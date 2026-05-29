Ιράν για ΗΠΑ: «Δεν εμπιστευόμαστε τα λόγια, θα κρίνουμε από τις πράξεις» – Συνάντηση με Ομάν για το Ορμούζ

Ο επικεφαλής της διαπραγματευτικής ομάδας του Ιράν, ο Μοχαμάντ Μπαγκέρ Γκαλιμπάφ, ανέφερε σήμερα σε ανάρτηση στην πλατφόρμα X ότι η Τεχεράνη δεν εμπιστεύεται εγγυήσεις και λόγια, και θα κρίνει από πράξεις, προσθέτοντας πως το Ιράν δεν θα ενεργήσει εκτός αν η άλλη πλευρά, δηλαδή οι ΗΠΑ, το κάνει πρώτη.

Για «παραγωγική συνομιλία» με τον ΥΠΕΞ του Ομάν μίλησε ο Αραγτσί

Ο ίδιος υποστήριξε ότι το Ιραν «κατακτά παραχωρήσεις όχι μέσω διαλόγου αλλά με πυραύλους», προσθέτοντας: «Στις διαπραγματεύσεις απλώς τους κάνουμε να καταλάβουν».

«Ο νικητής κάθε συμφωνίας είναι αυτός που είναι καλύτερα προετοιμασμένος για πόλεμο από την επόμενη μέρα», σημείωσε.

Η ανάρτηση του Γκαλιμπάφ:

۱-ما امتیازات را نه با گفتگو، بلکه با موشک‌‌ها می‌گیریم، در مذاکره فقط آن‌ها را تفهیم می‌کنیم. ۲- هیچ اعتمادی به تضمین‌ها و حرف‌ها نداریم، فقط رفتارها معیار است. اقدامی پیش از اقدام طرف مقابل انجام نخواهد شد. ۳-پیروز هر توافق، کسی است که از فردای آن بهتر برای جنگ آماده شود. — محمدباقر قالیباف | MB Ghalibaf (@mb_ghalibaf) May 29, 2026

Οι Ηνωμένες Πολιτείες και το Ιράν κατέληξαν χθες Πέμπτη σε συμφωνία για παράταση της κατάπαυσης πυρός και άρση περιορισμών στη ναυσιπλοΐα μέσω των Στενών του Ορμούζ, δήλωσαν πηγές στο Reuters, αν και ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ δεν την έχει εγκρίνει ακόμη και ιρανικά κρατικά ΜΜΕ ανέφεραν ότι αυτή δεν έχει οριστικοποιηθεί.

Συνάντηση των ΥΠΕΞ του Ιράν και του Ομάν για τα Στενά του Ορμούζ

Ο υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, Αμπάς Αραγτσί, δήλωσε ότι είχε τηλεφωνική συνομιλία με τον ομόλογό του από το Ομάν, Μπαντρ Αλ-Μπουσαΐντι, και συζήτησαν την κατάσταση στα Στενά του Ορμούζ.

Σε ανάρτησή του στο X, ο Αραγτσί ανέφερε ότι οι δύο αξιωματούχοι «συζήτησαν για το Ορμούζ και τη μελλοντική διαχείρισή του, σύμφωνα με τις κυριαρχικές μας ευθύνες και το διεθνές δίκαιο».

In very productive call with FM @badralbusaidi, expressed Iran’s solidarity with Oman in face of any threat. We discussed Hormuz and its future administration in line with our sovereign responsibilities and international law.

We welcome consultation with all neighboring states. pic.twitter.com/MB6EVYNkNn — Seyed Abbas Araghchi (@araghchi) May 29, 2026

Ο Ιράνός ΥΠΕΞ χαρακτήρισε τη συνομιλία «παραγωγική».

Ο Αραγτσί ανέφερε επίσης ότι η Τεχεράνη εξέφρασε την αλληλεγγύη της προς το Ομάν «ενώπιον οποιασδήποτε απειλής», λίγες ημέρες αφότου ο Ντόναλντ Τραμπ απείλησε να «ανατινάξει» τη χώρα αν δεν «συμπεριφερόταν όπως όλοι οι άλλοι» όσον αφορά το Ορμούζ.