Τελικά πόσους «μεγάλους έρωτες» μπορούμε να έχουμε στη ζωή μας

Η έννοια ενός μοναδικού, καθοριστικού «μεγάλου έρωτα» είναι βαθιά ριζωμένη στη σύγχρονη ρομαντική σκέψη. Υπονοεί ότι, ανάμεσα σε όλες τις σχέσεις που βιώνει ένα άτομο, μία θα ξεχωρίζει ως μοναδικά έντονη, μεταμορφωτική και αναντικατάστατη.

Αυτή η ιδέα ενισχύεται συχνά από προσωπικές ιστορίες, αφηγήσεις διασημοτήτων και την λαϊκή κουλτούρα, όπου ορισμένες σχέσεις θυμούνται όχι μόνο ως σημαντικές, αλλά και ως θεμελιώδεις για την ίδια την ταυτότητα.

Ωστόσο, αυτός ο τρόπος προσέγγισης μπορεί να διαμορφώσει τον τρόπο με τον οποίο οι άνθρωποι ερμηνεύουν τόσο τις παρελθοντικές όσο και τις παρούσες σχέσεις τους, με τρόπους που ενδέχεται να παραμορφώνουν την συναισθηματική πραγματικότητα.

Στην ουσία της, η αφήγηση του «μεγάλου έρωτα» υπονοεί συναισθηματική σπανιότητα: ότι η ουσιαστική ρομαντική σύνδεση είναι σπάνια και περιορισμένη. Μόλις βιωθεί, θεωρείται ασύγκριτη ή αδύνατη να αναπαραχθεί.

Σύμφωνα με ένα άρθρο του The Independent, η πεποίθηση μπορεί να επηρεάσει τον τρόπο με τον οποίο τα άτομα αξιολογούν τις σχέσεις τους, οδηγώντας τα συχνά να συγκρίνουν τους τρέχοντες συντρόφους τους με εξιδανικευμένες αναμνήσεις του παρελθόντος, αντί να ασχολούνται με τις παρούσες δυναμικές με τους δικούς τους όρους.

Οι μεγάλες ιστορίες αγάπης

Η δυτική αφήγηση υποστηρίζει από καιρό την ιδέα του μοναδικού, κατακλυσμιαίου έρωτα. Η κλασική λογοτεχνία συχνά απεικονίζει τον έρωτα ως απόλυτο και μοιραίο, συχνά με κόστος την καταστροφή ή την απώλεια. Ιστορίες όπως το Ρωμαίος και Ιουλιέτα παρουσιάζουν τον έρωτα ως αρκετά ισχυρό ώστε να υπερβαίνει τη λογική, την οικογένεια, ακόμη και την ίδια τη ζωή.

Ομοίως, τα Ανεμοδαρμένα Ύψη απεικονίζει έναν εμμονικό δεσμό που επιμένει πέρα από την ηθική και τη σταθερότητα, ενώ το The Great Gatsby αντανακλά την αδυναμία να ξεπεραστεί μια εξιδανικευμένη σχέση του παρελθόντος που γίνεται περισσότερο σύμβολο παρά πραγματικότητα.

Αυτές οι αφηγήσεις διαμορφώνουν τις προσδοκίες, ανυψώνοντας τη συναισθηματική ένταση πάνω από τη συναισθηματική βιωσιμότητα. Ο έρωτας συχνά απεικονίζεται όχι ως κάτι που εξελίσσεται ή συνυπάρχει με τις πολυπλοκότητες της ζωής, αλλά ως κάτι που τις κατακλύζει.

Αυτό το πολιτισμικό πρότυπο μπορεί να κάνει τις πραγματικές σχέσεις να φαίνονται συγκριτικά συνηθισμένες, ακόμη και όταν είναι υγιείς και σταθερές.

Τα σύγχρονα μέσα ενημέρωσης συνεχίζουν να ενισχύουν παρόμοιες ιδέες.

Ψυχολογική πραγματικότητα έναντι ρομαντικής μυθολογίας

Από ψυχολογική άποψη, ορισμένες σχέσεις μας φαίνονται ιδιαίτερα σημαντικές όχι επειδή είναι αντικειμενικά ασύγκριτες, αλλά λόγω του χρόνου, της συναισθηματικής έντασης και του τρόπου με τον οποίο διαμορφώνεται η μνήμη.

