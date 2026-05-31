Το «Backrooms» σημείωσε ρεκόρ εισπράξεων – Η ταινία για την οποία μιλούν όλοι

Η ταινία «Backrooms» του Κέιν Πάρσονς, η οποία είναι ένα κράμα πραγματικής ζωής και σουρεαλιστικού ονείρου, έχει ήδη σπάσει ρεκόρ στο box office, με την κυκλοφορία της να σηματοδοτεί το πιο επιτυχημένο Σαββατοκύριακο της εταιρείας παραγωγής A24.

Μια κινηματογραφική διασκευή της viral σειράς του Πάρσον στο YouTube, η ταινία «Backrooms» απέφερε 38 εκατομμύρια δολάρια στην αγορά των ΗΠΑ την Παρασκευή από 3.442 κινηματογραφικές αίθουσες, ενώ προβλέπεται να αποφέρει συνολικά 85 έως 90 εκατομμύρια δολάρια μέχρι το τέλος του Σαββατοκύριακου.

Αυτό είναι περισσότερο από το τριπλάσιο του προηγούμενου ρεκόρ, που κατείχε η ταινία θρίλερ του Άλεξ Γκάρλαντ «Civil War», η οποία απέφερε 25,5 εκατομμύρια δολάρια το 2024 και κατέκτησε τον τίτλο της «καλύτερης πρεμιέρας» της A24.

Ο κόσμος θέλει να δει κάτι που θα τον συγκλονίσει;

Η ταινία «Backrooms» ακολουθεί την ιστορία ενός ιδιοκτήτη καταστήματος επίπλων σε μια μικρή πόλη, ο οποίος ανακαλύπτει μια πύλη προς μια εξωπραγματική διάσταση στον εκθεσιακό του χώρο. Στο καστ περιλαμβάνονται οι ηθοποιοί Τσιούετελ Έτζιοφορ, Ρενάτε Ρέινσβε και Μαρκ Ντουπλάς. Παραγωγοί της ταινίας είναι οι Τζέιμς Γουάν, Σον Λέβι και Όσγκουντ Πέρκινς.

To «Backrooms», το οποίο εδώ που τα λέμε θυμίζει την ατμόσφαιρα της πρώτης ταινίας μεγάλου μήκους του αείμνηστου Ντείβιντ Λιντς «Eraserhead», είναι μία από τις λίγες πειραματικές ταινίες που κατάφεραν να γίνουν εμπορική επιτυχία (σκεφτείτε έξω από το κουτί και δοκιμάστε νέα πράγματα, δεν λένε;).

Όπως έγραψε σε άρθρο του στο περιοδικό Variety, ο Όουεν Γκλίμπερμαν: «Ας αφήσουμε λοιπόν κατά μέρος τα παράπονα και τις ανησυχίες για το streaming και για το ότι ‘οι νέοι δεν αγαπούν τις ταινίες’. Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι, για να ευδοκιμήσουν οι ταινίες, η βιομηχανία πρέπει να εξελιχθεί, ξεκινώντας με μια επιστροφή στην ‘θρησκευτική πίστη’ στη δύναμη των ‘παραθύρων’ (αν καθυστερήσετε την κυκλοφορία για το σπίτι… θα έρθουν!). Κυρίως όμως, πρέπει να επιστρέψουμε στη δημιουργία ταινιών που ο κόσμος αναζητά επειδή θέλει να συγκλονιστεί. Οι ταινίες Backrooms και Obsession είναι αρκετά καλλιτεχνικές ώστε να αποδείξουν ότι το mainstream κοινό λαχταρά πραγματικά κάτι καλλιτεχνικό. Κάτι έξω από τα καθιερωμένα».

O Γκλίμπερμαν αναφέρεται και στο «Obsession» σε σκηνοθεσία Κάρι Μπάρκερ, για να υπογραμμίσει το ρεζουμέ της θέσης του (κοινώς μην κάνετε άλλες ταινίες που να θυμίζουν τα παλία, γιατί ο κόσμος θέλει κάτι φρέσκο), το οποίο ακολουθεί έναν αθεράπευτα ρομαντικό άντρα που σύντομα ανακαλύπτει ότι ορισμένες επιθυμίες έχουν ένα σκοτεινό και απειλητικό τίμημα.

Τι άλλο νέο έχουμε

Μεταξύ των άλλων νέων ταινιών που βγήκαν αυτό το Σαββατοκύριακο συγκαταλέγονται η οικογενειακή κωμωδία του Νέιτ Μπαργκάτζι, «The Breadwinner», και το πολεμικό δράμα της Focus Features, «Pressure».

Η ταινία «The Breadwinner» είχε την καλύτερη απόδοση από τις δύο, συγκεντρώνοντας 2,75 εκατομμύρια δολάρια την Παρασκευή από 3.525 κινηματογραφικές αίθουσες στη Βόρεια Αμερική και καταλαμβάνοντας την πέμπτη θέση.

To «The Breadwinner» της TriStar Pictures ακολουθεί τον Μπαργκάτζι στον ρόλο ενός πατέρα που αναγκάζεται να αναλάβει τα ηνία του χαοτικού νοικοκυριού του όταν η σύζυγός του φεύγει για ένα επαγγελματικό ταξίδι ενός μήνα. Στο καστ συμμετέχουν επίσης οι Μάντι Μουρ, Στέλα Γκρέις Φιτζέραλντ, Μπέρντι Μπόρια, Σάρλοτ Αν Τάκερ, Κόλιν Τζόστ και Ζακ Τσέρι.

*Με πληροφορίες από: Variety