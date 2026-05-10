Σημαντική είδηση:
10.05.2026 | 18:32
Γιατί πέταξαν μαχητικά αεροσκάφη στον ουρανό της Αθήνας
Brain drain: Η «αιμορραγία» των πτυχίων συνεχίζεται – Ιστορικό υψηλό το 2025
Οικονομικές Ειδήσεις 10 Μαΐου 2026, 20:00

Brain drain: Η «αιμορραγία» των πτυχίων συνεχίζεται – Ιστορικό υψηλό το 2025

Δεν λέει να κλείσει η πληγή του brain drain στην Ελλάδα. Μέσα σε μόλις ένα έτος, ο αριθμός των επιστημόνων που μετανάστευσαν αυξήθηκε κατά 12,1%, επιβεβαιώνοντας μια ανησυχητική τάση.

Στράτος Ιωακείμ
Παρά το γεγονός ότι η οικονομική κρίση έχει τελειώσει -θεωρητικά τουλάχιστον- και η ανεργία μειώνεται, ένας σημαντικός αριθμός νέων εξακολουθεί να μεταναστεύει στο εξωτερικό επιβεβαιώνοντας με τον πιο δραματικό τρόπο ότι το φαινόμενο του brain drain δεν αποτελεί μια παροδική κρίση, αλλά μια δομική αιμορραγία που μετασχηματίζει την ελληνική κοινωνία.

Ο αριθμός των πτυχιούχων που ζουν στο εξωτερικό έφτασε σε ιστορικό υψηλό το 2025 με την προσθήκη χιλιάδων νέων αποφοίτων. Το φαινόμενο επηρεάζει κυρίως άτομα με υψηλή εξειδίκευση. Η Ελλάδα κατατάσσεται στη δέκατη θέση πανευρωπαϊκά στη μετανάστευση ατόμων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης

Σύμφωνα με την Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ), το ισοζύγιο μετανάστευσης της Ελλάδας έχει αντιστραφεί από το 2023: περισσότεροι Έλληνες πολίτες επιστρέφουν στη χώρα από όσους φεύγουν. Οι έρευνες εργατικού δυναμικού των υπόλοιπων ευρωπαϊκών χωρών, ωστόσο, αντιστρέφουν την τάση. Ο αριθμός των Ελλήνων που ζουν κι εργάζονται στην Ευρώπη συνεχίζει να αυξάνεται, φτάνοντας μάλιστα σε νέα ύψη το 2025.

Υπάρχει εξήγηση

Η Ελλάδα είναι μέλος μίας σειράς ζωνών ελεύθερης μετακίνησης. Κάθε Έλληνας πολίτης μπορεί ανά πάσα στιγμή, μόνο με την ταυτότητά του, να περάσει τα σύνορα οποιασδήποτε χώρας της Ε.Ε. και να εγκατασταθεί εκεί. Αυτή η ελευθερία, άλλωστε, είναι από τα πιο ελκυστικά οφέλη της ένωσης.

Σε άλλες χώρες, όμως, η υποχρέωση ενημέρωσης είναι θεσμοθετημένη. Στην Ολλανδία, κάθε νέος κάτοικος οφείλει να εγγραφεί στον δήμο διαμονής του εντός πέντε ημερών από την άφιξη, αλλά και να δηλώσει την αναχώρησή του όταν φύγει. Στη Γερμανία, η προθεσμία είναι δεκατέσσερεις ημέρες. Η Ελλάδα δεν διαθέτει αντίστοιχο ενοποιημένο σύστημα. Ένας Έλληνας πολίτης μπορεί να ζει επί χρόνια στο εξωτερικό χωρίς να το γνωρίζει το κράτος.

Brain drain: Επιλεκτική τάση φυγής

Πρόσφατη έρευνα που που παρουσιάζει το greeceinfigures δείχνει μια ξεκάθαρη επιλεκτική τάση φυγής ατόμων με υψηλή εξειδίκευση. Οι Έλληνες επιστήμονες στο εξωτερικό εμφανίζουν εξαιρετικά υψηλά ποσοστά απασχόλησης, γεγονός που υπογραμμίζει την απώλεια πολύτιμου ανθρώπινου κεφαλαίου για τη χώρα ενώ παρουσιάζεται μια εικόνα έντονων δημογραφικών και οικονομικών προκλήσεων που αντιμετωπίζει η σύγχρονη ελληνική κοινωνία.

Οι τάσεις την τελευταία δεκαετία δείχνουν μια σταθερή και έντονα αυξητική πορεία, με τη μετανάστευση Ελλήνων πτυχιούχων προς τις χώρες της Ευρωπαϊκή Ζώνη Ελευθέρων Συναλλαγών (ΕΕ, Ελβετία, Νορβηγία, Ισλανδία, Λιχτενστάιν) να έχει αυξηθεί.

