Μετανάστευση: Αναζητώντας άλλη στέγη – Οι καλύτερες χώρες για μετεγκατάσταση – Οι πρωτιές της Ευρώπης
Οικονομία 25 Μαΐου 2026, 20:41

Μετανάστευση: Αναζητώντας άλλη στέγη – Οι καλύτερες χώρες για μετεγκατάσταση – Οι πρωτιές της Ευρώπης

Υπάρχουν πολλοί λόγοι για να μετακομίσεις στο εξωτερικό. Η μετανάστευση είναι ένα από τα πιο σύνθετα, πολυδιάστατα και διαχρονικά ζητήματα. Ο μικρός οδηγός της Remitly.

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
Όταν ο θυμός «χτυπά κόκκινο»: Πώς να τον τιθασεύσετε πριν σας κατακλύσει

Όταν ο θυμός «χτυπά κόκκινο»: Πώς να τον τιθασεύσετε πριν σας κατακλύσει

Η επαγγελματική εξέλιξη ή η φυγή από μια αγορά εργασίας με χαμηλούς μισθούς αποτελούσε πάντα μια μεγάλη πρόκληση. Φυσικά, αυτός δεν είναι ο μοναδικός λόγος που οδηγεί στη μετανάστευση καθώς διαχρονικά η αναζήτηση νέας στέγης μακριά από τον τόπο καταγωγής μας αποτελεί ένα από τα πιο σύνθετα, πολυδιάστατα και διαχρονικά ζητήματα της ανθρωπότητας.

Τα αποτελέσματα του δείκτη μετανάστευσης για το 2026 από τη Remitly. Οι κορυφαίοι προορισμοί για όσους αναζητούν μια νέα πατρίδα

Η αναζήτηση μιας νέας «εστίας» δεν είναι απλώς μια γεωγραφική μετακίνηση ή μια αλλαγή ταχυδρομικού κώδικα αλλά είναι μια βαθιά υπαρξιακή, ψυχολογική και κοινωνική μεταβολή. Σήμερα, η εύρεση στέγης παγκοσμίως έχει μετατραπεί σε έναν δύσκολο γρίφο.

Η μετανάστευση το 2026

Σε εποχές οι προκλήσεις είναι μεγάλες και οι αποφάσεις για την εγκατάσταση σε ένα νέο περιβάλλον απαιτεί τεράστια ψυχικά αποθέματα ένας μικρός οδηγός είναι ο δείκτης μετανάστευσης (2026) της Remitly.

Ο δείκτης αξιολογεί 82 χώρες με βάση 34 δείκτες μεταξύ των οποίων το κόστος διαβίωσης (τρόφιμα, ενοίκια, στεγαστικά δάνεια, αγοραστική δύναμη) τον πολιτισμό, τα εκπαιδευτικά συστήματα, την ευτυχία, την υγειονομική περίθαλψη, την ασφάλεια και τους μισθούς.

Στη φετινή κατάταξη η Ελβετία κατέλαβε την πρώτη θέση και από τη δεύτερη (2025) «σκαρφάλωσε» στην πρώτη.

«Η Ελβετία ξεχωρίζει για τις εξαιρετικές δυνατότητες αποδοχών (κατέχει την πρώτη θέση παγκοσμίως σε αυτή την κατηγορία), την άριστη πρόσβαση στην υγειονομική περίθαλψη, τα υψηλά πρότυπα ασφάλειας και τις εξαιρετικές δυνατότητες αποδοχών», ανέφερε η Remitly.

«Η ελκυστικότητα της Ελβετίας ενισχύεται περαιτέρω από μια καλά εδραιωμένη κοινότητα μεταναστών και από τις υποδομές κοινής ωφέλειας. Η υψηλή βαθμολογία ενισχύεται και από νέους δείκτες όπως τα διεθνή σχολεία».

