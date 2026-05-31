ΟΠΕΚΕΠΕ: Η «βολική» ανάγνωση της έκθεσης Τυχεροπούλου από τη ΝΔ – Το σκάνδαλο είναι υπαρκτό και «γαλάζιο»

Κι εντελώς ξαφνικά η κυβέρνηση «αγάπησε» την Παρασκευή Τυχεροπούλου. Εδώ και μέρες, υπουργοί της κυβέρνησης και βουλευτές της ΝΔ επικαλούνται την «έκθεση Τυχεροπούλου» προκειμένου να υποστηρίξουν ότι δεν υπάρχει κανένα γαλάζιο σκάνδαλο στον ΟΠΕΚΕΠΕ και εμμέσως πλην σαφώς να επιρρίψουν ευθύνες στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία για την έρευνά της στην οποία εμπλέκονται γαλάζια στελέχη.

Εν ολίγοις η κυβέρνηση υποστηρίζει πως αφενός η Εισαγγελία έχει κάνει λάθη σε ό,τι αφορά συγκεκριμένα στελέχη της ΝΔ, αφετέρου ότι οι ζημιές είναι κατά πολύ μικρότερες απ’ ότι παρουσιάζονταν αρχικά. Επιτίθεται, δε, στην αντιπολίτευση, υποστηρίζοντας ό,τι ποινικοποίησε χωρίς στοιχεία την πολιτική ζωή του τόπου.

Μέγιστη υποκρισία από τη ΝΔ

Ο Παύλος Μαρινάκης μόλις προχθές ανέφερε πως «η έκθεση Τυχεροπούλου αλλάζει άρδην τα δεδομένα». Αρχικά, αξίζει να αναφέρουμε ότι είναι τουλάχιστον η μέγιστη υποκρισία από πλευράς ΝΔ να επικαλείται την έκθεση της υπαλλήλου, πού τα στελέχη της έχουν κυνηγήσει απίστευτα. Να θυμίσουμε ότι την είχε στοχοποιήσει πριν περίπου ένα χρόνο ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης Κώστας Τσιάρας.

Να πούμε ότι ο πρώην διοικητής του ΟΠΕΚΕΠΕ, Νίκος Σαλάτας της επέβαλε πρόστιμο στη μισθοδοσία, να υπενθυμίσουμε ότι η διοίκηση του ΟΠΕΚΕΠΕ την είχε υποβιβάσει στο πρωτόκολλο και την κυνήγησε δικαστικά. Και όταν τα διοικητικά δικαστήρια τη δικαίωσαν και ζήτησαν να επιστρέψει στη θέση της, η ΑΑΔΕ μέσω του κ. Πιτσιλή δήλωσε πως η θέση… δεν υφίσταται. Εκτός αυτού το Δημόσιο άσκησε έφεση στην απόφαση, η οποία θα συζητηθεί αρχές Οκτωβρίου.

Γι’ αυτήν την Παρασκευή Τυχεροπούλου μιλάμε, που τόσο ξαφνικά «αγάπησε» και επικαλείται η ΝΔ. Τη γυναίκα που υπακούοντας σε εντολές ανωτέρων της -τους οποίους κάποιοι «έφαγαν νύχτα» από τον ΟΠΕΚΕΠΕ- ξεκίνησε τους ελέγχους που ξετύλιξαν την άκρη του νήματος του τεράστιου σκανδάλου. Μόνο που τα κυβερνητικά στελέχη που επικαλούνται την «έκθεση Τυχεροπούλου», λένε τη μισή αλήθεια. Και ως γνωστόν η μισή αλήθεια είναι χειρότερη από ολόκληρο ψέμα. Το γιατί θα το δούμε παρακάτω.

Για ποια έκθεση μιλάμε

Πρόκειται για εσωτερική έκθεση που συντάχθηκε για λογαριασμό της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας από την Παρασκευή Τυχεροπούλου, η οποία διαθέτει την εμπειρία των ελέγχων καθώς υπήρξε επικεφαλής του αρμόδιου τμήματος του ΟΠΕΚΕΠΕ. Σύμφωνα με ασφαλείς πληροφορίες του in η κυρία Τυχεροπούλου κλήθηκε να εξετάσει 23 υποθέσεις που εμπλέκονταν στο σκάνδαλο.

