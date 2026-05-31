Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη του in.gr στην Google

Στη σύλληψη ενός 40χρονου προχώρησαν αστυνομικοί στην Πάτρα, στο πλαίσιο έρευνας για παράνομη κατοχή όπλων και δημοσίευση φωτογραφιών και βίντεο με βαρύ οπλισμό στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Το προφίλ του 40χρονου στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ήταν δημόσια προσβάσιμο. Στη φωτογραφία προφίλ του διακρίνονταν όπλα, φυσίγγια, σιδερογροθιές και πολλά χαρτονομίσματα των 50 ευρώ.

Παράλληλα, υπήρξαν πολλά βίντεο και φωτογραφίες με όπλα διαφόρων τύπων και διαμετρημάτων. Σε κάποια, καταγράφει τον εαυτό του αρχικά να ποζάρει και στη συνέχεια να πυροβολεί στον αέρα, από ταράτσες σπιτιών.

Σε άλλο, φορώντας μάσκα, καταγράφεται να κρατά δύο ημιαυτόματες καραμπίνες με γεμιστήρα. Χαρτονομίσματα στο πάτωμα, σε καρέκλες, σε τραπέζια. Σε ένα άλλο βίντεο, μία δεσμίδα με χαρτονομίσματα των 50 ευρώ μέσα σε ένα παιδικό δωμάτιο, ενώ ο τοίχος πίσω, γεμάτος με θρησκευτικές εικόνες.

Η υπόθεση διερευνήθηκε έπειτα από πληροφορία που έφτασε στους αστυνομικούς, για το συγκεκριμένο λογαριασμό. Στην κατοχή του, μετά από έρευνες βρέθηκαν: όπλα, αλεξίσφαιρο γιλέκο, 36 μαχαίρια και σουγιάδες, 331 φυσίγγια και κάλυκες, σιδερογροθιές και τέιζερ.

Ο 40χρονος εντοπίστηκε τη στιγμή που έβγαινε από το σπίτι του στην Πάτρα. Κατά την προσέγγισή του από τα στελέχη της ΕΛ.ΑΣ., επιχείρησε να διαφύγει, ωστόσο, ακινητοποιήθηκε μετά από καταδίωξη και συνελήφθη.

Ο Γιώργος Καλλιακμάνης στο MEGA για τα όπλα που βρέθηκαν στην κατοχή του 40χρονου: