Κυριακή 08 Φεβρουαρίου 2026
08.02.2026 | 13:00
Με βροχές και πτώση θερμοκρασίας ξεκινά η εβδομάδα
Η Εμίλια Κλαρκ θα είναι για πάντα η Ντενέρις Ταργκέριεν: «Θα είναι ο τίτλος στην επιτύμβια στήλη μου»
Culture Live 08 Φεβρουαρίου 2026, 17:20

«Αν ακυρώσω τη Ντενέρις, ακυρώνω εμένα και τα είκοσί μου. Και δεν το θέλω. Πέρασα υπέροχα», δήλωσε μεταξύ άλλων η Εμίλια Κλαρκ

Η Εμίλια Κλαρκ το λέει χωρίς δράματα: ό,τι κι αν κάνει στο μέλλον, το όνομά της θα είναι για πάντα δεμένο με τη Ντενέρις του Game of Thrones. «Όσο κι αν συνεχίσω να δουλεύω, αυτό θα είναι ο τίτλος στην επιτύμβια στήλη μου», παραδέχεται σε πρόσφατη συνέντευξή της στην El País, στο πλευρό της συμπρωταγωνίστριάς της στο νέο πρότζεκτ Ponies.

Δεν το αντιμετωπίζει, όμως, ως βάρος. «Ήταν μια απίστευτη εμπειρία, μια τρελή ευκαιρία. Κοιτάζω πίσω το Game of Thrones όπως κοιτάς τα χρόνια του σχολείου: άλλοτε νοσταλγία, άλλοτε ‘ουφ, τι τραβήξαμε’. Αν ακυρώσω τη Ντενέρις, ακυρώνω εμένα και τα είκοσί μου. Και δεν το θέλω. Πέρασα υπέροχα».

Δύο «αόρατες» γυναίκες στη Μόσχα

Η νέα της δουλειά είναι το Ponies (SkyShowtime). Μαζί με τη Χέιλι Λου Ρίτσαρντσον υποδύονται δύο Αμερικανίδες που εργάζονται στην πρεσβεία των ΗΠΑ στη Μόσχα του 1977. Όταν οι σύζυγοί τους σκοτώνονται μυστηριωδώς σε αεροπορικό δυστύχημα, στρατολογούνται από τη CIA για να μάθουν τι πραγματικά συνέβη.

Το χαρτί τους; Είναι «PONIES» — people of no interest. Αόρατες. Ασήμαντες. Και γι’ αυτό ιδανικές.

Ρωσικά χωρίς δράκους

Η Μπέα, ο ρόλος της Κλαρκ, μιλά άπταιστα ρωσικά. Η ίδια; Καθόλου. «Οι πραγματικές γλώσσες είναι πολύ πιο δύσκολες από τις φανταστικές», λέει, θυμίζοντας τα Ντοθράκι. «Έμαθα τις ατάκες όσο καλύτερα γινόταν. Και την τελευταία μέρα, ο Άρτιουμ Γκιλζ μού μίλησε ρωσικά και… απάντησα! Ήταν σοκ».

Κατασκοπία με χιούμορ και καρδιά

Το Ponies παίζει με τα κλισέ της κατασκοπίας, αλλά τα ανατρέπει. Ρυθμός, ίντριγκα και μυστικά, αλλά στο κέντρο δύο γυναίκες που μαθαίνουν να στέκονται η μία δίπλα στην άλλη. «Σε κάθε επεισόδιο, στο τέλος, είναι η φιλία τους, η εξέλιξή τους, το νόημα που ψάχνουν», λέει η Ρίτσαρντσον.

Και οι δύο επιμένουν στη σημασία της οπτικής. «Μιλάμε για μια εποχή όπου οι γυναίκες δεν είχαν φωνή», τονίζει η Κλαρκ. «Βλέπουμε μια ιστορικά αποσιωπημένη ομάδα».

Η Ρίτσαρντσον το πάει ένα βήμα παραπέρα: «Τι μπορούν να φέρουν οι γυναίκες στην εξουσία; Ενσυναίσθηση, πολλαπλή σκέψη, χειρισμό καταστάσεων. Είναι καλές σε αυτό επειδή είναι γυναίκες».

Ψυχρός Πόλεμος, ζεστή επικαιρότητα

Μια σειρά για τον Ψυχρό Πόλεμο βγαίνει σε μια περίοδο παγκόσμιας έντασης. Σύμπτωση; «Ναι και όχι», απαντά η Κλαρκ. «Η ιστορία επαναλαμβάνεται. Δεν μιλάμε για πρόβλεψη του μέλλοντος, αλλά για κάτι που έχει ήδη συμβεί — και παραμένει τρομακτικά επίκαιρο». Κι όμως, για εκείνη, το μεγαλύτερο κέρδος είναι αλλού: «Η απόδραση. Αυτό ψάχνω όταν βλέπω τηλεόραση».

Από τη Μόσχα στο Χόλιγουντ

Το αίσθημα του «ξένου» δεν τους είναι άγνωστο. «Στην αρχή έχεις τεράστιο σύνδρομο απατεώνα», λέει η Κλαρκ. «Βάλε με σε μια τελετή βραβείων και μπορεί να νιώσω ότι βρίσκομαι σε εχθρικό έδαφος».

Η Ρίτσαρντσον θυμάται τα 16 της στο Λος Άντζελες: «Γεια σου κόσμε, γεια σου καρχαρίες, γεια σου εγωισμοί. Πρέπει να προστατεύεις τον εαυτό σου χωρίς να κλείνεσαι».

«Μιλάμε για τη βιομηχανία», συνοψίζει η Κλαρκ.

«Για τον κόσμο», συμπληρώνει η Ρίτσαρντσον.

Σύνταξη
