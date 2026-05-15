Αριστείδης Μπαλτάς: Παραίτηση με αιχμές για την ηγεσία της Νέας Αριστεράς – Η διαρροή που τον εξώθησε στην έξοδο

Την παραίτησή του από το Πολιτικό Γραφείο της Νέας Αριστεράς υπέβαλε ο Αριστείδης Μπαλτάς.

Με μία αιχμηρή επιστολή, ο κ. Μπαλτάς τονίζει χαρακτηριστικά πως το Πολιτικό Γραφείο του κόμματος, στην χθεσινή του συνεδρίαση, «απέδειξε με μια ακόμη ‘αφορμή’ ότι δεν είναι σε θέση να προστατεύσει τη σοβαρότητα της λειτουργίας του», καθώς «διέρρευσε από τους κόλπους του», όπως σημειώνει, «μια υποτιθέμενη ‘είδηση’ που με περιλαμβάνει ονομαστικά».

Υπογραμμίζει, μάλιστα, πως «μια τέτοια διαρροή στην ιδιαίτερα λεπτή κατάσταση στην οποία βρίσκεται σήμερα η ΝεΑρ εξυπηρετεί εμφανώς πολιτικά ιδιοτελείς σκοπούς και πολύ σαφείς εσωκομματικές στοχεύσεις, υπονομεύοντας τη θεσμική λειτουργία την οποία το όργανο οφείλει να υπηρετεί. Ιδιαζόντως σε συνθήκες όπως οι παρούσες».

Ο Αριστείδης Μπαλτάς τονίζει, επίσης, ότι η συνέχιση της συμμετοχής του στο εν λόγω όργανο «δεν υπηρετεί τίποτε συναφές με τους στόχους τους οποίους όλοι και όλες είχαμε θέσει στην ιδρυτική μας διακήρυξη, στόχους στους οποίους εξακολουθώ να εμμένω».

Η παραίτηση Μπαλτά έρχεται σε μία κρίσιμη περίοδο για τη Νέα Αριστερά, η οποία μοιάζει να φυλλορροεί, μετά και την ανεξαρτητοποίηση του βουλευτή Φερχάντ Οζγκιούρ, που άφησε την Κοινοβουλευτική Ομάδα με 11 βουλευτές, με ορατό τον κίνδυνο της διάλυσής της αν συνεχισθούν οι παραιτήσεις.

Ο πρώην υπουργός της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ ήταν ένα από τα ελάχιστα στελέχη της μειοψηφίας που μετείχαν στο τελευταίο Πολιτικό Γραφείο της Νέας Αριστεράς, ωστόσο σε δημοσίευμα εμφανίστηκε, παρά την κριτική του στάση στο όργανο, να δηλώνει ότι δεν προτίθεται να φύγει από το κόμμα.

Αρκετές ώρες μετά και ύστερα από την παραίτηση Οζγκιούρ, σήκωσε και εκείνος «το γάντι» που πέταξε η ηγεσία, καλώντας ουσιαστικά να εγκαταλείψουν το κόμμα όσοι αμφιταλαντεύονται και μάλιστα να πάρουν γρήγορα τις αποφάσεις τους.

Η επιστολή παραίτησης του Αριστείδη Μπαλτά

Αγαπητές συντρόφισσες, αγαπητοί σύντροφοι:

Με την παρούσα επιθυμώ να υποβάλω την παραίτησή μου από μέλος του ΠΓ της ΝεΑρ για τους παρακάτω λόγους:

Πρώτον, το ΠΓ της ΝεΑρ στη συνεδρίαση της 14.05.2026 απέδειξε με μια ακόμη ‘αφορμή’ ότι δεν είναι σε θέση να προστατεύσει τη σοβαρότητα της λειτουργίας του: διέρρευσε από τους κόλπους του μια υποτιθέμενη ‘είδηση’ που με περιλαμβάνει ονομαστικά.

Δεύτερον, μια τέτοια διαρροή στην ιδιαίτερα λεπτή κατάσταση στην οποία βρίσκεται σήμερα η ΝεΑρ εξυπηρετεί εμφανώς πολιτικά ιδιοτελείς σκοπούς και πολύ σαφείς εσωκομματικές στοχεύσεις, υπονομεύοντας τη θεσμική λειτουργία την οποία το όργανο οφείλει να υπηρετεί. Ιδιαζόντως σε συνθήκες όπως οι παρούσες.

Τρίτον, αλλά εξίσου σημαντικό, στην εν λόγω συνεδρίαση εξέφρασα έναν ευρύ πολιτικό προβληματισμό και κατά κανένα τρόπο δεν διατύπωσα κανενός είδους «δήλωση», όπως διατείνεται ή υπονοεί η διαρροή που περιλαμβάνει το όνομά μου.

Επειδή θεωρώ τα παραπάνω εξόχως σημαντικά στην πολύ δύσκολη κατάσταση στην οποία έχουμε περιέλθει, αισθάνομαι υποχρεωμένος να υποβάλλω την παραίτησή μου από μέλος του ΠΓ στην ΚΕ του κόμματος η οποία μου έκανε την τιμή να με εκλέξει στο όργανο αυτό. Η συνέχιση της συμμετοχής μου στο εν λόγω όργανο δεν υπηρετεί τίποτε συναφές με τους στόχους τους οποίους όλοι και όλες είχαμε θέσει στην ιδρυτική μας διακήρυξη, στόχους στους οποίους εξακολουθώ να εμμένω.

Ευχαριστώ για την μέχρι σήμερα συνεργασία.

Αριστείδης Μπαλτάς

Μέλος της ΚΕ της ΝεΑρ

Υ.Γ. Ευελπιστώ ότι το ΠΓ θα προβεί στην διόρθωση της υποτιθέμενης ‘είδησης’ και παρακαλώ να κοινοποιηθεί η παρούσα στα μέλη της ΚΕ.