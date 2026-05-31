Σε ισχύ τίθενται από 1η Ιουνίου οι νέες ρυθμίσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης που απλοποιούν ριζικά τη διαδικασία μεταφοράς δεδομένων ανάμεσα σε συσκευές Apple και Android, διευκολύνοντας τους χρήστες που επιθυμούν να αλλάξουν λειτουργικό σύστημα στο smartphone τους.

Μετά την καθιέρωση του κοινού φορτιστή για όλα τα κινητά τηλέφωνα, ο επόμενος στόχος της Ευρωπαϊκής Ένωσης εστιάζει στην άρση των εμποδίων κατά τη μετάβαση από μια συσκευή σε μια άλλη, ανεξάρτητα από το λογισμικό που διαθέτει η καθεμία.

Η μεταφορά αρχείων

Μέχρι σήμερα, το μεγάλο χάσμα ανάμεσα στα δύο κυρίαρχα οικοσυστήματα της αγοράς, το iOS και το Android, καθιστούσε τη μεταφορά αρχείων και πληροφοριών μια ιδιαίτερα σύνθετη και χρονοβόρα διαδικασία για τους καταναλωτές.

Η συγκεκριμένη ανατροπή υλοποιείται στο πλαίσιο της εφαρμογής του Νόμου για τις Ψηφιακές Αγορές (DMA), ο οποίος υποχρεώνει τους τεχνολογικούς κολοσσούς να εγγυώνται την ουσιαστική φορητότητα των δεδομένων των χρηστών. Σε αυτό το πλαίσιο, η Apple και η Google αναπτύσσουν μια κοινή, συμβατή λύση. Η νέα αυτή μέθοδος θα επιτρέπει την απευθείας και άμεση μεταφορά επαφών, μηνυμάτων, φωτογραφιών, καθώς και δεδομένων από εφαρμογές κατά τη διάρκεια της αρχικής ρύθμισης του νέου τηλεφώνου, εξαλείφοντας τις τεχνικές δυσκολίες που αντιμετώπιζαν οι χρήστες κατά την αλλαγή περιβάλλοντος.

Παράλληλα, η συγκεκριμένη μεταρρύθμιση εντάσσεται στις ευρύτερες απαιτήσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη διαλειτουργικότητα των συστημάτων. Κατόπιν σχετικής απόφασης που έλαβε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή τον Μάρτιο του 2025, η Apple υποχρεούται έως την 1η Ιουνίου 2026 να καταστήσει το λειτουργικό της σύστημα, iOS, πιο προσβάσιμο και ανοιχτό σε προϊόντα τρίτων κατασκευαστών.

Η σύνδεση και άλλων συσκευών

Στις επερχόμενες αναβαθμίσεις περιλαμβάνεται η δυνατότητα των smartwatches άλλων εταιρειών να διαχειρίζονται πλήρως τις ειδοποιήσεις των iPhone, καθώς και η ταχύτερη σύνδεση με εξωτερικά αξεσουάρ, προσφέροντας μια εμπειρία χρήσης αντίστοιχη με εκείνη που παρέχει σήμερα το Apple Watch.

Συνολικά, οι θεσμικές αυτές παρεμβάσεις αποσκοπούν στον περιορισμό των αποκλεισμών ανάμεσα στα ψηφιακά οικοσυστήματα και στην ενίσχυση της ελευθερίας επιλογής για τους καταναλωτές.