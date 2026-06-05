Αραγτσί: Εφαρμόζουμε με ακρίβεια τις κατευθύνσεις του Χαμενεΐ – Παραμένει ανοιχτός ο δίαυλος επικοινωνίας με τις ΗΠΑ

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Ο υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, Αμπάς Αραγτσί, δήλωσε σε συνέντευξή του ότι η επικοινωνία με τον ανώτατο ηγέτη Μοτζτάμπα Χαμενεΐ συνεχίζεται κανονικά.

«Οι κατευθύνσεις του ανώτατου ηγέτη φτάνουν στην κυβέρνηση εγκαίρως», είπε ο Αραγτσί και οι αξιωματούχοι της κυβέρνησης ακολουθούν τις εντολές του, πράγμα που αφορά το πώς συνεχίζονται οι διαπραγματεύσεις με τις ΗΠΑ.

Ο υπουργός Άμυνας του Ιράν επιβεβαίωσε ότι οι συνομιλίες με την Ουάσιγκτον μέσω μεσολαβητών δεν έχουν διακοπεί, αν και εδώ και μέρες δεν έχει υπάρξει καμία πρόοδος.

Σε σχέση με τα Στενά του Ορμούζ ο Αραγτσί επανέλαβε ότι το Ιράν και το Ομάν θα διαχειριστούν τον ζωτικό αυτό θαλάσσιο διάδρομο σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο, ανταλλάσσοντας παράλληλα απόψεις με τις γειτονικές χώρες.

Η διάθεση του Τραμπ να συναντηθεί με τον Χαμενεΐ

Αμερικανοί αξιωματούχοι έχουν δηλώσει κατά καιρούς ότι ο Χαμενεΐ είναι σοβαρά τραυματισμένος και δεν επικοινωνεί εύκολα με τους κυβερνητικούς αξιωματούχους και τους αξιωματικούς του στρατού, με αποτέλεσμα οι απαντήσεις του Ιράν στις διαπραγματεύσεις να καθυστερούν.

Την Τετάρτη ωστόσο, ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι είναι βέβαιος ότι ο Χαμενεΐ, που διαδέχθηκε τον πατέρα του μετά τη δολοφονία του κατά την πρώτη ημέρα της αμερικανοϊσραηλινής επίθεσης, έχει ενεργό ρόλο στις διαπραγματεύσεις.

Ο αμερικανός πρόεδρος μάλιστα είπε ότι νομίζει ότι τα πάει καλά μαζί του και εκτίμησε ότι μπορεί οι δυο τους να συναντηθούν ανάλογα με το πώς θα εξελιχθούν οι διαπραγματεύσεις.