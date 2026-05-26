Ομοβροντία κατά του νέου Ειδικού Χωροταξικού Πλαισίου Τουρισμού – Τα σημεία τριβής
Οικονομία 26 Μαΐου 2026, 07:21

Ομοβροντία κατά του νέου Ειδικού Χωροταξικού Πλαισίου Τουρισμού – Τα σημεία τριβής

Ποια είναι τα κύρια σημεία των αντιδράσεων πολλών φορέων της αγοράς

Λάμπρος Καραγεώργος
Λάμπρος Καραγεώργος
Έντονες αντιδράσεις και σοβαρές επιφυλάξεις προκαλεί στους φορείς του τουρισμού το υπό διαβούλευση, μέχρι χθες, νέο Ειδικό Χωροταξικό Πλαίσιο Τουρισμού, με ξενοδοχειακούς και επαγγελματικούς οργανισμούς να κάνουν λόγο για οριζόντιες ρυθμίσεις, αυθαίρετους περιορισμούς και μεθοδολογικά προβληματικές προσεγγίσεις που ενδέχεται να επηρεάσουν αρνητικά την αναπτυξιακή πορεία του ελληνικού τουρισμού.

Αντιδράσεις εγείρουν οι προβλέψεις περί φέρουσας ικανότητας, τα ανώτατα όρια κλινών, οι πρόσθετες επιβαρύνσεις με νέο τέλος υπέρ του Πράσινου Ταμείου και η διαχείριση της βραχυχρόνιας μίσθωσης

Οι προβλέψεις περί φέρουσας ικανότητας, τα ανώτατα όρια κλινών, οι πρόσθετες επιβαρύνσεις με νέο τέλος υπέρ του Πράσινου Ταμείου και η διαχείριση της βραχυχρόνιας μίσθωσης, είναι τα κύρια σημεία των αντιδράσεων.

ΞΕΕ: «Όχι σε οριζόντιους περιορισμούς»

Ειδικότερα το Ξενοδοχειακό Επιμελητήριο Ελλάδος (ΞΕΕ) ζητά πλήρη δημοσιοποίηση και επιστημονικό έλεγχο της μεθοδολογίας με την οποία κατηγοριοποιούνται οι περιοχές στο νέο χωροταξικό πλαίσιο, καθώς και υποχρεωτική εκπόνηση Εκθέσεων Εκτίμησης Φέρουσας Ικανότητας.

Μεταξύ άλλων, το ΞΕΕ ζητά, επανεξέταση του γενικού ορίου των 100 κλινών, αναθεώρηση των αυξημένων αρτιοτήτων, απόσυρση της πρόβλεψης για νέο περιβαλλοντικό μη ανταποδοτικό τέλος, συνυπολογισμό των κλινών βραχυχρόνιας μίσθωσης στους δείκτες φέρουσας ικανότητας, αλλά και ολοκληρωμένους μηχανισμούς ανάπλασης για κορεσμένους προορισμούς.

Ιδιαίτερη έμφαση δίνει στην αντιμετώπιση της φέρουσας ικανότητας ως «δυναμικού μεγέθους», που επηρεάζεται από δημόσιες επενδύσεις και υποδομές, όπως ύδρευση, αποχέτευση, ενέργεια και διαχείριση αποβλήτων.

Ο πρόεδρος του ΞΕΕ, Αλέξανδρος Βασιλικός, υπογράμμισε ότι «η βιώσιμη ανάπτυξη της Φιλοξενίας στην Ελλάδα προϋποθέτει σαφείς κανόνες τόσο για τη βιωσιμότητα όσο και για την ανάπτυξη», σημειώνοντας ότι η χώρα διαθέτει ήδη «ένα πρωτοποριακό σύστημα περιβαλλοντικής κατάταξης των ξενοδοχείων» που «δεν μπορεί παρά να χρησιμοποιηθεί αντί των οριζόντιων περιορισμών».

Παράλληλα, έκανε λόγο για ανάγκη «ασφάλειας δικαίου, σταθερότητας για τις επενδύσεις και κανόνων που δεν δαιμονοποιούν την υγιή επιχειρηματικότητα».