Σύμφωνα με τα στοιχεία για το 2025, 128.500 Έλληνες πολίτες ηλικίας 20-64 με ανώτατη εκπαίδευση διαμένουν σε άλλες χώρες της ΕΖΕΣ, αυξημένοι κατά 13.900 άτομα (12,1%) σε σχέση με το 2024. Πρόκειται για το υψηλότερο επίπεδο που έχει καταγραφεί.

Αριθμοί που προκαλούν… ίλιγγο

Σε αντιδιαστολή με τους κυβερνητικούς πανηγυρισμούς συνολικά, οι Έλληνες ηλικίας 20-64 που ζουν στην Ευρώπη έφτασαν τους 386.100 το 2025, σημειώνοντας επίσης ιστορικό υψηλό, με αύξηση 30.300 ατόμων σε ένα μόνο χρόνο.

Σχεδόν το σύνολο της αύξησης αυτής (30.000 από τα 30.300 νέα άτομα) αφορά Έλληνες με τουλάχιστον δευτεροβάθμια εκπαίδευση, ενώ ο αριθμός όσων έχουν μόνο υποχρεωτική εκπαίδευση παρέμεινε ουσιαστικά αμετάβλητος — δείχνοντας ότι το brain drain γίνεται όλο και πιο επιλεκτικό προς τις υψηλές δεξιότητες.

Οι πτυχιούχοι αποτελούν σήμερα μία από τις τρεις σχεδόν ισομεγέθεις ομάδες Ελλήνων στο εξωτερικό, μαζί με τους αποφοίτους Λυκείου ή επαγγελματικής κατάρτισης (126.300) και όσους έχουν ολοκληρώσει μόνο την υποχρεωτική εκπαίδευση (130.200). Το ποσοστό απασχόλησής τους αγγίζει το 85,9%, σημαντικά υψηλότερο από το αντίστοιχο των πτυχιούχων εντός Ελλάδας.

Το 2015, ζούσαν στην ΕΖΕΣ 64,7 χιλιάδες άτομα που γεννήθηκαν στην Ελλάδα και είχαν ολοκληρώσει την ανώτατη εκπαίδευση (ΑΕΙ/ΤΕΙ). Μία δεκαετία αργότερα, αυτός ο αριθμός έχει διπλασιαστεί, φτάνοντας τους 130,1 χιλιάδες. Οι Έλληνες τριτοβάθμιας εκπαίδευση που ζουν εκτός Ελλάδας αυξάνονται με μεγαλύτερο ρυθμό από όσους έχουν λάβει δευτεροβάθμια εκπαίδευσή (αύξηση 4,5%), ή πρωτοβάθμια εκπαίδευση (μείωση 10,3%). Πλέον, απαρτίζουν το 42% του συνόλου των ατόμων που βρίσκονται στην ΕΖΕΣ.

Στη 10η θέση η Ελλάδα στη μετανάστευση ατόμων με τριτοβάθμια εκπαίδευση

Τις πρώτες θέσεις καταλαμβάνουν η Κροατία και η Λιθουανία, με 27,9 και 24,4 άτομα ανά 1000 κατοίκους αντίστοιχα. Στην τελευταία θέση το Λουξεμβούργο, με μόλις 19 κατοίκους ανά 1000 να μεταναστεύουν εντός της ΕΖΕΣ, ενώ έχουν λάβει ανώτατη εκπαίδευση. Ο δείκτης για την Ελλάδα είναι 12,5 ανά 1000 κατοίκους.

Επενδυτές: Η φυγή από το «αμερικανικό καταφύγιο»

Η Τεχεράνη απάντησε στην πρόταση για τον τερματισμό του πολέμου – Η απάντηση έχει σταλεί στις ΗΠΑ

Πώς η στεγαστική κρίση και τα υπερχρεωμένα κράτη ζωντανεύουν τον εφιάλτη ενός κραχ
Εκρηκτικό δίπολο 10.05.26

Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Στο μικροσκόπιο της ΑΑΔΕ οι μηδενικές δηλώσεις ΦΠΑ – Έλεγχοι με βάση τα δεδομένα στην πλατφόρμα myDATA
Πέρυσι στα «δίχτυα» της ΑΑΔΕ, πιάστηκαν 1.377 επιχειρήσεις να έχουν υποβάλει μηδενικές δηλώσεις ΦΠΑ, ενώ όπως διαπιστώθηκε είχαν οικονομική δραστηριότητα και συναλλαγές.

