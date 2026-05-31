Χάος στο Παρίσι, επεισόδια οπαδών της Παρί Σεν Ζερμαίν με αστυνομικούς [video]
Οι δυνάμεις της αστυνομίας εισέβαλαν εναντίον οπαδών της PSG στο Παρίσι, καθώς η Άρσεναλ ηττήθηκε στον τελικό του Champions League
Οι χαοτικές συγκρούσεις στο κέντρο του Παρισιού υποχρέωσαν τα τοπικά καφέ να κλείσουν τις τηλεοράσεις τους, με αποτέλεσμα εκατοντάδες τουρίστες που βρίσκονταν στην περιοχή να βρεθούν στη μέση των συγκρούσεων κοντά σε σημαντικά αξιοθέατα όπως το Λούβρο και η Νοτρ Νταμ.
Paris (May 30) — Rioters started fires in the street to celebrate Paris Saint-Germain winning the soccer Champions League. pic.twitter.com/5w5PMqy43f
— Andy Ngo (@MrAndyNgo) May 30, 2026
Ταραχές ξέσπασαν στο κέντρο του Παρισιού το Σάββατο, καθώς χιλιάδες οπαδοί συγκεντρώθηκαν για να παρακολουθήσουν τον τελικό του Champions League μεταξύ της Παρί Σεν Ζερμαίν – PSG και της Άρσεναλ, τον οποίο κέρδισε η PSG μετά από πέναλτι. Η βία ξέσπασε μόλις έξι λεπτά μετά την έναρξη του αγώνα, όταν η Άρσεναλ σκόραρε το πρώτο γκολ, προκαλώντας τους τοπικούς οπαδούς της PSG να πετάξουν καρέκλες και μπουκάλια εναντίον της αστυνομίας.
🚨🇫🇷Explosions, fireworks, Islamic flags – and not a single French flag in sight.
Celebrations by migrant descendants after PSG’s Champions League victory are turning into riots on the streets of Paris.
French riot police are already firing tear gas. pic.twitter.com/sTPeS5Xm1C
— Mario ZNA (@MarioBojic) May 30, 2026
Σε απάντηση, περίπου 5.000 αστυνομικοί χρησιμοποίησαν δακρυγόνα και γκλομπς για να ελέγξουν τα εχθρικά πλήθη κοντά στη Rue de Rivoli και στο στάδιο Parc des Princes. Οι χαοτικές συγκρούσεις ανάγκασαν τα τοπικά καφέ να κλείσουν τις τηλεοράσεις τους, αφήνοντας εκατοντάδες τουρίστες που βρίσκονταν κοντά να βρεθούν στη μέση των συγκρούσεων κοντά σε σημαντικά αξιοθέατα όπως το Λούβρο και η Νοτρ Νταμ.
#Breaking
🚨FULL MAYHEM hits Paris following PSG title triumph.
▪️Hundreds flee as riot police clash with running crowds.
▪️45 DETAINED — ACID bottles seized — Cerfia/AnthoZ vid#Paris #France #PSG pic.twitter.com/PRl6lDITNM
— ⚡️🌎 World News 🌐⚡️ (@ferozwala) May 30, 2026
Επεισόδια και μετά το τέλος του αγώνα
Μετά το φινάλε του τελικού υπήρξαν νέες συμπλοκές οπαδών και αστυνομίας, καθώς οπαδοί έβαλαν φωτιά σε ηλεκτροκίνητα ποδήλατα και πατίνια, ενώ προκάλεσαν και υλικές ζημιές στους δρόμους. Υπάρχει αναφορά για κατάσχεση μπουκαλιών με οξύ.
Σύμφωνα με δημοσιεύματα, οι αστυνομικές δυνάμεις είχαν εντολές να διαλύσουν τα πλήθη κοντά στο «Parc des Princes», την έδρα της PSG, ώστε να αποφευχθεί μια μαζική συγκέντρωση δεκάδων χιλιάδων που θα ήταν ακόμα πιο δύσκολο να ελεγχθεί.
Οι συγκρούσεις ήταν και είναι συνεχείς.
More and more cars are being set on fire in Paris tonight.
Street battles against the police are taking place
— Visegrád 24 (@visegrad24) May 30, 2026