ΠΟΞ: «Αυθαίρετα τα όρια στις κλίνες»

Στο ίδιο μήκος κύματος κινείται και η Πανελλήνια Ομοσπονδία Ξενοδόχων, η οποία με επιστολή προς τους συναρμόδιους υπουργούς προειδοποιεί ότι «λανθασμένες επιλογές, οριζόντιοι περιορισμοί και μη τεκμηριωμένες απαγορεύσεις κινδυνεύουν να δεσμεύσουν αρνητικά την αναπτυξιακή πορεία της χώρας για δεκαετίες».

Ειδικά για τα όρια δυναμικότητας καταλυμάτων, η Ομοσπονδία χαρακτηρίζει «αυθαίρετες και ανεπαρκώς τεκμηριωμένες» τις προβλέψεις για ανώτατα όρια 100 ή 350 κλινών, υποστηρίζοντας ότι αγνοούν τις ιδιαιτερότητες κάθε περιοχής και μπορεί να οδηγήσουν σε κατάτμηση γης, αύξηση της δομημένης επιφάνειας, επιβάρυνση του τοπίου και περιορισμό οικονομιών κλίμακας.

Παράλληλα, επισημαίνει ότι η φέρουσα ικανότητα «δεν αποτελεί στατικό και απόλυτο μέγεθος», αλλά μεταβάλλεται ανάλογα με υποδομές, τεχνολογία και επενδύσεις.

Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται και στη βραχυχρόνια μίσθωση, για την οποία η ΠΟΞ κάνει λόγο για «ανεξέλεγκτη εξάπλωση» που «αλλοιώνει την αυθεντικότητα των προορισμών» και δημιουργεί «συνθήκες αθέμιτου ανταγωνισμού».

Επιπλέον, ο κλάδος απορρίπτει κατηγορηματικά την προοπτική νέου τέλους υπέρ του Πράσινου Ταμείου, σημειώνοντας ότι οι ξενοδοχειακές επιχειρήσεις ήδη επιβαρύνονται με το τέλος ανθεκτικότητας στην κλιματική κρίση και το τέλος διαμονής παρεπιδημούντων.

ΣΕΤΚΕ: «Να προστατευθούν τα μικρά καταλύματα»

Από διαφορετική σκοπιά παρεμβαίνει η Συνομοσπονδία Επιχειρηματιών Τουριστικών Καταλυμάτων Ελλάδος (ΣΕΤΚΕ), η οποία εμφανίζεται θετική στην ανάγκη περιορισμού της υπερσυγκέντρωσης μεγάλων μονάδων, στηρίζοντας τα όρια των 100 και 300 κλινών στις κατηγορίες περιοχών Α και Β αντίστοιχα.

Η ΣΕΤΚΕ ζητά ακόμη αναστολή νέας τουριστικής δραστηριότητας σε υπερκορεσμένες περιοχές έως ότου αναβαθμιστούν οι βασικές δημόσιες υποδομές.

Ωστόσο, εκφράζει έντονη αντίθεση στις ρυθμίσεις που αφορούν τα μη κύρια ξενοδοχειακά καταλύματα, θεωρώντας ότι περιορίζουν δυσανάλογα τη μικρή οικογενειακή επιχειρηματικότητα.

Όπως επισημαίνει, στα μικρά νησιά και στις απομακρυσμένες περιοχές τα ενοικιαζόμενα δωμάτια και διαμερίσματα αποτελούν συχνά τη βασική μορφή τουριστικής δραστηριότητας και σε ορισμένες περιπτώσεις αντιστοιχούν στο 90% της τουριστικής προσφοράς. Η Συνομοσπονδία προειδοποιεί ότι οι περιορισμοί αυτοί μπορεί να οδηγήσουν σε συρρίκνωση της μικρής επιχειρηματικότητας, σε περαιτέρω συγκέντρωση της τουριστικής δραστηριότητας, αλλά και σε αθέμιτο ανταγωνισμό υπέρ μεγάλων ξενοδοχειακών μονάδων.

