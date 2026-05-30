Βρετανία: Εκλογές υπόσχεται ο επίδοξος ηγέτης των Εργατικών Άντι Μπέρναμ – Αν καταφέρει να γίνει πρωθυπουργός

Η κρίση στο Εργατικό Κόμμα επιτείνεται και καλλιεργεί την εκλογολογία. Ο δήμαρχος Μείζονος Μάντσεστερ, Άντι Μπέρναμ, έχει φιλοδοξίες να εκλεγεί ηγέτης του κόμματος και πρωθυπουργός. Και σύμφωνα με την εφημερίδα Sun, προτίθεται να προκηρύξει εκλογές.

Η εφημερίδα, που επικαλείται πηγές μέσα στο Εργατικό Κόμμα, αναφέρει ότι ο Άντι Μπέρναμ, που ανήκει στην «αριστερή» πτέρυγα, έχει προσεγγίσει την νυν υπουργό Εσωτερικών Σαμπάνα Μαχμούντ. Προτίθεται να της δώσει το χαρτοφυλάκιο των Οικονομικών. Σύμφωνα με την εφημερίδα, οι συζητήσεις μεταξύ συνεργατών των δύο πολιτικών είναι σε εξέλιξη εδώ και κάποιο διάστημα.

🚨 NEW: Andy Burnham is considering calling an early general election if he becomes PM [@kateferguson4] — Politics UK (@PolitlcsUK) May 30, 2026



Ο Κιρ Στάρμερ εξακολουθεί να δέχεται πιέσεις να παραιτηθεί, αλλά ακόμη δεν το έχει κάνει. Η πρώην αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Άντζελα Ρέινερ, η οποία ανακοίνωσε αυτόν τον μήνα ότι απαλλάχθηκε από τις κατηγορίες για μια υπόθεση που αφορούσε τις φορολογικές δηλώσεις της, αναμένεται να επιστρέψει στο υπουργικό συμβούλιο, εφόσον ο Άντι Μπέρναμ αναδειχθεί νικητής στις εσωκομματικές εκλογές.

Το πρακτορείο Reuters ανέφερε ότι δεν ήταν σε θέση να επιβεβαιώσει αυτές τις πληροφορίες. Ο Μπέρναμ, η Ρέινερ και η Μαχμούντ δεν ανταποκρίθηκαν στο αίτημα για κάποιο σχόλιο.

Χρειάζονται και τοπικές εκλογές

Ο δήμαρχος Μείζονος Μάντσεστερ θα πρέπει πάντως να κερδίσει τις τοπικές βουλευτικές εκλογές στην περιφέρεια του Μέικερσφιλντ, κοντά στο Μάντσεστερ. Τότε μόνο θα μπορεί να διεκδικήσει στη συνέχεια την ηγεσία του κόμματος, ανατρέποντας τον Κιρ Στάρμερ. Οι εκλογές θα την κάλυψη της κενής έδρας στο κοινοβούλιο θα διεξαχθούν στις 18 Ιουνίου.

Το Εργατικό Κόμμα υπέστη βαριά ήττα στις τοπικές εκλογές του Μαΐου και πολλοί βουλευτές κάλεσαν τον Στάρμερ να παραιτηθεί. Κάποιοι από αυτούς θεωρούν ότι ο Άντι Μπέρναμ, ένας πολύ δημοφιλής πολιτικός, θα μπορούσε να δώσει νέα πνοή στο κόμμα.