«Αυτό που γνωρίζουμε είναι ότι οι άνθρωποι είναι ικανοί να δημιουργούν πολλαπλούς βαθείς δεσμούς κατά τη διάρκεια της ζωής τους», γράφει η Δρ Madeleine Mason Roantree, ψυχολόγος-σύμβουλος.

Προσθέτει ότι οι σχέσεις που οι άνθρωποι θυμούνται πιο έντονα συμβαίνουν συχνά κατά τη διάρκεια περιόδων που διαμορφώνουν τη συναισθηματική τους ταυτότητα ή περιλαμβάνουν ανοιχτά τελειώματα.

«Οι σχέσεις που φαίνονται πιο σημαντικές είναι συχνά εκείνες που συμβαίνουν σε καθοριστικές στιγμές, ή εκείνες που περιλαμβάνουν ένταση, απώλεια ή ανοιχτά τελειώματα.»

Είναι σημαντικό ότι τονίζει ότι η μνήμη δεν είναι ουδέτερη. Διαμορφώνεται από την ταυτότητα:

«Δεν θυμόμαστε απλώς το άτομο, θυμόμαστε ποιοι ήμασταν εκείνη την εποχή και τι αντιπροσώπευε η σχέση».

Αυτό σημαίνει ότι μια «μεγάλη αγάπη» συχνά έχει να κάνει τόσο με την προσωπική ανάπτυξη και το συναισθηματικό πλαίσιο όσο και με τον ίδιο τον σύντροφο.

Γιατί η ιδέα της περιορισμένης αγάπης μπορεί να είναι επιβλαβής

Ενώ η έννοια της «μεγάλης αγάπης» μπορεί να φαίνεται ρομαντική, οι ψυχολόγοι προειδοποιούν ότι μπορεί να δημιουργήσει μη ρεαλιστικές προσδοκίες για μελλοντικές σχέσεις. Αν κάποιος πιστεύει ότι έχει ήδη βιώσει τη πιο σημαντική του σχέση, μπορεί να αρχίσει να συγκρίνει όλους τους μελλοντικούς συντρόφους με μια εξιδανικευμένη ανάμνηση.

Ο Roantree εξηγεί με σαφήνεια το φαινόμενο:

«Μπορεί να δημιουργήσει μια αίσθηση σπανιότητας, σαν να υπάρχει μόνο ένα άτομο που μας ταιριάζει πραγματικά και όλα τα άλλα να είναι συμβιβασμός».

Αυτή η νοοτροπία μπορεί να οδηγήσει σε συναισθηματική στασιμότητα, όπου οι παλιές σχέσεις εξιδανικεύονται συνεχώς, ενώ οι τρέχουσες υποτιμούνται. Με την πάροδο του χρόνου, οι αναμνήσεις από πρώην συντρόφους μπορεί να γυαλιστούν και να εξιδανικευτούν, κάνοντάς τους να φαίνονται πιο τέλειοι από ό,τι ήταν στην πραγματικότητα.

«Οι σχέσεις μπορούν να γίνουν πιο ωραίες στη μνήμη», είπε η Roantree, «και οι νέοι σύντροφοι συγκρίνονται τότε με κάτι που δεν είναι εντελώς πραγματικό».

Η σημασία του χρόνου

Ένας άλλος σημαντικός παράγοντας στο πώς οι άνθρωποι αντιλαμβάνονται τις «μεγάλες αγάπες» είναι η ηλικία. Οι σχέσεις που βιώνονται στην πρώιμη ενήλικη ζωή συχνά φαίνονται πιο έντονες επειδή συμβαίνουν κατά τη διάρκεια περιόδων διαμόρφωσης της ταυτότητας, λιγότερων ευθυνών και αυξημένης συναισθηματικής ευαισθησίας.

Η Δρ. Sally Austen, συμβουλευτική κλινική ψυχολόγος, σημειώνει ότι οι ρομαντικές ανάγκες εξελίσσονται σημαντικά με την πάροδο του χρόνου:

«Καθώς μεγαλώνουμε, δεν σχετιζόμαστε μόνο με εκείνο το ένα άτομο. Πρέπει να είμαστε σε θέση να δημιουργούμε σχέσεις με τους γονείς, τους συναδέλφους και τα παιδιά του».