STAMA: «Λάθος η εξίσωση Airbnb και ξενοδοχείων»

Έντονες ενστάσεις εκφράζει και ο Σύνδεσμος Εταιρειών Βραχυχρόνιας Μίσθωσης Ακινήτων (STAMA Greece) κυρίως για την πρόβλεψη που εντάσσει τις κλίνες βραχυχρόνιας μίσθωσης στον υπολογισμό της τουριστικής φέρουσας ικανότητας μαζί με τις ξενοδοχειακές υποδομές.

Ο πρόεδρος του Συνδέσμου, Βασίλης Αργυράκης, υποστηρίζει ότι η εξίσωση των δύο μοντέλων φιλοξενίας «είναι άδικη και θα κάνει την Ελλάδα πιο ακριβή».

Όπως αναφέρει χαρακτηριστικά, «μπαίνουν στο ίδιο καλάθι δύο διαφορετικά πράγματα», καθώς «άλλος είναι ο τρόπος που λειτουργεί ένα ξενοδοχείο και άλλος ένα σπίτι που διατίθεται μέσω πλατφόρμας».

Ο STAMA θεωρεί ότι η συγκεκριμένη μεθοδολογία μπορεί να οδηγήσει σε λανθασμένη εικόνα για το επίπεδο κορεσμού ενός προορισμού, ιδιαίτερα σε περιοχές με έντονη εποχικότητα.

Παράλληλα, εκφράζει επιφυλάξεις για τον τρόπο εκπόνησης των μελετών φέρουσας ικανότητας, υπογραμμίζοντας ότι χωρίς κοινά αποδεκτή βάση δεδομένων «οποιαδήποτε αποτίμηση της τουριστικής πίεσης κινδυνεύει να είναι αποσπασματική και ανακριβής».

Ο Σύνδεσμος ζητά οι μελέτες να ανατίθενται σε ανεξάρτητους φορείς, με ενιαία μεθοδολογία και σαφή κριτήρια.

Πηγή: OT

Ενέργεια
Motor Oil: Νέα ώθηση στο FSRU στον Κορινθιακό από τη συμφωνία με τη Mercuria

Motor Oil: Νέα ώθηση στο FSRU στον Κορινθιακό από τη συμφωνία με τη Mercuria

Vita.gr
Ύπνος: Η σωστή «δόση» ρυθμίζει το βιολογικό ρολόι

Ύπνος: Η σωστή «δόση» ρυθμίζει το βιολογικό ρολόι

Τράπεζες
Τράπεζες: Προσδοκίες και εμπόδια για τα δάνεια

Τράπεζες: Προσδοκίες και εμπόδια για τα δάνεια

inWellness
inTown
Stream newspaper
Σε συνθήκες βαλκανοποίησης ζουν οι Έλληνες εργαζόμενοι – Αποκαλυπτική νέα έρευνα
Wherewework 26.05.26

Σε συνθήκες βαλκανοποίησης ζουν οι Έλληνες εργαζόμενοι – Αποκαλυπτική νέα έρευνα

Οι μισοί εργαζόμενοι στην Ελλάδα ζουν με μισθούς που φτάνουν μόνο για τα βασικά έξοδα ή ούτε καν γι'αυτά. Τι δείχνει νέα δημοσκόπηση, που καλύπτει τις αγορές των Βαλκανίων και της Ανατολικής Ευρώπης.

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
Περισσότερα από 9 δισ. ευρώ θα διαθέσει η Ισπανία για τη στήριξη της ενεργειακής μετάβασης
Κλιματική αλλαγή 26.05.26

Περισσότερα από 9 δισ. ευρώ θα διαθέσει η Ισπανία για τη στήριξη της ενεργειακής μετάβασης

H Ισπανία σκοπεύει να διαθέσει 4,3 δισ. ευρώ για την πράσινη κινητικότητα και τα ΜΜΜ και άλλα 4,7 δισ. για την ενεργειακή αναβάθμιση κατοικιών και γειτονιών.

