Ο Ολυμπιακός ξεκινά τα προκριματικά του Champions League από τον Γ’ γύρο
Champions League 24 Μαΐου 2026, 20:17

Έναν ολόκληρο γύρο κέρδισε ο Ολυμπιακός από τα καλοκαιρινά προκριματικά του Champions League, αφού η Άστον Βίλα τον έστειλε απευθείας στην Γ' φάση του League Path.

Άκης Στρατόπουλος
Το Μάντσεστερ Σίτι – Άστον Βίλα, το τελευταίο ματς του θρυλικού Πεπ Γκουαρδιόλα στον πάγκο των «πολιτών» είχε και τεράστιο ελληνικό ενδιαφέρον, αφού ο Ολυμπιακός περίμενε να δει την θέση που θα τερμάτιζε η κάτοχος του Europa League ώστε να μάθει σε ποια φάση θα μπει και αυτός με τη σειρά του στα καλοκαιρινά προκριματικά του Champions League λόγω του rebalancing.

Η ομάδα του Ουνάι Έμερι πήρε τη νίκη (1-2) στο «Etihad» στο «αντίο» του Πεπ και σε συνδυασμό με την ισοπαλία της Λίβερπουλ, έκανε το δώρο στον Ολυμπιακό! Τερμάτισε στην 4η θέση της Premier League και από τη στιγμή που είχε κατακτήσει και το Europa League, εξασφάλισε στους «ερυθρόλευκους» ότι θα ξεκινήσουν από τον Γ’ προκριματικό γύρο του Champions League και όχι από τον Β΄.

Στις 4 ή 5 Αυγούστου παίζει το πρώτο ματς ο Ολυμπιακός

Κοινώς, ο Ολυμπιακός κερδίζει έναν γύρο και μπαίνει στην καλοκαιρινή διαδικασία μια φάση αργότερα, με τα πρώτα παιχνίδια να είναι προγραμματισμένα για τις 4 ή 5 Αυγούστου και την κλήρωση στις 3/8, με τους Πειραιώτες να είναι στους ισχυρούς. Μοιραία λοιπόν, οι «ερυθρόλευκοι» κερδίζουν και… μέρες από τις διακοπές τους, αφού τώρα η προετοιμασία τους θα ξεκινήσει αργότερα από ότι θα ίσχυε στο άλλο ενδεχόμενο και συγκεκριμένα στις 29 Ιουνίου. Μια εβδομάδα μετά την «πρώτη» στον Ρέντη η ομάδα θα αναχωρήσει και για το βασικό στάδιο της προετοιμασίας της στην Ολλανδία.

Εξασφαλισμένη η League Phase στο Europa

Το προφανές είναι ότι ο στόχος του Ολυμπιακού από το καλοκαίρι που ακολουθεί, είναι να μπει και πάλι εκεί που ανήκει: στη League Phase του Champions League. Για να συμβεί αυτό, θα πρέπει να κάνει δύο προκρίσεις, μία στον Γ’ προκριματικό γύρο και μία στα Playoffs του Champions League που θα ακολουθήσουν.

Ωστόσο, το γεγονός ότι ξεκινά από τον Γ’ προκριματικό, του εξασφαλίζει και ένα τεράστιο μαξιλαράκι ασφαλείας για την ευρωπαϊκή σεζόν του. Συγκεκριμένα, αν αποκλειστεί στον Γ’ προκριματικό, τότε από εκεί «πέφτει» απευθείας στη League Phase του Europa League, χωρίς άλλη… ενδιάμεση στάση. Αν πάλι περάσει στα Playoffs και αποκλειστεί εκεί, φυσικά και πάλι συνεχίζει στην κυρίως φάση του Europa.

Ευρώπη: Οι κρίσεις, που η μια διαδέχεται την άλλη, και η νέα κανονικότητα για τους «27»

Το νόημα στη ζωή: Γιατί αξίζει να το βρεις

Κρήτη: Τα 6 mega projects των 2,2 δισ. ευρώ που αλλάζουν τον χάρτη του τουρισμού

Μπαρτσελόνα – Λιόν 4-0: Πρωταθλήτριες Ευρώπης στο ποδόσφαιρο γυναικών οι Καταλανές (vid)
Champions League 23.05.26

Στην κορυφή της Ευρώπης επέστρεψε μετά από δύο χρόνια απουσίας η Μπαρτσελόνα, με την καταλανική ομάδα να νικά 4-0 τη Λιόν στον τελικό του Champions League γυναικών.

