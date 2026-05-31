Μουντιάλ 2026: Με Πελίστρι η αποστολή της Ουρουγουάης (pic)
Ο Φακούντο Πελίστρι του Παναθηναϊκού κλήθηκε από τον Μαρσέλο Μπιέλσα στην αποστολή της Ουρουγουάης για το Μουντιάλ που ξεκινά σε λίγες μέρες.
Γνωστή έγινε η αποστολή της Εθνικής ομάδας της Ουρουγουάης για το Μουντιάλ 2026, με τον Μαρσέλο Μπιέλσα να επιλέγει και τον Φακούντο Πελίστρι του Παναθηναϊκού.
Ο Αργεντίνος τεχνικός άφησε εκτός, όπως αναμενόταν, τον σπουδαίο Λουίς Σουάρες, ενώ υπάρχουν αρκετοί άλλοι έμπειροι παίκτες, όπως οι Μουσλέρα, Χιμένες, Κάσερες, Μπεντανκόρ, Βαλβέρδε και Νούνιες.
La lista final, los 26 elegidos de Marcelo Bielsa para representar al país en la Copa Mundial 📋 pic.twitter.com/9vc6eilVpo
— Selección Uruguaya (@Uruguay) May 31, 2026
Αναλυτικά η αποστολή της Ουρουγουάης για το Μουντιάλ:
Τερματοφύλακες: Σ. Μέλε, Σ. Ροσέτ, Φ. Μουσλέρα
Αμυντικοί: Γ. Βαλέρα, Ρ. Αραούχο, Χ.Μ. Χιμένες, Σ. Μπουένο, Σ. Κάσερες, Μ. Ολιβέρα, Χ. Πικέρες, Μ. Βίνια
Μέσοι: Μ. Ουγκάρτε, Ε. Μαρτίνες, Ρ. Μπεντανκόρ, Φ. Βαλβέρδε, Α. Κανόμπιο, Χ.Μ. Σανάμπρι, Γ. ντε Αρασκαέτα, Ν. ντε λα Κρουζ, Ρ. Σάλαζαρ, Φ. Πελίστρι, Μ. Αραούχο, Μ. Ροντρίγκες
Επιθετικοί: Ρ. Αγκίρε, Φ. Βίνιας, Ντ. Νούνιες
