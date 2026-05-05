Διεθνής Οικονομία 05 Μαΐου 2026, 22:17

Βρετανία: Οι χαμένες ευκαιρίες του Κιρ Στάρμερ για μια επιστροφή στο μέλλον

Ο ηλικίας 64 ετών Κιρ Στάρμερ είναι ένας άχρωμος και άτολμος πολιτικός ισορροπιστής, ένας άνθρωπος των χαμηλών τόνων και των συναινέσεων που αποφεύγει τις πολιτικές προκλήσεις

Αλέξανδρος Καψύλης
ΡεπορτάζΑλέξανδρος Καψύλης
Weaponised empathy: Όταν η ενσυναίσθηση μπορεί να χρησιμοποιηθεί εναντίον σας

Δέκα χρόνια συμπληρώνονται τον Ιούνιο από το δημοψήφισμα για το Brexit και, κατά μεγάλη ειρωνεία, η δημοφιλέστερη πολιτική του αντιδημοφιλούς Κιρ Στάρμερ είναι η σθεναρή αντίστασή του κατά του λαϊκισμού που έβγαλε τη Βρετανία από την ΕΕ. Οι δημοσκοπήσεις δείχνουν εξάλλου ότι, αν διεξαγόταν σήμερα ένα νέο δημοψήφισμα, η πλειοψηφία των Βρετανών θα αποφάσιζε την επανένταξη της χώρας του στην «ευρωπαϊκή οικογένεια» παρά τις εσωτερικές έριδες, τις παλινωδίες, τις αποτυχίες, ακόμα και τις ταπεινώσεις από τον Ντόναλντ Τραμπ που αυτή βιώνει εσχάτως.

Η αλήθεια είναι ότι έχει περάσει δια πυρός και σιδήρου ο Κιρ Στάρμερ από τον Ιούλιο του 2024 που ανέλαβε την πρωθυπουργία. Όπως εξάλλου δια πυρός και σιδήρου πέρασαν και οι υπόλοιποι πέντε πρωθυπουργοί που ανέλαβαν μετά το τυχοδιωκτικό δημοψήφισμα της 23ης Ιουνίου 2016, στο οποίο οδήγησε τη Βρετανία ο αξέχαστος πρωθυπουργός των Συντηρητικών Ντέιβιντ Κάμερον. Εντάξει, από τους πέντε προκατόχους του Στάρμερ θα πρέπει να εξαιρεθεί η καταγέλαστη περίπτωση της Λιζ Τρας.

Κατηγορείται για ατολμία ο Στάρμερ, αλλά ακόμα και πριν ξεσπάσει το σκάνδαλο του Πίτερ Μάντελσον (του πρεσβευτή της Βρετανίας στην Ουάσιγκτον που διόρισε ο Στάρμερ και αναγκάστηκε να τον «παραιτήσει» όταν αποκαλύφθηκε ότι ήταν στενός φίλος του Επστίν) η θητεία του είχε απειληθεί ουκ ολίγες φορές να τερματιστεί πρόωρα. «Εξαρχής η θητεία Στάρμερ ήταν μια διαδοχή κρίσεων και μεταστροφών», όπως γράφει ο Ιόιν Μπερκ-Κένεντι στους «Irish Times».

«Κατά καιρούς ο Βρετανός πρωθυπουργός έμοιαζε με επιβάτη στην ίδια του την κυβέρνηση, καθώς κινείται πολιτικά σε ένα στενό εύρος το οποίο περιορίζεται στα Δεξιά από το Reform UK και τις αντιλήψεις περί μετανάστευσης και στα Αριστερά απο το ανερχόμενο Κόμμα των Πρασίνων. Ταυτόχρονα όμως έχει να αντιμετωπίσει στο Κέντρο τους επίσης ανερχόμενους Φιλελεύθερους Δημοκράτες», εξηγεί ο Ιρλανδός ρεπόρτερ.

Νεανικός ευρωπαϊσμός

Υπό τις συνθήκες αυτές, το πολιτικό θέμα στο οποίο με προνομιακά θα μπορούσε να κινηθεί ο σημερινός πρωθυπουργος των Εργατικών είναι αυτό της ένταξης στην ΕΕ. Είναι μια συζήτηση θεωρητική βέβαια, η οποία όμως έχει επανέλθει στην πολιτική επικαιρότητα της χώρας.