Επιδόματα: Ενίσχυση 300 ευρώ σε χήρες 60 ετών και άνω
Το επίδομα αυτό αφορά χήρες οι οποίες δεν έχουν άλλα εισοδήματα πέραν της σύνταξης - Συμπληρωματικός προϋπολογισμός 800 εκατ. ευρώ

Wall Street: Τα μαθήματα από 100 χρόνια επενδύσεων
Τι δείχνει η έρευνα του Hendrik Bessembinder, καθηγητή στη Σχολή Διοίκησης Επιχειρήσεων Carey στο Κρατικό Πανεπιστήμιο της Αριζόνα που μελέτησε 100 χρόνια της Wall Street

Western Digital και Seagate άφησαν πίσω την… Nvidia
Η ποσοστιαία άνοδος για τις μετοχές της Western Digital και της Seagate έχουν ξεπεράσει την άνοδο της κορυφαίας εταιρείας τεχνητης νοημοσύνης, Nvidia

Οι Έλληνες επιστρέφουν στα μετρητά – Αυξήθηκαν οι αναλήψεις από ΑΤΜ
Η νέα έκθεση χρηματοπιστωτικής σταθερότητας της Τράπεζας της Ελλάδας δείχνει ότι τα μετρητά επιστρέφουν δυναμικά. Οι Έλληνες επισκέπονται όλο και πιο συχνά τα ΑΤΜ για αναλήψεις.

Στεγαστικός εφιάλτης για τους νέους Έλληνες: Ενοίκια που καταβροχθίζουν τον βασικό μισθό
Οι νέοι στην Ευρώπη πλήττονται δυσανάλογα από τη στεγαστική κρίση, σε σχέση με τον γενικό πληθυσμό, σύμφωνα με νέα έρευνα. Τι ισχύει στην Ελλάδα

Ποιοι Ευρωπαίοι πληρώνουν τους υψηλότερους φόρους; – Τι ισχύει για τους Έλληνες;
Οι συντελεστές φόρου εισοδήματος φυσικών προσώπων στην Ευρώπη παρουσιάζουν σημαντικές διαφορές, ενώ τα εξαρτώμενα τέκνα μειώνουν τη φορολογική επιβάρυνση σε αρκετές χώρες - Ποιοι λαοί πληρώνουν τους υψηλότερους φόρους στην ΕΕ;

Pax Sinica: To δώρο του Τραμπ στον Σι ενόψει της επίσκεψής του στην Κίνα
Τι είναι αυτό που κάνει έναν από τους σημαντικότερους Βρετανούς οικονομικούς αναλυτές να πιστεύει ότι η Ταϊβάν θα.... πέσει στην Κίνα σαν ώριμο φρούτο; Μήπως ο πόλεμος του Ντόναλντ Τραμπ στο Ιράν;

H Eλλάδα στο Ευρωβαρόμετρο: Σε κακή οικονομική κατάσταση το 46% – Δεν εμπιστεύεται την κυβέρνηση το 77%
Βαρυχειμωνιά επικρατεί στις απαντήσεις των Ελλήνων στο νέο ανοιξιάτικο Ευρωβαρόμετρο. Το 85% χαρακτηρίζει κακή την οικονομική κατάσταση της χώρας, επιδείνωση αναμένει το 56%.

Ο λετονός υπουργός Άμυνας παραιτήθηκε όταν ουκρανικά drones έπληξαν δεξαμενή πετρελαίου στην χώρα του
Ο υπουργός Άμυνας της Λετονίας παραιτήθηκε όταν ουκρανικά drones χτύπησαν δεξαμενή πετρελαίου στη χώρα του. Η πρωθυπουργός θεώρησε ότι δεν ήταν έτοιμη η ασπίδα εναντίον drone.

Το τόξο συνεργασιών της Ελλάδας με Ινδία, χώρες του Κόλπου, Ισραήλ και ΗΠΑ και η θεωρία της περικύκλωσης της Τουρκίας
Η Ελλάδα αναζητά διεύρυνση των συνεργασιών της και στοχεύει στην ανάδειξη του ρόλου της ως παράγοντα σταθερότητας στην περιοχή. Κινήσεις που ενισχύουν τη ρητορική περί περικύκλωσης στην Τουρκία

Acropolis Swim Open: Ο Απόστολος Σίσκος κατέρριψε πανελλήνιο ρεκόρ 11 ετών στα 200μ πεταλούδα (vids)
Σε εκπληκτική κατάσταση ο Απόστολος Σίσκος στο Acropolis Swim Open του ΟΑΚΑ. Μετά το…διαστημικό 1:54.12 στα 200μ ύπτιο, ο 21χρονος κολυμβητής είχε εξαιρετική επίδοση στα 200μ πεταλούδα: 1:56.13.

