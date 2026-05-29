Το μήνυμα Ανδρουλάκη για τις πανελλαδικές: Αισιοδοξία και καλή επιτυχία, τα άλλα τα ξέρετε καλύτερα από εμάς

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη του in.gr στην Google

Το δικό του μήνυμα προς τους μαθητές και τις μαθήτριες που δίνουν πανελλαδικές εξετάσεις στέλνει ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ – Κινήματος Αλλαγής, Νίκος Ανδρουλάκης, με σύντομο βίντεό του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

«Αισιοδοξία και καλή επιτυχία σε όλους τους μαθητές που δίνουν πανελλήνιες εξετάσεις. Τα υπόλοιπα τα ξέρετε εσείς καλύτερα από εμάς!», ανέφερε ο κ. Ανδρουλάκης.

Δείτε το βίντεο:

View this post on Instagram A post shared by Nikos Androulakis (@androulakisnick)

«Η προσπάθεια, η γνώση και τα όνειρα δεν τελειώνουν σε ένα εξεταστικό αποτέλεσμα»

Σημειώνεται ότι μήνυμα για τις πανελλαδικές έστειλε και ο τομέας Παιδείας του ΠΑΣΟΚ – ΚΙΝΑΛ, τονίζοντας πως «στεκόμαστε με σεβασμό δίπλα στους υποψηφίους, που αγωνίστηκαν με κόπο, συνέπεια και επιμονή».

Ολόκληρη η ανακοίνωση:

«Με την έναρξη των Πανελλαδικών Εξετάσεων, ευχόμαστε από καρδιάς καλή δύναμη και καλή επιτυχία σε όλες τις μαθήτριες και όλους τους μαθητές που δίνουν τη δική τους σημαντική προσπάθεια.

Οι Πανελλαδικές Εξετάσεις αποτελούν έναν σταθμό στην εκπαιδευτική διαδρομή κάθε παιδιού, αλλά δεν ορίζουν ούτε την αξία ούτε το μέλλον του. Είναι μια δοκιμασία γνώσεων, αντοχής και ψυχραιμίας, όχι όμως το μοναδικό μέτρο των δυνατοτήτων, των ονείρων και της προοπτικής κάθε νέου ανθρώπου.

Στεκόμαστε με σεβασμό δίπλα στους υποψηφίους, που αγωνίστηκαν με κόπο, συνέπεια και επιμονή. Στεκόμαστε δίπλα στις οικογένειές τους, που μοιράζονται την αγωνία, τη στήριξη και την προσδοκία. Στεκόμαστε δίπλα στους εκπαιδευτικούς, που με παιδαγωγική ευθύνη και αφοσίωση συνόδευσαν τους μαθητές σε αυτή τη διαδρομή.

Ευχόμαστε σε κάθε παιδί να προσέλθει στις εξετάσεις με ηρεμία, αυτοπεποίθηση και πίστη στις δυνάμεις του. Η προσπάθεια, η γνώση και τα όνειρα δεν τελειώνουν σε ένα εξεταστικό αποτέλεσμα. Αντίθετα, ανοίγουν δρόμους, διαμορφώνουν χαρακτήρες και χτίζουν προοπτικές.

Καλή επιτυχία σε όλες και όλους.

Με δύναμη, ψυχραιμία και αισιοδοξία».