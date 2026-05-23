Πάνω από 1 στους 5 Αθηναίους κινδυνεύει από φτώχεια – Δεύτερη η Ελλάδα στον κίνδυνο φτώχειας στην ΕΕ
Διεθνής Οικονομία 23 Μαΐου 2026, 21:00

Το 2025, 92,7 εκατομμύρια άνθρωποι στην ΕΕ βρίσκονταν σε κίνδυνο φτώχειας ή κοινωνικού αποκλεισμού, αριθμός που αντιστοιχεί στο 20,9% του συνολικού πληθυσμού, δηλαδή σχεδόν ένας στους πέντε Ευρωπαίους.

Αλεξάνδρα Τάνκα
Παρά τη συνολική οικονομική ανάκαμψη που καταγράφεται τα τελευταία χρόνια στην Ευρωπαϊκή Ένωση, η φτώχεια και ο κοινωνικός αποκλεισμός εξακολουθούν να επηρεάζουν εκατομμύρια πολίτες. Τα τελευταία στοιχεία της Eurostat αποκαλύπτουν ότι οι κοινωνικές ανισότητες παραμένουν έντονες, όχι μόνο μεταξύ των κρατών-μελών αλλά και στο εσωτερικό τους, με σημαντικές αποκλίσεις ανάμεσα στις πρωτεύουσες και τις περιφέρειες.

Το 2025, 92,7 εκατομμύρια άνθρωποι στην ΕΕ βρίσκονταν σε κίνδυνο φτώχειας ή κοινωνικού αποκλεισμού, αριθμός που αντιστοιχεί στο 20,9% του συνολικού πληθυσμού, δηλαδή σχεδόν ένας στους πέντε Ευρωπαίους. Ωστόσο, η εικόνα διαφέρει αισθητά από χώρα σε χώρα.

Τα υψηλότερα ποσοστά καταγράφηκαν στη Βουλγαρία (29%), την Ελλάδα (27,5%) και τη Ρουμανία (27,4%), ενώ στον αντίποδα βρίσκονται η Τσεχία (11,5%), η Πολωνία (15%) και η Σλοβενία (15,5%). Από τις τέσσερις μεγαλύτερες οικονομίες της ΕΕ, η Ισπανία εμφανίζει το υψηλότερο ποσοστό, με το 25,7% του πληθυσμού να βρίσκεται σε κίνδυνο φτώχειας ή κοινωνικού αποκλεισμού. Η Ιταλία (22,6%) και η Γερμανία (21,2%) κινούνται επίσης πάνω από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο, ενώ η Γαλλία (20,8%) βρίσκεται οριακά χαμηλότερα.

Η εικόνα διαφοροποιείται σημαντικά όταν εξετάζονται οι πρωτεύουσες των ευρωπαϊκών χωρών. Μεταξύ 24 πρωτευουσών για τις οποίες υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία, τα ποσοστά κυμαίνονται από μόλις 2,9% στη Μπρατισλάβα έως 33,6% στις Βρυξέλλες. Ακολουθούν η Βιέννη με 29,4% και το Βερολίνο με 24,4%, ενώ πάνω από το όριο του 20% βρίσκονται επίσης η Αθήνα (23,6%), το Παρίσι (20,9%) και η Ρώμη (20,7%).

Σε αρκετές χώρες, οι πρωτεύουσες παρουσιάζουν χαμηλότερα ποσοστά σε σχέση με τον εθνικό μέσο όρο. Ωστόσο, υπάρχουν εντυπωσιακές εξαιρέσεις, όπως οι Βρυξέλλες, όπου το ποσοστό είναι 17,1 ποσοστιαίες μονάδες υψηλότερο από το αντίστοιχο της χώρας συνολικά.

Η εικόνα στην Ελλάδα: από την Κρήτη έως την Πελοπόννησο

Η Ελλάδα συγκαταλέγεται στις χώρες με τα υψηλότερα ποσοστά κινδύνου φτώχειας ή κοινωνικού αποκλεισμού στην Ευρωπαϊκή Ένωση, καθώς το 27,5% του πληθυσμού βρίσκεται σε αυτή την κατηγορία. Ωστόσο, οι διαφορές μεταξύ των ελληνικών περιφερειών είναι ιδιαίτερα μεγάλες.

Η χαμηλότερη επίδοση καταγράφεται στην Κρήτη, όπου το ποσοστό ανέρχεται στο 18,2%, σημαντικά κάτω από τον εθνικό μέσο όρο. Αντίθετα, η Πελοπόννησος εμφανίζει το υψηλότερο ποσοστό στη χώρα, με 38,1% του πληθυσμού να βρίσκεται σε κίνδυνο φτώχειας ή κοινωνικού αποκλεισμού.