Άκης Στρατόπουλος
Ο «δρόμος» τώρα οδηγεί στα αστέρια
On Field 17.05.26

Ο Ολυμπιακός θα παίξει στα προκριματικά του Champions League κι έχει τον τρόπο για να «απογειώσει» την επόμενη σεζόν του, με μια πρόκριση στην League Phase της κορυφαίας ευρωπαϊκής διοργάνωσης

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Σάλος στη Γερμανία για τον Ζοάο Πινιέιρο: «Σκάνδαλο στο Μόναχο»
Champions League 07.05.26

Οργή σε Μόναχο και γερμανικά ΜΜΕ για τις αποφάσεις του Πορτογάλου διαιτητή, Ζοάο Πινιέιρο στο 1-1 με την Παρί Σεν Ζερμέν – Στο επίκεντρο οι φάσεις με Νούνο Μέντες και Ζοάο Νέβες, σκληρές δηλώσεις από τη διοίκηση και τον Κομπανί

Γιώργος Μαζιάς
Κβίτσα Κβαρατσέλια: Santa… Kvaradona
Champions League 07.05.26

Ο Κβίτσα Κβαρατσέλια είναι ο βασιλιάς της Ευρώπης. Με αποδείξεις…

Διονύσης Δελλής
Μπάγερν-Παρί 1-1: Θριαμβευτές οι Γάλλοι, πήραν το εισιτήριο για τον τελικό του Champions League (vid)
Champions League 07.05.26

Η Παρί προηγήθηκε με τον Ντεμπελέ στο 3', η Μπάγερν ισοφάρισε στο 94', όμως οι φιλοξενούμενοι πήραν το εισιτήριο για τον τελικό και θα διεκδικήσιυν δεύτερη σερί χρονιά το Champions League κόντρα στην Αρσεναλ.

Champions League 06.05.26

LIVE: Μπάγερν Μονάχου – Παρί Σεν Ζερμέν. Παρακολουθήστε live στις 22:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Μπάγερν Μονάχου – Παρί Σεν Ζερμέν για τη ρεβάνς των ημιτελικών του Champions League. Τηλεοπτικά από MEGA και COSMOTE SPORT 1.

Άρσεναλ, η τέχνη του να υποφέρεις
On Field 06.05.26

Από τους Ανίκητους του Βενγκέρ, στους... ανίκανους και σήμερα στους «Αθάνατους» του Αρτέτα, η μέθοδος του πόνου και του μαρτυρίου είναι αυτή που οδηγεί την Άρσεναλ προς τη Γη της ποδοσφαιρικής Επαγγελίας.

Άκης Στρατόπουλος
Ο Σιμεόνε παραδέχθηκε την Άρσεναλ: «Άξιζε να προκριθεί, δεν αποκλειστήκαμε λόγω διαιτησίας»
Champions League 06.05.26

Το Άρσεναλ – Ατλέτικο δεν αποτέλεσε εξαίρεση και η κουβέντα για την διαιτησία του Γερμανού Ζίμπερτ ήταν... έντονη, ωστόσο ο Ντιέγκο Σιμεόνε την «τελείωσε» με μια σπουδαία παραδοχή για την ομάδα του Αρτέτα...

Αεροπορικά καύσιμα: Επιχείρηση «σώστε το καλοκαίρι» – Ο «στεγνός» Ιούλιος απομακρύνεται…
Οι εξελίξεις 24.05.26

Με τις τιμές του πετρελαίου να κινούνται μεν πτωτικά αλλά πάνω από τα 100 δολάρια το βαρέλι τα βλέμματα στρέφονται στον κίνδυνο μιας ενδεχόμενης σοβαρής κρίσης εφοδιασμού σε καύσιμα αεροσκαφών (το καλοκαίρι) με όλα τα σενάρια να βρίσκονται στο τραπέζι αλλά ένα από αυτά έχει αρχίσει να κερδίζει έδαφος…

Στράτος Ιωακείμ
Αφοπλισμός θα σήμαινε «ολοκληρωτική καταστροφή» λέει η Χεζμπολάχ – Ελπίζει σε συμφωνία που να περιλαμβάνει τον Λίβανο
Μέση Ανατολή 24.05.26

«Ο αφοπλισμός της Χεζμπολάχ σημαίνει ολοκληρωτική καταστροφή και δεν μπορούμε να τον δεχθούμε», δήλωσε ο Ναΐμ Κάσεμ σε τηλεοπτική ομιλία του.

Ανταρσία στη μόδα; Η προφητεία της Μιράντα Πρίστλι, το Met Gala και το ανίερο προξενιό με τους Μπέζος
Πόλεμος 24.05.26

Το φετινό ανοιξιάτικο Met Gala εξελίχθηκε στην πιο εκρηκτική και αμφιλεγόμενη διοργάνωση στην ιστορία του θεσμού, φέρνοντας στο φως τη βαθιά ρήξη ανάμεσα στην ελίτ της μόδας και την κοινή γνώμη για τους Μπέζος

Λουκάς Καρνής
Οι δικαιολογίες Τραμπ για το ρεσάλτο στην Κούβα – «Ε, μην προσβάλλετε τη νοημοσύνη μας»
Ακρότητες 24.05.26

Ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ Μάρκο Ρούμπιο θεωρεί πως δεν είναι μεγάλη η πιθανότητα για τις προοπτικές μιας συμφωνίας με την Κούβα τη στιγμή που ο αμερικανικός στρατός βρίσκεται σε ετοιμότητα επέμβασης.

Βαγγέλης Γεωργίου
Η συμφωνία ΗΠΑ-Ιράν θα χρειαστεί μέρες – «Όλα πρέπει να γίνουν σωστά», λέει ο Τραμπ
Δύσκολο παζλ 24.05.26

Πρόοδο στις διαπραγματεύσεις ΗΠΑ-Ιράν, βλέπει ο Λευκός Οίκος, αμερικανικά εμπόδια η Τεχεράνη. Η συμφωνία δεν αναμένεται να υπογραφεί εντός της ημέρας, καθώς ο Τραμπ υποστήριξε ότι όλα «πρέπει να γίνουν σωστά».

Αρχοντία Κάτσουρα
Ο Νέστρουπ για να πετύχει, χρειάζεται και υποστήριξη
Παναθηναϊκός 24.05.26

Η επιτυχία του Γιάκομπ Νέστρουπ στον Παναθηναϊκό, δεν εξαρτάται μόνο από τον ίδιο. Θα χρειαστεί τη βοήθεια όλου του συλλόγου, από τον ιδιοκτήτη μέχρι τον πιο χαμηλόβαθμο εργαζόμενο.

Χαράλαμπος Τσιμπίδας
Παναγιώτης Αγγελόπουλος: «Πήγα για τρέξιμο το πρωί, δεν έχω άγχος για τον τελικό» (vid)
Euroleague 24.05.26

Ο εκ των διοικητικών ηγετών της ΚΑΕ Ολυμπιακός, Παναγιώτης Αγγελόπουλος έφτασε στο Telekom Center Athens για τον τελικό με τη Ρεάλ και σημείωσε πως δεν έχει άγχος για το μεγάλο ματς.

Πατροκτονία στη Mango; To μίσος των Αντίκ, η εμμονή με το χρήμα και τα 7 στοιχεία που «δείχνουν» δολοφονία
Δυναστεία 24.05.26

Η δικαστική έρευνα για τον θάνατο του Ισάκ Αντίκ, ιδρυτή της Mango και πλουσιότερου ανθρώπου στην Καταλονία, εξελίσσεται σε ένα πρωτοφανές σκοτεινό θρίλερ γράφει η El Pais

Λουκάς Καρνής
Τσουκαλάς: Για να κρατήσουν τους μισθούς τους βουλευτές της ΝΔ, η χώρα μπορεί να χάσει κονδύλια
ΠΑΣΟΚ 24.05.26

«Η κυβέρνηση επιλέγει την ορμπανοποίηση και μπορεί να έχουμε τις συνέπειες και στη δημοκρατία και στην οικονομία», επισήμανε ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ - ΚΙΝΑΛ, Κώστας Τσουκαλάς

Καιρός: Θερμοκρασίες που θα έχουν μπροστά τον αριθμό 3 πριν το τριήμερο του Αγίου Πνεύματος
Πρόγνωση 24.05.26

Αστάθεια θα παρουσιάσει ο καιρός στο ξεκίνημα της νέας εβδομάδας. Σταδιακή άνοδο της θερμοκρασίας από την Τρίτη. Η πρόγνωση του καιρού για τις επόμενες ημέρες από τον Γιάννη Καλλιάνο.

Πάτρα: Επεισοδιακή σύλληψη 35χρονου για ενδοοικογενειακή βία σε βάρος της ανήλικης συντρόφου του
Ελλάδα 24.05.26

Ο 35χρονος επιχειρηματίας είχε απασχολήσει τις Αρχές για ενδοοικογενειακή βία το 2024, καθώς και για υποθέσεις ναρκωτικών, για χορήγηση αλκοόλ σε ανήλικους και για παραβάσεις ΚΟΚ.

Αναστασία Σταματοπούλου
«Έγραψε» το ρεκόρ η ΔΕΗ, η χρυσή «ευαισθησία» της Alpha, πάντα… έτοιμος ο Boujnah, εγκρίσεις για Metlen, κλείνει (;) deal CrediaBank – Ευρώπη, η ευρώ- επιτυχία της Λαζαράκου

Διακοπές για λίγους: Έρχονται νέες αυξήσεις έως 20% στα ακτοπλοϊκά εισιτήρια – Σοκάρουν οι τιμές των αεροπορικών

Γιατί μας ευχαριστεί ο Τραμπ; Τι κρύβει η ατάκα-σφραγίδα του στο «Truth Social»

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Ποιος είναι ο Τζόναθαν Αντίκ, ο γιος του ιδρυτή της Mango που κατηγορείται για το θάνατο του πατέρα του

Μεταβολική υγεία: Το κλειδί για καλύτερη διάθεση και καθαρή σκέψη;

Τι πραγματικά χρειάζεσαι στη βαλίτσα του μαιευτηρίου

Τα «ψιλά» γράμματα στα τιμολόγια ρεύματος

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

