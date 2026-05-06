Ινστιτούτο Τσίπρα: Ελλάδα και Βουλγαρία στις πρώτες θέσεις ενεργειακής φτώχειας στην ΕΕ
Τη θέσπιση ελάχιστης εγγυημένης ποσότητας ηλεκτρικής ενέργειας για όλα τα νοικοκυριά με σταθερή τιμή προτείνει το «Ινστιτούτο Τσίπρα» - Ο στόχος αφορά μείωση 40% στον τελικό λογαριασμό
Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησηςΠροσθήκη του in.gr στην Google
Το «Ινστιτούτο Αλέξη Τσίπρα» με φόντο την εκτόξευση των τιμών ενέργειας επισημαίνει ότι η Ελλάδα καταλαμβάνει μαζί με τη Βουλγαρία τις πρώτες θέσεις στην ΕΕ στην ενεργειακή φτώχεια, και προτείνει μέτρα που θα μπορούσαν να δώσουν ανάσα στα νοικοκυριά.
Στη χώρα μας η αύξηση των τιμών στην ενέργεια είναι της τάξεως του 7% με την ενεργειακή φτώχεια να λειτουργεί ως «πολλαπλασιαστής ανισοτήτων», επισημαίνει το Ινστιτούτο.
«Λύση θα μπορούσε να δοθεί με τη θέσπιση ελάχιστης εγγυημένης ποσότητας ηλεκτρικής ενέργειας για όλα τα νοικοκυριά και σε σταθερή τιμή», προσθέτει με τον στόχο να προσδιορίζεται σε μείωση στον τελικό λογαριασμό που αγγίζει το 40%.
Δείτε τη σχετική ανάρτηση
Πολλοί Έλληνες αδυνατούν να ζεστάνουν επαρκώς το σπίτι τους τον χειμώνα, ειδικά στην επαρχία.
Ελλάδα και Βουλγαρία καταλαμβάνουν τις πρώτες θέσεις στην ΕΕ στην Ενεργειακή Φτώχεια.
Ταυτόχρονα, η Ελλάδα με +7% ειναι πρώτη στις αυξήσεις τιμών στην Ενέργεια.
Η απάντηση είναι η Θέσπιση Ελάχιστης Εγγυημένης Ποσότητας Ηλεκτρικής Ενέργειας για όλα τα νοικοκυριά.
Στόχος είναι η μείωση του τελικού λογαριασμού 30%-40%.
Τα εργαλεία υπάρχουν, αρκεί να υπάρξει πολιτική βούληση.
View this post on Instagram
- Συνελήφθη 23χρονος που έτρεχε με 72 χλμ. με πατίνι στη Συγγρού – Δείτε βίντεο
- Τα φωτοβολταϊκά ακτίδα φωτός στην ενεργειακή κρίση – Έκθεση προβλέπει φθηνότερο ρεύμα
- Ινστιτούτο Τσίπρα: Ελλάδα και Βουλγαρία στις πρώτες θέσεις ενεργειακής φτώχειας στην ΕΕ
- ΠΑΣΟΚ: Επίσημη πρώτη για το Πολιτικό Συμβούλιο- Τα «μέτωπα» με Μαξίμου και… Καστανίδη
- Μπάγερν – Παρί: «Γιγαντομαχία» στο Μόναχο, με… φόντο τον μεγάλο τελικό της Βουδαπέστης
- Ποδήλατο, τρέξιμο, πατίνια και σκύλος: Όσα πρέπει να γνωρίζετε
- Xiaomi 17 Series: Μία flagship εμπειρία από την Xiaomi με κορυφαίες δυνατότητες συνδεσιμότητας
- Θεσσαλονίκη: Δύο συλλήψεις για κύκλωμα που διακινούσε ναρκωτικά – Τους έπιασαν με 27 κιλά skunk
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις