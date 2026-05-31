Κυριακή 31 Μαϊου 2026
Τι αλλάζει από αύριο για τα smartphones Apple και Android – Η νέα ρύθμιση της ΕΕ που διευκολύνει τους χρήστες
Επιστημονικές & Τεχνολογικές Ειδήσεις 31 Μαΐου 2026, 17:09

Τέλος στην ταλαιπωρία των χρηστών που αλλάζουν smartphone μεταξύ Apple και Andrpoid

Σε ισχύ τίθενται από 1η Ιουνίου οι νέες ρυθμίσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης που απλοποιούν ριζικά τη διαδικασία μεταφοράς δεδομένων ανάμεσα σε συσκευές Apple και Android, διευκολύνοντας τους χρήστες που επιθυμούν να αλλάξουν λειτουργικό σύστημα στο smartphone τους.

Μετά την καθιέρωση του κοινού φορτιστή για όλα τα κινητά τηλέφωνα, ο επόμενος στόχος της Ευρωπαϊκής Ένωσης εστιάζει στην άρση των εμποδίων κατά τη μετάβαση από μια συσκευή σε μια άλλη, ανεξάρτητα από το λογισμικό που διαθέτει η καθεμία.

Η μεταφορά αρχείων

Μέχρι σήμερα, το μεγάλο χάσμα ανάμεσα στα δύο κυρίαρχα οικοσυστήματα της αγοράς, το iOS και το Android, καθιστούσε τη μεταφορά αρχείων και πληροφοριών μια ιδιαίτερα σύνθετη και χρονοβόρα διαδικασία για τους καταναλωτές.

Η συγκεκριμένη ανατροπή υλοποιείται στο πλαίσιο της εφαρμογής του Νόμου για τις Ψηφιακές Αγορές (DMA), ο οποίος υποχρεώνει τους τεχνολογικούς κολοσσούς να εγγυώνται την ουσιαστική φορητότητα των δεδομένων των χρηστών. Σε αυτό το πλαίσιο, η Apple και η Google αναπτύσσουν μια κοινή, συμβατή λύση. Η νέα αυτή μέθοδος θα επιτρέπει την απευθείας και άμεση μεταφορά επαφών, μηνυμάτων, φωτογραφιών, καθώς και δεδομένων από εφαρμογές κατά τη διάρκεια της αρχικής ρύθμισης του νέου τηλεφώνου, εξαλείφοντας τις τεχνικές δυσκολίες που αντιμετώπιζαν οι χρήστες κατά την αλλαγή περιβάλλοντος.

Παράλληλα, η συγκεκριμένη μεταρρύθμιση εντάσσεται στις ευρύτερες απαιτήσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη διαλειτουργικότητα των συστημάτων. Κατόπιν σχετικής απόφασης που έλαβε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή τον Μάρτιο του 2025, η Apple υποχρεούται έως την 1η Ιουνίου 2026 να καταστήσει το λειτουργικό της σύστημα, iOS, πιο προσβάσιμο και ανοιχτό σε προϊόντα τρίτων κατασκευαστών.

Η σύνδεση και άλλων συσκευών

Στις επερχόμενες αναβαθμίσεις περιλαμβάνεται η δυνατότητα των smartwatches άλλων εταιρειών να διαχειρίζονται πλήρως τις ειδοποιήσεις των iPhone, καθώς και η ταχύτερη σύνδεση με εξωτερικά αξεσουάρ, προσφέροντας μια εμπειρία χρήσης αντίστοιχη με εκείνη που παρέχει σήμερα το Apple Watch.

Συνολικά, οι θεσμικές αυτές παρεμβάσεις αποσκοπούν στον περιορισμό των αποκλεισμών ανάμεσα στα ψηφιακά οικοσυστήματα και στην ενίσχυση της ελευθερίας επιλογής για τους καταναλωτές.

