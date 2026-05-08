newspaper
Παρασκευή 08 Μαϊου 2026
weather-icon 19o
Stream

in
newspaper

Σημαντική είδηση:
07.05.2026 | 20:00
Τραγωδία στην Κηφισιά - Νεκρή η 85χρονη που εγκλωβίστηκε σε ασανσέρ
# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΙΡΑΝ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΤΡΑΜΠ
# ΤΕΜΠΗ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΕΠΣΤΑΪΝ
# ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΗ
# ΚΑΙΡΟΣ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
Eνεργειακή ακρίβεια και ενεργειακή φτώχεια: Διπλό πρωτάθλημα για την Ελλάδα
Οικονομία 08 Μαΐου 2026, 06:04

Eνεργειακή ακρίβεια και ενεργειακή φτώχεια: Διπλό πρωτάθλημα για την Ελλάδα

Η ενεργειακή φτώχεια πλήττει σχεδόν δύο στα δέκα νοικοκυριά στην Ελλάδα. Αντίστοιχα, τον Απρίλιο ήμασταν πρωταθλητές στην ενεργειακή ακρίβεια, με αυξήσεις 7% στο ηλεκτρικό ρεύμα.

ΕπιμέλειαΣύνταξη
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
Αυτοπεποίθηση: Πώς δείχνει το σώμα την έλλειψή της;

Αυτοπεποίθηση: Πώς δείχνει το σώμα την έλλειψή της;

Spotlight

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης

Προσθήκη του in.gr στην Google

Θλιβερές πρωτιές στην ενεργειακή ακρίβεια και την ενεργειακή φτώχεια σημειώνει η Ελλάδα, όπως μας θυμίζουν δύο νέες αναλύσεις-  παρεμβάσεις που δημοσιεύθηκαν σήμερα.

Η πρώτη έχει πολιτικό χαρακτήρα, καθώς προέρχεται από το Ινστιτούτο Τσίπρα. Συνοδεύεται από προτάσεις για την ενεργειακή θωράκιση των νοικοκυριών, που έχουν ως στόχο τη μείωση των τελικών λογαριασμών ενέργειας από 30% ως 40%.

Η δεύτερη προέρχεται από την ερευνητική ομάδα Greece In Figures – Η Eλλάδα σε αριθμούς, και εξηγεί με στατιστικά δεδομένα και γραφήματα το φαινόμενο της ενεργειακής φτώχειας στη χώρα μας.

Οι δύο αναλύσεις, που διαβάζονται συνδυαστικά, αποκτούν δραματικά επίκαιρο χαρακτήρα, εν μέσω της νέας ενεργειακής κρίσης.

Τσουχτερός λογαριασμός

Όπως διαπιστώνει στην τελευταία του παρέμβαση το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, ο «λογαριασμός» της ενεργειακής κρίσης μπορεί να κοστίσει στο μέσο ελληνικό νοικοκυριό 2.000 ευρώ επιπλέον, εντός του 2026. Οι απώλειες που έχουν «κλειδώσει», με βάση τις τρέχουσες τιμές,  ανέρχονται σε 400 ευρώ ετησίως για κάθε νοικοκυριό.

Αν σε αυτό το ποσό προσθέσουμε τις εισοδηματικές απώλειες από τις επακόλουθες αυξήσεις τιμών και σε άλλα μη ενεργειακά αγαθά και υπηρεσίες, η συνολική επιβάρυνση ξεπερνάει κατά πολύ τις ονομαστικές αυξήσεις μισθών, π.χ. τα 40 ευρώ μικτά στον κατώτατο.

Όλα αυτά, δρουν σωρευτικά σε μια προβληματική κατάσταση, που προϋπήρχε της ενεργειακής κρίσης. Όταν ήδη ένα στα πέντε νοικοκυριά στην Ελλάδα υποφέρει από ενεργειακή φτώχεια, αδυνατώντας να εξασφαλίσει συνθήκες θερμικής άνεσης, αναρωτιόμαστε τι θα συμβεί από εδώ κι εμπρός – και τι συμβαίνει ήδη.

