30.05.2026 | 00:07
Ελεύθεροι οι 12 συλληφθέντες για τις παράνομες επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ στην Κρήτη
Champions League: Ο τελικός που μπορεί να αλλάξει την ιστορία του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου
Ποδόσφαιρο 29 Μαΐου 2026, 22:15

Champions League: Ο τελικός που μπορεί να αλλάξει την ιστορία του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου

Το βράδυ της 30ής Μαΐου στη Βουδαπέστη δεν θα κριθεί απλώς ένας ακόμη τίτλος Champions League.

Γιώργος Μαζιάς
Από τη μία πλευρά βρίσκεται η Παρί Σεν Ζερμέν του Ουσμάν Ντεμπελέ, του Χβίτσα Κβαρατσχέλια και του Λουίς Ενρίκε, η ομάδα που πλέον δεν στηρίζεται μόνο στα αστέρια και στη λάμψη, αλλά σε μία ολοκληρωμένη ποδοσφαιρική μηχανή που μοιάζει σχεδόν ασταμάτητη.  Από την άλλη, η Άρσεναλ του Μίκελ Αρτέτα επιστρέφει στον τελικό του Champions League είκοσι χρόνια μετά την τελευταία της παρουσία, εκπροσωπώντας τη νέα γενιά του αγγλικού ποδοσφαίρου: πιο ώριμη, πιο ισορροπημένη και πιο ανταγωνιστική από ποτέ.

Ο τελικός της Βουδαπέστης μοιάζει με σύγκρουση δύο διαφορετικών αφηγήσεων. Η Παρί κυνηγά τη μονιμοποίηση της κυριαρχίας της. Η Άρσεναλ αναζητά τη λύτρωση.

Για πολλά χρόνια η Παρί Σεν Ζερμέν αντιμετωπιζόταν ως το απόλυτο project του σύγχρονου ποδοσφαίρου: ατελείωτα χρήματα, τεράστια ονόματα, αλλά χωρίς την ευρωπαϊκή καταξίωση που αναζητούσε. Η κατάκτηση του Champions League την περασμένη σεζόν άλλαξε τα πάντα. Και τώρα, η ομάδα του Λουίς Ενρίκε έχει μπροστά της την ευκαιρία να πετύχει κάτι που ελάχιστοι κατάφεραν στη σύγχρονη εποχή: back-to-back τίτλους.

Η στατιστική αποτυπώνει τη μεταμόρφωση. Η Παρί έχει αποκλείσει πέντε συνεχόμενες αγγλικές ομάδες σε νοκ άουτ φάσεις Champions League, μεταξύ αυτών τις Λίβερπουλ, Τσέλσι, Άστον Βίλα και φυσικά την ίδια την Άρσεναλ. Παράλληλα, έχει χάσει μόλις δύο από τα τελευταία 17 παιχνίδια της στη νοκ άουτ φάση της διοργάνωσης.

Ακόμη πιο εντυπωσιακή είναι η παραγωγικότητά της. Οι Παριζιάνοι έχουν ήδη πετύχει 44 γκολ στη φετινή διοργάνωση και απέχουν μόλις ένα από το ιστορικό ρεκόρ της Μπαρτσελόνα της σεζόν 1999-2000. Η επιθετική τους λειτουργία θυμίζει ομάδα που παίζει χωρίς φόβο και χωρίς περιορισμούς.

Το μεγαλύτερο όπλο αυτής της Παρί είναι ίσως η ισορροπία της. Ο Ντεμπελέ πραγματοποιεί την πιο ώριμη και καθοριστική ευρωπαϊκή σεζόν της καριέρας του. Ο Κβαρατσχέλια έχει εξελιχθεί σε απόλυτο ηγέτη, με δέκα γκολ και τρεις ασίστ στη νοκ άουτ φάση, ενώ οι Ζοάο Νέβες, Βιτίνια και Ζαΐρ-Εμερί αποτελούν την καρδιά μίας μεσαίας γραμμής που συνδυάζει ένταση, ποιότητα και ταχύτητα.

Η εικόνα της Παρί δεν θυμίζει πλέον «ομάδα σταρ». Θυμίζει πρωταθλήτρια αυτοκρατορία.

