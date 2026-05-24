Ο Ολυμπιακός «βλέπει» Πρέμιερ Λιγκ

Τα πάντα γύρω από την έναρξη της προετοιμασίας και το πόσους προκριματικούς θα χρειαστεί να δώσει ο Ολυμπιακός το καλοκαίρι για να βρεθεί στην Λιγκ Φέις του Τσάμπιονς Λιγκ που είναι ο πρώτος του στόχος θα τα μάθει σήμερα.

Γίνεται η τελευταία αγωνιστική της Πρέμιερ Λιγκ και από τα αποτελέσματά της θα εξαρτηθούν τα πάντα και για τον Ολυμπιακό. Αν ο Ολυμπιακός θα ξεκινήσει από τον τρίτο προκριματικό γύρο του Τσάμπιονς Λιγκ ή αν θα χρειαστεί να δώσει ακόμη έναν γύρο νωρίτερα (21 ή 22 Ιουλίου το πρώτο ματς) θα εξαρτηθεί από την τελική θέση της Άστον Βίλα που αντιμετωπίζει το απόγευμα εκτός έδρας τη Μάντσεστερ Σίτι. Η ομάδα του Ουνάι Έμερι χρειάζεται έστω έναν βαθμό ή να μην κερδίσει η Λίβερπουλ την Μπρέντφορντ, ώστε να τερματίσει στην τέταρτη θέση της Πρέμιερ Λιγκ.

Σε αυτή την περίπτωση, ο Ολυμπιακός θα αποφύγει έναν προκριματικό γύρο και θα ξεκινήσει την ευρωπαϊκή του πορεία από τον γ’ προκριματικό (4 ή 5 Αυγούστου). Αν συμβεί αυτό, οι Πειραιώτες θα αρχίσουν προετοιμασία στις 29 Ιουνίου και περίπου μία εβδομάδα αργότερα θα αναχωρήσουν για την Ολλανδία, αλλιώς η «πρώτη» θα γίνει στις 22 Ιουνίου και μια εβδομάδα μετά η αποστολή θα αναχωρήσει για το βασικό στάδιο προετοιμασίας.