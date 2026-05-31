Γαλλία: Ένας νεκρός και 219 τραυματίες στα επεισόδια μετά τον θρίαμβο της Παρί Σεν Ζερμέν στο Champions League

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη του in.gr στην Google

Ένας νεκρός μοτοσικλετιστής που έπεσε σε κιγκλιδώματα, 219 τραυματισμοί πολιτών και αστυνομικών, (εκ των οποίων οι οχτώ κρίνονται σοβαροί), 780 προσαγωγές, λεηλασίες καταστημάτων και βανδαλισμοί, είναι σύμφωνα με το γαλλικό υπουργείο Εσωτερικών το θλιβερό αποτέλεσμα των ταραχών που ξέσπασαν χθες το βράδυ στο Παρίσι και σε άλλες γαλλικές πόλεις, όπου εκατοντάδες χιλιάδες Γάλλοι πανηγύριζαν το γεγονός ότι για δεύτερη συνεχή χρονιά η Παρί Σεν Ζερμέν είναι η πρωταθλήτρια του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου.

Τα επεισόδια καταδίκασαν επίσης πολιτικοί παράγοντες και κόμματα της Γαλλίας

Σύμφωνα με όλες τις ενδείξεις και όπως αναφέρει το ΑΠΕ-ΜΠΕ, οι χθεσινές ταραχές ήταν μεγαλύτερης εμβέλειας από τις περσινές κατά τη διάρκεια των οποίων είχαν προσαχθεί 457 ύποπτοι παράνομων πράξεων. Και αυτό παρά το γεγονός ότι 22.000 αστυνομικοί ήταν «επί ποδός πολέμου».

Δείτε βίντεο από τα επεισόδια:

🇫🇷 Fires and unrest broke out near the Parc des Princes after PSG beat Arsenal in the Champions League. Scooters and bikes were torched as riot police moved in to control crowds around the stadium. A familiar scene in Paris after major PSG victories. Follow: @europa pic.twitter.com/J1X10iYkPw — Europa.com (@europa) May 30, 2026

Γκρεγκουάρ: Ιστορική στιγμή για την Παρί – Δεν πρέπει να αποκρυφτούν οι απαράδεκτες πράξεις βίας

Ο δήμαρχος του Παρισιού Εμμανουέλ Γκρεγκουάρ σε δήλωση του αναφέρει ότι η νίκη της Παρί Σεν Ζερμέν είναι μία ιστορική στιγμή για το Παρίσι και ότι η μεγάλη πλειονότητα των κατοίκων της πόλης την γιόρτασε με χαρά, ενότητα και σεβασμό. Ωστόσο, συνέχισε, δεν θα πρέπει να αποκρυφτούν οι πράξεις βίας που είναι απαράδεκτες και αδικαιολόγητες.

Τα επεισόδια καταδίκασαν επίσης πολιτικοί παράγοντες και κόμματα της Γαλλίας.

Κατόπιν όλων αυτών αποφασίστηκε να μην γίνουν οι σημερινές εορταστικές εκδηλώσεις υποδοχής των ποδοσφαιριστών στη λεωφόρο των Ηλυσίων Πεδίων, αλλά στο πεδίο του Άρεως, όπου ο χώρος είναι πολύ πιο εύκολο να ελεγχθεί από τις αστυνομικές αρχές.

Εορταστικές εκδηλώσεις θα γίνουν επίσης σήμερα το βράδυ στο γήπεδο της Παρί Σεν Ζερμέν.

Το αεροπλάνο που μεταφέρει τους ποδοσφαιριστές και τους άλλους παράγοντες της Παρί Σεν Ζερμέν έχει ήδη απογειωθεί από τη Βουδαπέστη και αναμένεται να φτάσει στο Παρίσι τις πρώτες απογευματινές ώρες.