Η επαγγελματική εξέλιξη ή η φυγή από μια αγορά εργασίας με χαμηλούς μισθούς αποτελούσε πάντα μια μεγάλη πρόκληση. Φυσικά, αυτός δεν είναι ο μοναδικός λόγος που οδηγεί στη μετανάστευση καθώς διαχρονικά η αναζήτηση νέας στέγης μακριά από τον τόπο καταγωγής μας αποτελεί ένα από τα πιο σύνθετα, πολυδιάστατα και διαχρονικά ζητήματα της ανθρωπότητας.

Τα αποτελέσματα του δείκτη μετανάστευσης για το 2026 από τη Remitly. Οι κορυφαίοι προορισμοί για όσους αναζητούν μια νέα πατρίδα

Η αναζήτηση μιας νέας «εστίας» δεν είναι απλώς μια γεωγραφική μετακίνηση ή μια αλλαγή ταχυδρομικού κώδικα αλλά είναι μια βαθιά υπαρξιακή, ψυχολογική και κοινωνική μεταβολή. Σήμερα, η εύρεση στέγης παγκοσμίως έχει μετατραπεί σε έναν δύσκολο γρίφο.

Η μετανάστευση το 2026

Σε εποχές οι προκλήσεις είναι μεγάλες και οι αποφάσεις για την εγκατάσταση σε ένα νέο περιβάλλον απαιτεί τεράστια ψυχικά αποθέματα ένας μικρός οδηγός είναι ο δείκτης μετανάστευσης (2026) της Remitly.

Ο δείκτης αξιολογεί 82 χώρες με βάση 34 δείκτες μεταξύ των οποίων το κόστος διαβίωσης (τρόφιμα, ενοίκια, στεγαστικά δάνεια, αγοραστική δύναμη) τον πολιτισμό, τα εκπαιδευτικά συστήματα, την ευτυχία, την υγειονομική περίθαλψη, την ασφάλεια και τους μισθούς.

Στη φετινή κατάταξη η Ελβετία κατέλαβε την πρώτη θέση και από τη δεύτερη (2025) «σκαρφάλωσε» στην πρώτη.

«Η Ελβετία ξεχωρίζει για τις εξαιρετικές δυνατότητες αποδοχών (κατέχει την πρώτη θέση παγκοσμίως σε αυτή την κατηγορία), την άριστη πρόσβαση στην υγειονομική περίθαλψη, τα υψηλά πρότυπα ασφάλειας και τις εξαιρετικές δυνατότητες αποδοχών», ανέφερε η Remitly.

«Η ελκυστικότητα της Ελβετίας ενισχύεται περαιτέρω από μια καλά εδραιωμένη κοινότητα μεταναστών και από τις υποδομές κοινής ωφέλειας. Η υψηλή βαθμολογία ενισχύεται και από νέους δείκτες όπως τα διεθνή σχολεία».

Οι χώρες που είναι φιλικές προς τους μετανάστες

Πίσω από την Ελβετία βρίσκεται η Ισλανδία που φέτος κατέλαβε τη δεύτερη θέση, ενώ πέρυσι είχε καταλάβει την πρώτη. Η Remitly «βγάζει το καπέλο» στη σκανδιναβική χώρα για τις προοπτικές που προσφέρει στους μετανάστες, την ασφάλεια και τις περιβαλλοντικές επιδόσεις της, επισημαίνοντας ότι ο μικρότερος αριθμός διεθνών σχολείων εξηγεί την πτώση της στην κατάταξη.

«Με ισχυρές πολιτικές που ευνοούν τις οικογένειες και έναν από τους πιο ευτυχισμένους πληθυσμούς στον κόσμο, η Ισλανδία προσφέρει στους μετανάστες υψηλή ποιότητα ζωής σε μια κοινωνία με ισχυρούς κοινωνικούς δεσμούς», σχολιάζει η Remitly.

Η τρίτη θέση κατέληξε στο Λουξεμβούργο, χάρη στις σημαντικές προοπτικές εισοδήματος, τα υψηλά επίπεδα ασφάλειας και τα εξαιρετικά μέσα μαζικής μεταφοράς, στοιχεία που το καθιστούν εξαιρετικά ελκυστικό για όσους αναζητούν «σταθερότητα, κινητικότητα και υψηλό βιοτικό επίπεδο στην καρδιά της Ευρώπης».