Τουρισμός
Ελληνικά αεροδρόμια: Νέες αεροπορικές, νέες πύλες εισόδου – Το στοίχημα της ελληνικής αγοράς

Vita.gr
Το παράξενο συναίσθημα της Κυριακής που οι περισσότεροι έχουμε βιώσει

Τράπεζες
Ελληνικές τράπεζες: Γιατί υποχωρούν τα spreads στα τελευταία τρίμηνα

Όταν μπορούν να διαβάσουν το σώμα σου: Πόσο πρέπει να φοβόμαστε την βιομετρική τεχνολογία
Επιστημονικές & Τεχνολογικές Ειδήσεις 31.05.26

Από την ανάλυση του τρόπου βάδισης μέχρι την κλοπή δακτυλικών αποτυπωμάτων, πόσο πρέπει να ανησυχούμε για τις τελευταίες εξελίξεις στη βιομετρική τεχνολογία;

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
«Μπλε Φεγγάρι»: Πότε θα δούμε το εντυπωσιακό φαινόμενο
«Μικροσελήνη» 30.05.26

Το εντυπωσιακό φαινόμενο εμφανίζεται κάθε δύο ή τρία χρόνια, με δύο πανσελήνους μέσα σε 28 ημέρες - Παρά την ονομασία του, το Φεγγάρι δεν θα γίνει στην πραγματικότητα μπλε αλλά... πορτοκαλί

Σύνταξη
Τεχνητή νοημοσύνη: Αντώνογλου και Γερμανίδης στην κορυφή της διεθνούς κούρσας της AI
Οικονομικές Ειδήσεις 30.05.26

Ο Ιωάννης Αντώνογλου της Reflection AI και ο Αναστάσης Γερμανίδης της Runway έχουν συγκεντρώσει αποτιμήσεις 30 δισ. δολαρίων και ισχυρό επενδυτικό ενδιαφέρον στην τεχνητή νοημοσύνη

Ευθύμιος Τσιλιόπουλος
Τι συμβαίνει όταν ένα θαλάσσιο αγγούρι διαμελίζεται; Τα κομμάτια του ζουν σαν ζόμπι για χρόνια
Μεταξύ ζωής και θανάτου 29.05.26

Βιολόγοι ανακάλυψαν τυχαία ένα θαλάσσιο αγγούρι με «αθάνατους» ιστούς. Τα ευρήματα ίσως αποδειχθούν πολύτιμα στην αγανεννητική ιατρική.

Βαγγέλης Πρατικάκης
Αλτσχάιμερ: Εξέταση αίματος θα μπορούσε να εντοπίσει τα σημάδια δεκαετίες νωρίτερα – Τι έδειξε έρευνα
Ο αντίλογος 29.05.26

Τα υψηλά επίπεδα βιοδεικτών στο αίμα συσχετίστηκαν με χαμηλότερες επιδόσεις σε βασικούς γνωστικούς τομείς, κάτι που δίνει τη δυνατότητα να ανιχνευθεί η νόσος Αλτσχάιμερ σε πρώιμο στάδιο

Σύνταξη
Μετά τον Μασκ σειρά του Τζεφ Μπέζος να δει τον πύραυλό του, New Glenn, να ανατινάζεται
Δοκιμή 29.05.26

Ακόμα ένα από τα πιο ακριβά πυροτεχνήματα που έχουν ριχτεί ποτέ έζησαν οι ΗΠΑ, καθώς ο πύραυλος της εταιρείας Blue Orign του μεγιστάνα φώτισε τον ουρανό της Φλόριντα, για τους λάτρεις των εκρήξεων.

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Εν μέσω ενεργειακής κρίσης, η Ελλάδα ζητά χαλάρωση των ευρωπαϊκών κανόνων για τα δικαιώματα άνθρακα
Κλιματική αλλαγή 28.05.26

Η Αθήνα και άλλες πέντε κυβερνήσεις ζητούν να μην μειωθούν τα δωρεάν δικαιώματα εκπομπής άνθρακα. Οι χώρες που έχουν προχωρήσει περισσότερο στην πράσινη μετάβαση διαφωνούν.

