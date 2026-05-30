Επεισόδια στη Βουδαπέστη πριν τον τελικό (vid)
Επεισόδια σημειώθηκαν τα ξημερώματα του Σαββάτου (30/5) στη Βουδαπέστη, ανάμεσα στους οπαδούς της Παρί Σεν Ζερμέν και της Άρσεναλ.
Η Παρί Σεν Ζερμέν και η Άρσεναλ συγκρούονται το Σάββατο (30/05, 19:00) στην Puskas Arena στη Βουδαπέστη και υπόσχονται να προσθέσουν μία ακόμα μαγευτική βραδιά στη φετινή διοργάνωση.
Η κάτοχος του τροπαίου αντιμετωπίζει τους Λονδρέζους που δεν έχουν φτάσει ποτέ σε κατάκτηση Champions League και θα βρεθούν για δεύτερη φορά σε τελικό. Ωστόσο, λίγες ώρες πριν τη σπουδαία αναμέτρηση δεν έλειψαν τα… παρατράγουδα.
Σύμφωνα με τα ρεπορτάζ των τοπικών ΜΜΕ, από τις συμπλοκές μερίδας θερμόαιμων οπαδών της Παρί Σεν Ζεν και της Άρσεναλ υπήρχαν μικροτραυματισμοί, με την ουγγρική αστυνομία να χρειάζεται να επέμβει για να επιβάλλει την τάξη και να εξομαλυνθεί η κατάσταση.
Δείτε βίντεο με τα επεισόδια από τη Βουδαπέστη πριν τον τελικό του Champions League:
30.05.2026, Street Fight before UCL final, Paris SG🇫🇷 vs Arsenal🏴, ~30×30, lads on the street, win Paris (PSG HOOLIGANS), Good and fair fight, click here for more: https://t.co/KkeUtux0b2
All in one place. Tap to download.
🔗 https://t.co/FXnrFRp1rX pic.twitter.com/brX5nM6uoX
— Hooligans.cz Official (@hooliganscz1999) May 30, 2026
