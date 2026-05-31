Σκάνδαλο αλά… ΟΠΕΚΕΠΕ σε ιδιωτικούς παιδικούς σταθμούς: Απάτη ως 1 εκατ. ευρώ με κοινοτικά κονδύλια

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη του in.gr στην Google

Αν το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ είχε «εικονικά πρόβατα», για να εισπράττονται παρανόμως κοινοτικές επιδοτήσεις, νέο σκάνδαλο που αφορά ιδιωτικούς παιδικούς σταθμούς, φέρεται να εμπλέκει ακόμα και «εικονικά παιδιά».

Η Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών ερευνά υπόθεση υφαρπαγής εκατοντάδων χιλιάδων ευρώ, σε βάρος του ελληνικού δημοσίου και των ευρωπαϊκών ταμείων, με πρωταγωνιστές κύκλωμα που δρούσε σε ιδιωτικούς παιδικούς σταθμούς.

Το εν λόγω κύκλωμα φέρεται να πλαστογραφούσε και να εμπορεύεται κατ’ εξακολούθηση πλαστές ασφαλιστικές και φορολογικές ενημερότητες. Ο σκοπός τους ήταν να εισπράττουν με πλαστά δικαιολογητικά μέσω voucher ευρωπαϊκά κονδύλια χιλιάδων ευρώ, που προορίζονται για την εγγραφή παιδιών σε βρεφονηπιακούς σταθμούς. Σύμφωνα με όσα καταγγέλλονται, το συνολικό κέρδος που είχαν αποκομίσει οι εμπλεκόμενοι, μπορεί να προσεγγίζει το 1 εκατ. ευρώ.

Πόρισμα της Οικονομικής Αστυνομίας

Στο επίκεντρο του κυκλώματος βρίσκεται ιδιοκτήτρια παιδικών σταθμών που φέρεται να εισέπραττε επί χρόνια επιχορηγήσεις από το πρόγραμμα «Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής» του ΕΣΠΑ, που υλοποιεί η Ελληνική Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης. Το πόρισμα της Οικονομικής Αστυνομίας, ύστερα από έρευνα χρόνων, παραδόθηκε στην Εισαγγελία και η υπόθεση βρίσκεται πλέον στο στάδιο της ανάκρισης.

Οι καταγγελίες που έχουν έρθει στο φως περιγράφουν με λεπτομέρεια τον τρόπο λειτουργίας του δικτύου.

Όπως αναφέρει ρεπορτάζ της εκπομπής «Εξελίξεις Τώρα» του Mega, η εν λόγω ιδιοκτήτρια παιδικών σταθμών, είχε θεσμικό ρόλο ως συνδικαλίστρια, τον οποίο χρησιμοποιούσε και για να πείθει άλλους συναδέλφους της. Υπάρχουν πολλές φωτογραφίες της ίδιας, πλάι σε υπουργούς της κυβέρνησης του Κυριάκου Μητσοτάκη, οι οποίες ενίσχυαν το προφίλ της ως άτομο με υψηλές διασυνδέσεις.

Σκάνδαλο με πλαστά έγγραφα

Ιδιοκτήτρια παιδικού σταθμού που μιλάει στο ρεπορτάζ, εξηγεί το βασικό ερώτημα που έχει τεθεί:

«Αυτή η ομάδα ανθρώπων που δεν λειτουργούσε και τόσο σοβαρά ή τόσο τίμια είχε να κάνει με το ότι τα voucher τα οποία φτάνανε στα χέρια τους και τα ενεργοποιούσαν, εάν όντως υπήρχε αντίστοιχη παροχή σε παιδιά ή αν απλά ενεργοποιούνταν και έπαιρναν τα λεφτά. Αυτό είναι το πιο σοβαρό, διότι είναι χρήματα τα οποία είναι παροχή σε παιδιά (…) Είναι πολύ άσχημο χρήματα που αφορούν παροχή σε μια τόσο ευαίσθητη ηλικία να γίνονται αντικείμενο απάτης ή πλουτισμού».

Για τον τρόπο που πείθονταν άλλοι ιδιοκτήτες να αγοράζουν τα πλαστά έγγραφα, η ίδια περιγράφει: «Τους προμήθευε διάφορα τέτοια έγγραφα, φορολογικές και ασφαλιστικές (ενημερότητες), λέγοντάς τους ότι είναι θέμα χρόνου να απαλλαγούνε από αυτά. Χωρίς όμως να είναι ξεκάθαρο στον άλλον που παραλάμβανε το έγγραφο ότι αυτό δεν είναι νόμιμο έγγραφο. Διότι δεν νομίζω ότι οι συνάδελφοι θα το έκαναν με τόσο μεγάλη ευκολία».

Όλοι ήξεραν ότι μιλάει με υπουργούς

Η συνδικαλιστική ιδιότητα της φερόμενης ως «εγκεφάλου» του κυκλώματος, φαίνεται να έπαιξε καθοριστικό ρόλο στη διακίνηση των πλαστών εγγράφων. «Θεωρώ ότι αυτό που είναι επιλήψιμο αρκετά είναι ότι η συγκεκριμένη συνάδελφος πέρα από το γεγονός ότι είχε παιδικό σταθμό είχε και μια δραστηριότητα συνδικαλιστική, δηλαδή ήταν μέλος συλλόγου. Και έχω την αίσθηση, ή μάλλον είναι βεβαιότητα, ότι χρησιμοποιώντας τον θεσμικό της ρόλο ως εκπρόσωπος συνδικαλιστικού οργάνου, επειδή ξέρανε όλοι ότι μιλάει με υπουργούς, τους έπειθε ότι τα έγγραφα αυτά ήταν νόμιμα. Εγώ προσωπικά έχω την αίσθηση ότι οι περισσότεροι δεν ήξεραν για την πλαστότητα των εγγράφων», δηλώνει άλλη ιδοκτήτρια παιδικού σταθμού.

<br />

Καταγγελία ιδιοκτήτη παιδικού σταθμού

Ιδιαίτερα σκληρές είναι οι καταγγελίες ιδιοκτήτη παιδικού σταθμού που λέει ότι υπέστη άμεση ζημιά: «Ένα άτομο το οποίο έχει κάποιες προσβάσεις σε πολιτικά πρόσωπα και φυσικά πρόσωπα, από ό,τι έχω δει και έχω ακούσει κατά καιρούς στα τηλέφωνα όταν μιλούσε, όταν κάναμε παρέα. Εμένα προσωπικά με έχει βλάψει πάρα πολύ, μου έχει κάνει πολύ μεγάλη ζημιά. Γνωρίζω ότι και στο ΕΣΠΑ και στο Δημόσιο χρωστάει χρήματα».

Εικονικά παιδιά;

Από τις πιο αποκαλυπτικές μαρτυρίες είναι αυτή του πρώην συνεταίρου της φερόμενης επικεφαλής του κυκλώματος, ο οποίος περιγράφει τι αντίκρισε όταν άνοιξαν μαζί τους σταθμούς: «Όταν πρωτοανοίξαμε τους σταθμούς είχε γράψει παιδιά ηλικίας πάνω από 3, 4 και 5 ετών. Στην ουσία ψεύτικα γραμμένα μέσα στον παιδικό σταθμό και εγώ προσωπικά έκανα επιστροφή χρημάτων την επόμενη χρονιά. Δεν υπήρχαν τα παιδιά, ήταν εικονικά. Όπως βρήκα μια μαμά στη Γλυφάδα που το παιδάκι της ήταν 9 ετών και το είχε γράψει στην ΕΕΤΑΑ και έπαιρνε χρήματα η κυρία αυτή, τα οποία μόλις το διαπίστωσα εγώ πήγα στην ΕΕΤΑΑ και διαπιστώσαμε ότι ήταν παιδιά που δεν φοιτούσαν στο σχολείο, ήταν εικονικά γραμμένα».

Ληγμένα τρόφιμα

Ο ίδιος περιγράφει και άλλες πρακτικές που είχε παρατηρήσει: «Έβλεπα ότι κατά διαστήματα και σε γιορτές πήγαινε σακούλες με δώρα τα οποία ήταν πανάκριβα, δεν ξέρω τι άλλο περιείχαν, και στην ΕΕΤΑΑ. Δεν έκοβε αποδείξεις γιατί έπαιρνε τρόφιμα που ήταν ληγμένα από το σούπερ μάρκετ. Εγώ με τα μάτια μου τα έχω δει στην αποθήκη. Εγώ ο ίδιος έχω δει τον καταψύκτη γεμάτο μέσα με διάφορα ληγμένα φαγώσιμα».

Σύμφωνα με το πόρισμα της Οικονομικής Αστυνομίας, η κατηγορούμενη υπέβαλε κατ’ επανάληψη στην ΕΕΤΑΑ 22 βεβαιώσεις ασφαλιστικής ενημερότητας με ενδείξεις πλαστότητας για την είσπραξη συνολικού ποσού 536.900 ευρώ, καθώς και 20 αποδεικτικά φορολογικής ενημερότητας αμφίβολης γνησιότητας για πληρωμές ύψους 445.450 ευρώ. Το συνολικό όφελος που αποκόμισαν οι εμπλεκόμενοι εκτιμάται ότι προσεγγίζει το ένα εκατομμύριο ευρώ. Τρία άτομα αντιμετωπίζουν ποινικές διώξεις για πλαστογραφία κατ’ εξακολούθηση σε βάρος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του ελληνικού Δημοσίου, χρήση πλαστού εγγράφου και απάτη σχετική με επιχορηγήσεις.