Ρούμπιο: Είχαμε επίγνωση των συνεπειών του πολέμου στο Ιράν – Είναι χειρότερο να έχει πυρηνικά

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Σε ασφυκτικό κλοιό βρέθηκε ο Μάρκο Ρούμπιο κατά τη δεύτερη ημέρα της ακρόασής του στο Κογκρέσο για τον αμυντικό προϋπολογισμό των ΗΠΑ. Σε βαθμό ώστε να παραδεχθεί πως υπήρχε επίγνωση των κινδύνων όταν αποφασίστηκε ο πόλεμος εναντίον του Ιράν.

Και βεβαίως, εμμέσως, να διαψεύσει προηγούμενους ισχυρισμούς ότι η κυβέρνηση Τραμπ «δεν γνώριζε» ότι το Ιράν θα έκλεινε τα Στενά του Ορμούζ. Πράγμα που τελικά συνέβη, προκαλώντας ενεργειακή ασφυξία και πληθωρισμό. Στις ΗΠΑ και τον υπόλοιπο κόσμο.

Αυτή η παραδοχή –καθώς δεν θα μπορούσε να πει ενόρκως ψέματα στο Κογκρέσο- έρχεται σε μια κρίσιμη περίοδο για τις ΗΠΑ. Οι ενδιάμεσες εκλογές είναι σε πέντε μήνες, οι Αμερικανοί έχουν αγανακτήσει από την ακρίβεια και ο πόλεμος δεν λέει να τελειώσει.

Σκληρή αντιπαράθεση

Ο Μάρκο Ρούμπιο αρχικά προσπάθησε να αποφύγει να απαντήσει σε ερώτηση του βουλευτή των Δημοκρατικών, Γκρέγκορι Μιτς. Ο Μιτς τον ρώτησε αν είχε προειδοποιήσει τον Ντόναλντ Τραμπ ότι η έναρξη πολέμου κατά του Ιράν θα αύξανε το κόστος του φυσικού αερίου, των τροφίμων, των ταξιδιών και των μεταφορών.

Επίσης, αρνήθηκε να απαντήσει με ναι ή όχι στο αν είχε προειδοποιήσει τον πρόεδρο ότι η έναρξη ενός πολέμου κατά του Ιράν «θα μπορούσε να οδηγήσει το καθεστώς να βάλει ασφυκτικά τον πορθμό του Ορμούζ».

BREAKING: Secretary of State Marco Rubio clashes with Democrat Rep. Gregory Meeks over whether or not President Trump was warned about the economic consequences starting a war with Iran would have on the American people. MEEKS: “Did you warn President Trump before the Iran war… pic.twitter.com/6p5XmWUgT7 — Fox News (@FoxNews) June 3, 2026



Ωστόσο, στη συνέχεια πρόσθεσε: «Ο πρόεδρος και η κυβέρνηση γνώριζαν ότι θα υπήρχαν συνέπειες σε μια δράση. Αλλά οι συνέπειες της απόκτησης πυρηνικού όπλου από το Ιράν ήταν χειρότερες».

Και επέμεινε: «Όλοι οι παράγοντες κινδύνου ήταν κατανοητοί. Αλλά ο σημαντικός παράγοντας κινδύνου ήταν ότι το Ιράν δεν μπορεί να έχει πυρηνικό όπλο».

Στις επίμονες ερωτήσεις των Αμερικανών νομοθετών, αν προειδοποίησε τον Τραμπ για τις πιθανές συνέπειες, ο Ρούμπιο είπε: «Όλοι γνώριζαν τι θα μπορούσε να κάνει το Ιράν ως αντίποινα… Αλλά δεν μπορούν να έχουν πυρηνικό όπλο».

Όταν ρωτήθηκε, αν προειδοποίησε τον Αμερικανό πρόεδρο ότι το Ιράν θα εξαπέλυε αντίποινα εναντίον εταίρων, συμμάχων και Αμερικανών που ζουν ή εργάζονται στην περιοχή, απάντησε: «Όλοι γνώριζαν τι θα έκανε το Ιράν ως απάντηση. Ήμασταν προετοιμασμένοι για οποιαδήποτε απάντηση… αλλά δεν μπορούν να έχουν πυρηνικά όπλα».

Ρούμπιο: «Δεν θέλαμε να αλλάξουμε το καθεστώς»

Ο Αμερικανός υπουργός Εξωτερικών προσπάθησε να πείσει τα μέλη της κοινής επιτροπής Άμυνας Γερουσίας και Βουλής των Αντιπροσώπων ότι ο πόλεμος στο Ιράν έχει πετύχει τους στόχους του.