Αξίζει να τονιστεί εδώ πως από την κα Τυχεροπούλου δεν ζητήθηκε να αξιολογήσει ευθύνες ή μη πολιτικών προσώπων. Κλήθηκε να αξιολογήσει τις περιπτώσεις των φερόμενων δικαιούχων – κάποιοι από τους οποίους στη συνέχεια ζήτησαν τη βοήθεια πολιτικών προσώπων προκειμένου να ικανοποιηθούν τα αιτήματά τους.

Για τις 23 υποθέσεις που έφτασαν στα χέρια της, είχε γίνει προηγουμένως έλεγχος από την Οικονομική Αστυνομία, με βάση στοιχεία που είχαν ζητηθεί από τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Αυτό αποτελεί σημαντικό στοιχείο της υπόθεσης, το οποίο αξίζει να σημειωθεί καθώς δεν περιλαμβάνεται στο κυβερνητικό αφήγημα. Οι εν λόγω έλεγχοι είχαν ζητηθεί από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία.

Το ερώτημα εδώ είναι γιατί ζήτησε επιπλέον έλεγχο η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία από την Παρασκευή Τυχεροπούλου. Δεν έφταναν οι έλεγχοι της Οικονομικής Αστυνομίας; Με τα δικά τους ευρήματα δεν σχηματίστηκε η δικογραφία που εν συνεχεία στάλθηκε στη Βουλή και στην οποία εμπλέκονταν και πολιτικά πρόσωπα;

Τα ευρήματα και τα προβλήματα

Σύμφωνα με ασφαλείς πληροφορίες του in, η κυρία Τυχεροπούλου στην έκθεσή της σημειώνει ότι από τις 23 περιπτώσεις που κλήθηκε να ελέγξει -κατόπιν σχετικής εντολής από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία- στις 6 δεν προκύπτει ζημιά στα ευρωπαϊκά κεφάλαια. Σε άλλες 9 περιπτώσεις, παρά το γεγονός ότι υπάρχουν σοβαρές ενδείξεις πως έχει σημειωθεί ζημιά, επιφυλάσσεται να απαντήσει επ’ αυτών, ζητώντας περισσότερες πληροφορίες.

Γιατί; Επειδή σύμφωνα με την έκθεση λείπουν σειρά σημαντικών στοιχείων του ελέγχου που όφειλε να έχει κάνει η Οικονομική Αστυνομία, ζητώντας επιπλέον στοιχεία από τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Με απλά λόγια αποδεικνύεται ότι οι συγκεκριμένοι έλεγχοι ήταν ελλιπείς. Το γιατί το γνωρίζουν οι υπεύθυνοι που έτρεξαν τις συγκεκριμένες έρευνες και κυρίως οι επικεφαλής στις υπηρεσίες τους.

Τέλος, στην έκθεση υπάρχουν και οι περιπτώσεις που έχει σημειωθεί ζημιά και καταγράφεται από την υπάλληλο. Σε αυτές φαίνεται να εμπλέκονται 6 από τα 13 στελέχη της ΝΔ, που περιλαμβάνονται στη δικογραφία. Πιο συγκεκριμένα πρόκειται για τους βουλευτές Ηρακλείου, Μάξιμο Σενετάκη, Γιάννη Κεφαλογιάννη, τον πρώην υπουργό Κώστα Τσιάρα, τον βουλευτή Θεσσαλονίκης, Δημήτρη Βαρτζόπουλο, τον πρώην γραμματέα της ΝΔ, Κώστα Σκρέκα και την βουλευτίνα της ΝΔ Κατερίνα Παπακώστα.

Νωρίς για πανηγύρια

Υπό αυτό το πρίσμα και με βάση τα ευρήματα μάλλον είναι λίγο οξύμωρο να ξεκινήσουν στην κυβέρνηση τα πανηγύρια. Έχει ήδη αποδειχθεί με βάση τα οικονομικά στοιχεία ότι το πάρτυ στον ΟΠΕΚΕΠΕ ξεκίνησε επί γαλάζιας διακυβέρνησης, όταν από τη μια τα ποσά που δόθηκαν στο εθνικό απόθεμα εκτινάχθηκαν σε δυσθεώρητα ποσά σε σχέση με τις προηγούμενες χρονιές και από την άλλη όταν αποδείχθηκε πως ένα μεγάλο μέρος αυτών πήγαινε στην Κρήτη, προκειμένου να εξυπηρετηθεί το γαλάζιο πελατολόγιο. Ποιος δεν θυμάται ότι στην Κρήτη δηλώνονταν ζώα που κανονικά χωρούσαν σε… δύο Ελλάδες και όχι απλώς σε ένα νησί;

Το σκάνδαλο έχει επίσης αποδειχθεί από το αδιαμφισβήτητο γεγονός των υπέρογκων προστίμων που αγγίζουν το μισό δισ. ευρώ και το οποίο επιβλήθηκε στη χώρα μας από τα αρμόδια όργανα της Ε.Ε. Πρόκειται για πρόστιμα που θα κληθούν να πληρώσουν οι φορολογούμενοι πολίτες.

Και κάπου εδώ να θυμηθούμε ότι υπήρχαν προειδοποιήσεις προς την ελληνική κυβέρνηση ήδη από το 2023, ενώ είχε αρχίσει να τρέχει και η έρευνα των εισαγγελέων. Τα δημοσιεύματα έδιναν κι έπαιρναν για το πάρτυ στον ΟΠΕΚΕΠΕ. Τί έκανε η κυβέρνηση; Απολύτως τίποτε για να σταματήσει τη μπόρα που έρχεται. Δεν ίδρωσε το αυτί τους ακόμα και το 2024 όταν ο ΟΠΕΚΕΠΕ μπήκε σε διαδικασία αναστολής της διαπίστευσης να πληρώνει τις επιδοτήσεις από την Ε.Ε.

Αδίκως λοιπόν πανηγυρίζουν στην κυβέρνηση, ειδικά από τη στιγμή που έχουν δει το φως της δημοσιότητας οι συνομιλίες μεταξύ των γαλάζιων στελεχών και έτσι δόθηκε η ευκαιρία στην ελληνική κοινωνία να θαυμάσει το αλισβερίσι που γινόταν μεταξύ υπαλλήλων και της διοίκησης του Οργανισμού με διάφορους υπουργούς, βουλευτές της ΝΔ και παράγοντες που ήθελαν «χάρες» για λογαριασμό των δικαιούχων-πελατών τους.

Παρέμβαση στο σύστημα κατόπιν εορτής

Η πιο εξόφθαλμη περίπτωση παρανομίας όπως περιγράφεται στην έκθεση είναι του βαμβακοπαραγωγού Π.Β. για τον οποίο φέρεται να μεσολάβησε στον ΟΠΕΚΕΠΕ και τον τότε διοικητή Δημήτρη Μελλά, ο γραμματέας της ΝΔ, Κώστας Σκρέκας. Είναι η περίπτωση με το περίφημο «χεράτα». Σύμφωνα με τον ίδιο τον κ. Σκρέκα ο αγρότης δικαιούτο αποζημίωση και γι’ αυτό παρενέβη ο ίδιος, εκτιμώντας ότι υπήρξε διοικητικό λάθος από τον ΟΠΕΚΕΠΕ.

Σύμφωνα με την έκθεση της κας Τυχεροπούλου τα πράγματα δεν είναι έτσι. Ο εν λόγω παραγωγός έτυχε να αποτελεί μέρος του δειγματοληπτικού ελέγχου του Οργανισμού όπου είχε διαπιστωθεί ότι δεν είχε επαρκή ποσότητα σπόρου για δύο συγκεκριμένες ποικιλίες προϊόντος που είχε δηλώσει και για τις οποίες, υπό κανονικές συνθήκες, θα λάμβανε την κοινοτική ενίσχυση.