Τονίζει ότι η συμβατότητα αλλάζει ανάλογα με το στάδιο της ζωής. «Ο σύντροφος που χρειαζόμουν στα 25 μου δεν χρειαζόταν να καταλαβαίνει από ανατροφή παιδιών ή συντάξεις· στα 60 μου, δεν με εντυπωσιάζει τόσο η μουσική συλλογή κάποιου».

Από αυτή την οπτική γωνία, οι παλαιότερες σχέσεις δεν είναι απαραίτητα «μεγαλύτερες», αλλά πιο στενά συνδεδεμένες με μια συγκεκριμένη εκδοχή του εαυτού και μια συγκεκριμένη στιγμή της ζωής.

«Δεν αμφιβάλλω ότι ο καθένας από εμάς θα έχει ένα άτομο που αγάπησε με τον πιο αδηφάγο, αισθησιακό και περιπετειώδη τρόπο», είπε, «αλλά νομίζω ότι πιθανότατα ταίριαζε μόνο σε εκείνη την εποχή και τον τόπο».

Η ενίσχυση της ρομαντικής σπανιότητας από την ποπ κουλτούρα

Η πίστη στις περιορισμένες «μεγάλες αγάπες» ενισχύεται επανειλημμένα στην ποπ κουλτούρα. Οι τηλεοπτικές εκπομπές και οι ταινίες συχνά παρουσιάζουν τον έρωτα ως έναν πεπερασμένο πόρο.

Στο Sex and the City, η Σάρλοτ Γιορκ δηλώνει την περίφημη φράση: «Όλοι ξέρουν ότι έχεις μόνο δύο μεγάλες αγάπες στη ζωή σου». Η ιδέα αυτή αναστατώνει την Κάρι Μπράντσο, η οποία αρχίζει να κατηγοριοποιεί τις προηγούμενες σχέσεις της σε μια προσπάθεια να προσδιορίσει αν έχει ήδη φτάσει στο όριό της.

Άλλες αφηγήσεις πηγαίνουν ακόμη πιο μακριά, υποδηλώνοντας ότι οι άνθρωποι μπορεί να βιώσουν μόνο έναν αληθινό σύντροφο, ή μια σταθερή ακολουθία ερωτών όπως ο «πρώτος έρωτας», ο «έρωτας-μάθημα» και ο «θεραπευτικός έρωτας». Αυτά τα πλαίσια προσφέρουν συναισθηματική απλότητα, αλλά μπορούν επίσης να επιβάλλουν τεχνητά όρια στον τρόπο με τον οποίο οι άνθρωποι ερμηνεύουν τη ρομαντική τους ζωή.

Επανεξέταση των ρομαντικών ορίων

Δεν υπάρχει επιστημονική απόδειξη ότι οι άνθρωποι περιορίζονται σε έναν σταθερό αριθμό ουσιαστικών ρομαντικών σχέσεων. Αντίθετα, η έρευνα στην ψυχολογία του συναισθηματικού δεσμού υποδηλώνει ότι οι άνθρωποι είναι ικανοί να δημιουργούν πολλαπλούς βαθιούς, συναισθηματικά σημαντικούς δεσμούς κατά τη διάρκεια της ζωής τους.

Αυτό που αλλάζει δεν είναι η ικανότητα να αγαπάμε, αλλά το πλαίσιο στο οποίο εμφανίζεται ο έρωτας. Το στάδιο της ζωής, η συναισθηματική ωριμότητα, οι εξωτερικές πιέσεις και η προσωπική ταυτότητα διαμορφώνουν τον τρόπο με τον οποίο βιώνονται οι σχέσεις.

Η ιδέα ενός μοναδικού «μεγάλου έρωτα» είναι επομένως λιγότερο μια ψυχολογική πραγματικότητα και περισσότερο μια πολιτισμική αφήγηση — η οποία μπορεί να είναι σημαντική, αλλά και περιοριστική αν ληφθεί πολύ κυριολεκτικά.

Τελικά, η ρομαντική σημασία δεν είναι πεπερασμένη. Είναι σωρευτική, εξελισσόμενη και διαμορφώνεται από τις διαφορετικές εκδοχές του εαυτού μας που υπάρχουν στο πέρασμα του χρόνου.