Η Αυστραλία, η μόνη χώρα εκτός Ευρώπης που βρίσκεται στην πρώτη πεντάδα της γενικής κατάταξης, κατέλαβε την τέταρτη θέση χάρη στην «φιλόξενη κοινότητα μεταναστών, τις σημαντικές προοπτικές εισοδήματος και τον τρόπο ζωής που δίνει έμφαση στις υπαίθριες δραστηριότητες».

Την πεντάδα συμπληρώνει η Γερμανία, την οποία η Remitly χαρακτήρισε ως «αξιόπιστη επιλογή για μετανάστες που αναζητούν ευκαιρίες στην μεγαλύτερη οικονομία της Ευρώπης, χάρη στην ισχυρή προστασία των εργαζομένων και τις μακροπρόθεσμες προοπτικές σταδιοδρομίας». Η χώρα φιλοξενεί επίσης μερικές από τις πιο προσιτές πόλεις για την αγορά ακινήτων.

To Top 10 των χωρών

Οι 10 καλύτερες χώρες για να μετακομίσετε είναι: Ελβετία, Ισλανδία, Λουξεμβούργο, Αυστραλία, Γερμανία, Ιρλανδία, ΗΠΑ, Δανία, Νορβηγία και Ισπανία.

Οι καλύτερες χώρες για οικογένειες

Αν εξετάσουμε δείκτες που αφορούν τις οικογένειες, όπως το εκπαιδευτικό σύστημα, η άδεια μητρότητας και πατρότητας, το ετήσιο κόστος φροντίδας των παιδιών και ο αριθμός των διεθνών σχολείων, η Ισπανία βρίσκεται στην πρώτη θέση.

«Χάρη στην ισχυρή κοινωνική υποδομή της, η χώρα αυτή συνεχίζει να ξεχωρίζει ως προορισμός για οικογένειες που επιθυμούν να βρουν σταθερότητα και ευκαιρίες στο εξωτερικό», δήλωσε η Εύα Μπορισλάβοβα, Διευθύνουσα Σύμβουλος της Remitly Europe.

«Για πολλούς, αυτός ο συνδυασμός πρόσβασης, υποστήριξης και ποιότητας ζωής καθιστά την Ισπανία μια όλο και πιο ελκυστική επιλογή».

Εκτός από την Ισπανία, γράφει το Euronews, μόνο τρεις άλλες ευρωπαϊκές χώρες κατάφεραν να μπουν στην πρώτη δεκάδα αυτής της κατηγορίας: το Ηνωμένο Βασίλειο στην όγδοη θέση, η Ισλανδία στην ένατη και η Κροατία στη δέκατη.

Την πρώτη δεκάδα συμπλήρωσαν η Κίνα (δεύτερη), οι ΗΠΑ (τρίτη), η Σρι Λάνκα (τέταρτη), τα ΗΑΕ (πέμπτη), η Αυστραλία (έκτη) και το Μπαγκλαντές (έβδομη).

Οι χώρες με την καλύτερη ισορροπία όσον αφορά το κόστος διαβίωσης

Η κατάταξη της Remitly εξέτασε επίσης τις χώρες που προσφέρουν την καλύτερη ισορροπία στο κόστος διαβίωσης, λαμβάνοντας υπόψη την αγοραστική δύναμη, το κόστος των στεγαστικών δανείων ως ποσοστό του εισοδήματος, το μέσο ενοίκιο σε σύγκριση με τους μισθούς, καθώς και το μέσο κόστος για φαγητό εκτός σπιτιού.

Η Σαουδική Αραβία κατέλαβε την πρώτη θέση, χάρη στους υψηλούς μισθούς και το χαμηλότερο κόστος στέγασης για τους ιδιοκτήτες ακινήτων. (Σημείωση: Τα στοιχεία συλλέχθηκαν πριν από την επίθεση των ΗΠΑ και του Ισραήλ κατά του Ιράν).

Στην Ευρώπη, η Νορβηγία κατέλαβε την υψηλότερη θέση καταλαμβάνοντας την τέταρτη θέση, ακολουθούμενη από κοντά από τη Δανία στην πέμπτη θέση. Το Λουξεμβούργο κατέλαβε την όγδοη θέση, ενώ η Ιρλανδία την ένατη.

Στην πρώτη δεκάδα περιλαμβάνονται επίσης το Μπαγκλαντές (δεύτερη θέση), οι ΗΠΑ (τρίτη θέση), το Ομάν (έκτη θέση), το Πακιστάν (έβδομη θέση) και το Νεπάλ (δέκατη θέση).