Premier League: Έχασε ευκαιρία να κλειδώσει την πεντάδα η Άστον Βίλα – Ισοπαλία στο «Σίτι Γκράουντ»

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη του in.gr στην Google

Ανοιχτές υποθέσεις άφησαν σε αρκετά μέτωπα οι τρεις ισοπαλίες στα κυριακάτικα ματς της Premier League. Στο «Σέλχαρστ Παρκ», Κρίσταλ Πάλας και Έβερτον ήρθαν ισόπαλες 2-2 και παρότι οι γηπεδούχοι ήταν αδιάφοροι, τα «ζαχαρωτά» που προηγούνταν στο σκορ ένα τέταρτο πριν το τέλος, απώλεσαν την ευκαιρία να «πατήσουν» στην 8η θέση και να πλησιάσουν την… Ευρώπη της επόμενης σεζόν.

Την ίδια ώρα, στο «Τερφ Μουρ», Μπέρνλι και Άστον Βίλα επίσης μοιράστηκαν από ένα βαθμό, με το ίδιο σκορ (2-2), με την ομάδα του Ουνάι Έμερι να πετάει δύο βαθμούς με τους οποίους θα εξασφάλιζε οριστικά μίνιμουμ την 5η θέση. Τέλος, στο «Σίτι Γκράουντ», η Νότιγχαμ Φόρεστ στο φινάλε πήρε τον βαθμό της ισοπαλίας, ισοφαρίζοντας σε 1-1, κάνοντας ένα ακόμη βήμα προς την μαθηματική εξασφάλιση της παραμονής της στην κατηγορία.

Στο Κρίσταλ Πάλας – Έβερτον, τα «ζαχαρωτά» έκαναν το 0-1 με τον Ταρκόφσκι μετά από κόρνερ, ενώ ο Σαρ ισοφάρισε για την Πάλας σε 1-1 με σουτ μέσα από την περιοχή. Νέο προβάδισμα 1-2 για τους φιλοξενούμενους με υπέροχη ατομική προσπάθεια του Μπέτο στο ξεκίνημα του β’ μέρους, με τον Ματετά να γράφει το τελικό 2-2 στο 77′ με δυνατό σουτ.

Στο Μπέρνλι – Άστον Βίλα, οι γηπεδούχοι ήταν αυτοί που άνοιξαν το σκορ με σουτ του Άντονι μέσα από την περιοχή, με τον Μπάρκλεϊ να ισοφαρίζει με κεφαλιά στο 42′. Στο 56′ ο Γουότκινς έγραψε το 1-2 για τους φιλοξενούμενους με υπέροχο σουτ έπειτα από βολέ του Μαρτίνες και τρία λεπτά αργότερα, ο Φλέμινγκ ισοφάρισε στο τελικό 2-2 μετά από κάθετη μπαλιά και εύστοχο τετ-α-τετ.

Τέλος, στο Νότιγχαμ Φόρεστ – Νιούκαστλ, σε ένα ματς που άργησε να… πάρει μπρος, Κούνια και Οσούλα είχαν από μία χαμένη ευκαιρία στο πρώτο ημίχρονο, ενώ οι φιλοξενούμενοι ήταν αυτοί που είχαν τις περισσότερες στο δεύτερο, μία με τον Γκιμαράες στο 62′ και το δοκάρι του Οσούλα σε απευθείας φάουλ στο 67′. Στο 74′ μάλιστα προηγήθηκαν στο σκορ με τον Μπαρνς μετά από κάθετη στην περιοχή, ενώ με αντίστοιχη φάση ισοφάρισε λίγο πριν το τέλος η ομάδα του Βίτορ Περέιρα, όταν ο Άντερσον έγραψε στο 88′ το τελικό 1-1 με διαγώνιο σουτ, έπειτα από ασίστ του ΜακΆφι.

Αναλυτικά, τα αποτελέσματα και το υπόλοιπο πρόγραμμα της 36ης αγωνιστικής:

Σάββατο 9/5

Λίβερπουλ – Τσέλσι 1-1

Φούλαμ – Μπόρνμουθ 0-1

Σάντερλαντ – Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ 0-0

Μπράιτον – Γουλβς 3-0

Μάντσεστερ Σίτι – Μπρέντφορντ 3-0

Κυριακή 10/5

Κρίσταλ Πάλας – Έβερτον 2-2

Μπέρνλι – Άστον Βίλα 2-2

Νότιγχαμ Φόρεστ – Νιούκαστλ 1-1

18:30 Γουέστ Χαμ – Άρσεναλ

Δευτέρα 11/5

22:00 Τότεναμ – Λιντς

Η βαθμολογία

Η επόμενη αγωνιστική (37η):

Παρασκευή 15/5

22:00 Άστον Βίλα – Λίβερπουλ

Κυριακή 17/5

14:30 Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ – Νότιγχαμ Φόρεστ

17:00 Γουλβς – Φούλαμ

17:00 Έβερτον – Σάντερλαντ

17:00 Λιντς – Μπράιτον

17:00 Μπρέντφορντ – Κρίσταλ Πάλας

19:30 Νιούκαστλ – Γουέστ Χαμ

Δευτέρα 18/5

22:00 Άρσεναλ – Μπέρνλι

Τρίτη 19/5

21:30 Μπόρνμουθ – Μάντσεστερ Σίτι

22:15 Τσέλσι – Τότεναμ