Πάνω από 1 στους 5 κατοίκους στην Αθήνα διατρέχει κίνδυνο φτώχειας

Η Αττική, όπου περιλαμβάνεται η Αθήνα, καταγράφει ποσοστό 23,6%, χαμηλότερο από τον εθνικό μέσο όρο, γεγονός που επιβεβαιώνει την τάση που παρατηρείται σε αρκετές ευρωπαϊκές χώρες, όπου τα μεγάλα αστικά κέντρα εμφανίζουν καλύτερες κοινωνικοοικονομικές επιδόσεις σε σύγκριση με άλλες περιφέρειες.

Αξίζει να σημειωθεί ότι η Πελοπόννησος συγκαταλέγεται μεταξύ των περιφερειών της Ευρώπης με τα υψηλότερα ποσοστά κινδύνου φτώχειας ή κοινωνικού αποκλεισμού. Συγκεκριμένα, βρίσκεται στην έκτη θέση της σχετικής ευρωπαϊκής κατάταξης με ποσοστό 38,1%.

Στην κορυφή της λίστας βρίσκεται η Καλαβρία της Ιταλίας με 45,3%, ακολουθούμενη από τη Σικελία (44%), τη Μελίγια της Ισπανίας (43,7%), την Καμπανία της Ιταλίας (41,2%) και τη Θέουτα της Ισπανίας (40,8%). Η παρουσία της Πελοποννήσου σε αυτή την ομάδα αναδεικνύει το βάθος των περιφερειακών ανισοτήτων που εξακολουθούν να χαρακτηρίζουν την ελληνική οικονομία και κοινωνία.

Συνολικά, το 2025 καταγράφηκαν 20 ευρωπαϊκές περιφέρειες στις οποίες τουλάχιστον το ένα τρίτο του πληθυσμού βρισκόταν σε κίνδυνο φτώχειας ή κοινωνικού αποκλεισμού. Οι περισσότερες από αυτές εντοπίζονται στην Ιταλία, την Ισπανία, τη Βουλγαρία και την Ελλάδα, γεγονός που καταδεικνύει ότι το πρόβλημα παραμένει ιδιαίτερα έντονο σε τμήματα της νότιας και ανατολικής Ευρώπης.

Ομόλογα G7: Ο πληθωρισμός αναστατώνει την ασφαλή αγορά των 50 τρισ. δολαρίων

Λάδι στη φωτιά: Οι 12 σκέψεις που «φουντώνουν» τη ζήλια

Μουντιάλ 2026: Πώς Coca-Cola, Adidas και Lay’s μετατρέπουν το ποδόσφαιρο σε «χρυσή» business

ΕΕ: Λιγότερα παιδιά και έφηβοι παρά την πληθυσμιακή αύξηση – Τι δείχνουν τα στοιχεία για την Ελλάδα
Στοιχεία Eurostat 23.05.26

Μεγάλη πρόκληση για την Ευρώπη παραμένει το δημογραφικό - Οι πληθυσμιακές μεταβολές στην ΕΕ από το 2005 και η εικόνα της Ελλάδας - Τα στοιχεία της Eurostat με βάση το φύλο και την ηλικία

Ιωάννα Κουμπαρέλη
Γιατί το ΝΑΤΟ χρειάζεται Plan B
Διεθνής Οικονομία 22.05.26

Ο Μαρκ Ρούτε αγνοεί τις επαναλαμβανόμενες δηλώσεις του Ντόναλντ Τραμπ που θέτουν υπό αμφισβήτηση την ετοιμότητα των ΗΠΑ να τηρήσουν το Άρθρο 5 του ΝΑΤΟ

Αύξηση του πραγματικού εισοδήματος των νοικοκυριών σε όλη την Ευρώπη το 2025 – Νικητές και χαμένοι
Διεθνής Οικονομία 22.05.26

Η Πολωνία και η Πορτογαλία σημείωσαν την ισχυρότερη αύξηση του πραγματικού εισοδήματος νοικοκυριών στην Ευρώπη τα τελευταία δύο χρόνια. Μεταξύ των μεγάλων οικονομιών, η Ισπανία κατέλαβε την πρώτη θέση

Αγορές: Τι αποτυπώνει η απότομη άνοδος των αποδόσεων στα ομόλογα – Καμπανάκι για το ελληνικό χρέος
Το μήνυμα 21.05.26

