Τι αποκάλυψε πρώην πρόεδρος της Φενέρμπαχτσε για Ομπράντοβιτς και Γιασικεβίτσιους

Ο πρώην πρόεδρος και νυν υποψήφιος πρόεδρος της Φενέρμπαχτσε, Αζίζ Γιλντιρίμ παραχώρησε δηλώσεις στο A Spor και μεταξύ άλλων αποκάλυψε τη συμβουλή που είχε δώσει ο Ομπράντοβιτς στη διοίκησή της ομάδας.

Συγκεκριμένα, ο Σέρβος τεχνικός είχε αναφερθεί με τα καλύτερα λόγια για τον Γιασικεβίτσιους ζητώντας από τη διοίκηση να τον προσλάβει, μόλις αυτός θα αποχωρούσε, όπως και τελικά έγινε.

Αναλυτικά οι δηλώσεις του στο A Spor

«Ο Γιασικεβίτσιους είναι πολύ καλός προπονητής. Όταν ο Ομπράντοβιτς ήταν μαζί μας, ήμασταν πολύ κοντά, κάθε βράδυ καθόμασταν και τα λέγαμε.

Μου έλεγε πάντα ‘μετά από μένα να έρθει ο Γιασικεβίτσιους, σίγουρα να τον πάρετε’. Τελικά τον πήραν, και πάει μια χαρά. Η Φενέρμπαχτσε στο μπάσκετ πρέπει να είναι πάντα στο Final Four. Το αν θα είναι πρωταθλητές αλλάζει.

Ένα χρόνο γίνεστε, δύο χρόνια όχι, μετά πάλι γίνεστε. Αλλά το πιο σημαντικό είναι να είστε στο Final Four. Η Φενέρμπαχτσε πρέπει να είναι πάντα εκεί», είπε ο Γιλντιρίμ, ο οποίος διετέλεσε πρόεδρος του Αθλητικού Συλλόγου Φενερμπαχτσέ από το 1998 έως το 2018, γεγονός που τον καθιστά τον μακροβιότερο πρόεδρο στην ιστορία του συλλόγου