Η Εμίλια Κλαρκ απαντά σε όσους θέλουν να μάθουν πόσο πλήρωνε το «Game of Thrones»

Η Εμίλια Κλαρκ κέρδισε μια περιουσία από το «Game of Thrones», ωστόσο, η ίδια δηλώνει ότι οι φήμες για τους μισθούς των πρωταγωνιστών της σειράς είναι υπερβολικές.

Η ηθοποιός, που υποδύθηκε τη Ντενέρις Ταργκάριεν και στις επτά σεζόν της σειράς του HBO, διευκρίνισε πρόσφατα ότι ο αναφερόμενος μισθός των 300.000 δολαρίων ανά ηθοποιό ανά επεισόδιο ήταν ανακριβής.

«Δεν κερδίσαμε τόσα πολλά», είπε στο Variety. «Μπορείτε να το φανταστείτε; Θα οδηγούσα δύο Porsche!».

«Δεν αισθάνομαι πλέον παγιδευμένη σε αυτό»

Παρ’ όλα αυτά, τα χρήματα που εξασφάλισε της επέτρεψαν να εξοφλήσει το στεγαστικό δάνειο των γονιών της, και εξακολουθεί να εκτιμά τη συμμετοχή της στη σειρά, παρά τα ανάμεικτα συναισθήματα που της προκάλεσε η φήμη που της χάρισε.

«Πέρασα από κάθε είδους περιπέτειες για να φτάσω στο σημείο που βρίσκομαι τώρα, που είναι να μπορώ επιτέλους να νιώθω μεγάλη ευγνωμοσύνη για όλα όσα μου πρόσφερε το Game of Thrones», δήλωσε η Εμίλια Κλαρκ.

«Δεν αισθάνομαι πλέον παγιδευμένη σε αυτό ή στο αποτέλεσμα της συμμετοχής μου σε αυτό. Αισθάνομαι απλά πολύ τυχερή που μου συνέβη αυτό — ακόμα πιο τυχερή που είχα χρόνο να καταλάβω τι ήταν αυτό».

Η Κλαρκ είπε ότι δεν είχε ακούσει για τη σειρά όταν της δόθηκε για πρώτη φορά η ευκαιρία να κάνει οντισιόν.

«[Ο ατζέντης μου] είπε: ‘Έχεις κάνει ποτέ οντισιόν για το Game of Thrones;’ Εγώ απάντησα: ‘Moυ λες ακαταλαβίστικα πράγματα. Δεν έχω ιδέα για τι μιλάμε’», θυμήθηκε. Μόλις πήρε τον ρόλο, όμως, το γιόρτασε: ‘Πραγματικά, έκανα πάρτι για τρεις εβδομάδες’».

«Έχω την αντίληψη ενός 13χρονου για την επιτυχία»

Σε άλλο σημείο της συνέντευξης, η Εμίλια Κλαρκ αναφέρθηκε στην απογοήτευσή της για το γεγονός ότι έχασε το βραβείο Καλύτερης Πρωταγωνίστριας σε Δραματική Σειρά στα βραβεία Emmy το 2019.

«Ντρέπομαι να παραδεχτώ ότι το να μην κερδίσω ένα Emmy ήταν κάτι που με πείραξε πολύ», είπε, προσθέτοντας ότι τότε σκεφτόταν: «Όλοι έχουν ξεπεράσει το Game of Thrones πια — είσαι παλιά είδηση».

Η Κλαρκ δεν πήγε στα πάρτι που ακολούθησαν την τελετή, κάτι για το οποίο τώρα μετανιώνει. «Δεν μου αρέσει αυτός ο άνθρωπος», είπε, σημειώνοντας ότι υποσχέθηκε στον εαυτό της να μην «συμπεριφερθεί ξανά έτσι» στο μέλλον. «Γιατί, προφανώς», πρόσθεσε, «έχω την αντίληψη ενός 13χρονου για την επιτυχία».

*Mε πληροφορίες από: Entertainment Weekly