ενεργειακή φτώχεια

Οι τιμές οικιακού ρεύματος στην Ελλάδα αυξήθηκαν 7% τον Απρίλιο – πηγή: HEPI

Πρωταθλητές στις αυξήσεις στο ρεύμα

Προς το παρόν, οι επιπτώσεις του νέου κύματος ενεργειακής ακρίβειας είναι πιο ορατές στις τιμές των καυσίμων, που έχουν αυξηθεί από 18% ως 20% για τη βενζίνη και το πετρέλαιο κίνησης αντίστοιχα, το τελευταίο δίμηνο. Σύμφωνα με εκτιμήσεις των εταιρειών εμπορίας πετρελαιοειδών, οι καταναλωτές στην Ελλάδα πλήρωσαν πάνω από 400 εκατομμύρια ευρώ επιπλέον σε καύσιμα, από την αρχή του πολέμου στο Ιράν.

Τον Απρίλιο η Ελλάδα κέρδισε την πρωτιά και στις ανατιμήσεις στο ηλεκτρικό ρεύμα.  Σύμφωνα με τον Δείκτη Τιμών Οικιακής Ενέργειας (Ηouse Energy Price Index – HEPI), τα νοικοκυριά στην Αθήνα πλήρωσαν 7% ακριβότερα τους λογαριασμούς ρεύματος, έναντι 3% του ευρωπαϊκού μέσου όρου. Ο μηναίος δείκτης ΗΕPI συντάσσεται από ένα κονσόρτιουμ ενεργειακών αναλυτών, με τη συμμετοχή ρυθμιστικών οργανισμών, και μετράει τις τιμές ενέργειας σε 33 ευρωπαϊκές αγορές.

Πώς ορίζεται η ενεργειακή φτώχεια

Ένα νοικοκυριό είναι ενεργειακά φτωχό όταν δεν έχει πρόσβαση σε βασικές ενεργειακές υπηρεσίες, όπως η θέρμανση, η ψύξη, ο φωτισμός και η λειτουργία οικιακών συσκευών, σε επίπεδο που να εξασφαλίζει ένα αξιοπρεπές βιοτικό επίπεδο και υγεία. Σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Ένωση, το φαινόμενο προκύπτει από έναν συνδυασμό παραγόντων, όπως τα χαμηλά εισοδήματα, οι υψηλές ενεργειακές δαπάνες και η χαμηλή ενεργειακή απόδοση των κατοικιών.

Όπως αποδεικνύουν τα γραφήματα του Greece In Figures, η Ελλάδα το 20225 είχε το υψηλότερο ποσοστό νοικοκυριών που αδυνατούν να διατηρήσουν το σπίτι τους επαρκώς ζεστό τον χειμώνα, με 18%, σε όλη την ΕΕ. Αμέσως πιο κάτω από εμάς είναι η Λιθουανία, με 17%, ενώ Βουλγαρία, Ισπανία και Πορτογαλία μοιράζονται την τρίτη θέση με 16%.

Για την ΕΕ ο μέσος όρος αδυναμίας επαρκούς θέρμανσης ανέρχεται στο 9,2%, με βάση τα στοιχεία του 2024 – εν αναμονή των νέων συγκεντρωτικών ερευνών για το 2025.

Αν η κλιματική αλλαγή και η αύξηση της θερμοκρασίας, κάνουν πιο υποφερτή τη χειμωνιάτικη ενεργειακή φτώχεια, ισχύει το ακριβώς αντίθετο για τους ζεστούς μήνες. Σύμφωνα με πρόσφατη έρευνα της Greenpeace και του Ελληνικού Ινστιτούτου Παθητικού Κτιρίου (ΕΠΑΚ), πάνω από ένα στα τρία νοικοκυριά στη χώρα μας (34%), δεν μπορεί να κρατήσει το σπίτι του επαρκώς δροσερό το καλοκαίρι. Για τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες το ποσοστό αγγίζει το 50%.

Ποιους πλήττει περισσότερο η ενεργειακή φτώχεια

Η ενεργειακή φτώχεια στην Ελλάδα εμφανίζει σημαντικές διαφοροποιήσεις, ανάλογα με τον τύπο των νοικοκυριών και το εισόδημα.

