Τραμπ: «Ενδέχεται να υπάρξει πρόοδος» στις διαπραγματεύσεις με το Ιράν το Σαββατοκύριακο

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Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε σε δημοσιογράφους στον Λευκό Οίκο ότι ενδέχεται να υπάρξει πρόοδος στις διαπραγματεύσεις με το Ιράν ακόμη και αυτό το Σαββατοκύριακο.

«Μπορεί να μην συμβεί» είπε, για να προσθέσει αμέσως μετά: «Μπορεί να συμβεί το Σαββατοκύριακο».

Οι διαπραγματεύσεις «πάνε πολύ καλά», διαβεβαίωσε. Και όταν ρωτήθηκε, αν εξακολουθεί να ισχύει η εκεχειρία, μετά τα πλήγματα της Τετάρτης, απάντησε:

«Υπάρχεις κάποιος λόγος που γίνονται όλα. Σε αυτό το μέρος του κόσμου εκεχειρία σημαίνει και η μέτρια σύγκρουση».

Reporter: Given Iran’s attacks on Kuwait, is the ceasefire with Iran still on? Trump: Well, you know, there’s a reason for everything. and we hit them pretty hard the night before and actually last night. (His full answer cuts out due to audio issues in the feed) pic.twitter.com/iCc1HXhSks — Acyn (@Acyn) June 3, 2026



Όσον αφορά το εμπλουτισμένο ουράνιο, επανέλαβε ότι «το θέλει» και ότι οι ΗΠΑ «θα πάνε κάποια στιγμή να το πάρουν» στο όχι και τόσο μακρινό μέλλον.

Ο Αμερικανός πρόεδρος πρόσθεσε ότι θα ήθελε να «διαχωρίσει» τις συνομιλίες για τον Λίβανο από εκείνες για το Ιράν και το άνοιγμα των Στενών του Ορμούζ.

Όσο για το Ισραήλ, είπε: «Χρειάζονταν τη βοήθειά μας με το Ιράν. Και τους τη δώσαμε».

«Θα μπορούσαμε να τους εξοντώσουμε»

Ο Τραμπ είπε ότι δεδομένης της ισχύος του αμερικανικού στρατού, «θα μπορούσαμε να περάσουμε άλλες δύο, τρεις εβδομάδες και απλώς να τους εξοντώσουμε όλους».

Trump on Iran: We could go another 2–3 weeks and wipe everybody out. Very easy to do. But if we can get something down in writing that will accomplish the same thing without killing everybody, I would like to do that. pic.twitter.com/6StRHrcjRR — Clash Report (@clashreport) June 3, 2026



«Θα προτιμούσα να μην το κάνουμε αυτό», είπε. «Είναι πολύ εύκολο να το κάνουμε. Είναι έτοιμοι να το κάνουν, θέλουν να το κάνουν, αλλά αν μπορούμε να καταγράψουμε κάτι γραπτώς που μπορεί να πετύχει το ίδιο πράγμα χωρίς να σκοτώσουμε όλους, θα ήθελα να το κάνω. Οι περισσότεροι από τους ανθρώπους μου θα ήθελαν να το κάνουν αυτό. Κάποιοι άνθρωποι δεν θα το ήθελαν, αλλά οι περισσότεροι άνθρωποι θα το ήθελαν».