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ΗΠΑ – Ιράν: Δοκιμάζεται η εκεχειρία, αντικρουόμενες δηλώσεις για τις διαπραγματεύσεις – Τι συμφώνησαν Ισραήλ και Λίβανος
Κόσμος 04 Ιουνίου 2026, 07:19

ΗΠΑ – Ιράν: Δοκιμάζεται η εκεχειρία, αντικρουόμενες δηλώσεις για τις διαπραγματεύσεις – Τι συμφώνησαν Ισραήλ και Λίβανος

Ο Τραμπ δηλώνει ότι γίνεται προσπάθεια να διαχωριστεί το άνοιγμα των Στενών του Ορμούζ από τις συγκρούσεις στο Λίβανο και εκτιμά ότι ίσως υπάρξει συμφωνία με το Ιράν, ακόμη και μέσα στο Σαββατοκύριακο - «Δεν υπάρχει ουσιαστική πρόοδος» λέει η Τεχεράνη

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Σε κρίσιμη καμπή βρίσκεται για μια ακόμη φορά η κατάσταση στη Μέση Ανατολή, καθώς τα νέα αμερικανικά πλήγματα στο Ιράν, οι επιθέσεις της Τεχεράνης κατά συμμάχων των ΗΠΑ στον Κόλπο, και η συνέχιση των ισραηλινών επιχειρήσεων στον Λίβανο συνθέτουν ένα σκηνικό κλιμακούμενης έντασης, εν μέσω αντικρουόμενων εκτιμήσεων για την πορεία των διπλωματικών επαφών.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ εμφανίστηκε αισιόδοξος για την εξέλιξη των διαπραγματεύσεων, δηλώνοντας ότι «πηγαίνουν καλά» και αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο επίτευξης συμφωνίας ακόμη και μέσα στο Σαββατοκύριακο. Ωστόσο, από την ιρανική πλευρά, ο υπουργός Εξωτερικών Αμπάς Αραγτσί ανέφερε σε τηλεοπτική συνέντευξη στον Λίβανο ότι οι δίαυλοι επικοινωνίας με την Ουάσιγκτον παραμένουν ενεργοί, χωρίς όμως να έχει καταγραφεί «καμία ουσιαστική πρόοδος». Ο Αραγτσί υπερασπίστηκε επίσης τις επιθέσεις της Τεχεράνης εναντίον συμμάχων των ΗΠΑ στην περιοχή του Κόλπου, χαρακτηρίζοντάς τες «πράξη αυτοάμυνας», ενώ προειδοποίησε: «Ό,τι δεν κατάφεραν να πετύχουν οι κυρώσεις και ο πόλεμος, δεν θα επιτευχθεί με περισσότερο πόλεμο».

Την ίδια ώρα, οι Φρουροί της Επανάστασης (IRGC) προχώρησαν σε δηλώσεις που επιτείνουν τη σύγχυση γύρω από πρόσφατο περιστατικό στο Κουβέιτ. Σύμφωνα με το πρακτορείο Tasnim, η ιρανική πλευρά αρνείται ότι εξαπέλυσε πυρά εναντίον αεροδρομίου της χώρας, όπου, σύμφωνα με τις αναφορές, ένα άτομο έχασε τη ζωή του και δεκάδες τραυματίστηκαν.

Το εμπλουτισμένο ουράνιο και το Ορμούζ

Στο μεταξύ ο Τράμπ στις δηλώσεις του στους δημοσιογράφους, αναφέρθηκε και στο εμπλουτισμένο ουράνιο του Ιράν, λέγοντας πως οι ΗΠΑ θα το πάρουν κάποια στιγμή «στο όχι πολύ μακρινό μέλλον», ενώ ταυτόχρονα γίνεται προσπάθεια να διαχωριστεί «το ζήτημα του ανοίγματος των Στενών του Ορμούζ από τις εχθροπραξίες στον Λίβανο».

Ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, Μάρκο Ρούμπιο, ξεκαθάρισε ότι δεν θα υπάρξει άρση κυρώσεων χωρίς άνοιγμα του Στενού και δεσμεύσεις για το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν. Υποστήριξε τοποθετούμενος ενώπιον επιτροπής του κοινοβουλίου χθες ότι το ζήτημα του ιρανικού ουρανίου που έχει εμπλουτιστεί κατά υψηλό ποσοστό έχει «τεθεί με σαφήνεια» στην Τεχεράνη, εννοώντας μάλλον την απαίτηση της Ουάσιγκτον να της παραδοθεί, προσθέτοντας πάντως πως η άλλη πλευρά «δεν έχει δώσει πράσινο φως» για τίποτα τέτοιο.

Η τύχη του ιρανικού ουρανίου που έχει εμπλουτιστεί σε υψηλό βαθμό αποτελεί ένα από τα κυριότερα εμπόδια για την επίτευξη συμφωνίας. Οι ΗΠΑ και το Ισραήλ κατηγορούν το Ιράν πως επιδιώκει την απόκτηση πυρηνικού οπλοστασίου, κάτι που η Τεχεράνη αρνείται εδώ και δεκαετίες.

Η αμερικανική Βουλή των Αντιπροσώπων ενέκρινε χθες κείμενο το οποίο διατάσσει την απόσυρση των στρατευμάτων των ΗΠΑ που έχουν αναπτυχθεί στη Μέση Ανατολή στο πλαίσιο του πολέμου εναντίον του Ιράν, πρακτικά με μόνο συμβολική σημασία, εξέλιξη πάντως στην οποία παρατηρητές είδαν ράπισμα για τον πρόεδρο Τραμπ. Πάντως, όπως αναφέρει το ΑΠΕ, δεν υπάρχει περίπτωση να έχει συνέχεια, ακόμη κι αν το εγκρίνει και η Γερουσία, με δεδομένο το δικαίωμα βέτο του αρχηγού του αμερικανικού κράτους.

Τι συμφώνησαν Ισραήλ και Λίβανος –  Πιλοτικές ζώνες «ασφαλείας» και εκδίωξη της Χεζμπολάχ

Στον Λίβανο, προτού ανακοινωθεί η παράταση της υποτιθέμενης κατάπαυσης του πυρός, ισραηλινοί βομβαρδισμοί σκότωσαν εννιά ανθρώπους στη λιβανική επικράτεια, ανάμεσά τους στρατιώτη και διασώστες. Και, τις πρώτες πρωινές ώρες, το επίσημο πρακτορείο ειδήσεων του Λιβάνου (ΝΝΑ) μετέδωσε πως σκοτώθηκε ακόμη ένας διασώστης, όταν μπήκε στο στόχαστρο των ισραηλινών ενόπλων δυνάμεων ασθενοφόρο. Ο στρατός του Ισραήλ από την πλευρά του ανακοίνωσε πως αναχαίτισε «εχθρικό αεροσκάφος» και δυο βλήματα από την κατεύθυνση του Λιβάνου. Η Χεζμπολάχ ανέλαβε την ευθύνη.

Σε ό,τι αφορά τη συμφωνία στην οποία κατέληξαν το Ισραήλ και ο Λίβανος, μετά από συνομιλίες σχεδόν εννέα ωρών, αυτή προβλέπει την ανανέωση της «εκεχειρίας», αλλά και τη δημιουργία σειράς πιλοτικών ζωνών «ασφαλείας» εντός του λιβανικού εδάφους, από τις οποίες θα αποκλείονται οι μαχητές της Χεζμπολάχ.

Σύμφωνα με κοινή ανακοίνωση που εκδόθηκε μετά τον τέταρτο γύρο συνομιλιών υπό αμερικανική διαμεσολάβηση, η εφαρμογή της εκεχειρίας εξαρτάται από την πλήρη παύση των πυρών από τη Χεζμπολάχ, καθώς και από την αποχώρηση όλων των μελών της από περιοχές νότια του ποταμού Λιτάνι.