Τα μονοπρόσωπα νοικοκυριά καταγράφουν συστηματικά τα υψηλότερα ποσοστά αδυναμίας επαρκούς θέρμανσης, με τιμές που ξεπερνούν το 26% το 2025. Η ευαλωτότητα αυτή συνδέεται κυρίως με το ότι το κόστος ενέργειας επιβαρύνει αποκλειστικά ένα άτομο, χωρίς δυνατότητα κατανομής των εξόδων.

Αντίστοιχα υψηλά ποσοστά εμφανίζουν και τα μονοπρόσωπα νοικοκυριά με εξαρτώμενα παιδιά, τα οποία σε ορισμένα έτη ξεπερνούν ακόμη και το 30–40%, καταδεικνύοντας την ιδιαίτερη πίεση που δέχονται οι μονογονεϊκές οικογένειες.

Τα μη-μονοπρόσωπα νοικοκυριά με εξαρτώμενα παιδιά και τα μη-μονοπρόσωπα νοικοκυριά χωρίς εξαρτώμενα παιδιά εμφανίζουν χαμηλότερα ποσοστά σε σχέση με τις προηγούμενες κατηγορίες, ωστόσο παραμένουν σε υψηλά επίπεδα, γύρω στο 17–19% το 2025, γεγονός που δείχνει ότι η ενεργειακή φτώχεια επηρεάζει ευρύτερα τον πληθυσμό.

Για τους οικονομικά ευάλωτους, τα ποσοστά ενεργειακής φτώχειας είναι υπερδιπλάσια από τον μέσο όρο. ¨Ερευνα του ΕΚΠΟΙΖΩ σε ευάλωτα νοικοκυριά της Αττικής διαπίστωσε ότι το 55% ως 60% αντιμετωπίζουν θερμική δυσφορία, με υψηλότερα ποσοστά το καλοκαίρι.

Ενεργειακή φτώχεια

Η ενεργειακή φτώχεια ανά περιφέρεια

Η ενεργειακή φτώχεια στην Ελλάδα παρουσιάζει έντονες γεωγραφικές διαφοροποιήσεις, με σημαντικές αποκλίσεις μεταξύ περιφερειών.

Το 2025, οι υψηλότερες τιμές καταγράφονται σε περιφέρειες όπως τα Ιόνια Νησιά (25,8%), η Δυτική Ελλάδα (30,4%) και η Κεντρική Μακεδονία (22,1%), όπου το ποσοστό των νοικοκυριών που δηλώνουν αδυναμία επαρκούς θέρμανσης παραμένει ιδιαίτερα υψηλό. Επίσης, το Νότιο Αιγαίο και η Πελοπόννησος εμφανίζουν σταθερά αυξημένα επίπεδα, κοντά ή πάνω από το 20%.

Αντίθετα, χαμηλότερα ποσοστά παρατηρούνται σε περιφέρειες όπως η Θεσσαλία (10,8%), η Στερεά Ελλάδα (11,3%) και η Κρήτη (12,3%).

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η περίπτωση της Αττικής, η οποία, αν και συγκεντρώνει μεγάλο πληθυσμό, κινείται γύρω στο 17,4% το 2025, παραμένοντας κοντά στον εθνικό μέσο όρο. Παράλληλα, περιφέρειες όπως η Δυτική Ελλάδα εμφανίζουν έντονες διακυμάνσεις μέσα στην πενταετία, με πολύ υψηλές τιμές το 2021 και 2025.

