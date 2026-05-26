Ρούμπιο: Εφικτή η συμφωνία με το Ιράν παρά τα νέα πλήγματα των ΗΠΑ – Τα Στενά θα μείνουν ανοιχτά με τον ένα ή τον άλλο τρόπο

Ο αμερικανός υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο εκτίμησε σήμερα πως η σύναψη συμφωνίας για να τελειώσει ο πόλεμος με το Ιράν παραμένει ακόμη εφικτή, παρά το γεγονός ότι οι ένοπλες δυνάμεις των ΗΠΑ ανακοίνωσαν πως προχώρησαν σε νέους βομβαρδισμούς εναντίον εγκαταστάσεων εκτόξευσης πυραύλων στο νότιο τμήμα της Ισλαμικής Δημοκρατίας καθώς και πλοίων που φέρονται να πόντιζαν νάρκες.

«Έγιναν κάποιες συνομιλίες στο Κατάρ (…) θα δούμε αν θα μπορέσουμε να σημειώσουμε πρόοδο. Νομίζω πως οι συνομιλίες στρέφονται περισσότερο γύρω από τις ακριβείς διατυπώσεις του αρχικού κειμένου, αυτό θα πάρει κάποιες ημέρες», είπε ο Ρούμπιο σε δημοσιογράφους στην Τζαϊπούρ, καθώς συνεχίζει την επίσημη επίσκεψή του στην Ινδία.

«Ο πρόεδρος (σ.σ. των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ) έχει εκφράσει τη βούλησή του να καταλήξουμε (σ.σ. σε συμφωνία). Είτε θα συνάψει συμφωνία, είτε δεν θα υπάρξει καμιά συμφωνία», είπε ακόμη ο επικεφαλής της αμερικανικής διπλωματίας.

Ο Ρούμπιο δήλωσε επίσης ότι είναι σημαντικό να παραμείνουν ανοιχτά τα Στενά του Ορμούζ, λέγοντας ότι η θαλάσσια οδός θα «παραμείνει ανοιχτή με τον έναν ή τον άλλον τρόπο».

Αμερικανικές επιθέσεις στο Ιράν

Οι αμερικανικές δυνάμεις πραγματοποίησαν τη Δευτέρα επιθέσεις που η Κεντρική Διοίκηση των ΗΠΑ – CENTCOM χαρακτήρισε ως «επιθέσεις αυτοάμυνας» στο νότιο Ιράν. Οι ΗΠΑ επιβεβαίωσαν τα χτυπήματα που ακούστηκαν στην ξηρά στο νότιο Ιράν, αλλά και τα χτυπήματα στα ταχύπλοα του Ιράν στα Στενά του Ορμούζ τη Δευτέρα εν μέσω εκεχειρίας μεταξύ των δύο χωρών.

Ιρανικά μέσα ενημέρωσης μετέδωσαν νωρίτερα πως ακούστηκαν ισχυρές εκρήξεις στην Μπαντάρ Αμπάς περίου στις 23:30 ώρα Ελλάδας.

«Οι αμερικανικές δυνάμεις πραγματοποίησαν σήμερα επιθέσεις αυτοάμυνας στο νότιο Ιράν για να προστατεύσουν τα στρατεύματά μας από τις απειλές που θέτουν οι ιρανικές δυνάμεις», δήλωσε ο εκπρόσωπος της CENTCOM, πλοίαρχος Τιμ Χόκινς.

«Οι στόχοι περιλάμβαναν σημεία εκτόξευσης πυραύλων και ιρανικά σκάφη που επιχειρούσαν να τοποθετήσουν νάρκες. Η Κεντρική Διοίκηση των ΗΠΑ συνεχίζει να υπερασπίζεται τις δυνάμεις μας, επιδεικνύοντας παράλληλα αυτοσυγκράτηση κατά τη διάρκεια της συνεχιζόμενης εκεχειρίας», πρόσθεσε.

BREAKING 🔴 CENTCOM spokesperson Capt Tim Hawkins to Fox News: «U.S. forces conducted self-defense strikes in southern Iran today to protect our troops from threats posed by Iranian forces. Targets included missile launch sites and Iranian boats attempting to emplace mines.

Οι δηλώσεις Τραμπ για το εμπλουτισμένο ουράνιο

Εκτός από τα Στενά του Ορμούζ, το μεγαλύτερο αγκάθι στις συνομιλίες παραμένει το απόθεμα υψηλά εμπλουτισμένου ουρανίου του Ιράν.

Ο Ντόναλντ Τραμπ ξεκαθάρισε ότι η Ουάσιγκτον δεν πρόκειται να δεχθεί συμφωνία χωρίς πλήρη εξουδετέρωση της «πυρηνικής σκόνης», όπως ονομάζει το υψηλά εμπλουτισμένο ουράνιο. Σε νέα ανάρτησή του ανέφερε ότι το εμπλουτισμένο ουράνιο είτε θα μεταφερθεί στις ΗΠΑ για να καταστραφεί είτε θα καταστραφεί επί τόπου υπό διεθνή επιτήρηση.

«Το εμπλουτισμένο ουράνιο (Πυρηνική Σκόνη!) είτε θα παραδοθεί αμέσως στις Ηνωμένες Πολιτείες για να μεταφερθεί στην πατρίδα και να καταστραφεί, είτε, κατά προτίμηση, σε συνεργασία και συντονισμό με την Ισλαμική Δημοκρατία του Ιράν, θα καταστραφεί επί τόπου ή σε άλλη αποδεκτή τοποθεσία, με την Επιτροπή Ατομικής Ενέργειας ή τον αντίστοιχο φορέα να παρίσταται ως μάρτυρας της διαδικασίας και του γεγονότος. Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας στο θέμα αυτό! Πρόεδρος DJT», έγραψε ο αμερικανός πρόεδρος, στο Truth Social.

Η αμερικανική πλευρά έχει υιοθετήσει το δόγμα «No dust, no dollars», διαμηνύοντας ότι δεν θα υπάρξει οικονομική ελάφρυνση ή άρση κυρώσεων αν προηγουμένως δεν εξαλειφθεί το πυρηνικό απόθεμα της Τεχεράνης.

Σύμφωνα με αμερικανικά μέσα, οι δύο πλευρές προσπαθούν να καταλήξουν σε ένα «μνημόνιο κατανόησης», ωστόσο οι διαφωνίες στη διατύπωση των όρων για το πυρηνικό πρόγραμμα και τις κυρώσεις συνεχίζουν να μπλοκάρουν τη συμφωνία.