Σύνταξη
Τουρισμός: Το «κρυφό» κόστος του ελληνικού «θαύματος» – Οι αντιφάσεις και η «αόρατη» κρίση
Έρευνα 25.05.26

Το «κρυφό» κόστος του ελληνικού τουριστικού «θαύματος» - Οι αντιφάσεις και η «αόρατη» κρίση

Ο τουρισμός αποτελεί τον αιμοδότη της ελληνικής οικονομίας όμως παρά τη δυναμική του τομέα, οι εργαζόμενοι καταγγέλλουν συστηματική υποαμοιβή, απλήρωτες υπερωρίες και μια γενικότερη αίσθηση εργασιακής υποτίμησης.

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
Μετανάστευση: Αναζητώντας άλλη στέγη – Οι καλύτερες χώρες για μετεγκατάσταση – Οι πρωτιές της Ευρώπης
Μια νέα εποχή 25.05.26

Αναζητώντας άλλη στέγη - Οι καλύτερες χώρες για μετεγκατάσταση - Οι πρωτιές της Ευρώπης

Υπάρχουν πολλοί λόγοι για να μετακομίσεις στο εξωτερικό. Η μετανάστευση είναι ένα από τα πιο σύνθετα, πολυδιάστατα και διαχρονικά ζητήματα. Ο μικρός οδηγός της Remitly.

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
Τι συμβαίνει με την ExxonMobil και τα blocks της Κρήτης
Αλλάζει ο χάρτης 25.05.26

Τι συμβαίνει με την ExxonMobil και τα blocks της Κρήτης

Η ExxonMobil διατηρεί τα δικαιώματα έρευνας κι εκμετάλλευσης υδρογονανθράκων στο θαλάσσιο block «Νοτιοδυτικά της Κρήτης», το οποίο ουκ ολίγες φορές έχει χαρακτηριστεί κι ως μία από τις ελπιδοφόρες περιοχές ως προς την ύπαρξη κοιτασμάτων φυσικού αέριο

Χρήστος Κολώνας
Ξεπέρασαν τα 51,7 δισ. ευρώ τα χρέη στο ΚΕΑΟ / ΕΦΚΑ – Λύση ή παρηγοριά η νέα ρύθμιση των 72 δόσεων;
Ασφαλιστικές οφειλές 25.05.26

Ξεπέρασαν τα 51,7 δισ. ευρώ τα χρέη στο ΚΕΑΟ / ΕΦΚΑ – Λύση ή παρηγοριά η νέα ρύθμιση των 72 δόσεων;

Τα νέα στοιχεία του ΚΕΑΟ για τις οφειλές των ασφαλισμένων είναι αποκαλυπτικά. Το πρώτο τρίμηνο του 2026 τα χρέη αυξήθηκαν κατά 471.000 ευρώ, αγγίζοντας συνολικά τα 5,78 δισεκ. ευρώ.

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
Ελεγκτικό συνέδριο: Με απευθείας ανάθεση σε ιδιώτες το 90% των «εσωτερικών» ελέγχων στο Δημόσιο
Αποκαλυπτική έκθεση 25.05.26

Ελεγκτικό συνέδριο: Με απευθείας ανάθεση σε ιδιώτες το 90% των «εσωτερικών» ελέγχων στο Δημόσιο

Από τα 8,9 εκατομμύρια ευρώ που ξόδεψε το Δημόσιο σε εξωτερικούς συνεργάτες για να διεξάγουν εσωτερικούς ελέγχους, τα 7,6 εκατ. δόθηκαν με απευθείας ανάθεση. Τι αποκαλύπτει το Ελεγκτικό Συνέδριο.

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
inStream - Ροή Ειδήσεων
Καύσωνας στη Γαλλία: Ρεκόρ θερμοκρασίας για Μάιο – «Φαινόμενο που εμφανίζεται μια φορά στα χίλια χρόνια»
«Κλιματικά UFO» 26.05.26

Καύσωνας στη Γαλλία: Ρεκόρ θερμοκρασίας για Μάιο – «Φαινόμενο που εμφανίζεται μια φορά στα χίλια χρόνια»

Οκτώ νομοί στη Γαλλία βρίσκονται σε πορτοκαλί επιφυλακή για καύσωνα - «Οι θερμοκρασίες είναι 10 έως 15 °C υψηλότερες από τα εποχιακά μέσα όρια και έχουν σπάσει τα προηγούμενα ρεκόρ κατά 2 ή 3 °C»

Σύνταξη
Ο 'Εντσο Φερνάντες αναστατώνει Τσέλσι (vid), Αλόνσο και Ρεάλ!
Ποδόσφαιρο 26.05.26

Ο ‘Εντσο Φερνάντες αναστατώνει Τσέλσι (vid), Αλόνσο και Ρεάλ!