Από τον έλεγχο που έγινε στη συνέχεια από την Οικονομική Αστυνομία αποδείχθηκε ότι αφενός ο εν λόγω δεν είχε προσκομίσει τα απαραίτητα δικαιολογητικά, αφετέρου είχε υπάρξει παρέμβαση στα ηλεκτρονικά αρχεία προκειμένου να γίνουν αλλαγές στην καρτέλα του. Το εντυπωσιακό είναι ότι η παρέμβαση συνέβη αφού τα ηλεκτρονικά αρχεία είχαν ήδη σταλεί στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή!

Το γεγονός ότι είχαν υπάρξει αλλαγές στην καρτέλα του φέρνει στο προσκήνιο και την ευθύνη του τεχνικού συμβούλου του ΟΠΕΚΕΠΕ, της εταιρείας Neuropublic, η οποία τρέχει τα ηλεκτρονικά συστήματα. Το ερώτημα που χρήζει απάντησης εδώ είναι ποιος παρενέβη κατόπιν εορτής και άλλαξε τα στοιχεία και ποιος έδωσε την εντολή. Αντιλαμβάνεται κανείς πως αν αυτό έχει συμβεί ήδη σε μια περίπτωση, ουδείς βεβαιώνει ότι δεν έχει συμβεί και σ’ άλλες. Σε κάθε περίπτωση η έκθεση αναφέρει ότι θεωρείται «επισφαλής» η πληρωμή του εν λόγω αγρότη, ο οποίος τελικά φέρεται να εισέπραξε 7.145,35 ευρώ.

Έλεγχοι που αγνοούνται

Ενδιαφέρον έχει το κομμάτι της έκθεσης που εμπλέκεται και ο πρώην υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης Κώστας Τσιάρας. Σε αυτή την περίπτωση η έκθεση της κας Τυχεροπούλου βάζει στο στόχαστρο και τις υπηρεσίες του Οργανισμού, καθώς φαίνεται ότι οι έλεγχοι ήταν ελλιπέστατοι.

Πιο συγκεκριμένα μιλάμε για την περίπτωση του αγρότη ΑΓ από την Καρδίτσα που φέρεται να έλαβε ενίσχυση την οποία δεν έπρεπε να εισπράξει. Στην έκθεση γίνεται αναλυτική αναφορά των ελέγχων που όφειλε να έχει πραγματοποιήσει ο ΟΠΕΚΕΠΕ στην περίπτωσή του και οι οποίοι -γι’ άγνωστο λόγο- απουσιάζουν. Η έκθεση αναφέρει ότι ο ΑΚ δεν θα έπρεπε να έχει εισπράξει ενίσχυση ύψους 3.145,33 ευρώ.

Υπενθυμίζεται ότι ο πρώην υπουργός έχει δηλώσει πως η παρέμβαση υπέρ του εν λόγω αγρότη στον ΟΠΕΚΕΠΕ είχε γίνει από συνεργάτη του και ότι ο ίδιος δεν είχε γνώση της επικοινωνίας.

Διασταυρώσεις

Σε άλλο σημείο της έκθεσης αποκαλύπτεται ότι σε αρκετές περιπτώσεις οι έλεγχοι ήταν προβληματικοί. Για παράδειγμα υπάρχει θέμα με σειρά ενισχύσεων στο χωριό Αλυκές στο Μεσολόγγι. Ενώ εκεί ζητείται επιτόπιος έλεγχος από κλιμάκιο του ΟΠΕΚΕΠΕ, στη σχετική έκθεση αναφέρεται πως έλεγχος έγινε μέσω δορυφόρου (τηλεπισκοπικά), δημιουργώντας απορίες για το αποτέλεσμα.