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Ασφαλιστικές
Εθνική Τράπεζα: MoU με Allianz Ευρωπαϊκή Πίστη για το 30% της ασφαλιστικής στην Ελλάδα

Εθνική Τράπεζα: MoU με Allianz Ευρωπαϊκή Πίστη για το 30% της ασφαλιστικής στην Ελλάδα

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Προσθήκη του in.gr στην Google
Vita.gr
Αυτοπεποίθηση: Πώς δείχνει το σώμα την έλλειψή της;

Αυτοπεποίθηση: Πώς δείχνει το σώμα την έλλειψή της;

Business
ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: Επενδυτική βαθμίδα και από την S&P Global

ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: Επενδυτική βαθμίδα και από την S&P Global

inWellness
inTown
Συλλεκτική έκδοση 06.05.26

Οι Πειρατές του Νίκου Κυριακόπουλου μας «ταξιδεύουν» στην εικαστική παράδοση του livre d'artiste

Το Art Project Space παρουσιάζει την Πέμπτη 7 Μαΐου τη συλλεκτική έκδοση Πειρατές, με πρωτότυπα χαρακτικά του Νίκου Κυριακόπουλου. Εκεί όπου η τέχνη είναι τρόπος ζωής

Σύνταξη
sp_banner_Desk
Stream newspaper
Ασανσέρ οι τιμές του πετρελαίου εν αναμονή της απάντησης του Ιράν
Μέση Ανατολή 07.05.26

Ασανσέρ οι τιμές του πετρελαίου εν αναμονή της απάντησης του Ιράν

Ενώ η κατάσταση στη Μέση Ανατολή είναι αβέβαιη, «η δυναμική κινείται προς μια καλή κατεύθυνση» και οι αγορές την έχουν λάβει υπόψη, εξηγεί ο επικεφαλής οικονομολόγος της Lombard Odier

Τζούλη Καλημέρη
Fuel Pass: Ο «κουμπαράς» των 50 ευρώ που σε αξία καυσίμου δεν καλύπτει ούτε το μισό ποσό
Fuel Pass 07.05.26

Ο «κουμπαράς» των 50 ευρώ που σε αξία καυσίμου δεν καλύπτει ούτε το μισό ποσό

Απέναντι στην ενεργειακή κρίση η ελληνική κυβέρνηση έχει επιλέξει την επιδοματική πολιτική «μοιράζοντας» Fuel Pass μερικών δεκάδων ευρώ που βγάζει από τη μια «τσέπη» για να τα βάλει στην άλλη. Πόσο κοστίζει το καύσιμο και πόσο οι φόροι;

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
Μπορεί να παραλύσουν οι πτήσεις παγκοσμίως; Το σενάριο της ενεργειακής κρίσης
Διεθνής Οικονομία 07.05.26

Μπορεί να παραλύσουν οι πτήσεις παγκοσμίως; Το σενάριο της ενεργειακής κρίσης

Τι θα συνέβαινε αν το πετρέλαιο γινόταν ξαφνικά δυσεύρετο σε παγκόσμια κλίμακα; Αν και η πλήρης εξάντληση παραμένει απίθανη, μια παρατεταμένη γεωπολιτική κρίση θα μπορούσε να οδηγήσει σε εκτίναξη τιμών, ελλείψεις καυσίμων και μαζικές ανατροπές στις αερομεταφορές.

Γεωργία Κανδρή
Τετραήμερη εργασία: Ανεδαφική ιδέα ή εφικτή πρόταση;
35ωρο-32ωρο 07.05.26

Τετραήμερη εργασία: Ανεδαφική ιδέα ή εφικτή πρόταση;

Τελικά γίνεται ή δε γίνεται να εφαρμοστεί τετραήμερη εργασία και 35ωρο-32ωρο στην Ελλάδα; Η κυβέρνηση το απορρίπτει, οι κοινωνικοί εταίροι δυσπιστούν. Ωστόσο τα διεθνή δεδομένα είναι ενθαρρυντικά.

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
Ομόλογα: Η «επιστροφή» των spreads και οι νέες ισορροπίες
Ομόλογα 07.05.26

Η «επιστροφή» των spreads και οι νέες ισορροπίες

Οι αποδόσεις παρακολουθούνται καθημερινά, οι εκδόσεις σχεδιάζονται με μεγαλύτερη προσοχή και οι δημοσιονομικές αποφάσεις αξιολογούνται υπό το πρίσμα της αντίδρασης των επενδυτών

Αλέξανδρος Κλώσσας
Στον αέρα 7.000 δικαιούχοι για το Σπίτι μου 2 μετά το πρόωρο τέλος από την κυβέρνηση
Στον αέρα 07.05.26

