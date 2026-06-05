Ιράν: Δεν χρειάζεται συμφωνία για να πάρει το απεμπλουτισμένο ουράνιο, λέει ο Τραμπ
«Θα μπορούσαμε να το πάρουμε αυτήν τη στιγμή», δηλώνει ο Τραμπ για το απεμπλουτισμένο ουράνιο του Ιράν, προσθέτοντας: «Δεν νομίζω ότι θα μας σταματούσαν αν το θέλαμε».
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Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε το βράδυ χθες Πέμπτη σε δημοσιογράφους ότι η Ουάσιγκτον δεν χρειάζεται μια συμφωνία με το Ιράν για να πάρει το εμπλουτισμένο ουράνιο από τη χώρα αυτήν (φωτογραφία, επάνω, από το Reuters/Jonathan Ernst).
«Θα μπορούσαμε να το πάρουμε αυτήν τη στιγμή. Δεν νομίζω ότι θα μας σταματούσαν αν το θέλαμε, αλλά δεν υπάρχει λόγος. Είναι θαμμένο», εξήγησε.
Ο Τραμπ λέει ότι θα μπορούσε να συναντηθεί με τον Χαμενεΐ, «εάν επρόκειτο να κάνουμε μια συμφωνία»
Είπε επίσης ότι «δεν θέλει» να συναντηθεί με τον ανώτατο ηγέτη, τον Μοτζταμπά Χαμενεΐ.
«Θα μπορούσαμε να συναντηθούμε εάν επρόκειτο να κάνουμε μια συμφωνία», είπε, προσθέτοντας ότι σε μια τέτοια περίπτωση «θα έδειχνε σεβασμό» και επαναλαμβάνοντας ότι το Ιράν δεν πρέπει να αποκτήσει πυρηνικά όπλα.
Αναφερόμενος στην πιθανότητα επανέναρξης των συγκρούσεων, ο ρεπουμπλικάνος πρόεδρος είπε ότι αν οι Ιρανοί σκότωναν αμερικανούς στρατιώτες, «αυτός θα ήταν ένας καλός λόγος για να ξαναρχίσει» ο πόλεμος.
Οταν ρωτήθηκε για τους όρους μιας συμφωνίας, απάντησε «θα δείτε ποια είναι η συμφωνία», προσθέτοντας ότι «τα κύρια μέρη είναι ότι τα Στενά (του Ορμούζ) θα ανοίξουν αμέσως».
«Με στρατιωτικά μέσα ή σε επίπεδο διπλωματίας, θα νικήσουμε», διαβεβαίωσε.
Για τον Λίβανο
Είπε, επίσης, πως επιτυγχάνεται πρόοδος μεταξύ του Ισραήλ και του Λιβάνου και ότι η Βηρυτός «δικαιούται να έχει ειρήνη», επαναλαμβάνοντας ότι «μίλησε με τη Χεζμπολάχ» για το θέμα αυτό.
«Νομίζω ότι θα γίνουν πράγματα εκεί πέρα», πρόσθεσε.
Πηγή: ΑΠΕ
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