Παρότι δεν έχουν δοθεί λεπτομέρειες για τον τρόπο υλοποίησης των «πιλοτικών» ζωνών, η συμφωνία προβλέπει ότι ο λιβανικός στρατός θα αναλάβει τον πλήρη έλεγχο των περιοχών αυτών, ενισχύοντας τον ρόλο των επίσημων κρατικών δυνάμεων ασφαλείας.

Σύμφωνα με την κοινή δήλωση, «το Ισραήλ επιβεβαίωσε εκ νέου ότι η ασφάλειά του και ο σεβασμός της εδαφικής του ακεραιότητας μπορούν να επιτευχθούν μόνο μέσω του αφοπλισμού της Χεζμπολάχ και της διάλυσης των υποδομών της σε ολόκληρο τον Λίβανο».

Ισραηλινός πρέσβης: Η εκεχειρία στον Λίβανο εξαρτάται από την πλήρη διάλυση της Χεζμπολάχ

Η εφαρμογή της συμφωνίας κατάπαυσης του πυρός μεταξύ Ισραήλ και Λιβάνου προϋποθέτει την πλήρη παύση των επιθέσεων κατά του Ισραήλ, καθώς και την πλήρη διάλυση της Χεζμπολάχ, σύμφωνα με τον πρέσβη του Ισραήλ στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Ο Γεχιέλ Λάιτερ, σχολιάζοντας την ανακοίνωση του αμερικανικού Υπουργείου Εξωτερικών για τη συμφωνία εκεχειρίας, χαρακτήρισε τις συνομιλίες που διεξήχθησαν με αμερικανική διαμεσολάβηση ως «ένα ακόμη σημαντικό βήμα στη διαδικασία προώθησης της ειρήνης μεταξύ Ισραήλ και Λιβάνου».

Ωστόσο, ξεκαθάρισε ότι, κατά την ισραηλινή θέση, η επιτυχία της συμφωνίας εξαρτάται από δύο βασικές προϋποθέσεις: την πλήρη διακοπή των επιθέσεων εναντίον του Ισραήλ και την πλήρη αποδόμηση της Χεζμπολάχ.

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Αλεξάνδρα Φωτάκη
Αλεξάνδρα Φωτάκη
Γαλλίδα αστροναύτης βλέπει από τον Διαστημικό Σταθμό «την ξηρασία να εγκαθίσταται» στη Γη
ISS 04.06.26

Γαλλίδα αστροναύτης βλέπει από το Διάστημα «την ξηρασία να εγκαθίσταται» στη Γη

«Βλέπουμε κυρίως τα δάση που μεταμορφώνονται, βλέπουμε τις καλλιέργειες και βλέπουμε επίσης την ξηρασία που εγκαθίσταται», περιγράφει γαλλίδα αστροναύτης από τον Διεθνή Διαστημικό Σταθμό.

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Ουκρανία: Ευρωπαίοι σύμμαχοί της «συζητούν» εμπλοκή της Ρωσίας σε συνομιλίες για τον τερματισμό του πολέμου
Bloomberg News 04.06.26

Ευρωπαίοι σύμμαχοι της Ουκρανίας «συζητούν» το ενδεχόμενο συνομιλιών με τη Ρωσία

Υψηλόβαθμοι αξιωματούχοι της Γερμανίας, της Γαλλίας και της Βρετανίας, συζητούν την πιθανότητα διεξαγωγής συνομιλιών με τη Ρωσία για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία, μεταδίδει το Bloomberg.

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Τουρκία: Η αυταρχική διολίσθησή της στο επίκεντρο της Επιτροπής Tom Lantos στο Κογκρέσο των ΗΠΑ
Ουάσιγκτον 04.06.26

Η αυταρχική διολίσθηση της Τουρκίας στο επίκεντρο της Επιτροπής Tom Lantos

Η «αυταρχική διολίσθηση» της Τουρκίας αντιμετωπίζεται στην Ουάσιγκτον και ως θέμα αξιοπιστίας ενός συμμάχου στο ΝΑΤΟ, όπως ανέδειξε η εξέτασή της στην Επιτροπή Tom Lantos του Κογκρέσου των ΗΠΑ.