Στον αέρα 7.000 δικαιούχοι για το Σπίτι μου 2 μετά το πρόωρο τέλος από την κυβέρνηση

Η εξέλιξη αυτή έχει προκαλέσει κύμα οργής καθώς οικογένειες και νέα ζευγάρια τρέχουν να προλάβουν τις ασφυκτικές προθεσμίες, με τον φόβο ότι θα χαθούν οι προκαταβολές

Ανδρομάχη Παύλου
Ανδρομάχη Παύλου
inStream - Ροή Ειδήσεων
Κόσμος 08.05.26

Το χάος του Ντόναλντ Τραμπ: Όταν η εξουσία των ΗΠΑ υπηρετεί τον «σουλτάνο», οι παγκόσμιοι κανόνες καταρρέουν

Οι ΗΠΑ είναι πλέον ένα σύστημα διακυβέρνησης στο οποίο ένας ηγέτης αντιμετωπίζει το κράτος ως προσωπική του ιδιοκτησία, κυβερνά κατά το δοκούν και χρησιμοποιεί τους πόρους του κράτους όπως επιθυμεί

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Αποκρουστικές: Ο πίνακας του Πάμπλο Πικάσο που σόκαρε το Παρίσι και η «μαύρη» απάντηση του Χένρι Τέιλορ
Demoiselles d'Avignon 08.05.26

Αποκρουστικές: Ο πίνακας του Πάμπλο Πικάσο που σόκαρε το Παρίσι και η «μαύρη» απάντηση του Χένρι Τέιλορ

Πάνω από έναν αιώνα μετά τις «Δεσποινίδες της Αβινιόν», ο Χένρι Τέιλορ επανέρχεται στον εμβληματικό πίνακα του Πικάσο, φωτίζοντας την αφρικανική επιρροή που ο δημιουργός δεν αναγνώρισε ποτέ ανοιχτά

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Δημοσκοπήσεις 08.05.26

To «άλλο κόμμα» που κερδίζει έδαφος και οι αναταράξεις στο πολιτικό σκηνικό

«Κινούμενη άμμος» το πολιτικό σκηνικό με τη Νέα Δημοκρατία να υποχωρεί δημοσκοπικά, το ΠΑΣΟΚ να ενισχύεται ελαφρώς και το «άλλο κόμμα» να καταγράφει μια υπολογίσιμη δυναμική πριν τις επίσημες ανακοινώσεις από τα υπό ίδρυση κόμματα.

Σύνταξη
Πού συγκεντρώνονται οι «υπερπλούσιοι» στην Ευρώπη – Η Ελλάδα στον πάτο, αλλά μπαίνει δυναμικά στον χάρτη
Διεθνής Οικονομία 08.05.26

Πού συγκεντρώνονται οι «υπερπλούσιοι» στην Ευρώπη – Η Ελλάδα στον πάτο, αλλά μπαίνει δυναμικά στον χάρτη

Σχεδόν το ένα τέταρτο των υπερπλουσίων του κόσμου, το 25,8%, ζει στην Ευρώπη. Όμως η γηραιά ήπειρος είναι γεμάτη αποκλίσεις

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Αιχμές, «καρφιά» και «μαχαιρώματα» – Όλα όσα έγιναν στην Κ.Ο. της ΝΔ – Η δυσαρέσκεια προς το Μαξίμου παραμένει
Πολιτική Γραμματεία 08.05.26

Αιχμές, «καρφιά» και «μαχαιρώματα» – Όλα όσα έγιναν στην Κ.Ο. της ΝΔ – Η δυσαρέσκεια προς το Μαξίμου παραμένει

Το κλίμα, η έντονη κριτική βουλευτών προς το Μαξίμου, αλλά και τα εσωκομματικά «μαχαιρώματα» στη συνεδρίαση της «γαλάζιας» Κοινοβουλευτικής Ομάδας, όπου η διάχυτη δυσαρέσκεια καλά κρατεί.

