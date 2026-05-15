Η Νέα Αριστερά δείχνει την πόρτα της εξόδου στον Χαρίτση – «Αποφασίστε γρήγορα» το μήνυμα Σακελλαρίδη
Φανερή ενόχληση επικρατεί στη Νέα Αριστερά για τη σύσκεψη της μειοψηφίας και τις σκέψεις τους για αποχώρηση ενόψει της ανακοίνωσης του κόμματος Τσίπρα
Στις διαρροές για τη μεγάλη διαδικτυακή σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε τις προηγούμενες ημέρες με τη συμμετοχή του πρώην προέδρου της Νέας Αριστεράς Αλέξη Χαρίτση, βουλευτών του κόμματος και περίπου 200 στελεχών, η Πατησίων απάντησε μέσω κύκλων και ουσιαστικά δείχνει την πόρτα της εξόδου και μάλιστα όσο πιο γρήγορα, τόσο το καλύτερο.
Κύκλοι της Νέας Αριστεράς δεν κρύβουν την ενόχλησή τους και για το γεγονός ότι για δύο συνεχόμενες συνεδριάσεις του Πολιτικού Γραφείου, Χαρίτσης, Αχτσιόγλου και Ηλιόπουλος είναι απόντες.
«Με αφορμή δημοσιεύματα που αναφέρουν ανεξαρτητοποιήσεις βουλευτών του κόμματός μας, δηλώνουμε άγνοια. Στη χθεσινή συνεδρίαση του ΠΓ δεν υπήρξε ενημέρωση για μια τέτοια εξέλιξη», αναφέρουν οι ίδιοι κύκλοι που απηχούν απόλυτα τις σκέψεις του προέδρου του κόμματος, Γαβριήλ Σακελλαρίδη.
«Αποφασίστε γρήγορα»
Μάλιστα, κλιμακώνουν και ουσιαστικά καλούν τους βουλευτές, που σκέφτονται να ανεξαρτητοποιηθούν και να αφήσουν τη Νέα Αριστερά χωρίς Κοινοβουλευτική Ομάδα, να το κάνουν μια ώρα αρχύτερα. Όπως σημειώνουν, «όσοι και όσες αμφιταλαντεύονται, οφείλουν να αποφασίσουν γρήγορα, με σεβασμό στα μέλη του κόμματος και στη δημοκρατική παράδοση της Αριστεράς, που επιβάλλει ενημέρωση και συζήτηση εντός των οργάνων».
Ο Γαβριήλ Σακελλαρίδης δείχνει αποφασισμένος να συνεχίσει στο δρόμο που χάραξε το συνέδριο του κόμματος, που δεν είναι άλλος από καμία συμπόρευση με το κόμμα Τσίπρα και αυτονομία ως η καθαρή έκφραση της Αριστεράς στο πολιτικό σκηνικό.