Γιατί το 2026 σηματοδοτεί το τέλος των social media όπως τα ξέραμε
Η εποχή της δημόσιας έκθεσης τελειώνει, καθώς οι χρήστες εγκαταλείπουν μαζικά τα social media για την ασφάλεια των κλειστών, ιδιωτικών κοινοτήτων, αλλάζοντας το διαδίκτυο για πάντα

Άρης – ΟΦΗ 3-1: Νικητής ξανά, με ηγέτη τον Κουαμέ! (vid)
Ο Άρης νίκησε ξανά τον ΟΦΗ, αυτή τη φορά με 3-1 στο «Βικελίδης», έχοντας πρωταγωνιστή τον Κουαμέ που είχε δύο γκολ και μία ασιστ, παραμένοντας σε τροχιά πρωτιάς στα πλέι οφ του 5-8.

LIVE: Ολυμπιακός – ΠΑΟΚ
LIVE: Ολυμπιακός – ΠΑΟΚ. Παρακολουθήστε live στις 19:30 την εξέλιξη της αναμέτρησης Ολυμπιακός – ΠΑΟΚ για την 4η αγωνιστική των play offs της Stoiximan Super League. Τηλεοπτικά από COSMOTE SPORT 3.

LIVE: ΑΕΚ – Παναθηναϊκός
LIVE: ΑΕΚ – Παναθηναϊκός. Παρακολουθήστε live στις 19:30 την εξέλιξη της αναμέτρησης ΑΕΚ – Παναθηναϊκός για την 4η αγωνιστική των play offs της Stoiximan Super League. Τηλεοπτικά από COSMOTE SPORT 2.

Βόλος-Λεβαδειακός 0-3: Πεντρόζο, Μπάλτσι έκαναν τη διαφορά και οι Βοιωτοί παραμένουν πέμπτοι (vid)
Δυο παίκτες από την Αργεντινή είχαν την τιμητική τους στο Πανθεσσαλικό! Με δυο γκολ του Πεντρόζο και δυο ασίστ του Μπάλτσι ο Λεβαδειακός νίκησε 3-0, παραμένει πέμπτος και έχει την καλύτερη επίθεση.

Premier League: Έχασε ευκαιρία να κλειδώσει την πεντάδα η Άστον Βίλα – Ισοπαλία στο «Σίτι Γκράουντ»
Με τρεις ισοπαλίες ξεκίνησε το κυριακάτικο πρόγραμμα της Premier League στα Πάλας – Έβερτον (2-2), Μπέρνλι – Βίλα (2-2) και Φόρεστ – Νιούκαστλ (1-1), σε ματς που οι… εμπλεκόμενοι είχαν ευκαιρίες να «καθαρίσουν» ή έστω να κάνουν ένα ακόμη βήμα προς τους στόχους τους.

LIVE: Γουέστ Χαμ – Άρσεναλ
LIVE: Γουέστ Χαμ – Άρσεναλ. Παρακολουθήστε live στις 18:30 την εξέλιξη της αναμέτρησης Γουέστ Χαμ – Άρσεναλ για την 36η αγωνιστική της Premier League. Τηλεοπτικά από Novasports Premier League.

Συναυλία Metallica: Ο κιθαρίστας των Gojira με μπλούζα «Όχι μετρό στην πλατεία Εξαρχείων»
Το ελληνικό στοιχείο στη συναυλία των Metallica δεν έμεινε μόνο στον «Ζορμπά» και στις Τρύπες: ο Τζο Ντουπλαντιέ των Gojira εμφανίστηκε με μπλούζα υπέρ της πλατείας Εξαρχείων

Το Ισραήλ απέλασε τους δύο ακτιβιστές του Global Sumud Flotilla – Δεν απήγγειλε κατηγορίες εις βάρος τους
Έπειτα από κράτηση δύο εβδομάδων και διεθνή πίεση, το Ισραήλ απέλασε τους ακτιβιστές Σαΐφ Αμπουκέσεκ και Τιάγκο Άβιλα. Τα μέλη του Global Sumud Flotilla για τη Γάζα είχαν συλληφθεί σε επιχείρηση του ισραηλινού στρατού ανοιχτά της Κρήτης.

Ο ΟΤ στο Delphi Economic Forum XI, τα ραντεβού Στουρνάρα, τι «παίζει» με Πτολεμαΐδα 5, το reality check της Aegean, το «7 στα 7» της Bally's Intralot

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

