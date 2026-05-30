Διασπάται η Νέα Αριστερά – Μένει χωρίς Κοινοβουλευτική Ομάδα

Μία προδιαγεγραμμένη διάσπαση έρχεται και κορυφώνεται εντός της εβδομάδας, με αποχωρήσεις βουλευτών και στελεχών της Νέας Αριστεράς και με αποτέλεσμα να μείνει το κόμμα χωρίς Κοινοβουλευτική Ομάδα. Το χάσμα που διαφάνηκε στο συνέδριο του κόμματος, παρέμεινε τελικά αγεφύρωτο και τώρα το -βελούδινο, κατά τα άλλα διαζύγιο- είναι αναπόφευκτο.

Από τη μία έχουμε την πλευρά Χαρίτση και επτά από τις έντεκα βουλεύτριες και βουλευτές, δηλαδή τον πρόεδρο του κόμματος Αλέξη Χαρίτση, την Έφη Αχτσιόγλου, την Θεανώ Φωτίου, την Μερόπη Τζούφη, τον Δημήτρη Τζανακόπουλο, τον κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο Νάσο Ηλιόπουλο κι τον Χουσεϊν Ζεϊμπέκ. Από την άλλη είναι η πλευρά του γραμματέα Γαβριήλ Σακελλαρίδη με τις βουλεύτριες και τους βουλευτές Σία Αναγνωστοπούλου, Θοδωρή Δρίτσα, Πέτη Πέρκα και Ευκλείδη Τσακαλώτο. Υπενθυμίζεται ότι ο βουλευτής Οζγκιούρ Φερχάτ ανεξαρτητοποιήθηκε την προηγούμενη εβδομάδα.

Εκτός από τις βουλεύτριες και τους βουλευτές, αναμένεται και η αποχώρηση των 170 στελεχών, που στήριξαν την πρόταση Χαρίτση στο Συνέδριο του κόμματος.

Μία προδιαγεγραμμένη διάσπαση

Ήδη από το συνέδριο της Νέας Αριστεράς είχε διαφανεί το τέλος. Σε μία… παγκόσμια πρωτοτυπία η πλειοψηφία των συνέδρων είχε υπερψηφίσει την πρόταση του Γραμματέα του κόμματος Γαβριήλ Σακελλαρίδη, έναντι του προέδρου, Αλέξη Χαρίτση.

Η πλευρά Σακελλαρίδη αποφάσισε να μην υπάρξει καμία πιθανότητα συνεργασίας με τον Αλέξη Τσίπρα, ενώ επιθυμούν μία υπό όρους συνεργασία με τον Γιάνη Βαρρουφάκη. Από την άλλη, η πλευρά Χαρίτση ζητούσε και συνεχίζει να επιθυμεί ένα ευρύτερο μέτωπο – σύμπραξη των προοδευτικών δυνάμεων, ώστε να ισχυροποιηθεί η αντιπολίτευση και, τελικά, να κερδίσει και τις εκλογές.

Οι διαφωνίες σε ένα, ομολογουμένως, εξαιρετικά πολιτισμένο πλαίσιο, δεν κατάφεραν τελικά να αμβλυνθούν με αποτέλεσμα την αναμενόμενη διάσπαση, εφόσον ανακοινώθηκε και η ΕΛΑΣ του Αλέξη Τσίπρα.

Εντός της εβδομάδας αναμένεται η επίσημη ανακοίνωση και οι εξελίξεις προβλέπονται ραγδαίες στον ευρύτερο χώρο της Αριστεράς.