Τα σενάρια για το μέλλον του ‘Εντσο Φερνάντες φούντωσαν επειδή μετά το τέλος του προχθεσινού εκτός έδρας αγώνα της Τσέλσι με την Σάντερλαντ έμοιαζε να αποχαιρετά τους οπαδούς των μπλε

Βάιος Μπαλάφας
Παρασκευάς Αντζας: Οταν είσαι το «τέλειο», αλλά εσύ βλέπεις τον κόσμο αλλιώς
Ποδόσφαιρο 26.05.26

Οταν είσαι το «τέλειο», αλλά εσύ βλέπεις τον κόσμο αλλιώς

Ο Παρασκευάς Αντζας δεν ήταν απλά ταλαντούχος, ήταν ο τέλειος ποδοσφαιριστής, αλλά ποτέ δεν τον ένοιαζε. Πάντα το μέσα του ήταν πιο σημαντικό. Ένα ποδοσφαιρικό καλλιτέχνημα, που δεν έφτασε ποτέ εκεί που μπορούσε. Είχε τα πάντα στα πόδια του. Αλλά το μόνο που ήθελε ήταν η ηρεμία του. Η ψυχική του γαλήνη. Μετά την άνιση μάχη που έδωσε, τη βρήκε. Αλλά το έκανε πολύ νωρίς.

Νικόλαος Κώτσης
Νικόλαος Κώτσης
Σε συνθήκες βαλκανοποίησης ζουν οι Έλληνες εργαζόμενοι – Αποκαλυπτική νέα έρευνα
Wherewework 26.05.26

Σε συνθήκες βαλκανοποίησης ζουν οι Έλληνες εργαζόμενοι – Αποκαλυπτική νέα έρευνα

Οι μισοί εργαζόμενοι στην Ελλάδα ζουν με μισθούς που φτάνουν μόνο για τα βασικά έξοδα ή ούτε καν γι'αυτά. Τι δείχνει νέα δημοσκόπηση, που καλύπτει τις αγορές των Βαλκανίων και της Ανατολικής Ευρώπης.

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
Χολαργός: Τι όπλισε το χέρι του 57χρονου που πυροβόλησε τη σύζυγό του και αυτοκτόνησε – Οι δύο κρότοι και η φωνή για «βοήθεια»
Στον Χολαργό 26.05.26

Τι όπλισε το χέρι του 57χρονου που πυροβόλησε τη σύζυγό του και αυτοκτόνησε - Οι δύο κρότοι και η φωνή για «βοήθεια»

Στο νοσοκομείο «Γ. Γεννηματάς» νοσηλεύεται η 53χρονη γυναίκα που δέχθηκε πυροβολισμούς από τον σύζυγό της στο σπίτι τους στον Χολαργό.

Σύνταξη
Άγρια επεισόδια στην πρωτεύουσα της Βολιβίας – Οι διαδηλωτές ζητούν την παραίτηση του Ροδρίγο Πας
Κόσμος 26.05.26

Άγρια επεισόδια στην πρωτεύουσα της Βολιβίας – Οι διαδηλωτές ζητούν την παραίτηση του Ροδρίγο Πας

 Ο κεντροδεξιός αρχηγός της Βολιβίας Ροδρίγο Πας βρίσκεται αντιμέτωπος από τις αρχές Μαΐου με τις μεγαλύτερες μαζικές κινητοποιήσεις και τη σοβαρότερη αμφισβήτηση της θητείας του, που άρχισε τον Νοέμβριο, καθώς η χώρα των Άνδεων βιώνει τη χειρότερη οικονομική κρίση των τελευταίων τουλάχιστον τεσσάρων δεκαετιών