«Ο Στάρμερ δεν μπορεί να καταφερθεί κατά του Reform στο μεταναστευτικό θέμα χωρίς να καταστρέψει την πολιτική του βάση», γράφουν οι «Irish Times». Από την άλλη πλευρά η αύξηση της πίεσης για επανένταξη της Βρετανίας στην ΕΕ επίσης θα δίχαζε τη χώρα και θα έδινε στον λαϊκιστή ηγέτη του Reform Νάιτζελ Φάρατζ μια ακόμη αφορμή για να τον χτυπήσει, με επιχειρήματα όμως που ουδεμία απήχηση έχουν στη νεολαία, όπως δείχνουν οι δημοσκοπήσεις. Κάτι όντως ενθαρρυντικό για τη Βρετανία, θα παρατηρούσε κανείς.

Οι δημοσκοπήσεις δείχνουν λοιπόν με σαφήνεια ότι περισσότερο από το ήμισυ του βρετανικού κοινού θα ψήφιζε τώρα την επανένταξη στο ευρωπαϊκό μπλοκ, εάν του δινόταν η ευκαιρία. Μία δημοσκόπηση μάλιστα δείχνει ότι το 80% των νέων ηλικίας 16-24 ετών τάσσονται υπέρ της επανένταξης.

Αντιαμερικανισμός

Μια άλλη ειρωνεία είναι το γεγονός ότι μια πολιτική που επίσης φαίνεται ότι ευνοεί πολιτικά τον Στάρμερ είναι αυτή που έχει επιδιώξει περισσότερο να αποφύγει: την πολιτική αποστασιοποίησης από τον Ντόναλντ Τραμπ. Η απόφασή του να κρατήσει τη Βρετανία έξω από τον πόλεμο των ΗΠΑ κατά του Ιράν απολαμβάνει την ευρεία υποστήριξη των πολιτών, παρόλο που έχει διαταράξει την «ειδική σχέση» του Λονδίνου με την Ουάσινγκτον.

Αυξάνεται διαρκώς η αντιδημοτικότητα του Τραμπ στην Ευρώπη, ακόμη και μεταξύ των πολιτών με δεξιές, συντηρητικές πολιτικές και κοινωνικές αντιλήψεις. Αυτό φέρνει σε δύσκολη θέση τα κόμματα που τοποθετούνται από το Κέντρο και δεξιότερα και βέβαια έχει φέρει σε αμηχανία τους Ευρωπαίους «ατλαντιστές».

Στη Βρετανία εν προκειμένω, η στενάχωρη αυτή κατάσταση δυσκολεύει εξαιρετικά τον Ακροδεξιό ηγέτη Νάιτζελ Φάρατζ, έναν από τους πολιτικούς που εξαρχής υποστήριξαν αναφανδόν τον Τραμπ – φαίνεται να ταιριάζουν εξάλλου και οι ιδιοσυγκρασίες τους.

Εκλογικές παγίδες

Ο Ιούνιος θα σηματοδοτήσει την 10η επέτειο από την ψήφο του Ηνωμένου Βασιλείου για το Brexit. Η ενδιάμεση περίοδος έχει δει πέντε πρωθυπουργούς να έρχονται και να φεύγουν, ενώ ο έκτος (ο Στάρμερ) φαίνεται τώρα να βρίσκεται σε δύσκολη θέση. Στη βρετανική πολιτική ιστορία είναι πρωτοφανής η εναλλαγή έξι πρωθυπουργών μέσα σε μια δεκαετία.

Πολιτικοί αναλυτές δεν αποκλείουν η αναμενόμενη πίεση που θα υποστούν στις τοπικές εκλογές της προσεχούς Πέμπτης 7 Μαΐου οι Εργατικοί από τους Πράσινους (εξ αριστερών) και τους Φιλελεύθερους (εκ Δεξιών) να ρίξει την κυβέρνηση Στάρμερ. Το κόμμα του Στάρμερ οδεύει προς μια ουσιαστική ήττα στην Ουαλία και μια σημαντική ανατροπή του συσχετισμού δυνάμεων στη Σκωτία καθώς φαίνεται πως οι αυτονομιστές ανακάμπτουν.

Για την Αγγλία οι προβλέψεις είναι ακόμα χειρότερες, καθώς «προοιωνίζονται μια συντριβή ακόμη και στις λεγόμενες περιοχές του Κόκκινου Τείχους», όπως γράφει ο ρεπόρτερ των «Irish Times».

Brexit και ματαιώσεις

Ο ηλικίας 64 ετών Κιρ Στάρμερ είναι ένας άχρωμος και άτολμος πολιτικός ισορροπιστής. Ένας άνθρωπος των χαμηλών τόνων και των συναινέσεων που αποφεύγει τις πολιτικές προκλήσεις, τις συγκρούσεις και τις μεγάλες στροφές πολιτικής. Στο θέμα των σχέσεων της Βρετανίας με την Ευρώπη διστάζει να επιχειρήσει τη διεξαγωγή ενός νέου δημοψηφίσματος και προτιμά την ενίσχυση των οικονομικών και εμπορικών δεσμών της Βρετανίας με την ΕΕ.

Δέκα χρόνια μετά την αποχώρηση από την ΕΕ, η απογοήτευση είναι έκδηλη στη βρετανική κοινή γνώμη διότι είναι εμφανής η αποτυχία της χώρας να πετύχει τους δύο σκοπούς του Brexit: πρώτον να ελέγξει τη μετανάστευση και δεύτερον να συνάψει μια μεγάλη εμπορική συμφωνία με τις ΗΠΑ που θα αντιστάθμιζε την αποστασιοποίηση από την ηπειρωτική Ευρώπη.

Το 2016 όμως ο κόσμος βρισκόταν ακόμα καβάλα στο συννεφάκι της παγκοσμιοποίησης. Ήταν τότε που τα πράγματα άρχισαν να αλλάζουν με την πρώτη εκλογή Τραμπ (ανέλαβε τον Ιανουάριο του 2017), για να ανατραπούν άρδην μετά τη δεύτερη εκλογή το 2024 (ανέλαβε τον Ιανουάριο του 2025).

Οι εμπορικοί πόλεμοι, οι επιθέσεις στους διεθνείς θεσμούς και η εν γένει αλλοπρόσαλλη, εκφοβιστική έναντι εχθρών και φίλων πολιτική του πλανητάρχη έδειξαν ότι «το να βρίσκεται κανείς μέσα σε ένα πολιτικό μπλοκ παρέχει ένα κάποιο βαθμό ασφαλείας», γράφει ο Ιρλανδός ρεπόρτερ. Ακόμα κι αν το μπλοκ αυτό μοιάζει με μια απολύτως διχασμένη κι αδύναμη Βαβέλ, όπως μοιάζει η ΕΕ.

Χώρα μόνη ψάχνει

Εν προκειμένω η Βρετανία είναι περισσότερο εκτεθειμένη στο σοκ της παγκόσμιας ενεργειακής κρίσης – εδώ και οκτώ δεκαετίες εξάλλου έχει πάψει να στηρίζεται στον εισαγόμενο από τις αποικίες πλούτο. «Η βρετανική οικονομία ουσιαστικά παραμένει αδύναμη και οιονεί στάσιμη από την οικονομική κρίση του 2008 και εντεύθεν. Σήμερα η υπουργός Οικονομικών Ρέιτσελ Ριβς βρίσκεται αντιμέτωπη με την απειλή μιας τρύπας 16 δισ. λιρών στον προϋπολογισμό που εκείνη σχεδίασε», κατά τους «Irish Times».

Όσο για τον Κιρ Στάρμερ, παραδέχεται μεν ότι το Brexit έχει προκαλέσει «βαθιά ζημιά στη βρετανική οικονομία», δεσμεύεται να είναι «πιο φιλόδοξος» στην εμβάθυνση των δεσμών της χώρας του με την Ευρώπη, αλλά αποφεύγοντας τρία χρόνια τώρα να «σπάσει αυγά» πιθανόν να αποδειχθεί ότι έχει εξαντλήσει τον πολιτικό χρόνο για να διορθώσει ένα ιστορικό λάθος των Συντηρητικών.

Η επιστροφή της Βρετανίας στην ΕΕ εξάλλου θα ενίσχυε τον κλονισμένο δικομματισμό. Θα ενίσχυε τα δύο παραδοσιακά κόμματα της χώρας και πιθανότατα περισσότερο τους Συντηρητικούς, στο μέτρο που θα επέφερε ένα καίριο πλήγμα στον Φάρατζ και την Ακροδεξιά, που στερεί ψήφους από τους Τόρις.

Πηγή: ot.gr

Ελληνική οικονομία: Τα σενάρια για την κρίση στη Μέση Ανατολή και οι αντοχές του ΑΕΠ

Ελληνική οικονομία: Τα σενάρια για την κρίση στη Μέση Ανατολή και οι αντοχές του ΑΕΠ

Weaponised empathy: Όταν η ενσυναίσθηση μπορεί να χρησιμοποιηθεί εναντίον σας

Weaponised empathy: Όταν η ενσυναίσθηση μπορεί να χρησιμοποιηθεί εναντίον σας

Κόσμος
Ρούμπιο: Η Επιχείρηση Επική Οργή έχει τελειώσει – Το Ιράν εξέδωσε μηχανισμό διαχείρισης του Ορμούζ

Ρούμπιο: Η Επιχείρηση Επική Οργή έχει τελειώσει – Το Ιράν εξέδωσε μηχανισμό διαχείρισης του Ορμούζ

ΕΚΤ: Για «μη βιώσιμη» εξάρτηση της Ευρώπης από τα ορυκτά καύσιμα προειδοποιεί η Λαγκάρντ
Για «μη βιώσιμη» εξάρτηση της Ευρώπης από τα ορυκτά καύσιμα προειδοποιεί η Λαγκάρντ

Η Ευρώπη «εισάγει περίπου το 60% της ενέργειάς της, σχεδόν εξ ολοκλήρου από ορυκτά καύσιμα», μια εξάρτηση της οποίας το οικονομικό κόστος εμφανίζεται για άλλη μια φορά, υπογραμμίζει η Κριστίν Λαγκάρντ

Φον ντερ Λάιεν: «Έτοιμη για όλα τα σενάρια» η ΕΕ για τους αμερικανικούς δασμούς στα ευρωπαϊκά αυτοκίνητα
Φον ντερ Λάιεν: «Έτοιμη για όλα τα σενάρια» η ΕΕ για τους αμερικανικούς δασμούς στα ευρωπαϊκά αυτοκίνητα

«Έχουμε μια συμφωνία και η ουσία αυτής της συμφωνίας είναι η ευημερία, οι κοινοί κανόνες και η αξιοπιστία», διεμήνυσε στον Τραμπ η Ούρσουλα φον ντερ Λάιν

Οι ΗΠΑ προχωρούν τα σχέδιά τους για αύξηση των δασμών στα αυτοκίνητα της ΕΕ
Οι ΗΠΑ προχωρούν τα σχέδιά τους για αύξηση των δασμών στα αυτοκίνητα της ΕΕ

Ο αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε την Παρασκευή 1/5/2026 ότι θα αυξήσει τους δασμούς σε αυτοκίνητα από την Ευρωπαϊκή Ένωση στο 25% αυτήν την εβδομάδα από το προηγουμένως συμφωνημένο 15%, λέγοντας ότι η Ένωση δεν είχε συμμορφωθεί με την εμπορική συμφωνία της με την Ουάσινγκτον

Ιαπωνία: Παρέλαβε ρωσικό πετρέλαιο μετά το κλείσιμο της στρόφιγγας στη Μέση Ανατολή – «Αναθέρμανση σχέσεων με Μόσχα»
Ρωσικό πετρέλαιο παρέλαβε η Ιαπωνία μετά το κλείσιμο της στρόφιγγας στη Μ. Ανατολή - «Αναθέρμανση σχέσεων με Μόσχα»

Η Ιαπωνία όπως και άλλες χώρες της Ασίας αντιμετωπίζουν σοβαρό πρόβλημα από το κλείσιμο των Στενών του Ορμούζ καθώς εφοδιάζονται πετρέλαιο κατά κύριο λόγο από τον Περσικό

Eurogroup: Για «στασιμοπληθωριστική τάση», μιλά ο Πιερρακάκης, για «σοκ στασιμοπληθωρισμού» ο Ντομπρόβσκις
«Στασιμοπληθωριστική τάση» ή «σοκ στασιμοπληθωρισμού»

«Βρισκόμαστε σε μια στασιμοπληθωριστική τάση», δηλώνει ο Κυριάκος Πιερρακάκης, αυτό που αντιμετωπίζει σήμερα η Ευρώπη είναι ένα «σοκ στασιμοπληθωρισμού», παραδέχεται ο Ντομπρόβσκις.

ΗΠΑ – Ρωσία: Τηλεφωνική επικοινωνία Ρούμπιο – Λαβρόφ και συζήτηση κυρίως για Ουκρανία και Ιράν
Τηλεφωνική επικοινωνία Ρούμπιο - Λαβρόφ

Οι πόλεμοι στην Ουκρανία και το Ιράν καθώς και οι σχέσεις ΗΠΑ - Ρωσίας, συζητήθηκαν στη διάρκεια τηλεφωνικής επικοινωνίας του Μάρκο Ρούμπιο με τον Σεργκέι Λαβρόφ.

ΗΠΑ: Ο Τραμπ ακύρωσε το Σχέδιο Ελευθερία για τη συνοδεία πλοίων στο Ορμούζ, αδειάζοντας τον Ρούμπιο
ΗΠΑ: Ο Τραμπ ακύρωσε το Σχέδιο Ελευθερία για τη συνοδεία πλοίων στο Ορμούζ, αδειάζοντας τον Ρούμπιο

Λίγες ώρες χρειάστηκαν για να αλλάξει γνώμη ο Ντόναλντ Τραμπ και να ακυρώσει το Σχέδιο Ελευθερία. Υποστήριξε ότι το σταματάει, για να μπορέσει να δει αν θα επιτευχθεί συμφωνία με το Ιράν.

