Ιράν: Θα απαντήσουμε αποφασιστικά σε οποιαδήποτε νέα εχθρική ενέργεια

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Το Ιράν θα απαντήσει με «αποφασιστικό και ανάλογο» τρόπο σε οποιαδήποτε επίθεση από τις Ηνωμένες Πολιτείες ή το Ισραήλ, προειδοποίησε σήμερα ο επικεφαλής των διαπραγματευτών και πρόεδρος του κοινοβουλίου Μοχαμάντ Μπαγκέρ Γκαλιμπάφ, σύμφωνα με το πρακτορείο Isna και όπως αναμεταδίδει το ΑΠΕ-ΜΠΕ.

Η Τεχεράνη δεν έχει στείλει ακόμη στην Ουάσιγκτον την απάντησή της στο τελευταίο προσχέδιο που της υποβλήθηκε

Κάνοντας λόγο και αυτός για «αποφασιστική απάντηση» στην περίπτωση νέας εχθρικής ενέργειας, ο υπουργός Εξωτερικών Αμπάς Αραγτσί δικαιολόγησε, με ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ, τις επιθέσεις που εξαπέλυσε η Τεχεράνη στο Κουβέιτ, χωρίς να τις κατονομάσει ρητά.

Στην ανάρτηση μιλά για «πλήγματα αυτοάμυνας σε τοποθεσίες τις οποίες οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν την άδεια να χρησιμοποιούν για να επιτίθενται σε πολιτικά πλοία και να παραβιάζουν την κατάπαυση του πυρός».

Η ανάρτηση του Αραγτσί:

Our Armed Forces are conducting self-defense strikes on sites the U.S. is permitted to use to attack civilian shipping and violate the ceasefire. Any hostile act will be met with an immediate, decisive response. What sanctions and war failed to achieve won’t be won with more war pic.twitter.com/CwjULJ6PeI — Seyed Abbas Araghchi (@araghchi) June 3, 2026

Οι συνομιλίες ΗΠΑ και Ιράν συνεχίζονται

Το πρακτορείο Fars, επικαλούμενο ένα μέλος της διαπραγματευτικής ομάδας του Ιράν, μετέδωσε ότι «οι συνομιλίες συνεχίζονται και δεν έχει ληφθεί οριστική απόφαση».

Η Τεχεράνη δεν έχει στείλει ακόμη στην Ουάσιγκτον την απάντησή της στο τελευταίο προσχέδιο που της υποβλήθηκε.

Το πρόσωπο αυτό είπε επίσης ότι το Ιράν δεν θα συμφωνήσει σε μια διευθέτηση στην οποία θα «αγνοηθεί» ο Λίβανος.

Σύμφωνα με αυτήν την πηγή, ο λόγος που η πρώτη φάση των συνομιλιών στο Ισλαμαμπάντ δεν ήταν επιτυχής, ήταν η άρνηση της Τεχεράνης να εμπλακεί σε διαπραγματεύσεις για το πυρηνικό πρόγραμμά της.