Σύνταξη
Ρούμπιο: Εφικτή η συμφωνία με το Ιράν παρά τα νέα πλήγματα των ΗΠΑ – Τα Στενά θα μείνουν ανοιχτά με τον ένα ή τον άλλο τρόπο
Σκληρό παζάρι 26.05.26

Ρούμπιο: Εφικτή η συμφωνία με το Ιράν παρά τα νέα πλήγματα των ΗΠΑ – Τα Στενά θα μείνουν ανοιχτά με τον ένα ή τον άλλο τρόπο

Οι αμερικανικές δυνάμεις πραγματοποίησαν τη Δευτέρα επιθέσεις στο νότιο Ιράν στοχεύοντας «σημεία εκτόξευσης πυραύλων και ιρανικά σκάφη που επιχειρούσαν να τοποθετήσουν νάρκες»

Σύνταξη
Δήμος Α.Αναργύρων-Καματερού: Αποκαταστάθηκε πεζογέφυρα που ενώνει τους Α. Αναργύρους με τη Ν. Φιλαδέλφεια
Υποδομές 26.05.26

Δήμος Α.Αναργύρων-Καματερού: Αποκαταστάθηκε πεζογέφυρα που ενώνει τους Α. Αναργύρους με τη Ν. Φιλαδέλφεια

«Δόθηκε οριστική λύση σε ένα χρόνιο πρόβλημα που ταλαιπωρούσε τους κατοίκους της περιοχής» αναφέρει μεταξύ άλλων η ανακοίνωση του Δήμου Αγίων Αναργύρων-Καματερού.

Σύνταξη
Νέο «Ανακαινίζω»: Αυξημένες επιδοτήσεις αλλά και παγίδες – 21 ερωταπαντήσεις
Ελλάδα 26.05.26

Νέο «Ανακαινίζω»: Αυξημένες επιδοτήσεις αλλά και παγίδες – 21 ερωταπαντήσεις

Ποιες παρεμβάσεις προβλέπονται. Ποιοι μπορούν να ενταχθούν στο νέο πρόγραμμα. Ποιες εργασίες καλύπτονται.Τι πρέπει να προσέξουν οι ενδιαφερόμενοι ιδιοκτήτες. 20+1 ερωτήσεις - απαντήσεις

Προκόπης Γιόγιακας
The Sower: Το εμβληματικό έργο του Φράντσε Κράλι επιστρέφει «σπίτι» του μετά από 8 δεκαετίες
Art 26.05.26

The Sower: Το εμβληματικό έργο του Φράντσε Κράλι επιστρέφει «σπίτι» του μετά από 8 δεκαετίες

Από το 1931 και για περίπου 10 χρόνια κοσμούσε την είσοδο του κτιρίου της Κοινοπραξίας Δημοσίων Υπαλλήλων Αποταμιεύσεων και Δανείων στη Λιουμπλιάνα. Τώρα, το The Sower του Φράντσε Κράλι επιστρέφει στη θέση του.

Σύνταξη
Εκλογές στην Κύπρο: Κατακερματισμός και άνοδος των «αντισυστημικών» κομμάτων
Ανάλυση Politico 26.05.26

Εκλογές στην Κύπρο: Κατακερματισμός και άνοδος των «αντισυστημικών» κομμάτων

Αποδυναμωμένα βγήκαν από τις εκλογές στην Κύπρο τα κόμματα που στηρίζουν τον πρόεδρο Χριστοδουλίδη. Ταυτόχρονα, το ακροδεξιό ΕΛΑΜ υπερδιπλασίασε τις δυνάμεις του με αντιμεταναστευτική και επιθετική προς τους Τουρκοκύπριους ρητορική.

Σύνταξη
Περισσότερα από 9 δισ. ευρώ θα διαθέσει η Ισπανία για τη στήριξη της ενεργειακής μετάβασης
Κλιματική αλλαγή 26.05.26

Περισσότερα από 9 δισ. ευρώ θα διαθέσει η Ισπανία για τη στήριξη της ενεργειακής μετάβασης

H Ισπανία σκοπεύει να διαθέσει 4,3 δισ. ευρώ για την πράσινη κινητικότητα και τα ΜΜΜ και άλλα 4,7 δισ. για την ενεργειακή αναβάθμιση κατοικιών και γειτονιών.