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Λίβανος και Ισραήλ συμφώνησαν υπό τον Τραμπ και χωρίς τη Χεζμπολά να παραταθεί η κατάπαυση του πυρός
Υπό τον Τραμπ 04.06.26

Συμφωνία Λιβάνου - Ισραήλ για παράταση της εκεχειρίας χωρίς τη Χεζμπολά

«Το Ισραήλ και ο Λίβανος συμφώνησαν να εφαρμόσουν κατάπαυση του πυρός», αναφέρει το Στέιτ Ντιπάρτμεντ, επισημαίνοντας ωστόσο την αναγκαία προϋπόθεση «να σταματήσουν πλήρως τα πυρά της Χεζμπολά».

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Κολομβία: Ο υποψήφιος της αριστεράς καταγγέλλει την «επέμβαση» του Τραμπ στα πολιτικά πράγματα της χώρας
Ιβάν Σεπέδα 04.06.26

Ο υποψήφιος της αριστεράς καταγγέλλει την «επέμβαση» του Τραμπ στην Κολομβία

Ο Ιβάν Σεπέδα κατήγγειλε την «επέμβαση» του Ντόναλντ Τραμπ στα πολιτικά πράγματα της Κολομβίας, μετά την υποστήριξη που εξέφρασε ο πρόεδρος των ΗΠΑ στον ακροδεξιό υποψήφιο για την προεδρία της χώρας.

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Ιράν: «Η επιχείρηση Επική Οργή τελείωσε», λέει ο Ρούμπιο
Ιράν 04.06.26

«Η Επική Οργή τελείωσε», λέει ο Ρούμπιο

«Δεν εξαπολύουμε πλέον πλήγματα στο Ιράν για να αποδυναμώσουμε τις ένοπλες δυνάμεις του», ισχυρίζεται ο Μάρκο Ρούμπιο, διαβεβαιώνοντας ότι η «επιχείρηση Επική Οργή τελείωσε».

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Χιλή: Συγκρούσεις φοιτητών με την αστυνομία στο περιθώριο διαδήλωσης κατά της λιτότητας
Χιλή 04.06.26

Συγκρούσεις φοιτητών με την αστυνομία σε διαδήλωση κατά της λιτότητας

Συγκρούσεις φοιτητών με την αστυνομία σημειώθηκαν στο Σαντιάγκο, στο περιθώριο διαδήλωσης χιλιάδων μαθητών, φοιτητών και εκπαιδευτικών ενάντια στην πολιτική λιτότητας του ακροδεξιού προέδρου.

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ΗΠΑ: Η Βουλή εγκρίνει κείμενο που διατάσσει να τερματιστεί ο πόλεμος κατά του Ιράν
ΗΠΑ 04.06.26

Ράπισμα στον Τραμπ: Η Βουλή «διατάσσει» να τερματιστεί ο πόλεμος κατά του Ιράν

Και τέσσερις ρεπουμπλικάνοι ψήφισαν το κείμενο στη Βουλή των Αντιπροσώπων, το οποίο διατάσσει να τερματιστεί ο πόλεμος κατά του Ιράν, και χαρακτηρίζεται ράπισμα για τον Ντόναλντ Τραμπ.

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Ουκρανία: Ανοίγει ο δρόμος για την επανέναρξη ενταξιακών διαπραγματεύσεων με την ΕΕ
Ευρωπαϊκή Ενωση 04.06.26

Ανοίγει ο δρόμος ενταξιακών διαπραγματεύσεων για την Ουκρανία

Μετά την «ιστορική συμφωνία» για τα δικαιώματα της ουγγρικής μειονότητας, φαίνεται να ανοίγει ο δρόμος επανέναρξης ενταξιακών διαπραγματεύσεων της Ουκρανίας με την Ευρωπαϊκή Ενωση.

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