Οι χώρες που είναι φιλικές προς τους μετανάστες

Πίσω από την Ελβετία βρίσκεται η Ισλανδία που φέτος κατέλαβε τη δεύτερη θέση, ενώ πέρυσι είχε καταλάβει την πρώτη. Η Remitly «βγάζει το καπέλο» στη σκανδιναβική χώρα για τις προοπτικές που προσφέρει στους μετανάστες, την ασφάλεια και τις περιβαλλοντικές επιδόσεις της, επισημαίνοντας ότι ο μικρότερος αριθμός διεθνών σχολείων εξηγεί την πτώση της στην κατάταξη.

«Με ισχυρές πολιτικές που ευνοούν τις οικογένειες και έναν από τους πιο ευτυχισμένους πληθυσμούς στον κόσμο, η Ισλανδία προσφέρει στους μετανάστες υψηλή ποιότητα ζωής σε μια κοινωνία με ισχυρούς κοινωνικούς δεσμούς», σχολιάζει η Remitly.

Η τρίτη θέση κατέληξε στο Λουξεμβούργο, χάρη στις σημαντικές προοπτικές εισοδήματος, τα υψηλά επίπεδα ασφάλειας και τα εξαιρετικά μέσα μαζικής μεταφοράς, στοιχεία που το καθιστούν εξαιρετικά ελκυστικό για όσους αναζητούν «σταθερότητα, κινητικότητα και υψηλό βιοτικό επίπεδο στην καρδιά της Ευρώπης».

Η Αυστραλία, η μόνη χώρα εκτός Ευρώπης που βρίσκεται στην πρώτη πεντάδα της γενικής κατάταξης, κατέλαβε την τέταρτη θέση χάρη στην «φιλόξενη κοινότητα μεταναστών, τις σημαντικές προοπτικές εισοδήματος και τον τρόπο ζωής που δίνει έμφαση στις υπαίθριες δραστηριότητες».

Την πεντάδα συμπληρώνει η Γερμανία, την οποία η Remitly χαρακτήρισε ως «αξιόπιστη επιλογή για μετανάστες που αναζητούν ευκαιρίες στην μεγαλύτερη οικονομία της Ευρώπης, χάρη στην ισχυρή προστασία των εργαζομένων και τις μακροπρόθεσμες προοπτικές σταδιοδρομίας». Η χώρα φιλοξενεί επίσης μερικές από τις πιο προσιτές πόλεις για την αγορά ακινήτων.

To Top 10 των χωρών  

Οι 10 καλύτερες χώρες για να μετακομίσετε είναι: Ελβετία, Ισλανδία, Λουξεμβούργο, Αυστραλία, Γερμανία, Ιρλανδία, ΗΠΑ, Δανία, Νορβηγία και Ισπανία.

Οι καλύτερες χώρες για οικογένειες

Αν εξετάσουμε δείκτες που αφορούν τις οικογένειες, όπως το εκπαιδευτικό σύστημα, η άδεια μητρότητας και πατρότητας, το ετήσιο κόστος φροντίδας των παιδιών και ο αριθμός των διεθνών σχολείων, η Ισπανία βρίσκεται στην πρώτη θέση.

«Χάρη στην ισχυρή κοινωνική υποδομή της, η χώρα αυτή συνεχίζει να ξεχωρίζει ως προορισμός για οικογένειες που επιθυμούν να βρουν σταθερότητα και ευκαιρίες στο εξωτερικό», δήλωσε η Εύα Μπορισλάβοβα, Διευθύνουσα Σύμβουλος της Remitly Europe.

«Για πολλούς, αυτός ο συνδυασμός πρόσβασης, υποστήριξης και ποιότητας ζωής καθιστά την Ισπανία μια όλο και πιο ελκυστική επιλογή».

Εκτός από την Ισπανία, γράφει το Euronews, μόνο τρεις άλλες ευρωπαϊκές χώρες κατάφεραν να μπουν στην πρώτη δεκάδα αυτής της κατηγορίας: το Ηνωμένο Βασίλειο στην όγδοη θέση, η Ισλανδία στην ένατη και η Κροατία στη δέκατη.

