτώσεις του πολέμου στο Ιράν. Έρευνα της ΕΚΤ αναλύει το «οικονομικό τραύμα» των νοικοκυριών.

Άρσεναλ: Χιλιάδες κόσμου στην παρέλαση της πρωταθλήτριας Αγγλίας – Στήριξη στον Γκάμπριελ (vids+pics)
Με κεντρικό σημείο πανηγυρισμών το γήπεδό της, χιλιάδες οπαδοί της Άρσεναλ συμμετείχαν την Κυριακή (31/5) στην παρέλαση των «κανονιέρηδων» για την κατάκτηση της Premier League.

Σκάνδαλο αλά… ΟΠΕΚΕΠΕ σε ιδιωτικούς παιδικούς σταθμούς: Απάτη ως 1 εκατ. ευρώ με κοινοτικά κονδύλια
Σκάνδαλο μεγατόνων με επίκεντρο κύκλωμα που δρούσε σε ιδιωτικούς παιδικούς σταθμούς αποκαλύπτει ρεπορτάζ του Μega. Εξέδιδαν πλαστά δικαιολογητικά, εισπράττοντας κονδύλια εκατοντάδων χιλιάδων ευρώ.

Σας φαίνονται μεγαλύτερες οι ημέρες; Πώς η κλιματική αλλαγή «ξεχειλώνει» το 24ωρο
Η κλιματική αλλαγή επηρεάζει τη διάρκεια της ημέρας - Τα «μυστικά» που αποκαλύπτει η γεωλογική ιστορία της Γης - Κάτι περισσότερο από ένα περίεργο επιστημονικό δεδομένο

Μάλτα: Τέταρτη θητεία για το Εργατικό Κόμμα του Ρόμπερτ Αμπέλα μετά τις βουλευτικές εκλογές
Ο Αμπέλα προκήρυξε τις εκλογές δηλώνοντας ότι η κυβέρνησή του χρειαζόταν μια νέα εντολή για να προστατεύσει τη Μάλτα, που βασίζεται στον τουρισμό και τις εισαγωγές, από την κρίση στη Μέση Ανατολή.

«Έγραψε» το ρεκόρ η ΔΕΗ, η χρυσή «ευαισθησία» της Alpha, πάντα… έτοιμος ο Boujnah, εγκρίσεις για Metlen, κλείνει (;) deal CrediaBank – Ευρώπη, η ευρώ- επιτυχία της Λαζαράκου

Διακοπές για λίγους: Έρχονται νέες αυξήσεις έως 20% στα ακτοπλοϊκά εισιτήρια – Σοκάρουν οι τιμές των αεροπορικών

Γιατί μας ευχαριστεί ο Τραμπ; Τι κρύβει η ατάκα-σφραγίδα του στο «Truth Social»

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Ποιος είναι ο Τζόναθαν Αντίκ, ο γιος του ιδρυτή της Mango που κατηγορείται για το θάνατο του πατέρα του

Μεταβολική υγεία: Το κλειδί για καλύτερη διάθεση και καθαρή σκέψη;

Τι πραγματικά χρειάζεσαι στη βαλίτσα του μαιευτηρίου

Τα «ψιλά» γράμματα στα τιμολόγια ρεύματος

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