SECRETARY RUBIO: «We defined victory as destroying their defense industrial base, significantly reducing the number of missile launchers they possess, and significantly reducing their stockpile of drones, and we achieved all of those.» pic.twitter.com/ixKDSEhdm0 — Department of State (@StateDept) June 3, 2026



Ο Μάρκο Ρούμπιο δήλωσε στους νομοθέτες ότι ο στόχος του πολέμου κατά του Ιράν ήταν να υποβαθμίσει μια «συμβατική ασπίδα» από πυραύλους, drones και ναυτικό, «πίσω από την οποία θα μπορούσαν να χτίσουν το πυρηνικό τους πρόγραμμα».

«Αυτός ήταν ο σκοπός της Επιχείρησης Επική Οργή», είπε. «Και τον πέτυχε υποβαθμίζοντας αυτή τη συμβατική ασπίδα».

Επίσης, ο Μάρκο Ρούμπιο αρνήθηκε ότι η αλλαγή καθεστώτος στο Ιράν ήταν μεταξύ των στόχων του πολέμου. Και διέψευσε για μια ακόμη φορά τον Ντόναλντ Τραμπ.

«Κοιτάξτε, θα θέλαμε πολύ να δούμε μια αλλαγή στο Ιράν… Αλλά αυτός δεν ήταν ο στόχος της αποστολής μας», είπε.

Ο Ντόναλντ Τραμπ έχει μιλήσει πολλές φορές για αλλαγή καθεστώτος στο Ιράν. Από τις πρώτες ημέρες του πολέμου και επανειλημμένα έχει παροτρύνει τους Ιρανούς να ανατρέψουν την κυβέρνησή τους.

Υπερασπιζόμενος το Ισραήλ

Το θέμα των ισραηλινών επιχειρήσεων στον Λίβανο τέθηκε επίσης στην ακρόαση, όπως και η στάση του Μπενιαμίν Νετανιάχου.

Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός και ο Αμερικανός πρόεδρος συγκρούστηκαν, καθώς το Ισραήλ προχώρησε σε επιθέσεις στη Βηρυτό, ενώ ο Ντόναλντ Τραμπ είχε ανακοινώσει ότι είχε συμφωνήσει να σταματήσει.

Ο Μάρκο Ρούμπιο ρωτήθηκε αν συμφωνεί ότι το Ισραήλ θα πρέπει να τερματίσει τη στρατιωτική εκστρατεία στον Λίβανο και να υποστηρίξει τις διαπραγματεύσεις για μια ειρηνευτική συμφωνία με το Ιράν. Ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ κατηγόρησε τη Χεζμπολάχ ότι παραβιάζει τη συμφωνία κατάπαυσης του πυρός.

Στην αναφορά του βουλευτή Χοακίν Κάστρο ότι «το Ισραήλ βομβαρδίζει επίσης καθ’ όλη τη διάρκεια της εκεχειρίας», ο Ρούμπιο απάντησε: «Αυτά είναι δύο ξεχωριστά πράγματα».

Υπερασπίστηκε το Ισραήλ, λέγοντας ότι δεν έχει βομβαρδίσει «μαζικά» τη Βηρυτό «για κάποιο χρονικό διάστημα». Επίσης είπε ότι η συνεχιζόμενη εισβολή και κατοχή εκτάσεων του νότιου Λιβάνου συνδέονται με το «δικαίωμα στην αυτοάμυνα».

Στην ερώτηση του βουλευτή, «γιατί λοιπόν ο πρόεδρος έπρεπε να πει στο Ισραήλ να σταματήσει;», ο Ρούμπιο επέμεινε ότι το Ισραήλ έχει στοχεύσει τη Χεζμπολάχ στο νότιο Λίβανο και «καταλαμβάνει εδάφη στο νότο για να τους εμποδίσει να εκτοξεύσουν διαστημικά οχήματα».

Οι ΗΠΑ έλαβαν «πολλαπλές ενδείξεις» ότι το Ισραήλ σκέφτεται να πραγματοποιήσει επιθέσεις στη Βηρυτό, είπε, ενώ ο Ισραηλινός πρωθυπουργός το είχε δηλώσει σαφώς. Εκείνη την εποχή, είπε ο Ρούμπιο, οι λιβανέζικες αρχές είχαν επικοινωνήσει με τις ΗΠΑ για να πουν ότι η Χεζμπολάχ είχε επικοινωνήσει μαζί τους και είχε πει ότι θα σταματούσαν να επιτίθενται στο Ισραήλ εάν το Ισραήλ δεν επιτίθετο στη Βηρυτό.

Είπε ότι η Χεζμπολάχ αργότερα εξαπέλυσε πυραύλους προς το βόρειο Ισραήλ ούτως ή άλλως, «οπότε, είναι μια συνεχής πρόκληση».