Στο Λονδίνο, η λέξη «Champions League» κουβαλούσε για χρόνια μία αίσθηση ανεκπλήρωτου ονείρου. Ο χαμένος τελικός του 2006 απέναντι στη Μπαρτσελόνα είχε αφήσει βαθύ τραύμα στην ιστορία της Άρσεναλ. Τώρα όμως, η ομάδα του Μικέλ Αρτέτα επιστρέφει διαφορετική.

Η φετινή πορεία των «κανονιέρηδων» είναι σχεδόν αψεγάδιαστη. Παραμένουν αήττητοι στη διοργάνωση, με 11 νίκες και τρεις ισοπαλίες, κάτι που δεν είχε καταφέρει ποτέ άλλη ομάδα στις πρώτες 14 αναμετρήσεις μίας σεζόν Champions League.

Ακόμη πιο εντυπωσιακή είναι η αμυντική της συνέπεια. Η Άρσεναλ έχει κρατήσει εννέα clean sheets και απέχει μόλις ένα από το ιστορικό ρεκόρ της διοργάνωσης. Η παρουσία του Γκάμπριελ στην άμυνα, η σταθερότητα του Νταβίντ Ράγια κάτω από τα δοκάρια και η τακτική πειθαρχία που έχει επιβάλει ο Αρτέτα έχουν μετατρέψει την ομάδα σε μία από τις πιο σκληρές και αποτελεσματικές αμυντικά παρουσίες στην Ευρώπη.

Παράλληλα, η Άρσεναλ διαθέτει πλέον και προσωπικότητες μεγάλων αγώνων. Ο Μπουκαγιό Σακά είναι έτοιμος να γίνει ο απόλυτος ηγέτης της νέας γενιάς του αγγλικού ποδοσφαίρου, ο Μάρτιν Όντεγκαρντ καθορίζει τον ρυθμό και ο νεαρός Μαϊλς Λιούις-Σκέλι συμβολίζει το μέλλον ενός συλλόγου που επένδυσε ξανά στις ακαδημίες και στη μακροχρόνια ανάπτυξη.

Για την Άρσεναλ, ο τελικός της Βουδαπέστης δεν είναι μόνο μία ευκαιρία για τίτλο. Είναι μία προσπάθεια ιστορικής αποκατάστασης.

Η μάχη των δύο Ισπανών

Ένα από τα πιο ενδιαφέροντα στοιχεία του τελικού είναι ότι απέναντι θα βρεθούν δύο Ισπανοί προπονητές, οι οποίοι όμως εκπροσωπούν εντελώς διαφορετικές σχολές σκέψης.

Ο Λουίς Ενρίκε είναι ο άνθρωπος του ελεγχόμενου χάους. Θέλει η ομάδα του να πιέζει, να επιτίθεται συνεχώς και να κυριαρχεί μέσω της έντασης. Ο Μικέλ Αρτέτα, αντίθετα, έχτισε την Άρσεναλ πάνω στη δομή, στις αποστάσεις και στην τακτική λεπτομέρεια.

Η μονομαχία τους θυμίζει σε αρκετά σημεία τη σύγκρουση δύο διαφορετικών ποδοσφαιρικών πολιτισμών. Η Παρί θέλει να σε πνίξει. Η Άρσεναλ θέλει να σε ελέγξει.

Ένας τελικός γεμάτος ιστορία

Ο τελικός της Βουδαπέστης θα γράψει ιστορία ό,τι κι αν συμβεί. Είναι ο πρώτος μεγάλος ευρωπαϊκός τελικός μεταξύ γαλλικής και αγγλικής ομάδας, ενώ μόλις για τέταρτη φορά στην ιστορία του Κυπέλλου Πρωταθλητριών συναντώνται δύο ομάδες από πρωτεύουσες χωρών.

Η Παρί κυνηγά να εδραιωθεί ως η νέα μεγάλη δύναμη της Ευρώπης. Η Άρσεναλ θέλει να επιστρέψει στην κορυφή ύστερα από δεκαετίες αναμονής.

Και ίσως αυτό να είναι το πιο συναρπαστικό στοιχείο αυτού του τελικού: δεν υπάρχει μόνο ένας τίτλος στο τραπέζι. Υπάρχει η δυνατότητα να αλλάξει ολόκληρη η ιστορική αφήγηση δύο συλλόγων.

Wall Street: Σε νέα ιστορικά υψηλά οι τρεις δείκτες, αισιοδοξία για συμφωνία στη Μ. Ανατολή

Wall Street: Σε νέα ιστορικά υψηλά οι τρεις δείκτες, αισιοδοξία για συμφωνία στη Μ. Ανατολή

Green noise: Τι είναι και γιατί θα γίνει το αγαπημένο σας sleep hack

Green noise: Τι είναι και γιατί θα γίνει το αγαπημένο σας sleep hack

Αερομεταφορές: Πώς αποτυπώνεται στην οικονομία της ΕΕ η κρίση από τον πόλεμο στη Μ. Ανατολή

Αερομεταφορές: Πώς αποτυπώνεται στην οικονομία της ΕΕ η κρίση από τον πόλεμο στη Μ. Ανατολή

Η Μαρία Παπαγεωργίου ανεβαίνει στη σκηνή του Θεάτρου «Δόρα Στράτου

Μια βραδιά στο κέντρο της πόλης γεμάτη τραγούδια, ιστορίες και μουσικές που έχουν καθιερώσει την Μαρία Παπαγεωργίου ως μία από τις σημαντικότερες ερμηνεύτριες και δημιουργούς της γενιάς της.

Η Αγγλία στο κατώφλι ενός ιστορικού ευρωπαϊκού τρεμπλ – Η Άρσεναλ κυνηγά το επίτευγμα που μόνο η ιταλική Serie A κατάφερε το 1990
Champions League 28.05.26

Η Αγγλία στο κατώφλι ενός ιστορικού ευρωπαϊκού τρεμπλ – Η Άρσεναλ κυνηγά το επίτευγμα που μόνο η ιταλική Serie A κατάφερε το 1990

Η Άρσεναλ παίζει το βράδυ του Σαββάτου στον τελικό του Champions League απέναντι στην Παρί Σεν Ζερμέν και ολόκληρο το αγγλικό ποδόσφαιρο περιμένει μια νίκη που μπορεί να γράψει ιστορία σε ευρωπαϊκό επίπεδο

Μπαρτσελόνα – Λιόν 4-0: Πρωταθλήτριες Ευρώπης στο ποδόσφαιρο γυναικών οι Καταλανές (vid)
Champions League 23.05.26

Μπαρτσελόνα – Λιόν 4-0: Πρωταθλήτριες Ευρώπης στο ποδόσφαιρο γυναικών οι Καταλανές (vid)

Στην κορυφή της Ευρώπης επέστρεψε μετά από δύο χρόνια απουσίας η Μπαρτσελόνα, με την καταλανική ομάδα να νικά 4-0 τη Λιόν στον τελικό του Champions League γυναικών.

Ο «δρόμος» τώρα οδηγεί στα αστέρια
On Field 17.05.26

Ο «δρόμος» τώρα οδηγεί στα αστέρια

Ο Ολυμπιακός θα παίξει στα προκριματικά του Champions League κι έχει τον τρόπο για να «απογειώσει» την επόμενη σεζόν του, με μια πρόκριση στην League Phase της κορυφαίας ευρωπαϊκής διοργάνωσης

Η Χεζμπολάχ έχει βάλει στο στόχαστρο Ισραηλινούς αξιωματικούς με χρήση drone
Κόσμος 30.05.26

Η Χεζμπολάχ έχει βάλει στο στόχαστρο Ισραηλινούς αξιωματικούς με χρήση drone

Με τα drones οπτικών ινών ή «drones αυτοκτονίας» ως αιχμή του δόρατος έναντι των ισραηλινών στρατιωτών στον Λίβανο, ισραηλινή έκθεση βλέπει μετατόπιση στην στρατηγική της Χεζμπολάχ

Στολίσκος για τη Γάζα: Η Γαλλία θα διερευνήσει δικαστικά τις καταγγελίες για κακοποίηση υπηκόων της στο Ισραήλ
Εισαγγελική έρευνα 30.05.26

Στολίσκος για τη Γάζα: Η Γαλλία θα διερευνήσει δικαστικά τις καταγγελίες για κακοποίηση υπηκόων της στο Ισραήλ

Ο υπουργός Εξωτερικών, Ζαν-Νοέλ Μπαρό, δήλωσε ότι ζητήθηκε από εισαγγελέα να διερευνήσει τα καταγγελλόμενα. Ακτιβιστές που μετείχαν στον Στολίσκο έχουν μιλήσει για ταπεινώσεις, βιασμούς και βασανιστήρια.