Σύνταξη
Τραμπ: Είτε το Ιράν θα μας δώσει το εμπλουτισμένο ουράνιο, είτε θα καταστραφεί σε συντονισμό με την Τεχεράνη
Εν μέσω κρίσης 26.05.26

Τραμπ: Είτε το Ιράν θα μας δώσει το εμπλουτισμένο ουράνιο, είτε θα καταστραφεί σε συντονισμό με την Τεχεράνη

Για ακόμα μια φορά ο πρόεδρος των ΗΠΑ, εμμένει στην καταστροφή του εμπλουτισμένου ουρανίου του Ιράν, κάτι που το Ιράν έχει ξεκαθαρίσει πως θα συζητηθεί μετά τα Μέτρα Οικοδόμησης Εμπιστοσύνης

Σύνταξη
Έμπολα: Η επιδημία «θα χειροτερέψει» προτού η κατάσταση «καλυτερέψει» λέει ο ΠΟΥ
Κόσμος 26.05.26

Έμπολα: Η επιδημία «θα χειροτερέψει» προτού η κατάσταση «καλυτερέψει» λέει ο ΠΟΥ

Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας προειδοποίησε πως τα πράγματα ενδέχεται να χειροτερέψουν στον Κονγκό, προτού αρχίσουν να εμφανίζονται σημάδια ύφεσης της μεταδοτικότητας του Έμπολα

Σύνταξη
Πολύ ισχυρός σεισμός 6,9 βαθμών στη Χιλή [βίντεο]
Κόσμος 26.05.26

Πολύ ισχυρός σεισμός 6,9 βαθμών στη Χιλή

Πολύ ισχυρός σεισμός της τάξης των 6,9 βαθμών της κλίμακας ρίχτερ σημειώθηκε στην Χιλή, όπου παρά το μεγάλο εστιακό βάθος έγινε ιδιαίτερα αισθητός.

Σύνταξη
«Έγραψε» το ρεκόρ η ΔΕΗ, η χρυσή «ευαισθησία» της Alpha, πάντα… έτοιμος ο Boujnah, εγκρίσεις για Metlen, κλείνει (;) deal CrediaBank – Ευρώπη, η ευρώ- επιτυχία της Λαζαράκου

«Έγραψε» το ρεκόρ η ΔΕΗ, η χρυσή «ευαισθησία» της Alpha, πάντα… έτοιμος ο Boujnah, εγκρίσεις για Metlen, κλείνει (;) deal CrediaBank – Ευρώπη, η ευρώ- επιτυχία της Λαζαράκου

Διακοπές για λίγους: Έρχονται νέες αυξήσεις έως 20% στα ακτοπλοϊκά εισιτήρια – Σοκάρουν οι τιμές των αεροπορικών

Διακοπές για λίγους: Έρχονται νέες αυξήσεις έως 20% στα ακτοπλοϊκά εισιτήρια – Σοκάρουν οι τιμές των αεροπορικών

Γιατί μας ευχαριστεί ο Τραμπ; Τι κρύβει η ατάκα-σφραγίδα του στο «Truth Social»

Γιατί μας ευχαριστεί ο Τραμπ; Τι κρύβει η ατάκα-σφραγίδα του στο «Truth Social»

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Ποιος είναι ο Τζόναθαν Αντίκ, ο γιος του ιδρυτή της Mango που κατηγορείται για το θάνατο του πατέρα του

Ποιος είναι ο Τζόναθαν Αντίκ, ο γιος του ιδρυτή της Mango που κατηγορείται για το θάνατο του πατέρα του

Μεταβολική υγεία: Το κλειδί για καλύτερη διάθεση και καθαρή σκέψη;

Μεταβολική υγεία: Το κλειδί για καλύτερη διάθεση και καθαρή σκέψη;

Τι πραγματικά χρειάζεσαι στη βαλίτσα του μαιευτηρίου

Τι πραγματικά χρειάζεσαι στη βαλίτσα του μαιευτηρίου

Τα «ψιλά» γράμματα στα τιμολόγια ρεύματος

Τα «ψιλά» γράμματα στα τιμολόγια ρεύματος

