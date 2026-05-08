Βρετανία: Νίκη του ακροδεξιού Φάρατζ στις τοπικές εκλογές – Σημαντικές απώλειες για το Εργατικό Κόμμα Στάρμερ

Τα πρώτα αποτελέσματα στις εκλογές που πραγματοποιήθηκαν χθες, Πέμπτη, στην Βρετανία, για αναμετρήσεις σε δημαρχιακές, περιφερειακές, αλλά και κοινοβουλευτικές εκλογές δείχνουν σημαντικές νίκες του ακροδεξιού κόμματος του Νάιτζελ Φάρατζ, Reform UK και, αντιστοίχως, σοβαρές απώλειες για το κυβερνών κόμμα των Εργατικών του πρωθυπουργού Κιρ Στάρμερ.

Απώλεια δημοτικών συμβούλων είχαν και οι Συντηρητικοί, ενώ ελαφρώς κερδισμένοι βγαίνουν οι Φιλελεύθεροι Δημοκράτες και οι Πράσινοι. Οι τελευταίοι πάντως δεν φαίνεται να τα πήγαν τόσο καλά όσο προέβλεπαν οι δημοσκοπήσεις.

Να σημειωθεί πως ήταν σημαντική η προσέλευση των ψηφοφόρων στα εκλογικά τμήματα σε Αγγλία, Σκωτία και Ουαλία. Αναλυτές επισημαίνουν ότι ήταν 10 ποσοστιαίας μονάδες υψηλότερη από ό,τι συνήθως. Η καταμέτρηση των ψήφων συνεχίζεται και τα τελικά αποτελέσματα αναμένονται μέσα στην ημέρα.

Κρίσιμες εκλοιγές για την Βρετανία και τον Στάρμερ

Χθες, οι Βρετανοί ψήφισαν για 5.014 δημοτικούς και περιφερειακούς συμβούλους σε 136 τοπικές αρχές, συμπεριλαμβανομένων και των 32 δήμων του Λονδίνου.

Παράλληλα, πραγματοποιήθηκαν εκλογές για απευθείας εκλεγμένους δημάρχους σε έξι μεγάλες αστικές περιοχές, ενώ κάλπες στήθηκαν σε Σκωτία και Ουαλία για την εκλογή βουλευτών για τα τοπικά τους κοινοβούλια, τα οποία έχουν διευρυμένες εξουσίες.

Αν και αυτές οι εκλογές στην Βρετανία δεν αναδεικνύουν εθνική κυβέρνηση, αναμένεται να λειτουργήσουν ως ένα ισχυρό πολιτικό βαρόμετρο για την πορεία της χώρας και της κυβέρνησης του Κιρ Στάρμερ.