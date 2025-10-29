Από αστέρι του Game of Thrones, παθιασμένος με τις επιστήμες: O Άιζακ Χέμπστεντ-Ράιτ είπε όχι στα εκατομμύρια του Χόλιγουντ

Το ημερολόγιο έγραφε 19 Μαΐου 2019 όταν το 73ο και τελευταίο επεισόδιο του Game of Thrones έκανε την εμφάνισή του στις μικρές οθόνες και προκάλεσε ένα τσουνάμι αντιδράσεων. Το φινάλε της επικής σειράς είχε 13.5 εκατ. θεατές μόνο στις ΗΠΑ, αλλά δεν άφησε κανέναν ικανοποιημένο. Πέρα, μάλλον, από τον Άιζακ Χέμπστεντ-Ράιτ.

Ο ηθοποιός που ενσάρκωσε τον Μπραν Σταρκ, βρέθηκε στο τέλος να γίνει Βασιλιάς του Γουέστερος και μάλλον ήταν ο μοναδικός κερδισμένος από όλους τους ήρωες του Game of Thrones. Μέσα στο επόμενο διάστημα, οι περισσότεροι πρωταγωνιστές εξαργύρωσαν την επιτυχία της επικής σειράς κλείνοντας καλές συμφωνίες σε μεγάλες παραγωγές του Χόλιγουντ.

Ωστόσο, ο Άιζακ Χέμπστεντ-Ράιτ δεν είχε τέτοια σχέδια. Σε αυτά τα έξι χρόνια που έχουν πέσει οι τίτλοι τέλους του GoT, έχει κάνει μόλις μια εμφάνιση στον χώρο του θεάματος – στην ταινία Voyagers του 2021.

Ο 26χρονος ηθοποιός, από τότε που αποφοίτησε από το λύκειο έδειξε την αγάπη του για τη νευροεπιστήμη. Και μόλις ολοκληρώθηκαν τα απαιτητικά γυρίσματα του Game of Thrones, ξεκίνησε τα μαθήματα στο Πανεπιστήμιο του Μπέρμιγχαμ, προτού πάει στο Πανεπιστήμιο του Λονδίνου προκειμένου να επικεντρωθεί στη νευρολογία των οφθαλμικών κινήσεων.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Isaac Hempstead Wright (@isaachwright)

«Νιώθεις ήδη σαν να έχεις ζήσει μια ολόκληρη ζωή και καριέρα, αλλά η αλήθεια είναι ότι η ζωή μου τώρα ξεκινάει. Είμαι μόλις 19 ετών» είχε πει στο GQ το 2019.

Αυτή την περίοδο κάνει κλινική εκπαίδευση στο Λονδίνο, ωστόσο πριν από λίγες ημέρες τα φώτα της δημοσιότητας έπεσαν και πάλι πάνω του – όχι όμως επειδή σκέφτεται να επιστρέψει στην υποκριτική.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Isaac Hempstead Wright (@isaachwright)

Ο Άιζακ Χέμπστεντ-Ράιτ παντρεύτηκε την επί χρόνια σύντροφό του, κάνοντάς το γνωστό στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram. Δεν ήθελε και πολύ για να αναρωτηθούν οι περισσότεροι «τι απέγινε ο άνθρωπος που έμελλε να γίνει Βασιλιάς του Γουέστερος;».