Οι επενδυτές αρχίζουν να προεξοφλούν ένα σενάριο πιο επίμονου πληθωρισμού και ζητούν υψηλότερο «τίμημα» για να δανείζουν κράτη - Τι σημαίνει για το ελληνικό χρέος η αλλαγή του σκηνικού στις αγορές

Αδειάζουν οι παγκόσμιες εφεδρείες πετρελαίου – Νέο σφοδρό κύμα πληθωρισμού εκτινάσσει τις τιμές
Εφιάλτης 21.05.26

Με τους κολοσσούς της ενέργειας να προειδοποιούν για πλήρη εξάντληση των αποθεμάτων μέχρι τον Ιούνιο, η παγκόσμια αγορά εισέρχεται στη «ζώνη κινδύνου»

Η ακριβή βενζίνη αλλάζει την Αμερική
Διεθνής Οικονομία 21.05.26

Στις ΗΠΑ, οι τιμές καυσίμων αναγκάζουν εκατομμύρια πολίτες να περιορίσουν τις μετακινήσεις τους, να στραφούν στα μέσα μεταφοράς και να αναζητήσουν ευφάνταστες λύσεις

Σερβία: Μεγαλειώδης αντικυβερνητική διαδήλωση – Χιλιάδες πολίτες ζήτησαν δικαιοσύνη για τα θύματα του Νόβι Σαντ και εκλογές
Κόσμος 23.05.26

Οι διαδηλωτές κατέκλυσαν μια κεντρική πλατεία στο Βελιγράδι από διάφορες κατευθύνσεις, πολλοί κρατώντας πανό και φορώντας μπλουζάκια με το σύνθημα «Οι φοιτητές νικούν», το μότο του νεανικού κινήματος.

Μπαρτσελόνα – Λιόν 4-0: Πρωταθλήτριες Ευρώπης στο ποδόσφαιρο γυναικών οι Καταλανές (vid)
Champions League 23.05.26

Στην κορυφή της Ευρώπης επέστρεψε μετά από δύο χρόνια απουσίας η Μπαρτσελόνα, με την καταλανική ομάδα να νικά 4-0 τη Λιόν στον τελικό του Champions League γυναικών.

Η Χαλ ανέβηκε στην Premier League και εξασφαλίζει το «χρυσό» μπόνους των 200 εκατ. λιρών (1-0)
Ποδόσφαιρο 23.05.26

Η Χαλ Σίτι πήρε δραματική άνοδο στην Premier League επικρατώντας της Μίντλεσμπρο στο 95' με γκολ του Όλι ΜακΜπέρνι στο 95' στο Γουέμπλεϊ. - Το τεράστιο μπόνους που θα βάλει στα ταμεία της.

Ντόρσεϊ: «Ξέρουμε τι σημαίνει για τον Ολυμπιακό αυτό το ματς»
Euroleague 23.05.26

Ο Τάιλερ Ντόρσεϊ μίλησε για τον τελικό της Euroleague, αναφέροντας πως περίμενε γι’ αυτό όλη του την καριέρα, ενώ παράλληλα στάθηκε και στη σημασία που έχει το συγκεκριμένο ματς για όλο τον οργανισμό του Ολυμπιακού.

«Χαστούκι, ζήλεια, γυναίκες αρπαχτικά»: Πώς το βιβλίο-φωτιά για τους Μακρόν εξυπηρετεί το σκοπό τους
«Προπέτασμα καπνού» 23.05.26

Σκάνδαλο ή επικοινωνιακό κόλπο; Το Un couple (Presque) Parfait του Φλοριάν Ταρντίφ για την εκρηκτική σχέση των Εμανουέλ και Μπριζίτ Μακρόν φέρνει αναστάτωση στη Γαλλία

Μάριος Οικονόμου: Χειρουργήθηκε και νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση – Σοκάρουν οι εικόνες από το τροχαίο
Πρώην παίκτης ΑΕΚ 23.05.26

Ο παλαίμαχος ποδοσφαιριστής Μάριος Οικονόμου που ενεπλάκη σε σοβαρό τροχαίο, υπεβλήθη σε δύσκολη νευροχειρουργική επέμβαση και πλέον νοσηλεύεται διασωληνωμένος στη ΜΕΘ του Νοσοκομείου Ιωαννίνων.