Την πρώτη δεκάδα συμπλήρωσαν η Κίνα (δεύτερη), οι ΗΠΑ (τρίτη), η Σρι Λάνκα (τέταρτη), τα ΗΑΕ (πέμπτη), η Αυστραλία (έκτη) και το Μπαγκλαντές (έβδομη).

Οι χώρες με την καλύτερη ισορροπία όσον αφορά το κόστος διαβίωσης

Η κατάταξη της Remitly εξέτασε επίσης τις χώρες που προσφέρουν την καλύτερη ισορροπία στο κόστος διαβίωσης, λαμβάνοντας υπόψη την αγοραστική δύναμη, το κόστος των στεγαστικών δανείων ως ποσοστό του εισοδήματος, το μέσο ενοίκιο σε σύγκριση με τους μισθούς, καθώς και το μέσο κόστος για φαγητό εκτός σπιτιού.

Η Σαουδική Αραβία κατέλαβε την πρώτη θέση, χάρη στους υψηλούς μισθούς και το χαμηλότερο κόστος στέγασης για τους ιδιοκτήτες ακινήτων. (Σημείωση: Τα στοιχεία συλλέχθηκαν πριν από την επίθεση των ΗΠΑ και του Ισραήλ κατά του Ιράν).

Στην Ευρώπη, η Νορβηγία κατέλαβε την υψηλότερη θέση καταλαμβάνοντας την τέταρτη θέση, ακολουθούμενη από κοντά από τη Δανία στην πέμπτη θέση. Το Λουξεμβούργο κατέλαβε την όγδοη θέση, ενώ η Ιρλανδία την ένατη.

Στην πρώτη δεκάδα περιλαμβάνονται επίσης το Μπαγκλαντές (δεύτερη θέση), οι ΗΠΑ (τρίτη θέση), το Ομάν (έκτη θέση), το Πακιστάν (έβδομη θέση) και το Νεπάλ (δέκατη θέση).

Φυσικό αέριο
ExxonMobil: Τι παίζει με τα θαλάσσια blocks της Κρήτης

ExxonMobil: Τι παίζει με τα θαλάσσια blocks της Κρήτης

Vita.gr
Όταν ο θυμός «χτυπά κόκκινο»: Πώς να τον τιθασεύσετε πριν σας κατακλύσει

Όταν ο θυμός «χτυπά κόκκινο»: Πώς να τον τιθασεύσετε πριν σας κατακλύσει

Xρηματιστήριο Αθηνών
Χρηματιστήριο Αθηνών: ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ και Alpha Bank «οδηγοί» στο +2%

Χρηματιστήριο Αθηνών: ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ και Alpha Bank «οδηγοί» στο +2%

Τι συμβαίνει με την ExxonMobil και τα blocks της Κρήτης
Αλλάζει ο χάρτης 25.05.26

Τι συμβαίνει με την ExxonMobil και τα blocks της Κρήτης

Η ExxonMobil διατηρεί τα δικαιώματα έρευνας κι εκμετάλλευσης υδρογονανθράκων στο θαλάσσιο block «Νοτιοδυτικά της Κρήτης», το οποίο ουκ ολίγες φορές έχει χαρακτηριστεί κι ως μία από τις ελπιδοφόρες περιοχές ως προς την ύπαρξη κοιτασμάτων φυσικού αέριο

Χρήστος Κολώνας
Ξεπέρασαν τα 51,7 δισ. ευρώ τα χρέη στο ΚΕΑΟ / ΕΦΚΑ – Λύση ή παρηγοριά η νέα ρύθμιση των 72 δόσεων;
Ασφαλιστικές οφειλές 25.05.26

Ξεπέρασαν τα 51,7 δισ. ευρώ τα χρέη στο ΚΕΑΟ / ΕΦΚΑ – Λύση ή παρηγοριά η νέα ρύθμιση των 72 δόσεων;

Τα νέα στοιχεία του ΚΕΑΟ για τις οφειλές των ασφαλισμένων είναι αποκαλυπτικά. Το πρώτο τρίμηνο του 2026 τα χρέη αυξήθηκαν κατά 471.000 ευρώ, αγγίζοντας συνολικά τα 5,78 δισεκ. ευρώ.

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
Ελεγκτικό συνέδριο: Με απευθείας ανάθεση σε ιδιώτες το 90% των «εσωτερικών» ελέγχων στο Δημόσιο
Αποκαλυπτική έκθεση 25.05.26

Ελεγκτικό συνέδριο: Με απευθείας ανάθεση σε ιδιώτες το 90% των «εσωτερικών» ελέγχων στο Δημόσιο

Από τα 8,9 εκατομμύρια ευρώ που ξόδεψε το Δημόσιο σε εξωτερικούς συνεργάτες για να διεξάγουν εσωτερικούς ελέγχους, τα 7,6 εκατ. δόθηκαν με απευθείας ανάθεση. Τι αποκαλύπτει το Ελεγκτικό Συνέδριο.

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
Τεχνητή νοημοσύνη και παραγωγικότητα: Στις τελευταίες θέσεις της ΕΕ η Ελλάδα
Oxford Economics 25.05.26

Τεχνητή νοημοσύνη και παραγωγικότητα: Στις τελευταίες θέσεις της ΕΕ η Ελλάδα

H θετική επίδραση της τεχνητής νοημοσύνης στην παραγωγικότητα αρχίζει και γίνεται ορατή, αλλά μόνο στις «τοπ 5 χώρες» της ΕΕ, με την υψηλότερη χρήση ΑΙ. Στις υπόλοιπες... πέρα βρέχει.

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
Ευρώπη: Οι «μάχες» της Ευρώπης με τις επόμενες εστίες αστάθειας και η νέα κανονικότητα για τους «27»
Διεθνής Οικονομία 24.05.26

Οι «μάχες» της Ευρώπης με τις επόμενες εστίες αστάθειας και η νέα κανονικότητα για τους «27»

Από την πανδημία στο ενεργειακό σοκ, από την ακρίβεια στις γεωπολιτικές εντάσεις, η «έκτακτη ανάγκη» μοιάζει να γίνεται το νέο οικονομικό μοντέλο για την Ευρώπη.

Αλέξανδρος Κλώσσας
Αεροπορικά καύσιμα: Επιχείρηση «σώστε το καλοκαίρι» – Ο «στεγνός» Ιούλιος απομακρύνεται…
Οι εξελίξεις 24.05.26

Επιχείρηση «σώστε το καλοκαίρι» - Ο «στεγνός» Ιούλιος απομακρύνεται…

Με τις τιμές του πετρελαίου να κινούνται μεν πτωτικά αλλά πάνω από τα 100 δολάρια το βαρέλι τα βλέμματα στρέφονται στον κίνδυνο μιας ενδεχόμενης σοβαρής κρίσης εφοδιασμού σε καύσιμα αεροσκαφών (το καλοκαίρι) με όλα τα σενάρια να βρίσκονται στο τραπέζι αλλά ένα από αυτά έχει αρχίσει να κερδίζει έδαφος…

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
Από το οκτάωρο στην ευέλικτη εργασία – Πώς θα είναι το γραφείο του μέλλοντος
Έρευνα 24.05.26

Από το οκτάωρο στην ευέλικτη εργασία – Πώς θα είναι το γραφείο του μέλλοντος

Σύμφωνα με νέα έρευνα της International Workplace Group εργαζόμενοι και στελέχη ανθρώπινου δυναμικού διεθνώς αναμένουν ότι έως το 2050 οι αλλαγές αυτές θα έχουν αλλάξει εκ βάθρων το εργασιακό τοπίο

Σύνταξη
ΕΕ: Τι δείχνουν τα νέα ευρωπαϊκά δεδομένα για τη στεγαστική ανασφάλεια – Στην κορυφή η Ελλάδα
Έκθεση Eurofound 24.05.26

Τι δείχνουν τα νέα ευρωπαϊκά δεδομένα για τη στεγαστική ανασφάλεια στην Ευρώπη - Στην κορυφή η Ελλάδα

Εντείνεται η στεγαστική ανασφάλεια στην Ευρώπη - Σχεδόν τρεις στους δέκα ενοικιαστές στην Ελλάδα δηλώνουν ότι είναι πιθανό να αφήσουν το σπίτι τους γιατί δεν θα μπορούν να το πληρώνουν

Ιωάννα Κουμπαρέλη
Ιωάννα Κουμπαρέλη
Υποψία σκανδάλου στα προγράμματα κατάρτισης – Το έργο στις φυλακές που τροποποιήθηκε και τα κέντρα που αποκλείστηκαν
Ελλάδα 25.05.26

Υποψία σκανδάλου στα προγράμματα κατάρτισης – Το έργο στις φυλακές που τροποποιήθηκε και τα κέντρα που αποκλείστηκαν

Ολοένα και περισσότερες είναι οι ενδείξεις αδιαφάνειας σε προγράμματα κατάρτισης της ΔΥΠΑ και της Γενικής Γραμματείας Αντεγκληματικής Πολιτικής

Σύνταξη
Λαϊκές αντιδράσεις στη Βολιβία – Χιλιάδες διαδηλωτές ζητούν την παραίτηση του προέδρου
Κινητοποιήσεις 25.05.26

Λαϊκές αντιδράσεις στη Βολιβία – Χιλιάδες διαδηλωτές ζητούν την παραίτηση του προέδρου

Ο πρόεδρος Πας αντιμετωπίζει ένα κίνημα αμφισβήτησης, αν και ανέλαβε τα καθήκοντά του μόλις τον περασμένο Νοέμβριο, σε μια περίοδο που η Βολιβία διανύει τη σοβαρότερη οικονομική κρίση εδώ και 40 χρόνια

Σύνταξη
Ο σκανδαλώδης έρωτας των Μάμι Βαν Ντόρεν και Στιβ Κόχραν
Νεκρό σώμα 25.05.26

Μοιραίο τέλος - Ο σκανδαλώδης, χολιγουντιανός έρωτας των Μάμι Βαν Ντόρεν και Στιβ Κόχραν

Στη νέα της αυτοβιογραφία με τίτλο «You Thought I Was Dead», η Μάμι Βαν Ντόρεν αναπολεί τα τέλη της δεκαετίας του '50, όταν πρωταγωνίστησε σε δύο ταινίες με τον γοητευτικό ταραχοποιό Στιβ Κόχραν.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ζάκυνθος: Δραματική επιχείρηση διάσωσης 22χρονου στο Ναυάγιο – Βίντεο ντοκουμέντο
Ελλάδα 25.05.26

Ζάκυνθος: Δραματική επιχείρηση διάσωσης 22χρονου στο Ναυάγιο – Βίντεο ντοκουμέντο

Χάρη στην άμεση κινητοποίηση της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, της 17η ΕΜΟΔΕ , του ΕΚΑΒ και της Ελληνικής Αστυνομίας, η επιχείρηση ολοκληρώθηκε με επιτυχία και ο νεαρός τουρίστας είναι καλά στην υγεία του.

Σύνταξη
Ισπανία: Ο πρώην πρωθυπουργός Φελίπε Γκονθάλεθ ζητά την προκήρυξη πρόωρων εκλογών
Παρέμβαση 25.05.26

Ο πρώην πρωθυπουργός Φελίπε Γκονθάλεθ ζητά την προκήρυξη πρόωρων εκλογών στην Ισπανία

Ο νυν πρωθυπουργός Φελίπε Σάντσεθ δήλωσε ότι οι εκλογές στην Ισπανία θα γίνουν το 2027 - Τι είπε ο Φελίπε Γκονθάλεθ μετά την άσκηση δίωξης στον Χοσέ Λουίς Ροδρίγκες Θαπατέρο

Σύνταξη
«Τσουνάμι» αλλαγών στη Μίλαν: Τέλος ο Αλέγκρι και άλλοι τρεις, υπ' ατμόν ο Ιμπραΐμοβιτς!
Ποδόσφαιρο 25.05.26

«Τσουνάμι» αλλαγών στη Μίλαν: Τέλος ο Αλέγκρι και άλλοι τρεις, υπ’ ατμόν ο Ιμπραΐμοβιτς!

Ο ιδιοκτήτης της Μίλαν Τζέρι Καρντινάλε πήρε σκούπα και απέλυσε όλους τους διευθυντές επειδή η ομάδα δεν βγήκε στο Champions League. Παρελθόν και ο προπονητής Μασιμιλιάνο Αλέγκρι.

Βάιος Μπαλάφας
Θεσσαλονίκη: Το χρονικό της δολοφονίας του 67χρονου από τον γιο του
Ελλάδα 25.05.26

Θεσσαλονίκη: Το χρονικό της δολοφονίας του 67χρονου από τον γιο του

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο 30χρονος φέρεται να παραδέχθηκε στην αδελφή του ότι είχε σκοτώσει τον πατέρα τους έπειτα από έντονο καβγά. Μετά την προσαγωγή του στις Αρχές, ομολόγησε την πράξη του.

Σύνταξη
Νέα Αριστερά: «Ξεκαθάρισμα» και σαφές μήνυμα Σακελλαρίδη – «Όποιοι βουλευτές φύγουν, να το πράξουν άμεσα»
Πολιτική Γραμματεία 25.05.26

«Ξεκαθάρισμα» στη Νέα Αριστερά και σαφές μήνυμα Σακελλαρίδη - «Όποιοι βουλευτές φύγουν, να το πράξουν άμεσα»

Στην ανάγκη να ξεκαθαρίσουν άμεσα τη θέση τους όσα μέλη της ΚΟ θέλουν να ανεξαρτητοποιηθούν, μετά και την ίδρυση του κόμματος Τσίπρα, αναφέρθηκε στην ομιλία του στην Κεντρική Επιτροπή της Νέας Αριστεράς ο γραμματέας του κόμματος, Γαβριήλ Σακελλαρίδης.

Σύνταξη
Πέντε τρόποι να θωρακίσετε τη δουλειά σας απ' την επέλαση της Τεχνητής Νοημοσύνης
Διεθνής Οικονομία 25.05.26

Πέντε τρόποι να θωρακίσετε τη δουλειά σας απ’ την επέλαση της Τεχνητής Νοημοσύνης

Καθώς πολλοί ρόλοι κινούνται προς την «ενίσχυση» και όχι την πλήρη αντικατάσταση, η βελτίωση των δεξιοτήτων στον τομέα της τεχνητής νοημοσύνης μπορεί να κάνει τη διαφορά

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Ο Ποντόλσκι αποχαιρετά το ποδόσφαιρο και αγοράζει την ομάδα της καρδιάς του
Ποδόσφαιρο 25.05.26

Ο Ποντόλσκι αποχαιρετά το ποδόσφαιρο και αγοράζει την ομάδα της καρδιάς του

Από τα γήπεδα του Μουντιάλ και την Άρσεναλ στις… κεμπαμπερί, τα παγωτά και τώρα στην ιδιοκτησία της Γκόρνικ Ζάμπρζε – Ο Λούκας Ποντόλσκι ξεκινά τη δεύτερη ζωή του.

Γιώργος Μαζιάς
Γιώργος Μαζιάς
Πάτρα: Τον «αθώωσε» η 17χρονη αλλά το δικαστήριο του επέβαλε ποινή φυλάκισης δύο χρόνων με αναστολή – Αποχώρησαν αγκαλιασμένοι
Ελλάδα 25.05.26

Πάτρα: Τον «αθώωσε» η 17χρονη αλλά το δικαστήριο του επέβαλε ποινή φυλάκισης δύο χρόνων με αναστολή – Αποχώρησαν αγκαλιασμένοι

Νέα τροπή πήρε η υπόθεση του 35χρονου επιχειρηματία στην Πάτρα, ο οποίος κατηγορείται για ενδοοικογενειακή βία σε βάρος της ανήλικης συντρόφου του, μετά τη σημερινή εκδίκαση της υπόθεσης στο Αυτόφωρο Μονομελές Πλημμελειοδικείο Πατρών.

Σύνταξη
Συνεδρίαση του υπουργικού συμβουλίου υπό τον Μητσοτάκη – Στην ατζέντα το Ταμείο Ανάκαμψης
Πολιτική 25.05.26

Συνεδρίαση του υπουργικού συμβουλίου υπό τον Μητσοτάκη – Στην ατζέντα το Ταμείο Ανάκαμψης

Συνεδριάζει υπό τον πρωθυπουργό, στο Μέγαρο Μαξίμου, το υπουργικό συμβούλιο. Ενημέρωση από τον αναπληρωτή υπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών για την πορεία υλοποίησης του Ταμείου Ανάκαμψης.

Σύνταξη
Οι ημερομηνίες των τελικών της Stoiximan GBL
Μπάσκετ 25.05.26

Οι ημερομηνίες των τελικών της Stoiximan GBL

Μετά την ολοκλήρωση του Final Four της Ευρωλίγκας, το ενδιαφέρον στο μπάσκετ στρέφεται στο πρωτάθλημα όπου ο ΕΣΑΚΕ γνωστοποίησε τις ημέρες και τις ώρες των τελικών της GBL.

Σύνταξη
Εκλογές στην Κύπρο: Αυτοί είναι οι 56 νέοι βουλευτές
Τα ονόματα 25.05.26

Εκλογές στην Κύπρο: Αυτοί είναι οι 56 νέοι βουλευτές

Η νέα σύνθεση της Βουλής των Αντιπροσώπων της Κύπρου αναμένεται να συνέλθει για πρώτη φορά στις 4 Ιουνίου. Εκλέχθηκαν βουλευτές από τα κόμματα ΔΗΣΥ, ΑΚΕΛ, ΕΛΑΜ, ΑΛΜΑ, ΔΗΜΟ και Άμεση Δημοκρατία Κύπρου, όπως και εκπρόσωποι μειονοτήτων

Σύνταξη
Παναθηναϊκός: Στο Σισμανόγλειο νοσοκομείο νοσηλεύεται ο Σπύρος Μαραγκός
Ποδόσφαιρο 25.05.26

Στο Σισμανόγλειο νοσοκομείο νοσηλεύεται ο Σπύρος Μαραγκός

Στο «Σισμανόγλειο» νοσηλεύεται ο Σπύρος Μαραγκός, ο οποίος συνεχίζει τη μάχη κόντρα στη νόσο ALS (ή αλλιώς νόσος του κινητικού νευρώνα), όπου θα ακολουθήσει θεραπευτική αγωγή για ενάμιση μήνα.

Σύνταξη
Τι συμβαίνει με την ExxonMobil και τα blocks της Κρήτης
Αλλάζει ο χάρτης 25.05.26

Τι συμβαίνει με την ExxonMobil και τα blocks της Κρήτης

Η ExxonMobil διατηρεί τα δικαιώματα έρευνας κι εκμετάλλευσης υδρογονανθράκων στο θαλάσσιο block «Νοτιοδυτικά της Κρήτης», το οποίο ουκ ολίγες φορές έχει χαρακτηριστεί κι ως μία από τις ελπιδοφόρες περιοχές ως προς την ύπαρξη κοιτασμάτων φυσικού αέριο

Χρήστος Κολώνας
ΟΠΕΚΕΠΕ: Πώς δρούσε το κύκλωμα με τις παράνομες επιδοτήσεις – Στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία οι συλληφθέντες
Ελλάδα 25.05.26

Πώς δρούσε το κύκλωμα με τις παράνομες επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ - Στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία οι συλληφθέντες

Μεγάλη αστυνομική επιχείρηση για την εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης τα μέλη της οποίας εμπλέκονται σε υποθέσεις απάτης του ΟΠΕΚΕΠΕ στήθηκε στην Κρήτη. Έχουν συλληφθεί μέχρι στιγμής 20 άτομα. Ανάμεσα στους συλληφθέντες είναι λογιστές, υπεύθυνοι ΚΥΔ σε τρεις Περιφερειακές Ενότητες του νησιού και εν ενεργεία αντιδήμαρχος.

Σύνταξη
Τέμπη: «Δεν μας αφορά το κόμμα Καρυστιανού – Ο δικαστικός αγώνας είναι μπροστά μας» λέει ο Ασλανίδης
Τέμπη 25.05.26

Ασλανίδης: «Δεν μας αφορά το κόμμα Καρυστιανού - Ο δικαστικός αγώνας είναι μπροστά μας»

Ο πρόεδρος του Συλλόγου Συγγενών Θυμάτων Τεμπών Παύλος Ασλανίδης υπογράμμισε ότι στο καταστατικό του συλλόγου δεν υπήρχαν «προσωπικές φιλοδοξίες», αφήνοντας αιχμές κατά της Μαρίας Καρυστιανού.

Σύνταξη
«Έγραψε» το ρεκόρ η ΔΕΗ, η χρυσή «ευαισθησία» της Alpha, πάντα… έτοιμος ο Boujnah, εγκρίσεις για Metlen, κλείνει (;) deal CrediaBank – Ευρώπη, η ευρώ- επιτυχία της Λαζαράκου

«Έγραψε» το ρεκόρ η ΔΕΗ, η χρυσή «ευαισθησία» της Alpha, πάντα… έτοιμος ο Boujnah, εγκρίσεις για Metlen, κλείνει (;) deal CrediaBank – Ευρώπη, η ευρώ- επιτυχία της Λαζαράκου

Διακοπές για λίγους: Έρχονται νέες αυξήσεις έως 20% στα ακτοπλοϊκά εισιτήρια – Σοκάρουν οι τιμές των αεροπορικών

Διακοπές για λίγους: Έρχονται νέες αυξήσεις έως 20% στα ακτοπλοϊκά εισιτήρια – Σοκάρουν οι τιμές των αεροπορικών

Γιατί μας ευχαριστεί ο Τραμπ; Τι κρύβει η ατάκα-σφραγίδα του στο «Truth Social»

Γιατί μας ευχαριστεί ο Τραμπ; Τι κρύβει η ατάκα-σφραγίδα του στο «Truth Social»

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Ποιος είναι ο Τζόναθαν Αντίκ, ο γιος του ιδρυτή της Mango που κατηγορείται για το θάνατο του πατέρα του

Ποιος είναι ο Τζόναθαν Αντίκ, ο γιος του ιδρυτή της Mango που κατηγορείται για το θάνατο του πατέρα του

Μεταβολική υγεία: Το κλειδί για καλύτερη διάθεση και καθαρή σκέψη;

Μεταβολική υγεία: Το κλειδί για καλύτερη διάθεση και καθαρή σκέψη;

Τι πραγματικά χρειάζεσαι στη βαλίτσα του μαιευτηρίου

Τι πραγματικά χρειάζεσαι στη βαλίτσα του μαιευτηρίου

Τα «ψιλά» γράμματα στα τιμολόγια ρεύματος

Τα «ψιλά» γράμματα στα τιμολόγια ρεύματος