Στην ίδια περίπτωση φαίνεται πως ελέγχονται (από την Οικονομική Αστυνομία) τα ΑΦΜ δικαιούχων για να διαπιστωθεί εάν λαμβάνουν νόμιμες επιδοτήσεις καθώς υπάρχουν καταγγελίες για σωρεία ψευδών δηλώσεων στην περιοχή. Αυτός ήταν και ο λόγος που είχε ζητηθεί επιτόπιος έλεγχος των εκτάσεων, για το οποίο ουδέποτε απάντησε ο ΟΠΕΚΕΠΕ.

Τι λέει επί των ανωτέρω η έκθεση της κας Τυχεροπούλου; «Μόνο που τα 6 ΑΦΜ που έχει στείλει (σ.σ. ο έλεγχος ΟΠΕΚΕΠΕ-Οικ. Αστυνομίας) δεν βρίσκονται στην περιοχή των Αλυκών, γιατί απλά η περιοχή δεν είχε τηλεπισκόπηση».

Στην περίπτωση της βουλευτίνας Τρικάλων Κατερίνας Παπακώστα, υπάρχει παρέμβαση υπέρ του αγρότη με τα αρχικά ΑΜ. Η βουλευτίνα φαίνεται να παρεμβαίνει τόσο στον κτηνίατρο της περιοχής όσο και στον ΟΠΕΚΕΠΕ, προκειμένου να διορθωθεί ο αριθμός των ζώων του παραγωγού, ώστε να πληρωθεί χωρίς ποινές. Και σ’ αυτή την περίπτωση οι απαντήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ αποπροσανατολίζουν την έρευνα, κάτι που δεν είναι σε θέση να το αντιληφθεί η Οικονομική Αστυνομία. Η έκθεσης της κας Τυχεροπούλου καταλήγει στο συμπέρασμα ότι υπάρχει ζημιά και ότι οι απαντήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ εμποδίζουν τον ακριβή προσδιορισμό της!

Τα δεδομένα

Κοιτάζοντας κανείς τα δεδομένα αντιλαμβάνεται πως η συγκεκριμένη έκθεση όφειλε να έχει προηγηθεί της αποστολής της δικογραφίας στη Βουλή. Είναι προφανές ότι στη διαλεύκανση του σκανδάλου λαμβάνονται υπόψιν συγκεκριμένοι παράγοντες. Από τη μια υπάρχει ένας ΟΠΕΚΕΠΕ του οποίου αρκετά στελέχη ελέγχονται για τον ρόλο τους όλα αυτά τα χρόνια – και ας επιμένει να δηλώνει άγνοια επ αυτών η διοίκηση της ΑΑΔΕ. Από την άλλη υπάρχει μια Οικονομική Αστυνομία που δεν είναι υποχρεωμένη να γνωρίζει κάθε λεπτομέρεια ενός τόσο ειδικού και πολύπλοκου θέματος όπως είναι οι επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Κάπως έτσι ίσως να εξηγείται και η απροθυμία του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης να μην εγκρίνει εδώ και πολύ καιρό την απόσπαση της Παρασκευής Τυχεροπούλου στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία σε ρόλο συμβούλου και πραγματογνώμονα. Κάπως έτσι εξηγείται και η δυσανεξία του ΟΠΕΚΕΠΕ στις έρευνες της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας στα γραφεία του Οργανισμού. Και σίγουρα κάπως έτσι εξηγείται η καρατόμηση του καθηγητή Γρηγόρη Βάρρα και όλων εκείνων που θέλησαν να βάλουν τάξη στον Οργανισμό και το επόμενο πρωί είχαν βρεθεί εκτός νυμφώνος…

Από την έκθεση Τυχεροπούλου προκύπτει ο ρόλος του συστήματος που δρα εντός του ΟΠΕΚΕΠΕ και ο οποίος «φροντίζει» για την προστασία των μελών του. Το συγκεκριμένο σύστημα είχε περιγραφεί αναλυτικά στην πρώτη δικογραφία του ΟΠΕΚΕΠΕ, που στάλθηκε στη Βουλή τον περασμένο Ιούνιο. Ο πυρήνας του σκανδάλου είναι εκεί.