Σύνταξη
Δημήτρης Βαρβούνης: Από τη Μύκονο στη Αλ Αχλί Βεγγάζης – Τι αναφέρει για την εμπειρία του
Μπάσκετ 31.05.26

Ο προπονητής της Αλ Αχλί Βεγγάζης, Δημήτρης Βαρβούνης σε συνέντευξή του στην ΕΟΚ αναφέρεται στην επιλογή του να εργαστεί στην Αλ Αχλί και το πρωτάθλημα μπάσκετ της Λιβύης.

Σύνταξη
Ο Πιτ Ντέιβιντσον επαινεί τις υποκριτικές ικανότητες της πρώην του, Κιμ Καρντάσιαν
Υποστηρικτικός 31.05.26

Oι θαυμαστές και οι κριτικοί δεν φαίνεται να εκτιμούν ιδιαιτέρως τις υποκριτικές ικανότητες της Κιμ Καρντάσιαν, ωστόσο ο Πιτ Ντέιβιντσον την θεωρεί εξαιρετική ηθοποιό.

Σύνταξη
«Catnomics»: πώς η εμμονή της Ιαπωνίας με τις γάτες έγινε μια βιομηχανία αξίας δισεκατομμυρίων
Κόσμος 31.05.26

Ανάμεσα στους γνωστούς ιδιοκτήτες γατών στην Ιαπωνία συγκαταλέγονται ο αυτοκράτορας και η αυτοκράτειρα, ενώ η πρωθυπουργός Σανάε Τακαΐτσι έχει δηλώσει ότι προτιμά τις γάτες από τους σκύλους.

Σύνταξη
«Ξεκινώ Επιχειρηματικά»: Πότε λήγει η προθεσμία υποβολής αιτήσεων
Του ΕΣΠΑ 31.05.26

Στόχος του προγράμματος είναι η υποστήριξη πτυχιούχων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης για την ίδρυση και λειτουργία επιχειρηματικής δραστηριότητας, με στόχο την ενίσχυση της αυτοαπασχόλησης και την ενίσχυση της απασχόλησης με τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας

Σύνταξη
Έμπολα: Η εξάπλωση του στη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό είναι βαθιά ανησυχητική, λένε οι Γιατροί Χωρίς Σύνορα
«Σαρώνει» η επιδημία 31.05.26

Ποτέ στο παρελθόν δεν είχαν καταγραφεί «τόσα πολλά κρούσματα» Έμπολα σε τόσο σύντομο χρονικό διάστημα, δήλωσε ο αναπληρωτής διευθυντής των Γιατρών Χωρίς Σύνορα, Δρ Άλαν Γκονζάλες

Σύνταξη
Όταν μπορούν να διαβάσουν το σώμα σου: Πόσο πρέπει να φοβόμαστε την βιομετρική τεχνολογία
Επιστημονικές & Τεχνολογικές Ειδήσεις 31.05.26

Από την ανάλυση του τρόπου βάδισης μέχρι την κλοπή δακτυλικών αποτυπωμάτων, πόσο πρέπει να ανησυχούμε για τις τελευταίες εξελίξεις στη βιομετρική τεχνολογία;

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Πάτρα: Συνελήφθη 40χρονος που πόζαρε στα social media με όπλα και σιδερογροθιές – Επιχείρησε να διαφύγει
Πάτρα 31.05.26

Το προφίλ του 40χρονου στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ήταν δημόσια προσβάσιμο. Στη φωτογραφία προφίλ του διακρίνονταν όπλα, φυσίγγια, σιδερογροθιές και πολλά χαρτονομίσματα των 50 ευρώ

Σύνταξη
Ο Μπρους Ντερν μοιράζεται μια ιστορία με την Μέριλιν Μονρόε
Ποια είναι; 31.05.26