Αρχοντία Κάτσουρα
ΗΠΑ: Αίτημα στον Ρούμπιο να δώσει στοιχεία για τα πυρηνικά του Ισραήλ – Επιστολή 30 Δημοκρατικών βουλευτών
ΗΠΑ: Αίτημα στον Ρούμπιο να δώσει στοιχεία για τα πυρηνικά του Ισραήλ – Επιστολή 30 Δημοκρατικών βουλευτών

Τριάντα Δημοκρατικοί, μέλη της Βουλής, με επιστολή τους προς τον Αμερικανό ΥΠΕΞ, επισημαίνουν ότι το Ισραήλ είναι η μόνη χώρα με πυρηνικά, που κανείς δεν γνωρίζει τίποτα για το πρόγραμμά της.

Σακελλαρίδης: Θεσμική εκτροπή οι χειρισμοί Τζαβέλλα στο σκάνδαλο των υποκλοπών
Σακελλαρίδης: Θεσμική εκτροπή οι χειρισμοί Τζαβέλλα στο σκάνδαλο των υποκλοπών

Την απόφαση του Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου για την υπόθεση των υποκλοπών σχολίασε ο πρόεδρος της Νέας Αριστεράς, επαναλαμβάνοντας ότι η κυβέρνηση μεθοδεύει τη συγκάλυψη του μεγαλύτερου σκανδάλου από τη Μεταπολίτευση.

Ρούμπιο: Η επιχείρηση «Επική Οργή» κατά του Ιράν τελείωσε – Τώρα επικεντρωνόμαστε στην «Επιχείρηση Ελευθερία»
Ρούμπιο: Η επιχείρηση «Επική Οργή» κατά του Ιράν τελείωσε – Τώρα επικεντρωνόμαστε στην «Επιχείρηση Ελευθερία»

Ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ Μάρκο Ρούμπιο δήλωσε ότι «απαντούμε μόνο εάν δεχτούμε επίθεση. Πρόκειται για μια αμυντική επιχείρηση. Αν δεν δεχτούν πυρά τα πλοία στο Ορμούζ και δεν δεχτούμε πυρά εμείς, δεν ανοίγουμε πυρ, αλλά αν μας πυροβολήσουν θα ανταποδώσουμε»

Τι πιστεύουν αληθινές σεξεργάτριες για το Euphoria;
Τι πιστεύουν αληθινές σεξεργάτριες για το Euphoria;

«Με την Κάσι και το OnlyFans, δεν νομίζω ότι έχουμε μια ειλικρινή απεικόνιση του πώς λειτουργεί πραγματικά η πλατφόρμα», λέει η Κέισι Κέι, performer ταινιών ενηλίκων για το Euphoria

Ευγενία Κοτρώτσιου
Κοινωνικός τουρισμός: Το 62% των αιτήσεων θα απορριφθούν – Σκληρή κριτική από ΠΑΝΣΥΠΟ
Κοινωνικός τουρισμός: Το 62% των αιτήσεων θα απορριφθούν – Σκληρή κριτική από ΠΑΝΣΥΠΟ

Πάνω από 500.000 αιτήσεις, που κατατέθηκαν μετ'εμποδίων, θα μείνουν εκτός του προγράμματος Κοινωνικός Τουρισμός 2026-27». Για επιτελικό φιάσκο κάνει λόγο ο Πανελλήνιος Σύλλογος Υπαλλήλων ΟΑΕΔ.

Αφροδίτη Τζιαντζή
Η ευρωζώνη μπορεί να αντέξει το νέο σοκ, λέει ο Πιερρακάκης
Η ευρωζώνη μπορεί να αντέξει το νέο σοκ, λέει ο Πιερρακάκης

«Η ανθεκτικότητα δεν αποτελεί στρατηγική ανάπτυξης αλλά άμυνα. Η Ευρώπη πρέπει πλέον να περάσει στην επίθεση», τόνισε ο πρόεδρος του Eurogroup και υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Κυριάκος Πιερρακάκης

Ο ΟΤ στο Delphi Economic Forum XI, τα ραντεβού Στουρνάρα, τι «παίζει» με Πτολεμαΐδα 5, το reality check της Aegean, το «7 στα 7» της Bally’s Intralot

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