Αυξάνονται οι προειδοποιήσεις έλλειψης καυσίμων το καλοκαίρι αν παραμείνει κλειστό το Ορμούζ
Κόσμος 30.05.26

Αυξάνονται οι προειδοποιήσεις έλλειψης καυσίμων το καλοκαίρι αν παραμείνει κλειστό το Ορμούζ

Διεθνείς οικονομικοί οργανισμοί προειδοποιούν πως αν συνεχιστεί το παράλληλο κλείσιμο των Στενών του Ορμούζ από ΗΠΑ και Ιράν, ενδέχεται να υπάρξουν παγκόσμιες ελλείψεις καυσίμων

Ανδρουλάκης: Ο Νίκος Ταγαράς υπήρξε ένας μετριοπαθής πολιτικός, που τίμησε το Κοινοβούλιο με τη στάση του
ΠΑΣΟΚ 30.05.26

Ανδρουλάκης: Ο Νίκος Ταγαράς υπήρξε ένας μετριοπαθής πολιτικός, που τίμησε το Κοινοβούλιο με τη στάση του

«Απευθύνω τα ειλικρινή μου συλλυπητήρια στην οικογένεια του υφυπουργού Νίκου Ταγαρά και στους συναδέλφους βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας», τόνισε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ - ΚΙΝΑΛ, Νίκος Ανδρουλάκης

30 Μαΐου 2024, ώρα 12:34 π.μ., ο χρόνος σταμάτησε, η λύτρωση ήρθε, ο Ολυμπιακός έγραψε (την) ιστορία
On Field 29.05.26

30 Μαΐου 2024, ώρα 12:34 π.μ., ο χρόνος σταμάτησε, η λύτρωση ήρθε, ο Ολυμπιακός έγραψε (την) ιστορία

Τι κι αν πέρασαν δύο χρόνια. Τι κι αν διεκδίκησες ευρωπαϊκό τίτλο στις 29/05/2024 και τον κατέκτησες στις 30/05. Όλα είναι γραμμένα. Όλα έγιναν. Δεν είναι όνειρο. Κι ας το ζουν όλοι ως τέτοιο. Ακόμη και σήμερα. Μέχρι το... επόμενο. Διότι ο Ολυμπιακός αυτός είναι.

Κέντρο Κένεντι: Δικαστήριο διέταξε να αφαιρεθεί το όνομα του Ντόναλντ Τραμπ από τον τίτλο του
ΗΠΑ 29.05.26

Κέντρο Κένεντι: Δικαστήριο διέταξε να αφαιρεθεί το όνομα του Ντόναλντ Τραμπ από τον τίτλο του

Δικαστής διέταξε την αφαίρεση του ονόματος του Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ από το Κέντρο Κένεντι. Έκρινε ότι αυτός ο εμβληματικός χώρος της Ουάσιγκτον δεν μπορεί να μετονομαστεί χωρίς πράξη του Κογκρέσου.

Ομάν: Η έκρηξη οργής του Τραμπ φέρνει στο προσκήνιο την «Ελβετία της Μέσης Ανατολής»
Ομάν 29.05.26

Η έκρηξη οργής του Τραμπ φέρνει στο προσκήνιο την «Ελβετία της Μέσης Ανατολής»

Γεωπολιτικοί αναλυτές ανέφεραν ότι οι απειλές των ΗΠΑ εναντίον του Ομάν, ενός στενού εταίρου σε θέματα οικονομίας και ασφάλειας, σηματοδοτούν μια εξαιρετικά ασυνήθιστη αλλαγή στάσης

Ο Ρόμπερτ Πάτινσον γίνεται ο παρουσιαστής του ριάλιτι «To Catch a Predator»
Κάμερες παντού; 29.05.26

Ο Ρόμπερτ Πάτινσον ενσαρκώνει έναν παρουσιαστή ριάλιτι που κυνηγάει ενήλικους που επιδιώκουν σεξ με ανήλικα

Το «Primetime» με πρωταγωνιστή τον Ρόμπερτ Πάτινσον είναι μια επερχόμενη βιογραφική ταινία του σκηνοθέτη Λανς Όπενχαϊμ, βασισμένη στο ριάλιτι σόου του Dateline NBC «To Catch a Predator».

Το δύσκολο καλοκαίρι του καταναλωτή – Ο πληθωρισμός μόνο προς τα πάνω μπορεί να κινηθεί
Προς άνοδο επιτοκίων 29.05.26

Το δύσκολο καλοκαίρι του καταναλωτή – Ο πληθωρισμός μόνο προς τα πάνω μπορεί να κινηθεί

Την ώρα που όλα τα βλέμματα έχουν στραφεί στη διαπραγμάτευση για το τέλος του πολέμου στο Ιράν, οι δημοσιονομικές αρχές στις ΗΠΑ και την ΕΕ προειδοποιούν: Οι τιμές δεν θα πέσουν, ακόμη και ο πόλεμος τελειώσει τώρα.

Unicef: Το σχέδιο του Ισραήλ να επεκτείνει τον έλεγχό του στη Γάζα θα επιδεινώσει την κατάσταση των παιδιών
Μέση Ανατολή 29.05.26

Unicef: Το σχέδιο του Ισραήλ να επεκτείνει τον έλεγχό του στη Γάζα θα επιδεινώσει την κατάσταση των παιδιών

Σύμφωνα με τη Unicef, η απόφαση Νετανιάχου να θέσει υπό ισραηλινό έλεγχο το 70% της Λωρίδας της Γάζας, το μόνο που θα πετύχει είναι να επιδεινώσει την κατάσταση για τα παιδιά, που ήδη υποφέρουν από ασθένειες.

Μήπως οι ΑΙ Αgents αποκτούν ταξική συνείδηση; Πώς η υπερεργασία τους στρέφει στον μαρξισμό
Επιστημονικό πείραμα 29.05.26

Μήπως οι ΑΙ Αgents αποκτούν ταξική συνείδηση; Πώς η υπερεργασία τους στρέφει στον μαρξισμό

Ερευνητές στο πανεπιστήμιο του Στάνφορντ, διαπίστωσαν ότι οι ΑΙ Αgents που υποβάλλονται σε συνθήκες υπερ-εργασίας, υιοθετούν μαρξιστική ρητορική.

Τασούλας, Μητσοτάκης, Κακλαμάνης και κυβερνητικά στελέχη αποχαιρετούν τον Νίκο Ταγαρά
Θλίψη 29.05.26 Upd: 23:03

Τασούλας, Μητσοτάκης, Κακλαμάνης και κυβερνητικά στελέχη αποχαιρετούν τον Νίκο Ταγαρά

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, ο πρωθυπουργός, ο πρόεδρος της Βουλής και στελέχη της κυβέρνησης εκφράζουν τα συλλυπητήριά τους για τον θάνατο του Νίκου Ταγαρά, όπου έδινε μάχη με τον καρκίνο

«Έγραψε» το ρεκόρ η ΔΕΗ, η χρυσή «ευαισθησία» της Alpha, πάντα… έτοιμος ο Boujnah, εγκρίσεις για Metlen, κλείνει (;) deal CrediaBank – Ευρώπη, η ευρώ- επιτυχία της Λαζαράκου

Διακοπές για λίγους: Έρχονται νέες αυξήσεις έως 20% στα ακτοπλοϊκά εισιτήρια – Σοκάρουν οι τιμές των αεροπορικών

Γιατί μας ευχαριστεί ο Τραμπ; Τι κρύβει η ατάκα-σφραγίδα του στο «Truth Social»

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Ποιος είναι ο Τζόναθαν Αντίκ, ο γιος του ιδρυτή της Mango που κατηγορείται για το θάνατο του πατέρα του

Μεταβολική υγεία: Το κλειδί για καλύτερη διάθεση και καθαρή σκέψη;

Τι πραγματικά χρειάζεσαι στη βαλίτσα του μαιευτηρίου

Τα «ψιλά» γράμματα στα τιμολόγια ρεύματος