Σε συνέντευξη που παραχώρησε στο περιοδικό People κατά τη διάρκεια του Φεστιβάλ Κινηματογράφου των Καννών, ο Μπρους Ντερν θυμήθηκε μια ξεχωριστή συνάντηση με την Μέριλιν Μονρόε στη βροχερή Νέα Υόρκη.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ποια χώρα αντιμετωπίζει τη μεγαλύτερη διαδικτυακή τοξικότητα στην Ευρώπη; – Τι ισχύει στην Ελλάδα;
Κόσμος 31.05.26

Το 2025, σχεδόν το ήμισυ των χρηστών του διαδικτύου σε 20 χώρες στην Ευρώπη έλαβαν μηνύματα στο διαδίκτυο τα οποία θεώρησαν εχθρικά και εξευτελιστικά προς συγκεκριμένες ομάδες ή άτομα - Ποια social είναι τα πιο τοξικά;

Σύνταξη
Ο πόλεμος ως ανόητη επιλογή – Η νέα τεχνολογία επιτρέπει στους Δαβίδ να αμυνθούν έναντι των Γολιάθ
The Economist 31.05.26

Η νέα, έξυπνη τεχνολογία επιτρέπει σε μικρές χώρες να αναπτύξουν εύκολα, φθηνό και αποτελεσματικό εξοπλισμό. Ο πόλεμος την εποχή των δορυφόρων και των drones γίνεται ασύμφορος γι’ αυτούς που τον ξεκινούν.

Αρχοντία Κάτσουρα
Καρυστιανού: Στόχος η αυτοδυναμία, καμία συνεργασία με συστημικό κόμμα – Πυρά εξαπολύει σε Μητσοτάκη και Τσίπρα
«Ξεκάθαρη κοροϊδία» 31.05.26

Τα στελέχη του κόμματος όπως και το πρόγραμμα θα ανακοινώνονται σιγά σιγά γιατί υπάρχει κλίμα ανθρωποφαγίας λέει η Μαρία Καρυστιανού, σε εφ' όλης της ύλης συνέντευξη. Με αρκετές αναφορές στην κόρη της Μάρθη, αντιστρέφει την κατηγορία Μητσοτάκη περί αυτόκλητων σωτήρων, ενώ κατηγορεί τον Τσίπρα για λογοκλοπή

Σύνταξη
Επεισόδια στην Αλβανία: Ένας Έλληνας ανάμεσα στους τραυματίες – Διαμαρτύρονται για έργα σε προστατευόμενη παράκτια ζώνη
Κόσμος 31.05.26

Το ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών προχώρησε σε διάβημα προς τις αλβανικές αρχές, ζητώντας την πλήρη διερεύνηση των γεγονότων και την απόδοση ευθυνών όπου αυτές προκύψουν.

Σύνταξη
«Έγραψε» το ρεκόρ η ΔΕΗ, η χρυσή «ευαισθησία» της Alpha, πάντα… έτοιμος ο Boujnah, εγκρίσεις για Metlen, κλείνει (;) deal CrediaBank – Ευρώπη, η ευρώ- επιτυχία της Λαζαράκου

Διακοπές για λίγους: Έρχονται νέες αυξήσεις έως 20% στα ακτοπλοϊκά εισιτήρια – Σοκάρουν οι τιμές των αεροπορικών

Γιατί μας ευχαριστεί ο Τραμπ; Τι κρύβει η ατάκα-σφραγίδα του στο «Truth Social»

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Ποιος είναι ο Τζόναθαν Αντίκ, ο γιος του ιδρυτή της Mango που κατηγορείται για το θάνατο του πατέρα του

Μεταβολική υγεία: Το κλειδί για καλύτερη διάθεση και καθαρή σκέψη;

Τι πραγματικά χρειάζεσαι στη βαλίτσα του μαιευτηρίου

Τα «ψιλά» γράμματα στα τιμολόγια ρεύματος