ΜακΚίσικ: «Ονειρεύομαι την Ευρωλίγκα πέντε χρόνια, δεν ξέρω καν πώς θα αντιδράσω αν κερδίσουμε»
Euroleague 23.05.26

Ο Σακίλ ΜακΚίσικ σε δηλώσεις του στο συνδρομητικό κανάλι ενόψει του τελικού της Euroleague και εξήγησε πόσο πολύ θέλει να κατακτήσει το βαρύτιμο τρόπαιο της Euroleague.

Οι Ταλιμπάν «νομιμοποιούν τον παιδικό γάμο με νέο νόμο», προειδοποιούν ακτιβιστές
Κόσμος 23.05.26

Έως και το 70% των κοριτσιών μπορεί να βρίσκεται σε πρόωρους ή εξαναγκασμένους γάμους, ενώ ο νέος νόμος καθιστά ουσιαστικά αδύνατο το διαζύγιο αν οι σύζυγοι δεν συμφωνούν.

Τζον Τραβόλτα – Σπουδαίος ηθοποιός και ακόμη σπουδαιότερος πατέρας
«Την αγαπώ εξίσου» 23.05.26

Η Έλα Μπλου Τραβόλτα υποστήριξε σε πρόσφατη συνέντευξή της ότι ο πατέρας της, Τζον Τραβόλτα, πάντοτε της έδινε την ελευθερία να κυνηγήσει τα όνειρά της.

Συμφωνία στον ορίζοντα; ΗΠΑ και Ιράν διαπραγματεύονται νέα εκεχειρία
Κόσμος 23.05.26

Στο επίκεντρο των συνομιλιών βρίσκονται τα πυρηνικά της Τεχεράνης, η σταδιακή επαναλειτουργία των Στενών του Ορμούζ και η αποτροπή μιας νέας στρατιωτικής σύγκρουσης που θα μπορούσε να προκαλέσει αλυσιδωτές επιπτώσεις

93 χρόνια Τζόαν Κόλινς – Βιασμός στα 17, πέντε γάμοι, «σωτήρια άμβλωση» και Μάργκαρετ Θάτσερ
Dame 23.05.26

Η Τζόαν Κόλινς γιορτάζει σήμερα τα 93α γενέθλιά της και, κόντρα στους νόμους του χρόνου και του Χόλιγουντ, αποδεικνύει ότι η ηλικία είναι απλώς ένας αριθμός που η ίδια επιλέγει να αγνοεί επιδεικτικά

Ευρώπη: Νέα «κανονικότητα» οι υψηλές θερμοκρασίες την άνοιξη – Πόσο έτοιμη είναι για τους καύσωνες; Τι κάνει η Ελλάδα;
Περιβάλλον 23.05.26

Όπως λένε χαρακτηριστικά οι ειδικοί, οι πόλεις στην Ευρώπη έχουν μείνει «στο παλιό ημερολόγιο», δηλαδή δυσκολεύονται να προσαρμοστούν στις ραγδαία αυξανόμενες θερμοκρασίες του Μαΐου - Ποιες χώρες είναι προετοιμασμένες για τους φετινούς καύσωνες;

Mango: Μυστήριο με το χαμένο κινητό του Τζόναθαν Άντικ – Στο μικροσκόπιο τα μηνύματα πατέρα και γιου
Υπόθεση Mango 23.05.26

Η εξαφάνιση του iPhone 14 του κατηγορουμένου και η αλλαγή του με νέο κινητό μετά από ταξίδι στο Κίτο - Οι Αρχές πιστεύουν ότι το παλιό κινητό δεν έφυγε ποτέ από την Ισπανία και καταστράφηκε σκόπιμα

«Έγραψε» το ρεκόρ η ΔΕΗ, η χρυσή «ευαισθησία» της Alpha, πάντα… έτοιμος ο Boujnah, εγκρίσεις για Metlen, κλείνει (;) deal CrediaBank – Ευρώπη, η ευρώ- επιτυχία της Λαζαράκου

Διακοπές για λίγους: Έρχονται νέες αυξήσεις έως 20% στα ακτοπλοϊκά εισιτήρια – Σοκάρουν οι τιμές των αεροπορικών

Γιατί μας ευχαριστεί ο Τραμπ; Τι κρύβει η ατάκα-σφραγίδα του στο «Truth Social»

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Ποιος είναι ο Τζόναθαν Αντίκ, ο γιος του ιδρυτή της Mango που κατηγορείται για το θάνατο του πατέρα του

Μεταβολική υγεία: Το κλειδί για καλύτερη διάθεση και καθαρή σκέψη;

Τι πραγματικά χρειάζεσαι στη βαλίτσα του μαιευτηρίου

Τα «ψιλά» γράμματα στα τιμολόγια ρεύματος

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