Γιάννης Μπασκάκης
Γιάννης Μπασκάκης
Σιρίν Αμπού Ακλεχ: Η CPJ καλεί τις ΗΠΑ να συνεχίσουν την έρευνα για τη δολοφονία της από τον ισραηλινό στρατό
CPJ 08.05.26

Παγωμένη επί 4 χρόνια η έρευνα για τη δολοφονία της Σιρίν Αμπού Ακλεχ από τον ισραηλινό στρατό

Η ανησυχητική απουσία απτής προόδου επί τέσσερα χρόνια στην έρευνα για τη δολοφονία της Σιρίν Αμπού Ακλεχ από τον ισραηλινό στρατό «σηματοδοτεί σοβαρή αποτυχία της κυβέρνησης των ΗΠΑ».

Σύνταξη
Ουκρανία: «Ανεύθυνη» η προτροπή της Ρωσίας για απομάκρυνση των διπλωματών από το Κίεβο, λέει η Βρετανία
Ουκρανία 08.05.26

Βρετανία κατά Ρωσίας για την... απομάκρυνση διπλωματών από το Κίεβο

«Ανεύθυνη» χαρακτηρίζει η Βρετανία την προτροπή της Ρωσίας να εγκαταλείψουν οι διπλωματικές αποστολές το Κίεβο, εάν ο στρατός της Ουκρανίας εμποδίσει τις εορταστικές εκδηλώσεις στη Μόσχα.

Σύνταξη
Ιράν: Να υπογράψει «γρήγορα» συμφωνία, απαιτεί ο Τραμπ, ειδάλλως θα διατάξει «βίαια» αντίποινα
Ουάσιγκτον 08.05.26

Συμφωνία «γρήγορα» απαιτεί ο Τραμπ από το Ιράν, απειλώντας με «βίαια» αντίποινα

«Θα τους χτυπήσουμε πολύ πιο σκληρά και πολύ πιο βίαια στο μέλλον, αν δεν υπογράψουν συμφωνία, και γρήγορα!», προειδοποιεί ο Τραμπ το Ιράν, έπειτα από τις επιθέσεις του κατά αντιτορπιλικών των ΗΠΑ.

Σύνταξη
Λίβανος: Τουλάχιστον 12 νεκροί σε βομβαρδισμούς του Ισραήλ, αναμεσά τους παιδιά και πλήρωμα ασθενοφόρου
Λίβανος 08.05.26

Παιδιά και πλήρωμα ασθενοφόρου μεταξύ των νεκρών σε ισραηλινά πλήγματα

Δυο παιδιά και μέλος πληρώματος ασθενοφόρου βρίσκονται ανάμεσα στους ανθρώπους που σκότωσαν οι ισραηλινές δυνάμεις στον Λίβανο, όπου υποτίθεται πως έχει συμφωνήσει κατάπαυση του πυρός.

Σύνταξη
ΗΠΑ: Οι Δημοκρατικοί ζητούν από την κυβέρνηση να πάρει θέση για το πυρηνικό πρόγραμμα του Ισραήλ
Κόσμος 07.05.26

ΗΠΑ: Οι Δημοκρατικοί ζητούν από την κυβέρνηση να πάρει θέση για το πυρηνικό πρόγραμμα του Ισραήλ

Βουλευτές της αριστερής τάσης των Δημοκρατικών στο Κογκρέσο, ζητούν επίσημη ενημέρωση για το πυρηνικό πρόγραμμα του Ισραήλ το οποίο δεν τελεί υπό έλεγχο του Διεθνούς Οργανισμού Ατομικής Ενέργειας.

Σύνταξη
Must Read
Ο ΟΤ στο Delphi Economic Forum XI, τα ραντεβού Στουρνάρα, τι «παίζει» με Πτολεμαΐδα 5, το reality check της Aegean, το «7 στα 7» της Bally’s Intralot

Ο ΟΤ στο Delphi Economic Forum XI, τα ραντεβού Στουρνάρα, τι «παίζει» με Πτολεμαΐδα 5, το reality check της Aegean, το «7 στα 7» της Bally’s Intralot

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Παρασκευή 08 Μαϊου 2026
Cookies